Книги
#Что почитать#фэнтези#Ожидания 2026

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Фэнтези

Борис Невский
6 января 12:00
2764
16 минут на чтение
Вторая часть нашего рассказа о новинках российского книгоиздания в 2026 году посвящена произведениям в жанре фэнтези — всех направлений, от эпопей и героики до технофэнтези и гримдарка.

Брендон Сандерсон «Ветер и истина»

Пятый роман цикла «Архив Буресвета», завершающий первую половину серии. Вторая часть «Архива» появится не скоро ― Сандерсон обещает её не ранее 2031 года.

Действие «Ветра и истины» происходит на протяжении десяти дней ― во время подготовки к решающему поединку между рошарским военачальником Далинаром и злым богом Одиумом (Враждой). События показаны с точки зрения разных персонажей, находящихся в разных локациях («Азбука»).

Эми Лиоу «Алый Трон»

Первый роман трилогии тёмного фэнтези малазийской писательницы «Ложная богиня», основанного на непальском фольклоре.

На Алом Троне королевства издавна восседают избранные путём священного обряда «живые богини», которым предназначено вершить правосудие. Однако нынешняя «богиня», бывшая нищенка Бинса, скрывает страшную тайну: внутри неё таится демон. Когда подозревающие неладное жрецы организуют выборы новой хозяйки Алого Трона, Бинса и демон заключают сделку ― человеческие жизни в обмен на силу и власть. Вот только у сделки с демоном всегда есть второе дно… («Азбука»).

Грегори Фрост «Рифмач»

Первый роман одноимённой трилогии исторического фэнтези с элементами хоррора.

Томас Рифмач ― легендарный шотландский бард, попавший в плен к фэйри из-за своего таланта. Герой трилогии тоже попадает к этим дивным созданиям, вот только выясняется, что на самом деле они оборотни-инопланетяне, которые напоминают монстров лавкрафтовского пантеона и мечтают уничтожить человечество. Так начинается битва, тянущаяся века, причём бессмертный Томас меняет личины ― он становится Робин Гудом и шпионом при дворе Елизаветы Тюдор («Астрель-СПб»).

Себастьен Ковиль «Падение империи»

Первый том одноимённой трилогии, сочетающей в себе элементы тёмного фэнтези, стимпанка и исторического романа с обилием интриг. Одно из самых увлекательных, глубоких и продуманных фэнтези Франции последних лет.

Создатель новаторских паровых машин Альфред де Пергоаль прибывает в столицу Империи, основанной на сложной кастовой системе. Город стоит на пороге революции, однако подлинные инициаторы общественных изменений ― фанатичные поклонники древних злобных богов. И Пергоаль, со всеми своими знаниями и инженерными навыками, неожиданно оказывается в центре интриг («Астрель-СПб»).

Вашнави Патель «Кайкейи»

Ретеллинг индийского эпоса «Махабхарата» от лица злодейки-принцессы из «Рамаяны». 

Кайкейи, единственная принцесса царства Кекайя, получила блестящее воспитание. Желая защититься от жестокости отца, она открывает в себе магический дар, благодаря чему из забытой принцессы превращается в воительницу и могущественную королеву. Но у богов свои расклады, и постепенно Кайкейи встаёт на путь, который приведёт её к славе великой злодейки («АСТ»).

Кел Кейд «Оружие тьмы»

Первый роман семитомной эпопеи «Тёмный вестник короля» — кровавой, но с изрядным юмором. 

Юноша Резкин, прошедший обучение в тайном убежище как элитный королевский убийца, оказался предоставлен самому себе, получив при этом очень мутный наказ умирающего наставника. Тот хотел сказать «убивай без угрызений совести», однако захлебнулся кровью перед смертью, поэтому Резкин расслышал наказ как «убивай с совестью». Он понятия не имеет, что такое совесть (подобное знание убийце без надобности), и ему приходится постигать всё методом тыка, что приводит ко множеству недоразумений (Fanzon).

Франсуа Баранже «Маг Императора»

Первый роман цикла исторического фэнтези Ars Obscura известного французского художника и писателя. 

Альтернативный 1815 год. Вся Европа под властью Наполеона, который победил благодаря могущественной магии загадочного колдуна Элегаста. Его тайны пытаются разгадать охотник на монстров Людвиг и учёная-бунтарка Этелинда, которые сталкиваются в своём квесте с самыми разными силами: древним магическим орденом, британской разведкой, роялистскими заговорщиками, сектой кровожадного бога и даже сверхъестественными существами… (Fanzon).

