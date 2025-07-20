Художница Кара Маликова: акварельное фэнтези, древние легенды и мифические существа

Мало кто из фэнтезийных художников рисует традиционными материалами, но Кара Маликова делает это блестяще. Однажды тайком добавив в академический натюрморт немного магии, она ступила на дорогу приключений, и теперь её жизнь всегда полна ярких красок. В основном акварельных. Мы пообщались с Карой о том, какие трудности испытывает фэнтези-художник в академической среде, как музыка помогает создавать картины и почему искусственный интеллект никогда не заменит живого иллюстратора.

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Художница о себе Я художник-иллюстратор и педагог, участник конкурсов и выставок. Работаю в жанрах мифологического и эпического фэнтези, сотрудничаю с издательствами. Я рисую в технике классической акварельной живописи и с помощью цвета стремлюсь рассказывать истории, создавать яркие образы, которые вызывают эмоциональный отклик у зрителя. Рисую я с детства, однако отбор в среднюю школу с художественным уклоном, насколько помню, не прошла. В 12 лет родители всё же отдали меня в детскую художественную школу в городе Тольятти, так как на тот момент я практически перестала рисовать «для себя», полностью посвятив свое время учёбе, чтению и спортивным секциям.

Отучившись в нескольких школах, я решила продолжать развиваться в творческом направлении, и в итоге мне удалось поступить в художественный вуз в Москве (до сих пор удивляюсь этому факту, так как преподавание творческих дисциплин в разных регионах различается кардинально). Факультета книжной графики в том вузе не было, обучение шло по общим направлениям: академический рисунок, живопись (в основном историческая), многочисленные прикладные дисциплины. На учёбу и работу уходило всё время, и рисовать что-то, кроме академических заданий, было некогда практически до самого выпуска.



На последних курсах появилось чуть больше свободного времени, и тогда я начала брать небольшие заказы на иллюстрации, но я бы скорее назвала их «пробой пера», а не чем-то серьёзным. Причём заказанные иллюстрации относились к жанру фэнтези, и я поняла, что получаю от этой работы больше удовольствия, чем от своей основной. Вдобавок я с удивлением обнаружила, что этот жанр весьма востребован (с чем мало кто согласен в академических вузах).



Обучаясь уже на последнем курсе, я наконец создала первую относительно большую акварельную иллюстрацию в жанре фэнтези, но скрывала её от педагогов из-за их негативного отношения к жанру. А работа набрала большое количество восторженных отзывов в соцсетях, что было для меня чем-то невероятным. Я начала понемногу рисовать в этом направлении, экспериментировала со стилем и материалами, изучала особенности жанра, искала работы других художников этого направления и анализировала их приёмы. Со временем мои фэнтези-иллюстрации заметили издательства, и мне начали поступать заказы. Так постепенно я «переквалифицировалась» из академического художника в иллюстратора жанра фэнтези.



Гимли Одна из иллюстраций для популярного челленджа «Инктобер». При выборе материалов я, однако, позволила себе отклониться от «чернильной» темы и использовала смесь трех акварельных красок — черной, белил и сиены.

Почему вы выбрали именно фэнтези? Что отличает его от других направлений в живописи?

Фэнтези примечательно тем, что оно никогда не существует в отрыве от реальности. Наоборот, фэнтези «преображает» реальность. В нём есть те же горы, но они выше, острее и опаснее. В нём есть моря и океаны, но они глубже и полны невообразимых существ. В нем есть магия, а значит, есть место чуду.

Фэнтези-арт помогает разглядеть всё то невероятное, что окружает человека, и этого лишены другие направления живописи, дословно воспроизводящие реальность или даже специально вскрывающие неприглядные стороны нашего мира. Да, в обычной жизни хватает трудностей и тягот, но благодаря им фантастические работы помогают «чувствовать ярче» краски окружающего мира.

Вы помните свой первый коммерческий заказ? Кто был клиентом?

О да, это было забавно. В детстве друзья семьи заказали мне небольшой портрет в графике. Я назначила огромную сумму (200 рублей) и осталась очень довольна собой!

С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры?

Если подумать, то больших сложностей еще не было. То, что я хочу развиваться в творческом направлении, я знала с детства, и меня поддерживали родственники, хотя их и настораживало, что на начальных этапах за заказы мало платили.

Некоторые сложности начались в 2022 году: у западной публики стало проявляться негативное отношение к творчеству российских художников, а зарубежные издательства прекратили сотрудничество с нами.

