«Формула будущего»: в Петербурге открылся музей советской фантастики

23 декабря в Ледовом Дворце на площадке государственного литературного музея «XX век» начала работу выставка «Формула будущего». Она организована при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках десятилетия науки и технологий в России и посвященна истории советской фантастики. В основу экспозиции легла концепция четырех волн (поколений) советской фантастики. Главными героями выставки стали советские фантасты, от Александра Грина и Михаила Булгакова до Ивана Ефремова и братьев Стругацких. Как подчеркивают организаторы, биографии и творчество многих из этих авторов тесно связаны с Санкт-Петербургом.