Ким Сониль «Кровь древних королей»

Начальный роман эпопеи «Кровоточащая Империя» корейского писателя. 

В огромной империи царит мир и порядок, но это только фасад, за которым скрываются кровавые преступления и бесчеловечная некромантия. В центре сюжета судьба трёх персонажей: мечница Лоран жаждет отомстить имперцам за гибель семьи и поднимает мятеж, магичка Ариенн постепенно узнаёт о роли некромантии в возвышении имперской власти, бандит Каин впутывается в интриги имперской разведки. Все они так или иначе приближают гибель коррумпированной империи… (Fanzon).

Роберт Хейс «Не умирай»

Первый том формальной трилогии «Смертоносные техники», романы которой объединены только сеттингом, похожим на средневековую Японию, но с магией.

Восьмилетний Эйн получает откровение от Бога Смерти ― остановить императора-завоевателя. Но как это может сделать маленький мальчик? Ему нужны союзники, великие герои ― такие, как Шепчущий Клинок, Пламенный Кулак, Вековой Меч, Железное Брюхо. Эйн может объединить их, вот только для начала героям придётся умереть… (Fanzon).

Джен Уильямс «Сестра грифонам» и «Дитя титана»

Дилогия эпического фэнтези «Коготь» ― история трёх непохожих героев, которые оказываются в эпицентре масштабных событий.

Левен лишена памяти о прошлом из-за жестокого магического обряда, после которого она стала Вестником ― рыцарем-убийцей Империума. Оставшись без работы после завершения войны, она пытается найти новый смысл существования… Формальный дипломат, а по сути шпион Империума, Каэто впутан в события, которые могут обернуться новой войной… Девушка Инис была воспитана грифонами и до поры никогда не встречала других людей… И путь всех троих идёт на остров Бриттлетейн, где решатся судьбы мира («Азбука»).

Филиппа Райс «Замок облачных королей»

Внецикловый роман детективного стимпанка от известной художницы. Естественно, с её иллюстрациями.

Эвни Тридл ― искусная мастерица по изготовлению магических артефактов, которыми она торгует в магазине «Гнездо сороки». Её творчество привлекает внимание хозяев Замка облачных королей, местных правителей, и девушке предлагают стать дворцовым заклинателем. Предложение шикарное ― это и огромный престиж, и солидные деньги. Вот только есть маленькая проблемка ― непосредственный предшественник Эвни впал в кому при мутных обстоятельствах. Да и вообще королевский дворец ― настоящий гадюшник…(«Азбука»)

Тим Харди «Зал костей»

Первый роман тетралогии эпического тёмного фэнтези «Братство Орла». Действие происходит в мире, напоминающем Скандинавию эпохи викингов. 

Принц Ротгар, младший сын короля, всю жизнь готовился стать ярлом-советником своего старшего брата Йорика, которому предстояло сесть на трон. Однако объединённые тёмной магией вожди соседних кланов пытаются уничтожить королевство… («Астрель»).

Фуюми Оно «Двенадцать королевств. Книга 1. Тень луны, море тени»

Первая книга знаменитого цикла фэнтезийного исекая японской писательницы, на основе которого в 2002 году вышел классический аниме-сериал. Всего в основном цикле семь романов и два сборника рассказов. 

Обычная школьница Накадзима Ёко попадает в другой мир, где на архипелаге располагается 12 королевств, похожих на гибрид средневековых Китая и Японии. Там существует магия, а боги вмешиваются в людские дела. Ёко предстоит пройти тяжкий путь от слабой девочки до решительной правительницы («Эксмо»).

Таран Матару «Оседлавший дракона»

Первый роман трилогии «Сага о связанных душах» британского автора, который раньше писал популярное YA, но решил попробовать силы в фэнтези для взрослых. 

Сын погибшего вождя степных кочевников Джай ― заложник при имперском дворе. Когда там начинается смута, Джай сбегает, прихватив с собой детёныша дракона, невероятное существо, способное принимать разные формы. Заодно Джай берёт и девушку Фриду, которая обучена приглядывать за драконами. Многие жаждут поймать Джая и Фриду, ведь драконы ― редкий и ценный приз… («Феникс»).

