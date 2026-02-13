КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

Холодные миры: 6 мрачных историй для последних зимних вечеров

Какие книги хочется читать, когда снежные вихри заметают дороги, а в пять часов вечера уже темно? Конечно те, что искрятся от магического напряжения. Мы собрали шесть историй, каждая из них особенная и немного потусторонняя, как узор на стекле. Нападения демонов, кровавый туман, долина смерти, боевые арены, древняя магия, которую лучше не будить: тёмное фэнтези для тёмного февраля.

Тая Север — «Порождённые бездной», 18+

Семь лет мир задыхается в ядовитом тумане. Он выползает из пустоты, искажает реальность, превращает города в призрачные руины, а людей — в монстров или тех, кого называют избранными. 

Когда болезнь навсегда меняет судьбу семьи, Энни Хэт делает невозможное: надевает чужую форму и отправляется в мужскую военную академию, спрятанную в самой гуще мрака. Здесь не верят в слабость. Здесь выживают только те, кто готов встретиться с бездной.

Но даже в мире, где тьма проникает в кровь, есть место искренней дружбе, жарким чувствам и решимости не сдаваться. Вопрос лишь в том, кем героиня станет, когда туман окончательно сотрёт границы между сном и реальностью. «Порождённые бездной» — настоящее тёмное фэнтези с атмосферой, которую читатели называют объёмной, как кино в формате 3D.

Лия Шах — «Остатки чести: Храм» 

Эпическое героическое фэнтези в духе книг Анджея Сапковского, но с акцентом на внутренней драме. Мир разрушен, демоны наступают, и даже кузнецы становятся солдатами. Аш, дочь кузнеца, сильная, честная, но простодушная, оказывается втянута в игру, в которой слишком часто приходится жертвовать совестью ради спасения родных.

Лия Шах показывает мир, где даже второстепенные персонажи ощущаются как главные. История строится на точках зрения разных героев, и каждый поступок обрастает контекстом. Это книга про цену, которую приходится платить, когда отступление невозможно.

Яна Кабан – «Кимберли»

Фэнтези с аренами, интригами и надломом. В мультивселенной, где враждуют маги, охотники и зверорожденные, девушка с недопустимым даром становится гладиатором. Кимберли, потерявшая всё аристократка, находит своё место среди чужаков.

Это история о предательстве, власти и силе. Жизнь, казавшаяся стабильной, разрушается. Те, кому героиня доверяла, выносят ей смертный приговор. Но даже когда ты на дне, ещё можно встать, если рядом есть те, кто тебя не предал. Или хотя бы не продал.

Марго Акиньшина — «Чаровница. Русь» 

Историческое фэнтези с мощным мифологическим подтекстом. Радмила — потомственная чаровница, способная менять будущее, исцелять и говорить с животными. Но магия требует цену: стоит поддаться любви — и дар исчезнет. В мире, где способности Радмилы нужны слишком многим, быть женщиной с силой опасно.

Вместе с сестрами ей предстоит борьба за свободу и право любить. Книга наполнена духом Древней Руси и Скандинавии, мистикой, пророчествами и тягой к честной, но невозможной жизни.

Зарина Солнцева — «Душа тэнгина», 18+

Легенды Восточной Европы и Центральной Азии встречаются в этом фэнтези о любви и личном выборе. Ярослава — солдат и шпионка. Октай — генерал, чья слава велика, а прошлое запутанно. Она попадает к нему в плен, но допрос превращается в диалог. Вместо вражды между героями возникает странная связь. История о том, как личное может победить великое. И о том, как иногда любовь становится формой свободы.

Юлия Правдина — «Принцесса теней», 18+

Мир, где слабость — повод уничтожить. Элеонора — принцесса-изгой. В Академии наездников на мантикорах её ненавидят все, но она должна выжить. Спасти Элеонору может только связь с раненым зверем, которого также все отвергли.

Фэнтези о взрослении, доверии и боли. Элеоноре предстоит победить внешних врагов и справиться с тенью внутри себя. А ещё — найти любовь, способную осветить самую тёмную глубину.

