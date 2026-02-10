Fallout, 2-й сезон: сравнение с играми и новая идеология вселенной

Уже не такая наивная девушка из Убежища 33 Люси Маклин в компании гуля Купера Говарда идёт по следам отца. Она и сама не до конца понимает, зачем ей это, а вот цель Купера проста: Хэнк Маклин может привести его к семье, спящей в криокамерах одного из Убежищ для руководства Волт-Тек. Норм, брат Люси, ищет выход из 31-го Убежища, полного замороженных довоенных менеджеров. А Максимус, ставший героем для братьев по оружию, всё больше ощущает, что с Братством Стали ему не по пути. Скоро все эти маленькие люди приведут в действие значительные силы, желающие изменить судьбу Пустошей.

Сериал против игр: что там с каноном?

Сериал Fallout — уникальный опыт для геймера. Мы повидали немало разных по качеству экранизаций игр, но так или иначе они просто пытались изобразить сеттинг на экране. Сериал от Amazon буквально погружает нас в окружение — в каждый кадр можно тыкать с воплями «Вот, вот, эта штука была в игре и выглядела там точно так же». Каждое оружие, почти каждый элемент на локации — всё это было в играх.

Эффект так силён, что при достаточном стаже путешествий по Пустошам образца Bethesda может возникать ощущение, что смотришь экранизацию собственных воспоминаний.

Внимание! Небольшие спойлеры ко вселенной в целом и сериалу в частности. Самые важные мы прикрыли.

Второй сезон не просто вливает тех же щей, но погуще — он расширяет игровую географию, с головой закапываясь в детали культовой Fallout: New Vegas. Тут, правда, есть поводы не только для радости, но и для фанатского брюзжания — потому что с первоисточником обращаются достаточно вольно. Нет, дотошного фансервиса вроде припоминания Дарлы из Новака хватает, а вот на глобальном уровне…

Например, Легион превратился в сборище кровожадных клоунов, которые не ощущаются серьёзной угрозой и не могут похвастаться сколько-нибудь осмысленной философией в условиях постапокалиптического хаоса. В игре они были представителями порядка — да, злого, рабовладельческого, но порядка, а здесь это просто разрушительная сила, которая сама не знает, чего хочет и как этого достигать.

Впрочем, тут брюзжание можно прикрыть весомым аргументом: как и в случае с Братством Стали, нам показывают не те же фракции, что в игре, а их развитие с течением времени. И уж если прославленное Братство деградировало, чего удивляться разложению Легиона!

Сложный вопрос, какой вариант решения конфликта за Дамбу Гувера в итоге тут считается каноничным. Мы застаём все фракции в упадке: Легион раздирает гражданская война, НКР вообще как будто стала историей, роботы Мистера Хауса разбиты… Есть, правда, крошечный намёк: возле центрального компьютера в Лаки 38 можно увидеть снежный шар с дамбы Гувера — один из тех, что были коллекционными предметами в игре. Так что, видимо, Курьер за 15 лет до событий сериала всё-таки поддержал Хауса и отдал дамбу под его контроль . А потом, похоже, что-то случилось, и хозяин Вегаса решил его покинуть.

Отдельный плюс в том, что слегка подправили лютейшую нестыковку облика городка Шейди Сэндс с тем, что мы видели в играх. По первому сезону складывалось впечатление, что это был такой пустошный мегаполис с высотками и всеми мыслимыми благами цивилизации, хотя по играм мы помним крохотную деревеньку с глинобитными домиками. Тут же нам добавляют кадров, поясняющих, что да, это был вполне себе одноэтажный городишко, интегрированный в довоенную высотную застройку. Вопрос с нестыковками по датам всё ещё не снят, но, честное слово, очень странно требовать от сериала жёсткого соблюдения канона игр прошлого века.

