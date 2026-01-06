Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Фэнтези

Пятый роман цикла «Архив Буресвета», завершающий первую половину серии. Вторая часть «Архива» появится не скоро ― Сандерсон обещает её не ранее 2031 года.
Действие «Ветра и истины» происходит на протяжении десяти дней ― во время подготовки к решающему поединку между рошарским военачальником Далинаром и злым богом Одиумом (Враждой). События показаны с точки зрения разных персонажей, находящихся в разных локациях («Азбука»).
Первый роман трилогии тёмного фэнтези малазийской писательницы «Ложная богиня», основанного на непальском фольклоре.
На Алом Троне королевства издавна восседают избранные путём священного обряда «живые богини», которым предназначено вершить правосудие. Однако нынешняя «богиня», бывшая нищенка Бинса, скрывает страшную тайну: внутри неё таится демон. Когда подозревающие неладное жрецы организуют выборы новой хозяйки Алого Трона, Бинса и демон заключают сделку ― человеческие жизни в обмен на силу и власть. Вот только у сделки с демоном всегда есть второе дно… («Азбука»).
Первый роман одноимённой трилогии исторического фэнтези с элементами хоррора.
Томас Рифмач ― легендарный шотландский бард, попавший в плен к фэйри из-за своего таланта. Герой трилогии тоже попадает к этим дивным созданиям, вот только выясняется, что на самом деле они оборотни-инопланетяне, которые напоминают монстров лавкрафтовского пантеона и мечтают уничтожить человечество. Так начинается битва, тянущаяся века, причём бессмертный Томас меняет личины ― он становится Робин Гудом и шпионом при дворе Елизаветы Тюдор («Астрель-СПб»).
Первый том одноимённой трилогии, сочетающей в себе элементы тёмного фэнтези, стимпанка и исторического романа с обилием интриг. Одно из самых увлекательных, глубоких и продуманных фэнтези Франции последних лет.
Создатель новаторских паровых машин Альфред де Пергоаль прибывает в столицу Империи, основанной на сложной кастовой системе. Город стоит на пороге революции, однако подлинные инициаторы общественных изменений ― фанатичные поклонники древних злобных богов. И Пергоаль, со всеми своими знаниями и инженерными навыками, неожиданно оказывается в центре интриг («Астрель-СПб»).
Ретеллинг индийского эпоса «Махабхарата» от лица злодейки-принцессы из «Рамаяны».
Кайкейи, единственная принцесса царства Кекайя, получила блестящее воспитание. Желая защититься от жестокости отца, она открывает в себе магический дар, благодаря чему из забытой принцессы превращается в воительницу и могущественную королеву. Но у богов свои расклады, и постепенно Кайкейи встаёт на путь, который приведёт её к славе великой злодейки («АСТ»).
Первый роман семитомной эпопеи «Тёмный вестник короля» — кровавой, но с изрядным юмором.
Юноша Резкин, прошедший обучение в тайном убежище как элитный королевский убийца, оказался предоставлен самому себе, получив при этом очень мутный наказ умирающего наставника. Тот хотел сказать «убивай без угрызений совести», однако захлебнулся кровью перед смертью, поэтому Резкин расслышал наказ как «убивай с совестью». Он понятия не имеет, что такое совесть (подобное знание убийце без надобности), и ему приходится постигать всё методом тыка, что приводит ко множеству недоразумений (Fanzon).
Первый роман цикла исторического фэнтези Ars Obscura известного французского художника и писателя.
Альтернативный 1815 год. Вся Европа под властью Наполеона, который победил благодаря могущественной магии загадочного колдуна Элегаста. Его тайны пытаются разгадать охотник на монстров Людвиг и учёная-бунтарка Этелинда, которые сталкиваются в своём квесте с самыми разными силами: древним магическим орденом, британской разведкой, роялистскими заговорщиками, сектой кровожадного бога и даже сверхъестественными существами… (Fanzon).
Начальный роман эпопеи «Кровоточащая Империя» корейского писателя.
