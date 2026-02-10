КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем

Классика

Артхаус и философия: 10 фантастических фильмов великих режиссёров
«Время первых»: что правда, а что вымысел
Сериалы|Обзоры сериалов
#Fallout#обзор сериала#постапокалипсис#Netflix

Fallout, 2-й сезон: сравнение с играми и новая идеология вселенной

Евгений Пекло
10 февраля 20:00
389
5 минут на чтение
Уже не такая наивная девушка из Убежища 33 Люси Маклин в компании гуля Купера Говарда идёт по следам отца. Она и сама не до конца понимает, зачем ей это, а вот цель Купера проста: Хэнк Маклин может привести его к семье, спящей в криокамерах одного из Убежищ для руководства Волт-Тек. Норм, брат Люси, ищет выход из 31-го Убежища, полного замороженных довоенных менеджеров. А Максимус, ставший героем для братьев по оружию, всё больше ощущает, что с Братством Стали ему не по пути. Скоро все эти маленькие люди приведут в действие значительные силы, желающие изменить судьбу Пустошей.

Сериал против игр: что там с каноном?

Сериал Fallout — уникальный опыт для геймера. Мы повидали немало разных по качеству экранизаций игр, но так или иначе они просто пытались изобразить сеттинг на экране. Сериал от Amazon буквально погружает нас в окружение — в каждый кадр можно тыкать с воплями «Вот, вот, эта штука была в игре и выглядела там точно так же». Каждое оружие, почти каждый элемент на локации — всё это было в играх. 
Эффект так силён, что при достаточном стаже путешествий по Пустошам образца Bethesda может возникать ощущение, что смотришь экранизацию собственных воспоминаний.

Внимание!

Небольшие спойлеры ко вселенной в целом и сериалу в частности. Самые важные мы прикрыли.

Читайте также

Сериал Fallout: а это точно было в играх?

Дарья Беленкова

28.04.2024

96509

Совпадения и различия вселенной сериала и канона игр
Второй сезон не просто вливает тех же щей, но погуще — он расширяет игровую географию, с головой закапываясь в детали культовой Fallout: New Vegas. Тут, правда, есть поводы не только для радости, но и для фанатского брюзжания — потому что с первоисточником обращаются достаточно вольно. Нет, дотошного фансервиса вроде припоминания Дарлы из Новака хватает, а вот на глобальном уровне… 
Например, Легион превратился в сборище кровожадных клоунов, которые не ощущаются серьёзной угрозой и не могут похвастаться сколько-нибудь осмысленной философией в условиях постапокалиптического хаоса. В игре они были представителями порядка — да, злого, рабовладельческого, но порядка, а здесь это просто разрушительная сила, которая сама не знает, чего хочет и как этого достигать. 
Впрочем, тут брюзжание можно прикрыть весомым аргументом: как и в случае с Братством Стали, нам показывают не те же фракции, что в игре, а их развитие с течением времени. И уж если прославленное Братство деградировало, чего удивляться разложению Легиона!
Сложный вопрос, какой вариант решения конфликта за Дамбу Гувера в итоге тут считается каноничным. Мы застаём все фракции в упадке: Легион раздирает гражданская война, НКР вообще как будто стала историей, роботы Мистера Хауса разбиты… Есть, правда, крошечный намёк: возле центрального компьютера в Лаки 38 можно увидеть снежный шар с дамбы Гувера — один из тех, что были коллекционными предметами в игре. Так что, видимо, Курьер за 15 лет до событий сериала всё-таки поддержал Хауса и отдал дамбу под его контроль. А потом, похоже, что-то случилось, и хозяин Вегаса решил его покинуть.
Отдельный плюс в том, что слегка подправили лютейшую нестыковку облика городка Шейди Сэндс с тем, что мы видели в играх. По первому сезону складывалось впечатление, что это был такой пустошный мегаполис с высотками и всеми мыслимыми благами цивилизации, хотя по играм мы помним крохотную деревеньку с глинобитными домиками. Тут же нам добавляют кадров, поясняющих, что да, это был вполне себе одноэтажный городишко, интегрированный в довоенную высотную застройку. Вопрос с нестыковками по датам всё ещё не снят, но, честное слово, очень странно требовать от сериала жёсткого соблюдения канона игр прошлого века.
Есть моменты, которые ретконятся, но весьма аккуратно и логично — игры показали нам события с ограниченного угла обзора, а полная картинка оказывается куда сложнее. Так, например, первый сезон указал, что именно Волт-Тек ответственна за ядерный апокалипсис, — а второй говорит, что нет, не факт, тут ещё есть огромное пространство для манёвра. Нам представили новый лор Когтей смерти — по играм мы привыкли думать, что это результат случайных мутаций под воздействием радиации и Вируса Рукотворной Эволюции, а сериал теперь утвердил в каноне их появление ещё до падения бомб. Смело? Конечно! Разрушает ли это канон? Нет, скорее, весьма органично дополняет.

Сериал сам по себе: как дела у Люси?

