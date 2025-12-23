КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом
Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»

Классика

Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр
Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
Новости|Фан|Geek Lifestyle

«Формула будущего»: в Петербурге открылся музей советской фантастики

Олег Викторов
23 декабря 18:10
153
2 минуты на чтение
23 декабря в Ледовом Дворце на площадке государственного литературного музея «XX век» начала работу выставка «Формула будущего». Она организована при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках десятилетия науки и технологий в России и посвященна истории советской фантастики. В основу экспозиции легла концепция четырех волн (поколений) советской фантастики. Главными героями выставки стали советские фантасты, от Александра Грина и Михаила Булгакова до Ивана Ефремова и братьев Стругацких. Как подчеркивают организаторы, биографии и творчество многих из этих авторов тесно связаны с Санкт-Петербургом.
Центральное место в экспозиции занимают интерактивные объекты, отсылающие к классической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», а также художественные инсталляции, макеты кинетических скульптур и другие арт-объекты, выполненные современными художниками. Отдельный зал посвящен астероидам и малым планетам, названным в честь отечественных фантастов — Кира Булычева, Константина Циолковского, Владислава Крапивина и других. Создатели выставки также уделили особое внимание наследию Павла Клушанцева, советского сценариста, оператора и режиссера («Дорога к звездам», «Планета бурь»), создателя уникальных спецэффектов.
Литературный музей «XX век» планирует пополнять экспозицию в Ледовом Дворце и проводить на своей площадке кинопоказы, лекции и семинары, связанные с историей отечественной фантастики.
Фотографии: Василий Владимирский

Циолковский — фантаст? Да!

Константин Циолковский: дедушка космонавтики

Антон Первушин

17.09.2017

47837

Одни считают его малограмотным фантазёром, другие — великим мыслителем. Несомненно одно: этот калужский учитель определил будущее космонавтики.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Олег Викторов
Рекомендуем
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Clair Obscur: Expedition 33 стала лучшей игрой 2025 года по версии японских разработчиков

Новости

Первый тизер «Мстителей: Судный день»

Новости

Первый тизер «Волшебника Изумрудного города. Великий и Ужасный»

Новости

Сериал по Assassin's Creed снимет режиссер «Чернобыля»

Новости

Автор «Американской истории ужасов» показал тизер нового сериала — The Beauty
Премьера 21 января.

Новости

«Звёздный путь: Странные новые миры» закрывается: закончились съёмки финального сезона
«Попутного ветра в паруса вам, друзья».

Новости

Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Новости

В новой The Legend of Zelda могут появиться элементы мусоу-экшена

Новости

Братья Андреасян показали второй трейлер экранизации «Сказки о царе Салтане»
Премьера в феврале.

Новости

Первый тизер фильма «Оглянись» по ваншоту Тацуки Фудзимото
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты