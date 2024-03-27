Новейшая Эдда: мотивы скандинавских мифов в современных сюжетах

Германо-скандинавская мифология — одна из наиболее ярко и подробно представленных в массовой культуре национальных мифологий. Скандинавский пантеон и героический образ викинга знаком каждому: их используют в художественных книгах, фильмах, сериалах и видеоиграх и настолках. Рассмотрим, как за последний век умы современников интерпретировали мифологические сюжеты: богов селили на земле, делали инопланетянами и киборгами, Локи дружил с несчастным ребёнком, а Иггдрасиль становился компьютером.

Читайте также Скандинавская мифология. Боги, миры, чудовища и Эдды Татьяна Луговская 04.11.2017 291822 В каких богов верили викинги и их сородичи и откуда мы всё это знаем? Какими были настоящие Тор и Локи и при чём здесь Гомер?

У корней Мирового древа

Одним из первых популяризовал германо-скандинавскую мифологию в массовой культуре Рихард Вагнер, написавший цикл опер «Кольцо Нибелунга» / Отто Доннер фон Рихтер

Сюжеты скандинавской мифологии подобны полезным ископаемым. Писатели, сценаристы и гейм-дизайнеры могут выковывать из этой руды всё, что вздумается — от фэнтези до киберпанка. Однако в каждом таком произведении неизменно проступают руны с цитатами из исходного материала. И авторы только рады, ведь нордическая мифология давно привлекает внимание (и благодаря God of War ещё долго будет). Конечно, так было не всегда.

Прежде чем влиться в современную культуру, эта мифология прошла долгий путь. С железного века она была частью религии древних германских племён, заселявших Центральную и Северную Европу. Примерно с IV века их народную религию начало вытеснять христианство. Это привело не только к утрате многих подробностей, которые часто существовали только в устной форме, но и к искажению немногих письменных памятников в угоду новой вере.

В VIII веке началось заселение Исландии. И без того широкое географическое распространение многочисленных германских народов привело к тому, что эту мифологию мы называем германо-скандинавской. Одних и тех же персонажей мы знаем под разными именами: Вотан или Один, Зигфрид или Сигурд.

Мировое древо из космогонии скандинавов стало самостоятельным символом, который кочует по различным фантастическим произведениям / Фридрих Вильгельм Гейне

В XIV–XVI веках прошла эпоха Возрождения, ознаменованная ослаблением христианской догматики и обращением к античному искусству и культуре. Спустя ещё пару веков под эгидой своевольного романтизма европейцы стали уделять повышенное внимание собственной национальной дохристианской мифологии. Сейчас вам должен послышаться лейтмотив «Полёта валькирий» (1851) Рихарда Вагнера. Далее германо-скандинавская эстетика стала входить в мировой культурный фон, а отсюда уже недалеко и до марвеловского Тора, который постучал Мьёльниром в каждый дом.

С начала XX века и до наших дней творческие умы разных стран вдохновляются скандинавской мифологией и создают на её основе художественные произведения — книги, фильмы, игры и музыку. Рассмотрим, как авторы интерпретировали мифологические сюжеты за последний век. В рамках статьи мы постараемся проследить развитие сюжетов от каноничного пересказа мифов до радикального их переосмысления. Конечно, упомянем и тех, кто использовал только эстетику северных мифов, однако основное внимание уделим смыслам и сюжетам.

Рукописи не горят

«Младшая Эдда» Снорри Стурлусона задумывалась как учебник стихосложения, а стала важным источником сведений о скандинавском фольклоре В XIII веке неизвестный автор (легенда гласит, что то был Сэмунд Мудрый, но доказательств тому нет) свёл древнеисландские песни в единый сборник, который позже назвали «Старшей Эддой». По объёму произведение можно разделить пополам — на сказания о богах и героический эпос. Среди историй о богах (так для краткости мы будем обобщать асов, ванов и обожествлённых ётунов) ключевой считается «Прорицание вёльвы», где рассказывается про мироустройство от сотворения мира до его конца — Рагнарёка. Остальное содержание — десяток коротких приключений разных богов.

Героический эпос «Старшей Эдды» в основном рассказывает о Сигурде и Гудрун. Сигурд настолько значимая фигура для германцев, что его роду, ведущему начало от самого Одина, посвящён отдельный сборник «Сага в Вёльсунгах» (XIII век). Герой также фигурирует под именем Зигфрид в немецкой поэме «Песнь о Нибелунгах» (XII–XIII века). Сага о Сигурде весьма объёмна и заслуживает отдельной статьи, а потому эта тема будет раскрыта в другой раз.



Следующий важный источник наших знаний о скандинавской мифологии, «Младшая Эдда», задумывался как учебник по скандинавскому стихосложению на примерах древних песен и дополняет «Старшую» незначительно. Её издал в XIII веке исландский поэт (скальд) и общественный деятель Снорри Стурлусон (1178–1241).

Уже в эддах исходная мифология была значительно переработана, христианские авторы давали свою трактовку событий и вписывали фрагменты своего мировоззрения. Например, в «Старшей Эдде» нравоучения для людей («Речи Высокого») подозрительно приближены к христианским. В «Младшей Эдде» Стурлусон даёт эвгемерическую трактовку мифа: называет асов троянскими воинами, которые прибыли на север и прославились до культового статуса.

Снорри Стурлусон был не только поэтом, но и юристом и даже работал в исландском парламенте / Кристиан Крог

Кроме того, было заложено и позже развито негативное восприятие северных богов как языческих демонов. Например, про Фрейю, которая, помимо прочего, покровительствует колдуньям, в XIV веке появилась подробность, что ожерелье Брисингов она получила, отдавшись четверым альвам. Забавно, что главный проказник Локи избежал отождествления с дьяволом, вместо этого поздние христианские богословы записали в демоны весь пантеон с Одином во главе. В фильме Ингмара Бергмана «Девственный источник» (1960), основанном на средневековой балладе, мы видим, как поклонение Одину приравнивается к сатанизму.

Образ Сигурда тоже искажается уже в древнейших известных текстах, но иначе. В «Песни о Нибелунгах» языческий герой наделяется средневековыми рыцарскими доблестями. Его гибель от предательства символизирует окончание «века героев» и напоминает участь Эддарда Старка.

Так что традиция изменять мифы и легенды по своему усмотрению была заложена издревле, и современные авторы просто продолжили её. Посмотрим же, каким образом.

Современные саги

Популярный пересказ мифов от шведа Юхана Эгеркранса выделяется благодаря множеству ярких иллюстраций автора Рассказ пойдёт не в хронологическом порядке выхода произведений, а по мере того, насколько сильно сюжет отдалился от оригинала. И, разумеется, первым делом стоит упомянуть литературные пересказы скандинавской мифологии. Например, этим отметился автор «Американских богов» Нил Гейман. Вышедшие вскоре после его бестселлера «Скандинавские боги» оказались неожиданностью, граничащей с разочарованием: читатели получили не новый фэнтезийный роман, а пересказ скандинавских мифов современным языком. Так «Скандинавские боги» стали отличным вариантом для тех, кто не хочет читать запутанный оригинал.

Схожую задачу выполняет книга «Северные боги» (2016) шведского писателя Юхана Эгеркранса. Эгеркранс прославился ещё и как художник, поэтому его пересказ украшен множеством авторских иллюстраций, существенно оживляющих повествование.



Третью книгу-пересказ «Девять миров» (1996) написала Мария Семёнова. Её версия отличается чуть большей адаптацией для юных читателей. Например, Локи здесь представлен не как трикстер с туманными мотивами, а как «злой» бог.



Датский писатель Вилли Сёренсен в книге «Рагнарёк: сказание о богах» (1982) продвинулся в интерпретации на шаг дальше. В своей работе он сосредоточился на истории Асгарда и на Рагнарёке, чтобы создать цельный сюжет. Самостоятельные истории про добычу артефактов и приключения отдельных богов же остались в стороне. Наряду с ироничным стилем повествования интересно и то, что Сёренсен даёт гуманистическую трактовку гибели богов, показывая их виновниками собственного упадка.

Рагнарёк в скандинавской мифологии неизбежен — и, по версии Вилли Сёренсена, боги сами в этом виноваты В отличие от Семёновой, автор не только сохраняет неоднозначность характера Локи, но и симпатизирует ему, а потому добавляет его выходкам логическое обоснование. Примером тому служит перебранка на асгардском пиру. В оригинале Локи задирает каждого из богов, а сам сознаётся, что подстроил гибель Бальдра (после чего Локи заточают, а мир катится к Рагнарёку). Сёренсен же вкладывает в уста Локи концептуальную речь, объясняющую причины Рагнарёка: «Как может существовать мир, если все против всех? Когда весь мир объединился вокруг Бальдра, вы позволили его убить». Локи заявляет, что смерть прекрасного Бальдра была символичной, ибо омела (от побега которой он погиб) — растение-паразит, истинный разрушитель мироздания.

К слову, сюжет Рагнарёка пользуется особой популярностью у авторов интерпретаций. Классическая история про попаданца из нашего мира позволяет легко перенести в мифический мир и самого читателя, а заодно дать современную трактовку. Разберём два подобных произведения, написанных в то время, «когда это ещё не стало мейнстримом».