Оки-доки, при глубоком взгляде получается, что сериал довольно-таки складно сочленяется с лором игр Bethesda, пускай многие процессы там пошли не так, как мы писали в своих фанфиках. А как дела с чисто сериальной частью, которая для тех, кто просто пришёл посмотреть, не имея многих сотен часов в игре за плечами? 
Она великолепна. Герои продолжают развиваться в рамках своих арок: Максимус осознаёт, насколько ему не место в Братстве Стали, Люси начинает понимать, что на одном лишь Золотом правиле в Пустошах не выживешь, гуль Купер начинает ощущать последствия своего скотского поведения, Норм делает первые робкие шажки на пути становления лидером, а Хэнк творит очередные жуткие злодейства. 
Каждый занят своим делом, приключения идут плотным потоком, а флешбэки стали куда короче и уже не так растягивают хронометраж. Чёрный юмор всё ещё бьёт кровавыми фонтанами изо всех щелей, и отдельный плюс создателям за выверенные тайминги у шуток.
Актёрская игра чудо как хороша. Отдельные аплодисменты двоим: несравненному Уолтону Гоггинсу и блистательному Кайлу Маклахлену, у которого стало больше сцен, и, кроме прочего, немного расширился эмоциональный диапазон роли. Единственное, что не очень хорошо, — компьютерное омоложение Маклахлена в сценах флешбэков, там эффект зловещей долины весьма силён. 
Повествование увлекает, и приятно радует, что кроме развлечения нам ещё и подкидывают пищу для ума. Во втором сезоне много диалогов-битв, сталкивающих разные идеологии, и даже злодеям дают весьма убедительно защитить свою точку зрения. Кроме того, периодически поднимаются серьёзные темы вроде природы насилия и философские вопросы этой вселенной. Например, считать ли экспериментом то, что внутри Убежищ, или же Пустошь снаружи.
Главное, чем запомнится этот сезон, — полновесное возвращение в сюжет НКР, которая, по идее, должна заполнить идеологический вакуум (а то все фракции плохие, к кому примкнуть главным героям?), да анонс Анклава как главного злодея всей вселенной. В первом сезоне они ограничились ролью производителя макгаффина, а тут нам заявили их как главных антагонистов на будущее. Причём довольно явно намекнули, что это не просто ещё одна корпорация, а именно что американское правительство — как, собственно, и было в Fallout 2. 
Получается, что всего за восемь серий прежняя идеология «всё зло от корпораций» перевернулась на «все беды от злого правительства». Есть ли тут влияние современной политики в США или всё так и было задумано ещё до Трампа, мы вряд ли узнаем, но разворот интересный. И вплетён он в материал мастерски, не подкопаешься.
Второй сезон «Фоллаута» оказался ничуть не хуже первого. Это всё ещё не имеющее аналогов шоу с невероятно проработанным миром, завихристым сюжетом и приятной актёрской игрой. На финальных титрах восьмого эпизода с грустью думаешь: «Эх, а чего вы так мало наснимали, хочу ещё!» Но настолько качественный сериал просто не может выходить в формате 40 серий каждый год. 
Набираемся терпения, ждём продолжения и рассчитываем, что генеральный план по всем сюжетным линиям составлен заранее, а высоко заданная планка в грядущих сезонах не опустится. И отдельно надеемся, что сценаристы Bethesda наберутся опыта у команды Джонатана Нолана и по сюжету грядущая Fallout 5 не уступит сериалу.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгений Пекло

Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

#Fallout#обзор сериала#постапокалипсис#Netflix
Рекомендуем
«Андромеда»: сериал и его вселенная
«Американские боги»: герои и мифология сериала
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»: истинно британский сериал
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Сериалы

«Мол: Повелитель теней» — рассказываем всё, что известно о новом сериале по «Звёздным войнам»

Сериалы

Сериал «Чудо-человек»: признание в любви к Голливуду и трогательная история о дружбе
«Мир — сцена, где всякий свою роль играть обязан».

Сериалы

«Рыцарь Семи королевств»: из чего родился и каким вышел сериал
Обсуждаем, какое место занимают повести о Дунке и Эгге в творчестве Мартина и каким получился премьерный эпизод сериала об их приключениях.

Сериалы

Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Возвращение супергероев 2000-х.

Сериалы

Секретная концовка «Очень странных дел» и Conformity Gate. Как интернет поверил в альтернативный финал
Какие намёки увидели фанаты — и что из этого было правдой.

Сериалы

Какие российские сериалы выйдут в 2026 году? Фантастика по Стругацким и не только
Возвращение Мак Сима и в Арканар.

Сериалы

Лучшие мультсериалы 2025 года
Не аниме единым!

Сериалы

Лучшие сериалы 2025 года: фантастика, фэнтези и пища для философии
Финал «Очень странных дел», вторые сезоны «Миротворца», «Разделения» и «Кибердеревни», новое шоу Винса Гиллигана — кто же станет сериалом года?

Сериалы

Финал «Очень странных дел» — Векна украл нормальную концовку
Прощаемся с демогоргонами, Хоукинсом и одним из главных сериалов последних десяти лет.

Сериалы

Какие новые сериалы выйдут в 2026 году? Зарубежные фантастика и фэнтези
В том числе новинки января.
Показать ещё
Рекомендуем
Лучшие сериалы про ужасы, вампиров и зомби
Как «Звёздный путь» изменил наш мир
Аниме «Легенда о героях галактики»: грандиозный космический эпос
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты