«Рыцарь Семи королевств»: из чего родился и каким вышел сериал

На сервисе HBO Max стартовал «Рыцарь Семи королевств» — новый сериал во вселенной Джорджа Мартина, рассказывающий о приключениях странствующего рыцаря Дунка и его верного оруженосца Эгга. Выясняем, какое место повести о Дунке и Эгге занимают в творчестве автора и каким получился премьерный эпизод нового шоу.

Откуда взялись Дунк и Эгг

Сегодня Джордж Мартин считается одним из признанных мастеров жанра, законодателей моды на мрачное, реалистичное фэнтези со множеством персонажей и параллельных сюжетных линий. Но так было не всегда: 30 лет назад, во второй половине 1990-х, Мартин был лишь относительно успешным фантастом, мастером короткой формы и хорошим редактором-составителем, подарившим жизнь межавторскому циклу «Дикие карты». Вышедшая в 1996 году «Игра престолов» казалась блажью, единичной попыткой научного фантаста поиграть в фэнтези. Но в 1997 году известный писатель, редактор и составитель Роберт Силверберг решил, что Мартин заслуживает приглашения в межавторскую антологию «Легенды».

Состав у «Легенд» подбирался легендарный: Стивен Кинг, Роберт Джордан, Тэд Уильямс, Урсула Ле Гуин, Терри Пратчетт, Энн Маккефри… и Джордж Мартин. На тот момент — автор одного-единственного фэнтези-романа. Второй, «Битва королей», он только начал писать и уже тогда отставал от графика. Мартин всё же принял приглашение Силверберга, однако вместо истории, примыкающей к «Игре престолов» или «Битве королей», сочинил приквел, действие которого развернулось за сто лет до событий романов. Простую историю о путешествиях странствующего рыцаря и его маленького оруженосца. Двух друзей, которым суждены были великие дела.

Поскольку в продвижение «Легенд» вложили серьёзные средства, Силверберг поставил чёткий и несдвигаемый дедлайн — 31 декабря. Мартин успел, прислав текст в последний день (как и трое других авторов), — так Дунк и Эгг появились на свет. И произвели фурор. Позже Мартин не раз говорил, что именно «Легенды» открыли его имя многим поклонникам жанра и без этой антологии продажи романов из цикла «Песнь льда и пламени» были бы значительно хуже.

Дунк и Эгг так полюбились автору, что он решил расписать их жизнь от начала до конца и придумал сюжеты для десятка новых повестей. Но каждый следующий том «Песни льда и пламени» отнимал у Джорджа всё больше времени, желания и сил, и у него оставалось всё меньше возможностей вернуться к «простеньким рыцарским историям». Вторая повесть, «Присяжный рыцарь», вышла в 2003 году, третья, «Таинственный рыцарь», — уже в 2010 году. Четвёртая, получившая рабочее название «Волчицы Винтерфелла», должна была войти в состав антологии «Смертельно опасны» и увидеть свет в 2013 году, но на этот раз Мартин сорвал все дедлайны.

После 2013 года серия встала на паузу. Мартин отложил следующие повести о Дунке и Эгге до окончания работы над «Ветрами зимы», а этот процесс затянулся до бесконечности… Тогда же три вышедших истории были собраны под одной обложкой под названием «Рыцарь Семи королевств». Совсем про Дунка с Эггом писатель не забывал — так, в нашумевшем недавнем интервью он обмолвился , что в прошлом году начал писать сразу две новых повести. Впрочем, у Мартина слово «закончил» гораздо важнее и встречается куда реже, чем «начал».

Дунк и Эгг продолжают занимать важное место в сердце Мартина. Именно поэтому сериал об их приключениях выходит только сейчас. Руководители HBO предлагали писателю экранизировать повести ещё десять лет назад, но он долго отказывался продавать права в надежде, что сперва успеет дописать все запланированные повести. А когда Мартин всё же сдался и позволил HBO запустить шоу в производство, черновик сценариста Стива Конрада был признан неудачным. Проект перешёл в руки шоураннера Айры Паркера, известного по сериалам «Сочувствующий» и «Дом Дракона».

Каким вышел сериал

Мартин числится исполнительным продюсером и одним из «создателей» «Рыцаря Семи королевств». И хотя, по сведениям из интервью и его блога, непосредственно на съёмочной площадке писатель не присутствовал, он внимательно следил, чтобы присылаемые Паркером и его сценаристами тексты не уходили далеко от первоисточника. И, судя по реакции Мартина, Паркер (в отличие от шоураннера «Дома Дракона» Райана Кондала) к старшему товарищу прислушивается.

Судя по первой серии, «Рыцарь Семи королевств» — действительно довольно точная экранизация. Именно поэтому первый сезон состоит всего из шести эпизодов от 30 до 40 минут. Даже так сценаристам не удалось бы заполнить хронометраж одним лишь материалом из первоисточника объёмом в 80 страниц. Так что новые сцены в сериале есть и будут. Одна из них — пьянка в шатре лорда Лионеля Баратеона, на которую голодный Дунк заглядывает в поисках еды, — получилась настоящим украшением премьерного эпизода.

Но в главном Паркер действительно придерживается первоисточника. Первый сезон экранизирует первую повесть цикла, «Межевой рыцарь». Это очень скромная история. Похоронив наставника, молодой странствующий рыцарь Дунк решает принять участие в проходящем неподалёку Эшфордском турнире и завоевать себе имя. По дороге на Эшфорд Дунк заводит знакомство со странным мальчуганом по имени Эгг и берёт его в оруженосцы. Ни тот, ни другой не подозревают, что их встреча и предстоящий турнир навсегда изменят им жизнь.

Роли Дунка и Эгга достались молодым и, конечно, малоизвестным актёрам. Питер Клэффи (Дунк) ещё несколько лет назад профессионально играл в регби и только подумывал об актёрской карьере, а одиннадцатилетний Декстер Сол Анселл (Эгг) попросту слишком мал, чтобы иметь большое портфолио. Однако оба, можно сказать, попали в самую десятку. Клэффи идеально вписался в роль наивного и неотёсанного чурбана, который знает о рыцарских порядках только со слов странствующего наставника. Ну а Анселл отлично передаёт, что чудаковатый на первый взгляд Эгг не так прост, как кажется. В первом эпизоде у этих двоих почти нет общих сцен, но химия между ними чувствуется сразу.

Однако приз зрительских симпатий уходит к совсем другому персонажу. Дэниел Ингс («Джентльмены») буквально крадёт каждую сцену со своим участием. Его лорд Лионель Баратеон — харизматичнейший пьяница, болтун и философ, поведением напоминающий Тириона Ланнистера в первых сезонах шоу.

По правде говоря, первый сезон «Рыцаря Семи королевств» — настолько камерная история, что авторы специально решили показывать только те события, которым Дунк был непосредственным свидетелем. И в первом эпизоде их набралось всего ничего. Дунк похоронил наставника, собрался с мыслями, собрался с нервами, добрался до Эшфорда, попытался заявиться на турнир (пока неудачно), попытался найти рыцаря, готового за него поручиться (тоже пока неудачно), да завалился на пьянку к Баратеону. И всё — ни интриг, ни экшена.

Но история при этом цепляет, радует симпатичными персонажами и роскошными видами Северной Ирландии, которая отлично справляется с нужной атмосферой: дождит в грустных сценах и купает героя в ярких солнечных лучах, когда он мечтает о светлом будущем. А будущее у этой парочки ой какое великое.