В повести Лайона Спрэга де Кампа и Флетчера Прэтта «Ревущая труба» (1940) Гарольд Ши попадает к скандинавским богам в преддверии Рагнарёка. Гарольд не случайный попаданец, а психолог-экспериментатор, который предположил, что в иные миры возможно пробраться, настроив свой разум соответствующим образом, так что его удивляет в первую очередь то, что он попал не к ирландским богам. Его рационалистическое мировоззрение сталкивается с логикой волшебства, когда оказывается, что система древних суеверий искажает физические законы. Проникнувшись принципами магического мышления, Гарольд начинает сам творить магию.

События мифов здесь рассматриваются как пример особого мировосприятия. Несмотря на юмористическую составляющую, «Ревущая труба» известна как интеллектуальный пример совмещения фэнтези и научного подхода. Всё произведение построено на мифологических сюжетах, разберём наиболее показательный пример.

«День гигантов» американского классика Лестера Дель Рея неплохо совместил «Младшую Эдду» с научной фантастикой В мифах есть сюжет, в котором Локи, Тор и его слуга Тьяльфи отправляются в мир йотунов, Утгард, где местный хозяин по имени Утгарда-Локи предлагает им состязание. Локи соревнуется в обжорстве, Тьяльфи — в скорости, а Тор — в силе. Все трое проигрывают, но на прощание хозяин рассказывает, что он навёл на них иллюзию и реальными соперниками были огонь, мысль и старость. Также есть сюжет про похищение и возвращение молота Тора — Мьёльнира.

Авторы объединяют эти два мотива, и герои романа приходят к Утгарда-Локи, чтобы вернуть артефакты, необходимые для сражения в Рагнарёке. Гарольд присоединяется к мифической экспедиции в Утгард, где соревнования повторяются. Будучи пришельцем из другого мира, Гарольд видит сквозь иллюзии и отыскивает Мьёльнир, замаскированный под колчан со стрелами.



Более грубым вмешательством помогают богам в битве Рагнарёка попаданцы из романа «День гигантов» (1959) Лестера дель Рея. В Америке XX века свирепая зима оказывается Фимбулвинтером — трехгодичной зимой, предшествующей Рагнарёку. Двое парней из нашего мира вписываются в конфликт и приносят богам современные технологии, которые легко подхватывают гномы, — и вот уже на вооружении Асгарда гранаты с начинкой из высокообогащённого урана.



Эдды рассказывают, что Рагнарёк — это заранее проигранная битва, гибель богов и людей. Надо ли говорить, что в книге концовка более оптимистичная? Предполагается, что такое буйное смешение технологий и мифов повлияло на создание марвеловской версии мифов. К слову, в книге асгардцы тоже оказываются инопланетной расой.

Также произведение обыгрывает мифы в пародийном ключе. Например, в оригинале эйнхерии — это павшие в бою воины, которых валькирии забрали в дружину Одина пировать в Вальхалле и тренироваться в товарищеских битвах. В книге эйнхерии за многие годы поединков стали отбитыми на голову идиотами. Свою порцию деконструкции получают и боги: Хеймдалль, возможно, предатель, Локи же оказывается даже более славным парнем, чем остальные асгардцы.

Тор, да не тот В комиксах тему скандинавской мифологии практически монополизировали Тор и издательство Marvel, но есть и более интересные примеры. В частности, Уолт Симонсон, который успел порисовать Тора для Marvel, решил знатно поглумиться над эддическими сюжетами в собственном комиксе «Рагнарёк. Последний выживший бог» (2015). Начал он с конца, то есть с Рагнарёка, в котором, как полагается, почти все погибли. Однако Тор восстал из мёртвых (сохранив вид восставшего мертвеца) и устремился в Асгард, по пути круша врагов.

А вот в книге Женевьевы Горничек «Сердце ведьмы» (2021) пересказ становится уже основой сюжета и меняет условные добро и зло местами. Повествование ведётся от лица ведьмы Ангербоды. Это романтизированный образ эддической великанши Ангрбоды, которая породила от Локи трёх чудовищ: волка Фенрира, змея Ёрмунганда и повелительницу подземного мира Хель.

«Сердце ведьмы» показывает, что из любой мифологии можно сделать ромфант Персонаж Ангрбоды практически не раскрыт в эддах, и писательница дополняет его другими нордическими мотивами. Например, есть легенда, что Локи породил всех ведьм, съев сердце сгоревшей «злой женщины». У Горничек же Локи возвращает сгоревшей на костре Ангербоде сердце в буквальном смысле. В мифах боги узнали из пророчества о том, что порождения Ангрбоды уничтожат мир, и вступили с ними в конфликт. В книге Горничек у Ангербоды своя правда: она любит Локи и намерена защищать потомство.

Как видим, при должной интерпретации скандинавские мифы могут дать жизнь не только фантастическим боевикам, но и романтическим произведениям. А ещё жизненным, едва ли не бытовым историям, в которых не попаданцы оказываются в Асгарде, а боги сами приходят в нашу современность.



Диана Уинн Джонс написала роман «Огонь и заклятие, или Восемь дней с Люком» (1975). Подросток Дэвид вынужден жить у дяди и тёти, которые несносны, как Верноны из «Гарри Поттера». Дэвид решает их слегка проклясть и случайно вызывает мальчугана Люка, наделённого властью над огнём. Позже выясняется, что Люк — ипостась Локи.



Это сказочная история с ненавязчивыми нравоучениями, проникнутая мифами и бытовым психологизмом. Дэвид знакомится с конфликтами богов скандинавского пантеона и на этой основе взрослеет. Каждый день недели Дэвид с Люком встречают новых персонажей, в которых читатель узнает скандинавских богов, интегрированных в нашу повседневность: во вторник герои увидят однорукого садовника Чу (бог Тюр), в четверг — байкера Тора, а среду — мистера Веддинга, и вы, конечно, вспомните о следующем произведении в нашей подборке.

Так кто такой мистер Среда? Потому что подобный материал не может обойтись без упоминания «Американских богов» (2001) Нила Геймана. Независимо от того, как к этой книге относятся читатели, она представляет собой оптимальный образец глубокой интерпретации скандинавских мифов. Действие происходит в наши дни, мужчина по имени Тень обнаруживает, что часть окружающих его людей оказываются языческими богами и мифическими существами, вынужденными прозябать в современном мире, где не осталось их почитателей.

Кульминация книги повторяет мифический сюжет с Одином. В эддах Один для обретения тайны рун принёс самого себя в жертву: проткнутый копьём, он провисел на Мировом древе девять дней. У Геймана этот ритуал повторяет Тень — и обретает понимание развернувшегося конфликта, в том числе и то, что по незнанию исполнил коварный план Одина (мистера Среды) по возвращению былой силы.



А ещё был сериал «Американские боги»: герои и мифология сериала Елена Кушнир 27.04.2017 209065 Рассказываем про странный мир Нила Геймана и про тех, кто его населяет.

Разумеется, в книге речь идёт не только о скандинавской мифологии, но и о мифах со всей планеты, и если вы хотите полностью нордическую историю от Геймана, то стоит обратить внимание на повесть «Одд и ледяные великаны» (2008).

Скандинавская повесть Геймана явно нацелена на юную аудиторию Судя по всему, Геймана возмутил эддический сюжет о строительстве великой стены вокруг Асгарда. Ётун-кузнец согласился на строительство, но потребовал в качестве платы Фрею в жёны, а также солнце и луну. Асгардцы согласились, поскольку по совету Локи назначили невыполнимо короткие сроки. Когда ётун почти завершил постройку, всё тот же Локи увёл его коня, который помогал при строительстве. Ётун не управился в срок, и Тор с чувством собственной правоты расколол ему голову молотом.

В повести Гейман рассказывает про мальчика-викинга, встретившего в лесу трёх зачарованных зверей, которые оказались превращёнными богами — коварный ётун захватил Асгард, а их выгнал. Впоследствии Одд выясняет причину конфликта: ётун-узурпатор оказался братом обманутого и убитого кузнеца-строителя.



Среди отечественных авторов немало почерпнул в скандинавской мифологии Ник Перумов. В его ранних книгах «Гибель богов» и «Земля без радости» мотивы и персонажи скандинавских мифов вписались в авторскую вселенную Упорядоченного наряду с прочими мировыми силами.



Однако в поздних романах, когда писатель стал сводить свои циклы воедино, выяснилось, что мифическое мироустройство древних германцев занимает у Перумова центральное место. Так, в книге «Тысяча лет Хрофта» (2013) показано падение Древних Богов Хьёрварда, которое стало своего рода локальным Рагнарёком. А в романе-эпопее «Гибель Богов — 2» (2012–2022) к апокалипсису приближается сама вселенная Упорядоченного, и писатель вновь обращается к мотивам Рагнарёка, на этот раз полномасштабно.

Одним из сквозных персонажей стал Старый Хрофт — в действительности бог Один, лишённый божественных сил после проигрыша в битве с Молодыми Богами. В его книжной биографии присутствуют характерные мифические эпизоды вроде встречи с Мимиром и принесения себя в жертву на Иггдрасиле, а дальнейшая авторская интерпретация развивает мотив «мести выжившего» и обретения нового места в мире.

Движущиеся картинки

«Вальгалла» — это упрощённое и юмористическое, но довольно близкое к оригиналу переложение сюжетов эдд, где главными героями выступают дети викингов Рёсква и Тьяльфи / Metronome Productions

Датский мультипликатор Петер Мадсен с 1978 года рисует комиксы «Вальхалла» про приключения викингов в мифическом скандинавском мире. В 1986 году под режиссурой того же Петера Мадсена и бывшего художника Disney Джеффри Вараба вышел одноимённый мультфильм, основанный на трёх выпусках комиксов. «Вальгалла» стал одним из самых популярных и дорогих фильмов Дании.

Будучи ориентированным на детскую аудиторию, мультфильм тем не менее относится к мифологическим деталям весьма внимательно. Например, известно, что колесница Тора запряжена двумя козлами, которых можно съесть, а наутро они полностью восстановятся. В мультфильме Тор гостит на ферме, где живут главные герои, и угощает всех козлятиной с условием не ломать кости. Локи подговаривает мальчика попробовать костный мозг, из-за чего наутро один из козлов хромает. С этого и начинается приключение, поскольку Тор в наказание забирает мальчика к себе в качестве слуги.

Выше мы упоминали сюжет о том, как боги подверглись испытаниям в Утгарде. Составивший компанию Тору и Локи юноша Тьяльфи как раз и стал главным героем произведений Мадсена вместе со своей сестрой Рёсквой. В мультфильме миф воссоздан близко к оригиналу, вот только справиться богам с иллюзиями помогают дети.

«Вальгалла» 2019 года считается ремейком мультфильма 1987 года: они сняты по одной и той же арке оригинального комикса / Kasper Tuxen

В 2019 году вышел уже более серьёзный игровой фильм «Вальгалла: Рагнарёк», основанный на сюжете одного из комиксов, экранизированных в 1986 году. На этот раз Рёсква и Тьяльфи отправляются в мифические земли вместе с Тором и Локи. В сюжет фильма добавили сражений и волка Фенрира, которого будут приручать (в мифах он хоть и разумное чудовище, но подобного с собой делать не позволял). Иначе говоря, режиссёр выбрал спорный компромисс между точным следованием мифам и зрелищностью. Стоит делать скидку на то, что это в первую очередь экранизация локально известного комикса, а не мировой блокбастер.

То ли дело громадная вселенная Marvel, которая вознесла Тора (а заодно Локи и других обитателей местного Асгарда) на новый олимп. Вот уж кого поистине можно называть «американскими богами», так это голливудских супергероев, истории о которых стали современными мифами.

С одной стороны, нельзя не упомянуть об этой франшизе, с другой — тема настолько обширная и известная, что выходит за рамки нашей статьи. Сценарист Стэн Ли обратился к скандинавской мифологии в поисках свежих образов и в 1962 году вместе с Джеком Кирби явил миру супергеройскую адаптацию Тора. В течение шести лет серия обросла собственным лором и представила марвеловские версии остальных богов. Так, сверхъестественные способности асгардцев стали продвинутой наукой, а сами они — по сути пришельцами. После нескольких мультипликационных проектов в 2011 году на экранах появился Тор в исполнении Криса Хемсворта, ставший одним из самых популярных героев киновселенной. Кстати, согласно эддам нет условия, что Мьёльниром может владеть только достойный — этот мотив пришел из комиксов Marvel. Любопытное явление: мы стали свидетелями того, как авторские нововведения в мифологию приобретают статус канона.

В эддах нет упоминаний, что Мьёльниром может владеть только достойный: эта идея впервые появилась в комиксах Marvel / Marvel studios

Интерпретация Marvel далека от оригинала, но отнюдь не поверхностна. Она скорее избирательная и обобщающая. Например, происхождение Локи от инеистых великанов — это один из возможных вариантов мифа (хотя и не самый предпочтительный среди учёных), а его власть над иллюзиями — заимствование от способностей Утгарда-Локи.

В этот раздел также напрашивается датский сериал «Рагнарёк» (2020), который продемонстрировал конфликты нордических богов на примере приключений современных подростков. В сериале много имён и названий, взятых из мифологии, персонажи перенимают черты асов, а основной конфликт намекает на Рагнарёк, однако в сюжетном плане пересечения с мифами практически отсутствуют. Аналогичная ситуация с сериалом «Всемогущие Джонсоны» (2011), где члены живущей на Земле семьи оказываются воплощениями скандинавских богов.

