Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Фэнтези

Первый том одноимённой трилогии, сочетающей в себе элементы тёмного фэнтези, стимпанка и исторического романа с обилием интриг. Одно из самых увлекательных, глубоких и продуманных фэнтези Франции последних лет.

Создатель новаторских паровых машин Альфред де Пергоаль прибывает в столицу Империи, основанной на сложной кастовой системе. Город стоит на пороге революции, однако подлинные инициаторы общественных изменений ― фанатичные поклонники древних злобных богов. И Пергоаль, со всеми своими знаниями и инженерными навыками, неожиданно оказывается в центре интриг («Астрель-СПб»).