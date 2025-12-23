«Формула будущего»: в Петербурге открылся музей советской фантастики

23 декабря в Ледовом Дворце на площадке государственного литературного музея «XX век» начала работу выставка «Формула будущего». Она организована при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках десятилетия науки и технологий в России и посвященна истории советской фантастики. В основу экспозиции легла концепция четырех волн (поколений) советской фантастики. Главными героями выставки стали советские фантасты, от Александра Грина и Михаила Булгакова до Ивана Ефремова и братьев Стругацких. Как подчеркивают организаторы, биографии и творчество многих из этих авторов тесно связаны с Санкт-Петербургом.
Центральное место в экспозиции занимают интерактивные объекты, отсылающие к классической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», а также художественные инсталляции, макеты кинетических скульптур и другие арт-объекты, выполненные современными художниками. Отдельный зал посвящен астероидам и малым планетам, названным в честь отечественных фантастов — Кира Булычева, Константина Циолковского, Владислава Крапивина и других. Создатели выставки также уделили особое внимание наследию Павла Клушанцева, советского сценариста, оператора и режиссера («Дорога к звездам», «Планета бурь»), создателя уникальных спецэффектов.
Литературный музей «XX век» планирует пополнять экспозицию в Ледовом Дворце и проводить на своей площадке кинопоказы, лекции и семинары, связанные с историей отечественной фантастики.