Илона Эндрюс «Хранительница врат»

Начальный том трилогии городского фэнтези «Хроники хозяйки отеля» с элементами детектива, юмора и романтики от автора популярной серии о Кейт Дэниелс. 

Дина Демиль содержит отель в небольшом техасском городке и на первый взгляд живёт совершенно обычно: закупает продукты для постояльцев, гуляет с собачкой, сплетничает с соседями. Но на самом деле Дина ― настоящая ведьма, а её отель предназначен для обитателей разных измерений, которые используют Землю как перевалочный пункт в путешествиях. Впрочем, есть в отеле и постоянные гости вроде бывшей королевы, за чьей головой охотятся многие. И вот однажды в окрестностях отеля начинают происходить загадочные убийства… («Эксмо: Freedom»).

А также

Челси Абдулла «Король пепла» — второй роман цикла ориентального фэнтези «Песчаное море» о торговке и принце, которые попали в ловушку мира джиннов (Fanzon). 

Кёрстин Холл «Вдрызг» (Asunder, русское название пока предварительное) — роман южноафриканской писательницы о девушке Эске, которая продала душу сверхъестественному существу за дар общаться с мёртвыми. Во время одного из сеансов душа невинно убиенного привязывается к Эске, и ей приходится отправиться в опасный квест, чтобы вернуть себе свободу («Азбука»).

Глен Кук, Lies Weeping ― начальный роман цикла «Безжалостный дождь» (ориентировочно пенталогии), который входит в самую знаменитую серию Кука о Чёрном отряде. По внутренней хронологии серии роман ― десятый по счёту («Азбука»). 
Сара А. Паркер «Когда родилась луна» ― начальный том цикла «Лунопад» о девушке-ассасине Рейв и драконьем всаднике Каане, которые в своих любовных разборках способны развалить королевство («Эксмо»).

Кэмерон Джонстон «Бог сломленных» — второй роман цикла «Эпоха тирании», тёмное фэнтези о маге-отморозке Эдриене Уокере, который продолжает сражаться с ещё более безумными колдунами, демонами и богами (Fanzon).

Дэниел Абрахам «Закон тирана», «Дом вдовы», «Война пауков» — третья, четвёртая и пятая книги пенталогии «Кинжал и монета», эпопеи о мире, где некогда правили драконы («Азбука»).

Р. Дж. Баркер, Warlords of Wyrdwood — второй том цикла «Изгой», о мире, где люди зависят от магического леса (Fanzon).
Салини Голденберг «Последний охотник на демонов» ― первый роман цикла ориентального фэнтези «Сайорам». Экс, самый молодой охотник на фи, местных демонов, должен сопроводить беременную женщину через лес, кишащий нечистью (Fanzon).

Филип К. Квантрелл «Империя праха» — второй роман цикла «Эхо судьбы», масштабной фэнтезийной эпопеи со множеством героев («АСТ»).

Лоис Макмастер Буджолд «Пенрик и Дездемона. Книга 3» — оставшиеся повести цикла о маге Пенрике, заключившем контракт с демоном Дездемоной («АСТ»).

Марта Уэллс «Край мира» и The Harbors of the Sun — четвёртый и пятый романы цикла «Книги Раксура», о мире, где живут люди, способные летать (Fanzon).

Каролина Роннефельдт «По ту сторону тени» — финальный роман трилогии «Квендель», приключенческого фэнтези в духе «Хоббита», но для более взрослого читателя («АСТ»).
Брент Уикс «Орден разбитого глаза» ― третий роман цикла «Светоносец», в котором наследники Андроса Района соревнуются за право стать новым Призмой (Fanzon).

Эд Крокер «Светопреставление» — первая книга трилогии «Вечные земли» о мире, где живут лишь вампиры, оборотни и некроманты («Азбука»).

Ваджра Чандрасекера «Святой красочных дверей» — технофэнтези, получившее «Небьюлу»-2023 и «Локус»-2024, про город Луриат, где полно дверей, которые ведут неизвестно куда. Но есть один человек, способный проникать за эти двери (Fanzon).

Мартин Скотт «Фракс» — четыре омнибуса со всеми 12 вышедшими на сегодняшний день романами о Фраксе (отредактированные старые переводы первых восьми и впервые изданные на русском последние четыре) — вероятно, хватит и на 2027 год («Азбука»).
Дж. Т. Грейтхаус «Сад империи» — второй роман фэнтезийной эпопеи «Договор и Узор». В империи идёт война всех против всех. И герою ради победы, возможно, придётся прибегнуть к древней магии (Fanzon). 

Ларри Коррейя «Компания “Охотники на монстров”. Вендетта» — второй роман о секретной организации, занимающейся уничтожением монстров. Возможно, выйдет и третья книга («АСТ»).

Шеннон Макгвайр «Сезонные страхи» — продолжение «Миттельшпиля», второй том цикла об алхимиках («Дом историй»).

Муреа Корриган, Thistlemarsh — ромфант о девушке, которая после Первой мировой войны получила в наследство ветхое поместье и, чтобы сохранить его, заключила договор с надменным фэйри («Азбука»). 
Кайли Кэссиди, In the Veins of the Drowning — первый роман цикла «Сирена-маг». Ромфант о королеве сирен Имоджен, которая влюбляется в Теодора, правителя человеческого королевства, и вынуждена выбирать сторону в вековечном конфликте их народов («Азбука»). 

Рэйчел Хоххаузер «Леди Тремейн» — ретеллинг «Золушки» с позиции её мачехи Этельреды, которая вовсе не злобная мегера, а очень здравомыслящая женщина («Азбука»).

Карисса Бродбент «Падшая и поцелуй тени» — четвёртый основной роман цикла «Короны Ниаксии», он же второй роман подцикла «Дилогия о тенерождённых», о мире, где вампиры господствуют над людьми («Азбука»).

Саманта Шеннон «Среди огненных цветов» — приквел «Обители Апельсинового дерева» из цикла феминистического фэнтези «Корни хаоса» («Азбука»).
Эми Роуз Беннетт «Руководство няни по магии и управлению трудными герцогами» — первая книга цикла «Академия зонтиков», гибрида ромфанта, детектива, юмора и викторианского фэнтези («Азбука»).

Эдриэнн Мэй, Exquisite Ruin — начальная часть цикла тёмного фэнтези, основанного на ретеллинге мифа о Минотавре («Азбука»).

Айви Эшер, Spark the Flames — первая книга дилогии ромфанта о запутанных отношениях между представителями разных племён оборотней-драконов («АСТ»).

Молли О'Нил «Зеленозубая» — роман «уютного фэнтези» об озёрном чудище Дженни, которая спасает от гибели деревенскую ведьму Темперанс и вместе с ней отправляется в опасное путешествие по средневеково-сказочной Британии («О2. Кислород»).
Джейми Эплгейт Хантер «Король Умбры» — начальный том дилогии тёмного ромфанта о девушке-убийце, попавшей в магическую тюрьму, где она встречает неожиданного союзника («АСТ»).

Л. Дж. Эндрюс «Король Вечности» — начальный роман трилогии тёмного ромфанта о жестоком короле викингов Эрике, который влюбляется в дочь заклятого врага («АСТ»).

Тесса Хэйл, Twilight of Embers — начальный роман трилогии ромфэнтези об отважной студентке, которая пытается узнать тайну убийства родителей, заодно знакомясь с красавчиками, причём все они оборотни-драконы («АСТ»).
Кассандра Клэр «Король старьёвщиков» — второй роман «Хроник Кастеллана», продолжение «Ловца мечей». Юный Кел, двойник наследного принца, для раскрытия заговора пытается отыскать легендарного Короля старьёвщиков, повелителя преступного мира города Кастеллан («АСТ»).
Мариэль Померой «Адское пламя» — первый роман дилогии тёмного ромфанта о бывшей богине света, которая вынуждена искать защиты у владыки тьмы («АСТ»).

Талия Гибберт, The Last Thorn — фэнтезийный ретеллинг «Красавицы и чудовища», в котором действие происходит в современной альтернативной Англии, ставшей прибежищем магов («АСТ»).

Дж. Д. Эванс, Reign & Ruin — первый роман тетралогии «Маги Колеса», ориентального ромфанта о дочери султана и принце-изгое, которые вынуждены объединить силы, чтобы победить в войне и возродить угасающее волшебство («АСТ»).

Сэйбл Соренсен «Узы гнева» — начальный том трилогии ромфэнтези «Лютоволки» о девушке-воине Мерин Купер, которая жаждет мести тем, кто уничтожил её семью («О2. Кислород»).
Теа Гуанзон «Сезон штормов» — второй роман цикла «Ураганные войны» о принцессе, которая вынуждена выйти замуж за правителя враждебного королевства, причём их разделяет не только давняя ненависть, но и специфика магических способностей («АСТ»).