Есть моменты, которые ретконятся, но весьма аккуратно и логично — игры показали нам события с ограниченного угла обзора, а полная картинка оказывается куда сложнее. Так, например, первый сезон указал, что именно Волт-Тек ответственна за ядерный апокалипсис , — а второй говорит, что нет, не факт, тут ещё есть огромное пространство для манёвра. Нам представили новый лор Когтей смерти — по играм мы привыкли думать, что это результат случайных мутаций под воздействием радиации и Вируса Рукотворной Эволюции, а сериал теперь утвердил в каноне их появление ещё до падения бомб . Смело? Конечно! Разрушает ли это канон? Нет, скорее, весьма органично дополняет.

Сериал сам по себе: как дела у Люси?

Оки-доки, при глубоком взгляде получается, что сериал довольно-таки складно сочленяется с лором игр Bethesda, пускай многие процессы там пошли не так, как мы писали в своих фанфиках. А как дела с чисто сериальной частью, которая для тех, кто просто пришёл посмотреть, не имея многих сотен часов в игре за плечами?

Она великолепна. Герои продолжают развиваться в рамках своих арок: Максимус осознаёт, насколько ему не место в Братстве Стали, Люси начинает понимать, что на одном лишь Золотом правиле в Пустошах не выживешь, гуль Купер начинает ощущать последствия своего скотского поведения, Норм делает первые робкие шажки на пути становления лидером, а Хэнк творит очередные жуткие злодейства.

Каждый занят своим делом, приключения идут плотным потоком, а флешбэки стали куда короче и уже не так растягивают хронометраж. Чёрный юмор всё ещё бьёт кровавыми фонтанами изо всех щелей, и отдельный плюс создателям за выверенные тайминги у шуток.

Актёрская игра чудо как хороша. Отдельные аплодисменты двоим: несравненному Уолтону Гоггинсу и блистательному Кайлу Маклахлену, у которого стало больше сцен, и, кроме прочего, немного расширился эмоциональный диапазон роли. Единственное, что не очень хорошо, — компьютерное омоложение Маклахлена в сценах флешбэков, там эффект зловещей долины весьма силён.

Повествование увлекает, и приятно радует, что кроме развлечения нам ещё и подкидывают пищу для ума. Во втором сезоне много диалогов-битв, сталкивающих разные идеологии, и даже злодеям дают весьма убедительно защитить свою точку зрения. Кроме того, периодически поднимаются серьёзные темы вроде природы насилия и философские вопросы этой вселенной. Например, считать ли экспериментом то, что внутри Убежищ, или же Пустошь снаружи.

Главное, чем запомнится этот сезон, — полновесное возвращение в сюжет НКР, которая, по идее, должна заполнить идеологический вакуум (а то все фракции плохие, к кому примкнуть главным героям?), да анонс Анклава как главного злодея всей вселенной. В первом сезоне они ограничились ролью производителя макгаффина, а тут нам заявили их как главных антагонистов на будущее. Причём довольно явно намекнули, что это не просто ещё одна корпорация, а именно что американское правительство — как, собственно, и было в Fallout 2.

Получается, что всего за восемь серий прежняя идеология «всё зло от корпораций» перевернулась на «все беды от злого правительства». Есть ли тут влияние современной политики в США или всё так и было задумано ещё до Трампа, мы вряд ли узнаем, но разворот интересный. И вплетён он в материал мастерски, не подкопаешься.

Второй сезон «Фоллаута» оказался ничуть не хуже первого. Это всё ещё не имеющее аналогов шоу с невероятно проработанным миром, завихристым сюжетом и приятной актёрской игрой. На финальных титрах восьмого эпизода с грустью думаешь: «Эх, а чего вы так мало наснимали, хочу ещё!» Но настолько качественный сериал просто не может выходить в формате 40 серий каждый год. Набираемся терпения, ждём продолжения и рассчитываем, что генеральный план по всем сюжетным линиям составлен заранее, а высоко заданная планка в грядущих сезонах не опустится. И отдельно надеемся, что сценаристы Bethesda наберутся опыта у команды Джонатана Нолана и по сюжету грядущая Fallout 5 не уступит сериалу.