В огромной империи царит мир и порядок, но это только фасад, за которым скрываются кровавые преступления и бесчеловечная некромантия. В центре сюжета судьба трёх персонажей: мечница Лоран жаждет отомстить имперцам за гибель семьи и поднимает мятеж, магичка Ариенн постепенно узнаёт о роли некромантии в возвышении имперской власти, бандит Каин впутывается в интриги имперской разведки. Все они так или иначе приближают гибель коррумпированной империи… (Fanzon).
Первый том формальной трилогии «Смертоносные техники», романы которой объединены только сеттингом, похожим на средневековую Японию, но с магией.
Восьмилетний Эйн получает откровение от Бога Смерти ― остановить императора-завоевателя. Но как это может сделать маленький мальчик? Ему нужны союзники, великие герои ― такие, как Шепчущий Клинок, Пламенный Кулак, Вековой Меч, Железное Брюхо. Эйн может объединить их, вот только для начала героям придётся умереть… (Fanzon).
Дилогия эпического фэнтези «Коготь» ― история трёх непохожих героев, которые оказываются в эпицентре масштабных событий.
Левен лишена памяти о прошлом из-за жестокого магического обряда, после которого она стала Вестником ― рыцарем-убийцей Империума. Оставшись без работы после завершения войны, она пытается найти новый смысл существования… Формальный дипломат, а по сути шпион Империума, Каэто впутан в события, которые могут обернуться новой войной… Девушка Инис была воспитана грифонами и до поры никогда не встречала других людей… И путь всех троих идёт на остров Бриттлетейн, где решатся судьбы мира («Азбука»).
Внецикловый роман детективного стимпанка от известной художницы. Естественно, с её иллюстрациями.
Эвни Тридл ― искусная мастерица по изготовлению магических артефактов, которыми она торгует в магазине «Гнездо сороки». Её творчество привлекает внимание хозяев Замка облачных королей, местных правителей, и девушке предлагают стать дворцовым заклинателем. Предложение шикарное ― это и огромный престиж, и солидные деньги. Вот только есть маленькая проблемка ― непосредственный предшественник Эвни впал в кому при мутных обстоятельствах. Да и вообще королевский дворец ― настоящий гадюшник…(«Азбука»)
Первый роман тетралогии эпического тёмного фэнтези «Братство Орла». Действие происходит в мире, напоминающем Скандинавию эпохи викингов.
Принц Ротгар, младший сын короля, всю жизнь готовился стать ярлом-советником своего старшего брата Йорика, которому предстояло сесть на трон. Однако объединённые тёмной магией вожди соседних кланов пытаются уничтожить королевство… («Астрель»).
Первая книга знаменитого цикла фэнтезийного исекая японской писательницы, на основе которого в 2002 году вышел классический аниме-сериал. Всего в основном цикле семь романов и два сборника рассказов.
Обычная школьница Накадзима Ёко попадает в другой мир, где на архипелаге располагается 12 королевств, похожих на гибрид средневековых Китая и Японии. Там существует магия, а боги вмешиваются в людские дела. Ёко предстоит пройти тяжкий путь от слабой девочки до решительной правительницы («Эксмо»).
Первый роман трилогии «Сага о связанных душах» британского автора, который раньше писал популярное YA, но решил попробовать силы в фэнтези для взрослых.
Сын погибшего вождя степных кочевников Джай ― заложник при имперском дворе. Когда там начинается смута, Джай сбегает, прихватив с собой детёныша дракона, невероятное существо, способное принимать разные формы. Заодно Джай берёт и девушку Фриду, которая обучена приглядывать за драконами. Многие жаждут поймать Джая и Фриду, ведь драконы ― редкий и ценный приз… («Феникс»).
Начальный том трилогии городского фэнтези «Хроники хозяйки отеля» с элементами детектива, юмора и романтики от автора популярной серии о Кейт Дэниелс.
Дина Демиль содержит отель в небольшом техасском городке и на первый взгляд живёт совершенно обычно: закупает продукты для постояльцев, гуляет с собачкой, сплетничает с соседями. Но на самом деле Дина ― настоящая ведьма, а её отель предназначен для обитателей разных измерений, которые используют Землю как перевалочный пункт в путешествиях. Впрочем, есть в отеле и постоянные гости вроде бывшей королевы, за чьей головой охотятся многие. И вот однажды в окрестностях отеля начинают происходить загадочные убийства… («Эксмо: Freedom»).