Художница Белла Бергольц: тифлинги, вампиры и мрачные аристократы

Мрачные аристократы, рогатые люди и разные тёмные, но такие нежные личности смотрят на нас с картин Беллы Бергольц. Благодаря мастерству художницы герои, изображенные в таком статичном жанре, как портрет, оживают. За ними видна богатая предыстория, и неважно, можно ли прочитать её в книгах или она известна только создательнице, — мы верим в них. Мы поговорили с Беллой о том, как важно не переставать учиться, из чего зарождается образ и в чём же суть фэнтези-арта.

Художница о себе Я художник-фрилансер. У меня классическое образование, но большую часть знаний я получила самостоятельно. Мне нравится рисовать портреты и иллюстрации с фэнтезийными персонажами: это одновременно и моё страстное увлечение, и моя профессия. Мечтаю отточить навыки и воплотить в жизнь ещё больше волшебных, причудливых образов. Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Я рисую с самого раннего детства. Как только это стало возможным, меня отдали в изостудию. Так что, можно сказать, рисую столько, сколько себя помню. Казалось логичным продолжать учиться этому, так что я окончила колледж, а затем и институт по кафедре станковой живописи. Время от времени моя любовь к ремеслу остывала, но тяга создавать какие-то образы затем возвращалась. Это неумолимое желание всегда понукало меня развиваться как художник дальше.

Вы помните свой первый коммерческий заказ? Кто был клиентом? Первый заказ в диджитале был «нарисовать человека по фото», и ещё какое-то время я выполняла похожие задачи. Тогда и это казалось интересной работой, но всё же я была бесконечно счастлива, когда однажды меня попросили изобразить вымышленного персонажа. С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры?

Чаще всего сложности возникали из-за внутренних переживаний. Всегда хотелось освоить базу быстрее, видеть на холсте буквально то, что видишь в голове, минуя робкие неудачные попытки. Мне долго недоставало прилежания и дисциплины, казалось, что если результат огорчает, то это какой-то неотменимый приговор. Как на картинке «У меня не получилось с первого раза за три секунды, наверное, это не моё».

Иллюстрация к фанфику «Свет проклятых звёзд» Горжусь всем набором иллюстраций к этому фанфику, но эта самая любимая. В последнее время ощущаю потребность усложнять свои работы, добавлять взаимодействия нескольких персонажей, более выразительно вплетать сюжет и динамику.

Почему вы выбрали жанр фэнтези-арта? Что отличает его от других направлений в живописи?

С детства влюбилась в фэнтези. Ещё практически не умея рисовать и не зная, что можно работать над чем-то помимо академических постановок, я грезила по «Властелину колец», «Тёмной башне» , буквально жила в Обливионе и Невервинтере. Всё это словно сложилось в некую мою незыблемую душевную структуру. В те годы я даже не мечтала, что со всеми этими вселенными как-то можно взаимодействовать, что это может быть настоящей профессией. Фэнтези для меня — это не обязательно какой-то сложившийся изобразительный или повествовательный канон, это буквально что угодно. Любая эстетика: от античной до ар-деко, любой синтез реальности и вымысла. Академическая живопись, думаю, предполагает осмысление реальности в более строгом понимании. А я скорее эскапист, чем аналитик.

В какой технике вы работаете? А в какой хотели бы попробовать поработать?

Я работаю в CG, и это для меня самая любимая и удобная техника. Цифровое искусство прощает ошибки, не требует просторной, хорошо освещенной мастерской, длительной подготовительной работы и живой натуры, в отличие, например, от работы с масляными красками. То есть оно исключает все те моменты, которые мне всегда казались изнурительными и необязательными. А попробовать мне всегда хотелось 3D, чтобы разнообразить приключения вымышленных персонажей еще и интерьерными/архитектурными подробностями.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Для проектов в студии, думаю, важнее техника, а для фрилансера — уникальный, узнаваемый стиль.

Снова иллюстрация к фанфику «Свет проклятых звёзд». Вообще она довольно жуткая, если всмотреться, — но на первый взгляд выглядит как некое театральное действо. Мне кажется, фильмы Гринуэя повлияли на меня в юности, и я часто вижу в уме композиции в духе его кинокартин: избыточно пышные, барочные, словно в каком-то театре блеска и ужаса.

Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?

