Паоло Бачигалупи «Навола». Историческое фэнтези без магии

Паоло Бачигалупи зарекомендовал себя как мастер выписывать мрачные миры будущего, беды которых часто связаны с экологическими проблемами. Потому изрядным сюрпризом стало, когда в начале 2024 года прозвучал анонс его книги в жанре фэнтези. По словам Бачигалупи, ему стало тяжело переживать о проблемах современной цивилизации и одновременно создавать истории о ещё более мрачном будущем. Поэтому работа над фэнтези оказалась своего рода отдушиной.
Светлой и позитивной «Наволу», впрочем, назвать нельзя. Сеттинг и сюжет романа вдохновлены Италией эпохи Возрождения, где постоянно кипела борьба за власть, и ради благосклонности этой суровой госпожи составлялись заговоры, плелись интриги, совершались убийства и велись войны. Век этот был жестокий, и таким же получилось и его фэнтезийное отражение у Бачигалупи — жалеть своих героев он не собирается.
«Навола» вызывает сильнейшие ассоциации с произведениями Гая Гэвриела Кея. И пожалуй, это одна из самых лестных характеристик, которую можно дать автору, взявшемуся писать историческое фэнтези. В мире Бачигалупи так же сравнительно немного проявлений сверхъестественного, но оно всё же имеется, что позволяет писателю в нужный момент повернуть события таким образом, каким они не могли бы развиваться в историческом романе. Как и многие книги Кея, «Навола» может похвастаться сюжетом, в центре которого находятся политика и интриги, а также живыми и запоминающимися персонажами, вызывающими неподдельные эмоции. Наконец, Бачигалупи тоже настоящий мастер слова, и, читая «Наволу», получаешь неподдельное удовольствие ещё и от самого слога.
Правда, если Кей любит делать центральными действующими лицами людей, которые так или иначе вершат историю, то Бачигалупи пошёл иным путём.
В центр сюжета автор помещает персонажа, достаточно нетипичного для фэнтези, но органично смотрящегося именно в книге, вдохновлённой итальянским Ренессансом, — молодого человека из банкирского семейства, который должен со временем унаследовать отцовское дело. Давико неглуп, но слишком наивен и подвержен сердечным порывам, чтобы стать достойным преемником отца в качестве закулисного владыки Наволы. И хотя молодой ди Регулари находится в самом эпицентре политических штормов, которые сотрясают Наволу, но по большей части он даже не пытается управлять ходом событий, лишь позволяет их бурному потоку нести себя.
Впрочем, «Навола» — это ещё и «роман взросления», где много внимания уделено развитию протагониста, причём внутренний мир героя прописан блестяще. Бачигалупи проводит Давико через весьма болезненные потери и испытания, из-за которых тот сильно меняется. И концовка романа даёт основания полагать, что он готов к тому, чтобы наконец перестать быть мелкой рыбёшкой в мутном омуте большой политики. А ещё эта концовка намекает на то, что продолжение, вероятно, последует…