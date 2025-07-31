Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»

В этой части ежемесячной подборки — фантастические фильмы, у которых есть официальная российская премьера. Это, конечно, не значит, что посмотреть можно только их — но их можно увидеть гарантированно. Как обычно, львиную долю проката составляет старое доброе аниме, которое все уже видели, но не грех пересмотреть на большом экране.

Старое доброе аниме в прокате Призрак в доспехах Ghost in the Shell Когда? 28 августа 2025 года. Что? Киберпанк-аниме Мамору Осии. О чём? О майоре Мотоко Кусанаги, киборге, которая служит в специальном японском подразделении по борьбе с киберугрозами. Мотоко с товарищами приходится ловить взбунтовавшийся искусственный интеллект, взламывающий людские мозги, — а заодно разбираться в себе и в том, где грань между машиной и человеком. Трейлер Чего ждём? Возможности посмотреть классику 1995 года на большом экране. Наверняка хотя бы половина читающих нас уже видели фильм — стильный, атмосферный киберпанк, претендующий на раскрытие сложных тем, истинный ответ Японии « Бегущему по лезвию ».

И если представление о будущем в «Призраке» слегка устарело, то визуал с годами становится только лучше, как старое вино. В эпоху компьютерной графики, сел-шейдинга и «стиля Cal Arts» глазам особенно хочется отдохнуть на прорисованных почти до фотореализма видах Токио из несбывшегося будущего. Принцесса мононоке Mononoke-hime Когда? 14 августа 2025 года. Что? Фэнтези-аниме Хаяо Миядзаки. О чём? О средневековом японском воине Аситаке, который был отравлен проклятием злого духа — «мононоке» по-японски (да, это не имя, и писать его нужно со строчной буквы). О Железном Городе, отвоёвывающем себе место у природы. О духах леса, которые враждуют с вторгшимися на их земли людьми, в гневе превращаясь в тех самых мононоке, и о дикарке Сан, той самой «принцессе», которая им помогает. Трейлер Чего ждём? Самое кровавое аниме великого Миядзаки. Это вам не детские сказки про Тоторо или Поньо, не жюльверновские приключения из «Лапуты» и даже не вневозрастное фэнтези «Унесённых призраками». В фильмографии Хаяо-сана «Принцесса» очень выделяется: это боевое, жестокое и местами пугающее кино строго для взрослых. Не ходите на него с детьми или пожилыми родителями. Идите на него сами! «Принцесса мононоке» — дивно красивое кино, насыщенное не только битвами, но и японской мистикой и культурой, чувством чуда под каждым кустом, волшебными созданиями и традициями. Сюжет ставит сложный вопрос о сосуществовании человека с природой — но не даёт на него нравоучительных ответов.

В кинотеатрах покажут новую, отреставрированную версию в 4K, так что, даже если вы уже видели этот фильм на большом экране, впечатления могут быть новыми. Летние войны Summer Wars Когда? 14 августа 2025 года. Что? Киберпанк-аниме Мамору Хосоды. О чём? О большой японской семье из недалёкого будущего, которая собирается на юбилей бабушки. Но вместо празднования им приходится решать проблемы мирового масштаба в виртуальной реальности. А для этого нужно напрячь все свои умения и связи. Трейлер Чего ждём? Одну из лучших работ Хосоды, способного поспорить с Синкаем за звание главного аниме-режиссёра современности. В каком-то смысле «Летние войны» — противоположность мрачного и философского «Призрака»: весёлое, доброе и душевное аниме о семейных ценностях и взаимопомощи. Большая и разношёрстная семья, где у каждого найдётся либо нужный навык, либо знакомый в нужной области, оказывается в нужный момент чуть ли не эффективнее секретного спецотряда грустных киборгов.

«Летние войны» уже были в российском прокате 13 лет назад, но если вы пропустили их тогда — есть отличный повод пересмотреть. Небесные скитальцы The Sky Crawlers Когда? 21 августа 2025 года. Что? Дизельпанк-аниме Мамору Осии. О чём? Альтернативный мир на уровне развития Второй мировой. Здесь всемирной войны нет, но ведётся бесконечная и бессмысленная воздушная война истребителей. Пилотами в ней служат кидрены — генетически модифицированные люди, которые остаются вечными подростками. Кидрен Юити поступает лётчиком на военную базу и вскоре влюбляется в свою начальницу — отставную лётчицу Суито, за внешней холодностью скрывающую душевные травмы. Трейлер Чего ждём? Малоизвестную работу 2008 года режиссёра «Призрака в доспехах» в необычном жанре: грустная мелодрама про отважных лётчиков и мир «Второй мировой без фашистов». Воздушные бои тут перемежаются драмой подростковой любви, а сама война не так важна, как переживания героев. «Небесные скитальцы» куда менее красивы, чем «Призрак», и не то чтобы просятся на большой экран — но это необычный и эмоциональный мультфильм, который многих тронет за душу. Остров забвения: Харука и волшебное зеркало Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami Когда? 7 августа 2025 года. Что? Детское фэнтези-аниме. О чём? Девочка Харука попадает в волшебный мир, куда проваливаются забытые вещи и воспоминания. Здесь коварный Барон собирается использовать зеркало её покойной мамы, чтобы создать армию роботов. А Харуке зеркальце дорого как память! Трейлер Чего ждём? Компьютерный мультфильм 2009 года, который к аниме относится лишь по японскому происхождению и по анимешному дизайну персонажей. «Остров забвения» — кино детско-семейное, с ожившими игрушками, беготнёй, приключениями и комичными злодеями. Так что советуем его не ценителям аниме-культуры, а просто родителям с детьми.