Мне кажется, во все времена главное условие успеха — внутреннее побуждение человека. Я бы сказала, ключевое качество — это упорство, но точнее тут будет слово «неутомимость». Конечно, без более прикладных навыков тоже не обойтись: умение учиться самостоятельно, принуждать себя концентрироваться и отвлекаться, когда требуется, взаимодействовать с коллегами, заказчиками, аудиторией. Но осмелюсь сказать, что конкретные умения — это уже индивидуально и второстепенно. В основе всего лежит неутомимое желание, своего рода одержимость.

Вы рисуете преимущественно портреты. Чем этот жанр привлекает вас как художника?

Непросто отрефлексировать то, что в голове хранится в виде динамичных картинок. Задумывая образ (хотя чаще он сам «задумывается», не спрашивая у меня разрешения), я в первую очередь вижу взгляд — словно в нём концентрируется идея. Сейчас, кстати, моя внутренняя оптика меняется: иногда вначале возникают жест, освещение, атмосфера. Камера стала более кинематографичной. Портрет для меня — это сущность человека или персонажа, рассказ о нём, его история, драма, чувства.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи?

На протяжении карьеры я практически всё время посвящала рисованию на заказ. В последние годы пытаюсь как-то сбалансировать ситуацию в пользу личных… слишком громко сказать «проектов», но хотя бы кое-каких спонтанных идей. Постепенно я как художник стала выносливее и спокойнее, поэтому теперь могу себе позволить нарисовать что-то глупое, непродуманное, незаконченное. Раньше я ошибалась, недооценивая творческую игру, и относилась к процессу с неизменной зубодробительной серьёзностью. Разные шутки и штуки, продиктованные сиюминутным вдохновением, напоминают, что это за волшебная вещь — воображение.

Эурон Грейджой Один из первых фан-артов в моей жизни. Был создан в момент, когда я увлекалась вселенной Мартина и мне как-то ужасно не хватало изображений второстепенных героев. Сообщество очень тепло приняло мои рисунки, и с тех пор понеслось.

Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Ограничения заказчика лично я воспринимаю как творческий вызов. От абсолютной свободы просто теряешь голову и уплываешь в какие-то грёзы, а конкретное задание даёт рамку, через которую проще смотреть на неисчислимое множество образов, сюжетов, приёмов. Подобно тому, как камерой смартфона ты захватываешь кусочек пейзажа, и он становится обрамленным, постижимым.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Обыкновенно я работаю с частными заказчиками и сторонюсь крупных проектов, так как это новая ступень ответственности, к которой я ещё не готова. Люблю смотреть, как авторские миры развиваются при участии моих иллюстраций. Мы как будто разделяем уникальный эстетический язык, говорим друг другу «Я тебя понимаю», и это захватывает. Конечно, всё самое занимательное спрятано под соглашениями о неразглашении, но рано или поздно завеса тайны приоткроется.

Часто ли вам приходится работать со справочными материалами, прежде чем приступить к рисованию, например, изучать исторические костюмы и интерьеры? Много ли времени уходит на такую подготовку?

На изучение материалов уходит 30 % времени, если не больше. Нередко, конечно, задание довольно условно: например, какая-то библиотека, какой-то сумрачный пейзаж. Но если я сама себе сочиняю задачу, то порой даже не могу выбраться из ямы бесконечного поиска информации. Так, однажды, я прочитала практически всю литературу на русском языке об одном городе, который по таинственной причине меня заинтересовал. В итоге картинок не получилось, зато в памяти осталось много странного вымысла и исторических справок. Не всё всегда получается «для чего-то», иногда случаются вещи «для ничего», для каких-то более сложных целей, для внутренней алхимии.

Интересная работа, для которой заказчик пожелал как угодно изобразить лавкрафтианскую и потустороннюю атмосферу. Получилась — или как минимум задумывалась — некая комната, где искажается время и пространство, а на пластинке, без сомнений, играет композиция The Caretaker из бальной залы, наполненной призраками.

Эстетика какой страны и эпохи нравится вам больше всего?

Несколько лет я была увлечена викторианской Англией. Сумрачность, готичность, блеск и смрад, чопорность, соседствующая с разнузданностью… Время от времени я возвращаюсь в эту эпоху как художник или как читатель. Но так или иначе выходит, что мой интерес блуждает по Европе от XVII до начала XX века. Восточноевропейский магический реализм сманивает в те края, открывая перед глазами образы мистической Праги, румынских деревень, кафкианских сомнабулических улочек и коричных лавок. Всё это пока не находит отражения в моём творчестве, а скорее служит эдаким опосредованным источником вдохновения.

