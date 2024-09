Новейшая Эдда: мотивы скандинавских мифов в современных сюжетах

В других жанрах тоже любят воспевать скандинавский эпос: вспомним фолк-металлистов Týr и Equilibrium, дэт-металлистов Unleashed и Amon Amarth. Кроме того, целые концептуальные альбомы по мотивам скандинавской мифологии записали легенды метала Manowar (Gods of War) и Therion (Secrets of the Rune).