Сейчас появился ещё один момент: качественные традиционные материалы практически невозможно достать, особенно бумагу, а некоторые известные бренды красок полностью ушли с рынка. Вот это сложность номер один.

Брошенное дитя Я редко рисую в жанре хоррора, однако кладбищенские истории по-своему привлекательны: благодаря некой атмосфере печали и мрачной тайны. Работа основана на истории персонажа из игры AFK Arena: в ней мальчика защищает монстр, дух куклы, сшитой его покойной матерью.

В какой технике вы работаете?

Чаще всего я работаю в технике акварельной живописи с добавлением белил. Иногда появляются работы в графике: в основном это уголь, грифельный карандаш или монохромная акварель.

Ещё я владею техникой масляной и темперной живописи, различными видами росписей. Рисовала и в компьютерной графике, но именно в технике акварели мне работать наиболее комфортно, пусть и приходится каждую картину сканировать частями, затем склеивать на компьютере, а потом ещё и редактировать цвет и тон. Очень кропотливая работа.

В какой технике вы бы хотели попробовать поработать?

Я бы очень хотела попробовать создать серию иллюстраций с использованием золота. Его применение, однако, часто несёт в себе излишнюю декоративность, которой я бы хотела избежать. Буду экспериментировать!

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Я слишком большой поклонник хорошей техники, поэтому скажу: конечно, крепкая отточенная техника важнее! Её обладатель всегда найдёт работу, тогда как уникальный стиль нужен не везде. К тому же у художника и при отточенной технике появляются свои узнаваемые приёмы.

Друзья Гилтиас и Дрогбар — главные герои метал-оперы «Сокровище Энии» группы «Эпидемия». С приключений этих персонажей началось моё знакомство с фэнтези в мире музыки.

Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?

Сложный вопрос… Думаю, желание развиваться, узнавать новое.

Всегда можно что-то улучшить в своих навыках. Также важна продуктивность, самоорганизация и сила воли.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи?

Я больше работаю на заказ, но подбираю заказчиков так, чтобы мне была интересна тема. В персональных работах чаще беру за основу понравившиеся сюжеты из книг, так как мне проще визуализировать уже сложившиеся истории, чем придумывать новые. Однако всё же собственные сюжеты у меня есть. Зарисовки, выросшие из каких-то впечатлений, очень долго «созревают» в скетчбуке и обрастают деталями, пока не оформятся окончательно.

Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

У меня бывали заказы как с жёсткими ограничениями, так и с полной свободой. К сожалению, чем жёстче рамки — тем неудачнее иллюстрация. Когда заказчик начинает вмешиваться в художественный процесс, это всегда плохо. Особенно при работе с традиционными материалами.

Вслед за огнями Один из трех разворотов с драконами стихий для «Искусства войны». В китайской мифологии дракон — мощный образ, олицетворяющий силу, честь и благородство. Идея редактора изобразить мифологических существ в историческом трактате показалась мне необычной, однако в итоге это идеально вписалось в концепцию книги.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

По большей части я сотрудничаю с российскими издательствами: делаю обложки и внутреннее оформление книг. Самой запоминающейся, думаю, была работа для издательства «МИФ» над «Искусством войны» Сунь-цзы. Одна из моих любимых тем — воины и битвы. К тому же китайская культура насыщена символикой, а традиционные костюмы очень красивы и полны интересных деталей.

В издательстве мне предоставили полную свободу, и разрабатывать эту тему мне было в радость. Страшно подумать, но я хотела отказаться от этого интереснейшего для меня проекта, так как на тот момент была занята.

Вам больше нравится рисовать одиночные картины или серии иллюстраций для книг? Сложно ли долгое время работать над одной темой?

Я отношусь к каждой работе как к самостоятельному произведению. В серии у отдельной иллюстрации так или иначе всё равно есть свой неповторимый сюжет, и это не даёт заскучать. А поскольку работы не особенно крупные (не больше 40×60 см), получается работать достаточно быстро, не засиживаясь месяцами над одной темой.

С одиночной картиной сложнее. Если она небольшая, то работать над ней одно удовольствие, ведь нужно всё продумать так, чтобы, не имея текста-подсказки, зритель понял сюжет, и при этом рисовать достаточно быстро, пока в голове «свежа» идея. А вот большая картина, напротив, требует много времени, и работать над ней очень тяжело: как-то раз я в течение года рисовала трёхметровую картину, и это было ужасно.

Приходится ли вам изучать справочные материалы, прежде чем приступить к созданию иллюстрации, например, чтобы достоверно изобразить доспех и оружие персонажей? Много ли времени уходит на подготовку?