Есть ли какие-то темы, образы или сеттинги, с которыми вы принципиально не работаете? Если да, то чем они вас отталкивают?

Мне не очень нравятся супергеройские сеттинги: я не понимаю контекст. На самом деле я много чего не понимаю, но поскольку не размышляю об этом, то, видимо, и не догадываюсь, как много в медиа и искусстве отталкивающих, неинтересных тем.

С какой вселенной вы в идеале хотели бы поработать? Какую книгу проиллюстрировать, для какого фильма/сериала/игры нарисовать официальный арт?

Самый желанный проект — это Baldur’s Gate 3 ! Игра уже вышла, конечно, но это как бы умозрительная мечта. Есть ещё потаённая мечта: будь у Larian новый фэнтезийный проект, я бы хотела стать художником, который рисует портреты, висящие в игровых локациях. Вроде бы маленькая роль, не концептер и не автор промоартов, но ты словно переносишься в эту вселенную, словно герои буквально заказали у тебя, живого художника, свой портрет!

Ещё более причудливая мечта — постоять в сторонке и приложить руку к телесериалу (объявленному закрытым) The OA

Тифлинг-некромант, персонаж игрока из Baldur’s Gate 3 В моей галерее уже довольно много пользовательских персонажей из этой игры, всех их люблю, но нужно выбирать... А здесь запечатлено в действии заклинание «Разговор с мёртвым» — очень весёлая опция. Я во всех играх ради забавы собираю билд на некроманта.

Есть ли у вас сейчас или в планах персональный проект? Что он собой представляет или каким мог бы быть?

Мой персональный проект — это моё обучение, до тех пор, пока это вызывает живой интерес во мне. Поставить себе задачу, шаг за шагом её выполнять, видеть результат. Ради этого приходится на время укротить амбиции, чтобы на середине уже вымечтанного несуществующего проекта не расстроиться и не сдаться из-за нехватки каких-то элементарных знаний. Это испытание обучением и ежедневными набросками стоит пройти, чтобы в будущем уже смело ставить себе более творческие цели.

Картины отражают ваши интересы и вкусы? Вне своего творчества вы тоже увлекаетесь мрачной старинной эстетикой или предпочитаете что-то совершенно иное? Можно ли вообще судить о личности художника по его картинам?

Немного неожиданно для меня, что в творчестве настолько ярко читается моя одержимость мрачной, старинной эстетикой. В жизни, за рамками рисования, я предпочитаю именно её: большая часть потребляемого мной контента — игры, фильмы, музыка, книги — как-то связана с хоррорами, мистикой, магическим реализмом. Даже безотносительно медийных продуктов я люблю промежуточные, сновидческие состояния: туман, сумерки, позднюю осень, тускло освещённые дворы, старые переулки и то, что нынче называют лиминальными пространствами.

Несомненно, личность художника накладывает отпечаток на его творчество, хотим ли мы такого разоблачения или нет.

Любите ли вы художественные челленджи и конкурсы? Часто ли принимаете в них участие?

Я не очень люблю соревноваться и устраивать себе испытания. У меня очень своеобразный, размеренный ритм, которому мешает даже избыточное воодушевление. От участия в конкурсах я начинаю разгоняться слишком стремительно, не замечая ошибок, не давая себе передохнуть, что сказывается на результате и, как следствие, на итогах конкурсов. Знаю художников, которые, напротив, могут в сжатые сроки собраться и выдать наилучший результат «во весь скилл», но это не я. Я как ученик на экзамене, который учил, но от волнения всё забыл.

Вампир из клана Тремер из вселенной World of Darkness, персонаж заказчика Ещё одна вселенная, которую я приступами люблю и из-за которой хочу глубже погрузиться в механики ролевых игр и лор. Еще в ветхом 2006 году, играя в Vampire: The Masquerade — Bloodlines , я была очарована этим таинственным и зловещим миром. А недавно интерес возродился благодаря проектам Swansong и Night Road.

Общаетесь ли вы со своей аудиторией? Важна ли для художника такая обратная связь?

Я всегда ценю тех, кому небезразлично мое творчество и даже помню всех, кто меня ободрял в начале пути. Комментарии, оценки, фидбэк, любого рода поддержка вытаскивают из кокона бесконечной саморефлексии, дают понять, что всё это кому-то нужно, кому-то нравится. Для меня это очень много значит.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Творчество для меня всё вышеперечисленное. И работа, и хобби, и игра, и завораживающее переплетение вымысла и реальности. Возможно, существуют другие способы воспринимать это, с чётким разграничением досуга и работы, например, но для меня оно всё неотделимо. Прочитал книгу — посмотрел в голове красочные драматичные картинки — перенёс эту захваченность образом в иллюстрацию.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

Отношусь с холодным равнодушием. Для меня есть факт того, что это существует и это нас как-то меняет. Как мы позволим изменить себя? Я, скажем, с бо́льшим любопытством и уважением стала относиться к любому человеческому творчеству безотносительно навыка. Укрепилось сознание того, что старый добрый и честный путь освоения стиля, техники — это то, что мне нужно, и я не хочу пользоваться сомнительными шорткатами, даже если бы мы представили, что это полностью легально и этично.

Загадочный персонаж заказчика с рогами и безжизненным взглядом. Всё, что мне нравится!

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Меня вдохновляет практически всё: погода, ландшафты, формы, цвета. Потребляемые фильмы, книги, игры. Творчество других художников и взаимодействия: коллабы, трейды, какие-то общие задумки и сеттинги. В голове у меня всегда заряженная кинопленка, и я скорее отбиваюсь от этих образов, нежели ищу их. Послушал песню — сочинил персонажа и трёхтомник о его жизни. Как-то так ощущается процесс. Ещё, безусловно, музыка! Иногда строчка из песни трансформируется сразу в какую-то идею.

Какие художники повлияли на вас больше всего?

Парадоксально, но на меня в большей степени влияют режиссёры, писатели и музыканты. Визуальное искусство словно слишком болезненно отзывалось: всё уже нарисовано до меня, я так не смогу, какой смысл повторять за кем-то и так далее. В текстах или музыке этого нерва не было, они позволяли наслаждаться собой без избыточной рефлексии. Если отстраниться от этого чувства и говорить от лица простого зрителя, мне нравятся Эндрю Уайет, Эдмунд Лейтон, Денис Форкас.

Какой вы видите профессию художника в ближайшие 20 лет? Что изменится?

Думаю, увеличится ценность авторского видения, уникальный стиль станет более принципиальным моментом в крупных игровых проектах, когда зритель насытится однообразным пёстрым засильем ИИ-картинок. Полагаю, цифровое искусство станет сложнее, изобретательнее, символичнее. Технологии на нынешнем этапе выглядят немного пугающе, но, полагаю, они не отбросят полностью рукотворное искусство — скорее, мы начнем размышлять, задавать себе вопросы. Пока это ещё не технологическая гроза, а только собирающиеся тучи, тяжело даже концептуально вообразить себе эти вопросы.

Фейт, мой игровой персонаж из Baldur’s Gate 3 Ну и наконец-то что-то лично для себя! Если я доползаю до персональных работ, то редко формулирую их в виде чёткого ТЗ, обычно всё начинается со случайного наброска под конкретные плейлисты. Тут всё началось и рисовалось под музыку Pyrokinesis: она очень образная, визуально насыщенная, плотная. Тяжело оторваться от мрачных картинок, навеваемых этой лирикой.

Бывает ли у вас так называемый арт-блок? Как относитесь к нему и как справляетесь с профессиональным выгоранием?

Арт-блоки случаются. Обычно, когда возрастает насмотренность, все ошибки в прежних работах мигом подсвечиваются, а поправить или улучшить подход ты ещё не в состоянии. Просто продолжаю рисовать, на самом деле, иногда без энтузиазма. В процессе нахожу то, что нравится или хотя бы не так не нравится, как всё остальное. Бывает, что если на себя слегка надавить, то состояние разочарованности исчезает, мозг просто концентрируется на задаче. Бывает, что давить не стоит и надо оставить себя в покое.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Если разумно спланировать график, то всё удается держать в балансе. В качестве досуга мне нравится веселиться в асках (это, если очень упрощая, ролевые игры с рисунками, где человек от лица персонажа отвечает картинками на вопросы зрителей), проводить время с семьей и друзьями, гулять. Но чаще, конечно, выбираю чтение и игры.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Люди, выбравшие рисование как профессию или хобби, думаю, и так прилежные и целеустремлённые. Не буду советовать рисовать каждый день и непрестанно учиться новому. Попробуйте не забывать, как это весело (однажды ведь было?) — придумать абсолютно что угодно, заставить идею ожить. Просто поболтать с кем-то, сочинить приключение. Досадно, когда рисование становится принуждением или, хуже, мучением. Если есть возможность предотвратить это, то не стоит жалеть времени.

