Холодные миры: 6 мрачных историй для последних зимних вечеров

Семь лет мир задыхается в ядовитом тумане. Он выползает из пустоты, искажает реальность, превращает города в призрачные руины, а людей — в монстров или тех, кого называют избранными.
Когда болезнь навсегда меняет судьбу семьи, Энни Хэт делает невозможное: надевает чужую форму и отправляется в мужскую военную академию, спрятанную в самой гуще мрака. Здесь не верят в слабость. Здесь выживают только те, кто готов встретиться с бездной.
Но даже в мире, где тьма проникает в кровь, есть место искренней дружбе, жарким чувствам и решимости не сдаваться. Вопрос лишь в том, кем героиня станет, когда туман окончательно сотрёт границы между сном и реальностью. «Порождённые бездной» — настоящее тёмное фэнтези с атмосферой, которую читатели называют объёмной, как кино в формате 3D.