Разумеется. Перед началом работы я изучаю костюм, оружие, доспехи, орнаменты, ткани. Даже если персонаж фэнтезийный, у его одежды всегда есть историческая основа.

Отдельно стоит отметить работу с референсами материалов и складок одежды. Я стараюсь найти или сделать фотографии того, что изображаю: животных, металла, коры, корней и т. п. Нужные мне складки одежды я рисую с натуры, используя в качестве подопытных всех, кто рядом.

Но я делаю это не заранее, а на отдельном листе в процессе отрисовки иллюстрации, поэтому времени на этот этап уходит много.

Яблоки Идунн Иллюстрировать мифы всегда увлекательно: они полны невероятных сюжетов и ярких образов, сформировавшихся за многие столетия.

Вы часто создаете иллюстрации по мотивам мифов и легенд. Фольклор какого народа вам интереснее всего? Чем он привлекает вас?

Определённо это славянский и скандинавский фольклор, у которых есть что-то общее. Но наиболее привлекательна именно славянская мифология — своей неизведанностью. Она, как дремучий лес, окутана дымкой прошлого и ждёт путника, отважившегося ступить в этот чарующий мир. По большей части она не задокументирована, и её нужно именно исследовать. Что там обнаружится, неизвестно, и в этом есть своя особая притягательность.

Есть ли у вас любимые темы, сюжеты и образы для рисования и, наоборот, нелюбимые? Что вы никогда не согласились бы рисовать?

Больше всего мне близки мифологический жанр и эпическое фэнтези. Меня завораживают глобальные масштабные сюжеты, неизведанные миры, путешествия, битвы и борьба с судьбой. Наименее близки истории, построенные вокруг романтических взаимоотношений героев. Слезливые сюжеты с конфликтом, завязанным на отношениях, я никогда не соглашусь иллюстрировать.

Какой своей работой вы особенно гордитесь и почему?

Больше всего я горжусь «Королём мертвецов», хотя в ней и есть моменты, которые сейчас я бы сделала совершенно иначе. В вузе фэнтези считалось чем-то «неправильным» (помню, натюрморт, выполненный технически великолепно, но содержащий атрибутику из вселенной «Гарри Поттера», из-за темы был раскритикован). Пришлось рисовать втайне от педагогов.

Работа над этой иллюстрацией доставила мне такое удовольствие, какого я давно не испытывала в рисовании. Это было для меня удивительно, как и то, что она набрала огромное количество восторженных отзывов в соцсетях, ведь предыдущие, «правильные» работы не вызывали такого отклика.

Можно сказать, что эта работа определила направление моего творчества.

Король мертвецов Моя первая большая фэнтези-работа, повлиявшая на мое дальнейшее творчество. Я делала её на конкурс «Вечные»

С какой вселенной вы в идеале хотели бы поработать? Какую книгу проиллюстрировать, для какого фильма, сериала или игры нарисовать официальный арт?

Я бы хотела создать серию иллюстраций по вселенной Дж. Р. Р. Толкина. Конечно, я собираюсь рисовать их и так, но если появится подобный заказ — будет великолепно.

Также я бы хотела попробовать себя в создании иллюстраций для коллекционных карточных игр и настольных игр и в оформлении книг в жанре эпического фэнтези.

Есть ли у вас практика регулярного рисования в скетчбуке? Если да — то как много рисунков скопилось за эти годы?

У меня есть привычка зарисовывать мысли. Я намечаю будущие иллюстрации кривыми линиями и сопровождаю их пояснениями в духе «зловеще», «обалденный красный свет снизу» и т. п. Такого рода зарисовок очень много, но долгое время я не придавала им значения, и они копились на разрозненных листах. Теперь собираю всё в скетчбук.

Любите ли вы участвовать в художественных конкурсах и челленджах? Помогают ли они совершенствоваться?

Очень. Они мотивируют создавать что-то качественное на интересную тему в короткий срок, да ещё без рамок и ограничений. Участие в конкурсах и челленджах не позволяет лениться, и работа не уходит «в стол». Можно заложить любую свою идею, которая давно просится, и никто не скажет: «Автор/редактор видит это иначе, исправьте, пожалуйста».