Читайте также «Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего Борис Невский 01.05.2019 79316 Ровно 30 лет назад вышла манга, с которой всё началось. Феноменом «Призрака» сделали смелые идеи и образы, от взлома мозга и термооптического камуфляжа до, собственно, того, как мы представляем мир киберпанка.

Мамору Хосода хотел стать вторым Миядзаки, а стал самим собой Дарья Беленкова 05.10.2018 65971 Рассказываем о режиссёре «Девочки, покорившей время» и «Летних войн». Он мечтал работать на студию Ghibli, ему не дали снять «Ходячий замок», а успеха он добился, когда начал творить от души.

Рыжая Соня

Red Sonja

Когда? 31 июля 2025 года.

Что? Фэнтези-боевик по мотивам комиксов Marvel.

О чём? О воительнице Соне. Её деревню разорили воины тирана Драгана, её саму взяли в плен и заставили драться на арене. Но она обязательно вырвется и отомстит. Судя по появляющимся в кадре машинам и фонарикам, действие этой версии происходит не в древнюю Хайборийскую эру, а в постапокалиптическую.

Чего ждём? Соню когда-то придумали как ответ Конану-варвару, но фактически она не из книг Роберта Говарда, а из комиксов его продолжателя Роя Томаса. И, хотя их с Конаном вечно упоминают в одном ряду, успешной кинофраншизы про Соню не получилось. Вот и новый фильм — «би-муви» от режиссёра «Соломона Кейна» с малоизвестной худенькой итальянкой Матильдой Лутц в роли богатырши. Так что ждать советуем не эпический фэнтези-блокбастер, а эксплуатационное кино, за небольшой бюджет подражающее одновременно «Конану» и «Дороге ярости».

Фильм не попал в июльскую подборку, поскольку на момент публикации у него ещё не было российской даты премьеры, так что исправляемся сейчас. Что интересно, у нас «Рыжая Соня» выходит даже раньше, чем в родной Америке, где дата премьеры — 15 августа 2025 года.

Экзорцизм: Хроники

Toemarok

Когда? 21 августа 2025 года.

Что? Корейский фэнтези-мультфильм. Экранизация книги Ли Ву-хёка.

О чём? Отец Пак — корейский христианин и бывший священник. Его лишили сана за частое изгнание духов — церковь не готова поверить, что они всюду и угрожают людям. Теперь разжалованного экзорциста зовёт на помощь буддийский монах: нужно защитить от злых духов девочку.

Чего ждём? Несмотря на такое «хорроровое» название, «Экзорцизм» напоминает не «Изгоняющего дьявола», а скорее недавних « Кейпоп-охотниц на демонов ». Только вместо юмора, песен и танцев — мрачность, молитвы и кресты. В остальном два мультфильма роднит и тема тайной борьбы с демонами, и страна происхождения, и стиль анимации — графика а-ля « Аркейн », стилизованная под мазки кисти. Только учитывайте, что «Экзорцизм» — экранизация популярной корейской книги, так что это ещё кто у кого подсмотрел!

Идентификация

Когда? 28 августа 2025 года.

Что? Российский киберпанк-боевик.

О чём? Недалёкое будущее. Мужчина очнулся в больнице с полной потерей памяти. За ним охотятся крутые ребята, неизвестный доброжелатель помогает ему сбежать. Вскоре герой осознаёт, что умеет отлично драться и обладает суперспособностью — силой мысли управлять электроникой. Теперь ему нужно разобраться, кто он и почему ему стёрли память.

Чего ждём? Вспомнить всё » встречает « Хардкор » на даче у «Апгрейда» в отечественном фантастическом кино с бородачом Антоном Пампушным («Кома», «Балканский рубеж») в главной роли. Уже после трейлера фильм хочется сравнивать с огромным множеством его «источников вдохновения», которые сценаристы смешали в разных пропорциях.

Но если оригинальность сюжета для вас не принципиальна — «Идентификации» вполне можно дать шанс. Смотрится она тускловато, но вполне современно, а боевая хореография, судя по ролику, действительно хороша.

Девка-баба: Кукла-чародейка

Когда? 7 августа 2025 года.

Что? Российский мистический фильм.

О чём? О куклах-мотанках — старой русской традиции. Кукольница Ева знакомит девочку Таню с этим обычаем и учит не только делать кукол, но и использовать их в бытовом колдовстве. И куклы действительно начинают действовать!

Чего ждём? «Колдовская» кукла — типичная завязка для ужастика, но «Девка-баба» совершенно не выглядит хоррором. Это, скорее, мистическая история о том, как народные поверья оказываются реальностью, а магические ритуалы и артефакты взаправду помогают. Кто-то может критиковать такой сюжет как популяризацию суеверий, но, по крайней мере, это действительно интересный подход к неизбитой части русского фольклора.

Семейный призрак

Когда? 28 августа 2025 года.

Что? Российская загробная комедия.

О чём? Фокусник-неудачник переехал в новую квартиру, а там живёт буйный призрак. Полтергейст оказывается простым мужиком Серёгой, который не может уйти в посмертие, пока не помирится с дочерью. И организовать это должен новый хозяин квартиры.

Чего ждём? Стереотипную российскую комедию с Максимом Лагашкиным в роли фокусника и Никитой Кологривым в роли призрака-отца. Ор, смешное валяние друг друга и семейные ценности под поп-песни 1990-х обязательны.

Родственные души

Nonostante

Когда? 28 августа 2025 года.

Что? Итальянский магический реализм.

О чём? Главный герой лежит в больнице, пребывая в покое и скуке. Но в его жизнь неожиданно врывается яркая новая пациентка, которая нарушает больничные правила. И это мистика. Потому что все они — души людей, лежащих в коме .

Чего ждём? Европейское фестивальное кино, номинированное на приз Венецианского фестиваля. Не артхаус, а вполне массовый фильм, но больше похожий на душевную мелодраму, чем на фантастику или мистику. Сыгравший главную роль известный актёр Валерио Мастандреа на сей раз одновременно ещё и режиссёр.

Три принцессы

Tri princezny

Когда? 28 августа 2025 года.

Что? Чешская сказка.

О чём? Было у короля три дочери: сильная, умная и красивая. Чтобы спасти страну и отца, они отправляются в поход за волшебным камнем в подземную страну. А принц у них всего один на троих!

Чего ждём? Классическая для чешского кино комедийная сказка, на сей раз явно рассчитанная на девочек. Три сильные героини, красавчик-принц, и все одеты как мечта безумного косплеера XIX века. Красивые интерьеры и настоящие чешские замки прилагаются.

Курентзис: Идоменей

Teodor Currentzis: Idomeneo

Когда? 8 августа 2025 года.

Что? Опера Моцарта по древнегреческим мифам!

О чём? Герой Троянской войны, правитель Крита Идоменей прогневал бога морей Нептуна. Тот насылает на Крит исполинское морское чудище и требует принести ему в жертву наследника трона.

Чего ждём? Театр на большом экране. Расшифруем языколомное название: греческий дирижёр Теодор Курентзис поставил оперу Моцарта « Идоменей , царь Критский». Сюжет осовременили: если в оригинале Нептун гневался на то, что ему не отдали «право неожиданности», то теперь — из-за загрязнения океана. Классическая музыка, танцы, необычные декорации и костюмы — в общем, эта премьера будет позрелищнее некоторых фильмов в нашем списке.

А также: мультфильмы для самых маленьких «Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег» — очередной белорусский сказочный мультфильм, почти целиком снятый с помощью нейросетей. «Доктор Динозавров» — российский компьютерный мультфильм про мальчика, попавшего во времена динозавров. «Доктор Динозавров» «Пушистый форсаж: Гран-при» — немецкий компьютерный мультфильм про фуррей-гонщиков. «Русалочка и морской монстр» — китайский компьютерный мультфильм про русалочку с пёстрой, но явно недорогой графикой.

А также: ужасы со всего света Затерянное место (Never Let Go) — американский ужастик про маму и детей, живущих по странным правилам в заколдованном лесу. Режиссёр — Александр Ажа («У холмов есть глаза», «Зеркала»). Never Let Go Женщина в чёрном. Невеста дьявола (Pengantin Setan) — индонезийский ужастик про демона, преследующего девушку после свадьбы. Никак не связан с фильмом «Женщина в чёрном». Улыбка. Новый кошмар (The Killgrin) — канадский ужастик про одержимую женщину, разрывающую людям лица. Никак не связан с серией «Улыбка», и не новый кошмар, а отдельный. Шум (Noijeu) — корейский ужастик о новом доме и пропавшей сестре. Заклятье. Кровь экзорциста (The Crucifix: Blood of the Exorcist) — британский ужастик про дух викинга, вселившийся в археолога, и его изгнание. Никак не связан с серией Conjuring, известной у нас как «Заклятие». Точно так же никак не связаны с известными франшизами премьеры, переехавшие с прошлого месяца: Астрал. Заклятие мёртвых (Siccin 7)

Пункт назначения: Высотка 613 (Gui men zhi hu die da sha)

Заклятие: Последний ритуал (Tomb Watcher)

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