Стейси Макьюэн «Запретная алхимия» — первый роман трилогии ромфанта «Ремесленники» о парне и девушке, друзьях детства, которые, овладев особой магией, оказываются по разные стороны во время охватившей страну революции («О2. Кислород»).

Э. Б. Голден «Сердце и порох» — первая часть дилогии «Багровый занавес» о способной менять облик мошеннице Фирин, которая, став театральной актрисой и возлюбленной честолюбивого революционера, попадает в пучину интриг («О2. Кислород»).

Ребекка Хумперт «Избранница смерти» — начальный роман заявленного цикла «Легенды Миклтана» о девушке, которая помогает богу Солнца спастись от гибели («О2. Кислород»).
Анастасис Блайт «Король и ассасин» — трилогия ромфанта о девушке-убийце, которая становится случайной невестой короля с множеством тайн и причуд («Феникс»).
Д. Р. Р. Толкин, Джон Рэтклифф, «Аннотированный Хоббит» — наброски и черновики знаменитой повести с комментариями и сравнением разных версий текста Профессора («АСТ»).

Отечественное фэнтези

«Альпина.Проза» романом «Голос Кьертании» завершит масштабную фэнтезийную трилогию с элементами постапокалипсиса Яны Летт «Препараторы». Герои ищут путь, способный спасти Кьертанию — или окончательно стереть границы человечности. 
В «АСТ» выйдет роман Константина Соловьёва «Бумажный тигр», относящийся к фэнтезийному циклу о мире Нового Бангора.
Издательство «Эксмо» выпустит новые фэнтезийные романы популярных авторов. 

«Стражи восемнадцати районов» Антонины Крейн — о молодом пианисте Жене, который на своём концерте увидел чудовищ. Так Женя получил работу в волшебном мире Небесных Чертогов и Сумрачного Города, где он расследует преступления, путешествует по магическим землям, учится колдовству, спасает людей и старается не превратиться в Повелителя Проклятых. 

Роман «Во главе обмана» Лии Арден, спин-офф трилогии «Нити судьбы» про Иво, одного из второстепенных героев основного цикла. 

И роман «Спящие Боги» Ульяны Черкасовой из цикла «Золотые земли».
В издательстве Alpaca выйдет роман Алексея Пехова «Птицелов» — героическое фэнтези, продолжение «Птицееда». А также сборник Ника Перумова «Колдун и ведьма», который составят заглавная повесть о приключениях двух забавных героев и два рассказа.

Издательство «МИФ» порадует читателей двумя книгами «Габеновского цикла» Владимира Торина, тёмным фэнтези в духе «новых странных». Это «Тайны старой аптеки», чей загадочный владелец мистер Лемони способен создавать сыворотки чудодейственного свойства, и «Мертвец с улицы синих труб» о мрачных тайнах городских подземелий, по которым мчится вагон для усопших…

Также выйдет ориентальное фэнтези «Бескрайнее тёмное море» от Морганы Маро, автора псевдокитайского бестселлера «Цветы пиона на снегу». Действие происходит в эпоху династии Мин: магия, демоны, мертвецы и интриги, интриги, интриги…

А ещё роман от автора «Злодейского пути» Эл Моргот «Второстепенный мастер» — вновь юмористическое фэнтези в псевдоазиатских декорациях. 
В издательстве «Полынь» выйдет казахское фэнтези Дарьи Акуловой «Семь бед и змеиный завет», начальная часть трилогии. Девушка Инжу, мечтающая о карьере шаманки, решает пересечь всё Казахское ханство, чтобы подняться на самую высокую гору — просить Духов о милости. 

Также выйдет внецикловый роман Алены Хоппер «Потерянные дети» — мрачная смесь славянских сказок и сериала «Слово пацана». Россия конца 1990-х. Потерявшись в лесу, двойняшки Игнат и Инка становятся учениками хозяина этих мест — слепого старика, который больше похож на криминального авторитета, чем на колдуна. И городское фэнтези Юлии Шляпниковой «Тени Казани» — внецикловый роман о современной Казани, где среди обычных людей скрываются представители татарского бестиария. 
Следующая часть нашего рассказа о книгах 2026 года будет посвящена мистике, хоррору, а также магическому реализму. 

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#Что почитать#фэнтези#Ожидания 2026
490 ₽
Купить
1 290 ₽
Купить