Пожиратель душ В качестве эксперимента я решила попробовать себя в роли концепт-художника. Серия из 15 акварельных работ была выполнена для конкурса Concept Artist RPG и отмечена жюри.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Для меня творчество и работа — одно целое, и я рада что так сложилось. Некоторые свои идеи я вкладываю в заказы, посредством цветовой гаммы или композиции, поэтому можно сказать, что я сочетаю все пункты. Думаю, я не смогла бы заниматься на постоянной основе чем-то иным, не творческим, и рисовать только в свободное от работы время.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

ИИ — своего рода инструмент для визуализации идеи, которую придумал человек. Но всего лишь инструмент, не более. Он не может сгенерировать собственную идею, к тому же любое его изображение требует доработки художником. У него нет своего стиля, и при просмотре картинок, созданных нейросетью, всегда возникает ощущение, что «где-то я это уже видел».

В традиционных техниках использование этого инструмента вообще невозможно, поэтому не думаю, что ИИ когда-либо полностью заменит художника.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Думаю, в большей степени на меня влияет музыка. Во время рисования я всегда что-то слушаю, особенно люблю композиции Говарда Шора и Ханса Циммера. Они похожи на истории, рассказанные без слов. Мелодии величественны и вызывают настолько сильные эмоции и образы, что хочется создавать что-то настолько же впечатляющее в работах.

Прядильщица тьмы В легендариуме Толкина есть мощный образ — огромная древняя паучиха Унголиант. Помню, при прочтении «Сильмариллиона» меня поразил тот факт, что эта таинственная и темная сущность могла дать отпор самому Мелькору.

Какие художники повлияли на вас больше всего?

В первую очередь, конечно же, Алан Ли (его работы я когда-то пыталась копировать, правда, не очень удачно), Джон Хоу (его артбук «Высшая академия фэнтези» стал моей настольной книгой), Пол Боннер и Йеспер Эйсинг . Также я восхищаюсь творчеством Ильи Репина, периодически перечитываю его воспоминания в книге «Далёкое близкое».

Какой вы видите профессию художника в ближайшие двадцать лет? Что изменится?

Для художника традиционных техник вряд ли что-то сильно изменится. Вообще, как мне кажется, профессия художника существует вне времени. А развитие цифрового медиа многое упрощает. К примеру, демонстрировать свое творчество сейчас намного проще, чем раньше, нет необходимости проводить утомительные выставки.

Бывает ли у вас так называемый «арт-блок»? Как относитесь и как справляетесь с профессиональным выгоранием?

С тех пор как я стала заниматься тем, что мне нравится больше всего, — никогда не было. На мой взгляд, профессиональное выгорание происходит тогда, когда человек перестаёт понимать, зачем он занимается творчеством и почему ему нравится именно оно.

Один Персонаж, которого я рисовала, наверное, чаще всего. Этот разворот для скандинавской коллекции ARTMIF был выполнен с отсылкой к иллюстрациям Н. Кочергина к изданию 1967 года карело-финского эпоса «Калевала»: их, как и сам эпос, я обожаю с детства.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

В свое время по вселенной «Звёздного пути» я прочитала, наверное, всё, что было переведено на русский язык, посмотрела все фильмы и все сериалы. Но рисовать я всё же люблю что-то более «природное» и магическое. С детства нравится вселенная «Гарри Поттера»: старинный замок, полный загадок и тайн, огромный проработанный мир. Что может быть лучше?

Цикл книг «Сага о Копье» я открыла для себя сравнительно недавно, но он успел стать одним из любимых, а мюзикл «Последнее испытание» знаю наизусть. Вселенная Дж. Р. Р. Толкина влияет на меня наиболее сильно, хотя о её существовании я когда-то узнала абсолютно случайно. Мир Средиземья мне наиболее близок, и, если бы я начала создавать свой, он по духу все равно был бы похож на толкиновский.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Я очень люблю путешествовать. Смена обстановки помогает отвлечься и даёт новые эмоции. И я просто обожаю лес и горы: попадая в такие места, как будто сам становишься героем масштабного эпического сюжета.

Работая над иллюстрациями, я стараюсь сохранять баланс и оставлять время на личную жизнь, даже если близок дедлайн.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Не сравнивайте себя с другими художниками: у них свой путь, у вас — свой. Однако технические приёмы подсматривать можно и нужно. Приучайте себя к позитивному мышлению, старайтесь больше наблюдать за окружающим миром и находить красоту вокруг. Чаще выбирайтесь на природу. Постоянно практикуйтесь: чтобы достичь хорошего результата, нужно усердие. И главное, конечно же, искренне любите то, что вы делаете.

Коралловая мелюзина Один из тех случаев, когда работа целиком рождается под впечатлением от музыки. Я часто слушаю композиции, где звучат скрипка и виолончель, поэтому образ морской богини приобрел такие тонкие и вычурные формы.

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