Забавно получается, что сериалы, прямо заявляющие о том, что они основаны на скандинавских мифах, соответствуют им в меньшей степени, чем наше следующее произведение, пришедшее со стороны аниме и на первый взгляд никак не связанное нордической мифологией.

Кажется, что «Атака титанов» не заимствует мотивы скандинавской мифологии — но на самом деле берёт оттуда очень много

Речь о популярном сериале «Атака титанов» (2013) . И сразу же уточним перевод названия, в котором присутствует вводящая в заблуждение отсылка к греческим титанам. В более нейтральном переводе используется слово «гиганты», и это нам поможет в проведении параллелей со скандинавскими великанами-ётунами.

Аниме рассказывает о постапокалиптическом будущем фантастического мира, где выжившие люди обитают в укреплённом городе. Угрозой человечеству выступают титаны — огромные человекоподобные создания с разнообразными способностями. Подразделение «Разведкорпус» сражается с титанами и изучает их, чтобы решить глобальную проблему.

Разрабатывая мир и сюжет, автор одноимённой манги Хадзимэ Исаяма провёл глубокую переработку скандинавских мифов и органично вплёл их сюжеты в своё произведение. Катаклизм Гул Земли, который освобождает нейтрализованных титанов, подобен гулу рога Гьяллархорн, возвещающего о Рагнарёке и наступлении финальной битвы с великанами. Как и в мифе, история в сериале на том не заканчивается — появляется новый мир с немногочисленными выжившими. Собственно, в этом постапокалипсисе и происходят события сериала.

Если укреплённый город выживших подобен Асгарду, а титаны — ётунам, то персонажи, служащие в «Разведкорпусе», ассоциируются с богами и отражают их судьбы, но не буквально, а на смысловом уровне. Эрвин Смит подобен Тюру, богу войны. В мифах Тюр лишается правой руки: для того, чтобы волка Фенрира удалось связать, Тюр вложил в его пасть свою кисть в качестве залога и тем самым обхитрил его, но лишился руки.

Аниме завершилось в 2023 году — и финал разбил сердца фанатов

Смит в сериале чётко следует своим принципам и готов идти на жертвы ради спасения человечества. Его руку отгрызает титан, которого он побеждает. Примечательно, что история Тюра как божества предполагает, что он был верховным богом до того, как уступил место Одину. И следующий за Смитом главнокомандующий «Разведкорпуса» несёт в себе атрибуты Одина.

Это героиня по имени Ханджи Зое. В мифах Один с завидным упорством стремился к знаниям (вспомним, как ради познания рун он висел на дереве, пронзённый копьём). Глаз он отдал ради возможности испить из источника мудрости Мимира, чтобы получить сокрытые знания для битвы с ётунами. Ханджи Зое не только воин, но и учёный, исследующий титанов. Глаз она теряет в результате научного эксперимента и выживает, упав в колодец. В нарративном плане сразу после этой сцены зритель получает порцию ответов на вопросы (сокрытые знания). Дополнительное сходство есть и в оружии: у Одина это копьё Гунгнир, всегда попадающее в цель, а у Ханджи — «громовое копьё».

На примере творения Исаямы мы видим не просто переложение скандинавских мифов на фантастический сеттинг, как во многих других примерах. Это кардинальная переплавка мифологического материала в самостоятельное произведение, использующее смысловые и сюжетные мифологические традиции.

В аниме и манге «Моя богиня!» Иггдрасиль — гигантская компьютерная система, а богини должны получать лицензии / AIC

В качестве более очевидного примера можно привести мангу Косукэ Фудзисимы «Моя богиня!» (1988–2014), экранизированную несколько раз. Это романтический гаремник, в мире которого работу вселенной контролирует небесная компьютерная система «Иггдрасиль». Простой студент получает право на исполнение любого желания и, не восприняв это всерьёз, загадывает быть вместе с девушкой, которую небеса прислали выполнить его просьбу. Ей оказывается Верданди, одна из норн — скандинавских богинь судьбы (позже к ней присоединятся и её сёстры Скульд и Урд). В аниме эти богини служат Мировому древу и находятся в конфликте с демонами, у которых есть аналогичная система — Нидхёгг (отсылка к хтоническому дракону Нидхёгг, грызущему корни Иггдрасиля).

Ещё один экзотический пример из Азии — филиппинский сериал «Виктор Магтанггол» (2018). По каноничной мифологии в Рагнарёк Тор одолеет змея Ёрмунганда, но погибнет от его яда. Знаменитый молот Тора Мьёльнир унаследуют его сыновья Магни и Моди. Этот мотив решил развить филиппинский режиссёр Доминик Сапата. В сериале Тор решает найти для своего молота наследника среди смертных и поручает это Магни, который прибывает в наш мир и начинает готовить незадачливого парня по имени Виктор Магтанггол к владению артефактом. Получилась интересное городское фэнтези с филиппинским колоритом.

Звуки Рагнарёка Скандинавская мифология пользуется особой популярностью среди музыкантов, прежде всего в тех странах, где живут потомки викингов. В конце 1980-х в Швеции зародился поджанр викинг-метал, первопроходцем которого стал музыкант Куортон (Bathory) с альбомом Blood Fire Death (1988). С тех пор огромное количество групп в этом жанре воспевают Одина, валькирий и Вальгаллу. Также обращаться к нордической мифологии любят блэк-металлисты, среди которых стоит выделить норвежцев Enslaved, бельгийцев Ancient Rites и немцев Falkenbach. Варг Викернес, основатель легендарного проекта Burzum, посвятил эддам значительную часть своего творчества, в том числе электронные альбомы, записанные во время тюремного заключения. В других жанрах тоже любят воспевать скандинавский эпос: вспомним фолк-металлистов Týr и Equilibrium, дэт-металлистов Unleashed и Amon Amarth. Кроме того, целые концептуальные альбомы по мотивам скандинавской мифологии записали легенды метала Manowar (Gods of War) и Therion (Secrets of the Rune).

Сыграем в Рагнарёк!

The Elder Scrolls V: Skyrim неплохо передаёт дух скандинавских легенд, хотя напрямую заимствует у них совсем немного / Bethesda Softworks

Первой в списке идёт та игра, которая переосмысляет мифологические сюжеты минимально — отечественная настолка «Забытые боги» (2020). Каждый игрок становится одним из восьми скандинавских богов, заключённых в теле смертного, но вот каким именно — нужно выяснить. Для этого игроки рассказывают друг другу мифологические сюжеты, собирая комбинации из карт с персонажами, местами и событиями. Игрок побеждает, когда разгадывает, каким богом он является.

С одной стороны, игра использует оригинальные сюжеты, с другой — в изложении игроков известные истории искажаются и обрастают неожиданными подробностями. Получается познавательное и творческое развлечение — состязание в сторителлинге, которым непременно занялись бы средневековые скальды, будь у них такая возможность.

Что касается компьютерных и видеоигр, то мы обойдём вниманием те, которые используют скандинавские мифы в отдельных эпизодах франшизы, а также заимствуют лишь антураж. Тем не менее нельзя проигнорировать две известные игры из этой категории. Постараемся рассказать о них что-нибудь малоизвестное.

Суровая северная природа в Skyrim тоже отлично работает на атмосферу

Конечно, речь про The Elder Scrolls V: Skyrim (2011). Игра проникнута атмосферой скандинавской мифологической реальности, однако нарочно избегает прямого копирования, чтобы сохранить независимый фэнтези-сеттинг. Сюжет вращается вокруг драконов и их убийства. Но почему победа над драконом так ценилась в северной мифологии тогда, когда ещё не появился соответствующий тип рыцарского подвига?

Известно, что после Рагнарёка мир должен возродиться, однако в Старшей Эдде вёльва (прорицательница) называет обязательное условие этого: в финальной битве на стороне Одина должен выступить смертный герой, убивший дракона. Таково пророчество о Сигурде, избранном, которого искали в роде Вёльсунгов, идущем от самого Одина. Поэтому герой, победивший дракона и попавший в Вальхаллу, — своего рода спаситель и гарант того, что после Рагнарёка мир возродится.

Также в мифах есть объяснение, почему Довакин именуется драконорождённым. Согласно лору игры, так называется герой, благословлённый кровью Акатоша (Бога-дракона). Сигурд буквально искупался в крови дракона и приобрёл неуязвимость, а также вкусил его сердце и познал язык зверей, чему тоже есть аналог в геймплее: игрок поглощает души драконов и постигает элементы их речи.

В God of War 2018 года неплохо интерпретированы мотивы нордической мифологии, хотя в игре есть лишь несколько персонажей из скандинавского пантеона / Sony Computer Entertainment

В игре игр God of War (2018) Кратос из мира греческой мифологии приходит к скандинавским богам и сражается со многими известными персонажами. Скандинавская мифология представлена здесь ярко, и сюжеты обыграны своеобразно. Сейчас же зададимся вопросом: возможно ли по мифической логике, чтобы бог из одной мифологии наведался к богам из другой?

Обратим внимание на бога Тюра. В Эддах он представлен как бог войны и права, уступивший когда-то главенство Одину. Учёные, проследившие этимологию имени, полагают, что прототип Тюра принадлежит к более древней индоевропейской мифологии, где он был главным богом и повелевал небом. В таком случае оставшееся за кадром соперничество Одина и Тюра отражает смешение верований древних европейских народов. Допускается, что это привело к интеграции пантеонов и сохранению обоих персонажей в одной мифологии. В некотором смысле получается, что боги разных пантеонов действительно могут встретиться и посоперничать за главенство.

Назовём несколько примеров игр, использующих лишь антураж, но не проводящих сюжетную переработку скандинавских мифов. Такие игры интересны тем, что показывают многообразие мифологической эстетики с разных сторон.

В Rune и её многопользовательском сиквеле легко ощутить ярость берсеркера / Ragnarok Game LLC

Тяжесть и тоска Фимбулвинтера чувствуется в серии тактических игр The Banner Saga (2014–2018). Оригинальный сеттинг игры напрямую не повторяет мифологических образцов, но перенимает их атмосферу. Управляя кочующим отрядом, игрок пройдёт сквозь череду сложных выборов и неоднозначных решений.

Все знают, что правильный викинг хочет попасть в Вальхаллу и не хочет — в Хель. В игре Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017) возлюбленный девушки-кельта мало того что умер, так ещё и угодил в Хель. Управляя девушкой, одержимой шизофренией, игроку предстоит посетить аутентично воссозданное скандинавское загробье.

Assassin’s Creed Valhalla (2020) скандинавская мифология получила научно-фантастическую интерпретацию: Иггдрасиль предстаёт суперкомпьютером, а боги сохраняют человеческий генокод, чтобы люди возродились после Рагнарёка. Однако эти эпизоды представлены в видениях, а основной сюжет игры касается мифологии поверхностно.

Скандинавские боги в Too Human — это кибернетически усовершенствованные люди / Microsoft Game Studios

Скандинавские мифы, также представленные в мире высоких технологий, получили интересную обработку в ролевом экшене Too Human (2008). Боги здесь — кибернетически усовершенствованные люди, которым поклоняются обычные смертные. Мир находится в состоянии климатической катастрофы, и человечество едва выживает. Боги защищают мир от боевых машин, к которым примкнул Локи.

Игровой персонаж — Бальдур. Он имеет меньше технологических имплантатов, чем остальные боги, и ведёт себя наиболее человечно. Люди ему доверяют и надеются, что он станет лидером. Это перекликается с тем, что Бальдр в пантеоне был самым прекрасным по внешности и характеру (также уместно вспомнить гуманистическую трактовку Сёренсена). К сожалению, игра прошла через производственный ад, и сюжет обрывается на клиффхэнгере, так и не раскрыв свой потенциал.

Этот пример в очередной раз показывает, что для создания выдающегося произведения на базе мифов недостаточно только лишь наложения мифологии на современность или футуристический сеттинг. Средневековые писцы вдохновлялись отнюдь не внешностью героев или зрелищностью Рагнарёка. Северные мифы дошли до нас благодаря сюжетам, на которые в своё время обратили внимание собиратели эддических текстов.

Мы надеемся, что этот поверхностный обзор, вобравший в себя как известные произведения, так и незаслуженно забытые, достаточно разнообразно продемонстрировал развитие скандинавских мифологических сюжетов в современной поп-культуре.

Как видим, несмотря на частые обращения к северной мифологии, ещё не созданы образы, которые стали бы классическими и не требовали бы дополнений. Остался простор для новых интерпретаций и для создания подробностей в тех местах, где мифы недостаточно конкретны.

Напоследок вспомним одну из историй, рассказанную Стурлусоном в «Младшей Эдде». Мудрый конунг Гюльви решил узнать, в чём заключается могущество богов, и собрался в Асгард. Боги наслали на него видение, и Один рассказал конунгу о приключениях асов и судьбе мира от создания до Рагнарёка. Заканчивается история так:

пер. О. Смирницкой И в тот же миг Ганглери [Гюльви] услышал кругом себя сильный шум и глянул вокруг. Когда же он хорошенько осмотрелся, видит: стоит он в чистом поле и нет нигде ни палат, ни города. Пошёл он прочь своею дорогой, и пришёл в свое государство, и рассказал всё, что видел и слышал, а вслед за ним люди поведали те рассказы друг другу.

Сегодня существуют технологии, с помощью которых возможно показать эпические события мирового масштаба. Вдобавок технологии виртуальной реальности позволяют не просто получить информацию, но и лично пережить специфический опыт. Вероятно, кому-то из нас доведётся увидеть и почувствовать реальность скандинавских мифов даже в большей мере, чем полумифическому конунгу Гюльви.

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