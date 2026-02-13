Холодные миры: 6 мрачных историй для последних зимних вечеров

Семь лет мир задыхается в ядовитом тумане. Он выползает из пустоты, искажает реальность, превращает города в призрачные руины, а людей — в монстров или тех, кого называют избранными.





Когда болезнь навсегда меняет судьбу семьи, Энни Хэт делает невозможное: надевает чужую форму и отправляется в мужскую военную академию, спрятанную в самой гуще мрака. Здесь не верят в слабость. Здесь выживают только те, кто готов встретиться с бездной.





