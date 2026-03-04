КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Книги|Обзоры книг
Паоло Бачигалупи «Навола». Историческое фэнтези без магии

Дмитрий Злотницкий
4 марта 12:00
317
3 минуты на чтение
Давико ди Регулари — отпрыск могущественного семейства, которое с помощью денег и закулисных интриг правит городом-государством Навола. Властный отец готовит парня к тому, чтобы тот занял место в центре финансовой и политической паутины, оплетающей не только саму Наволу, но и многие соседние города. Однако сердце юноши не лежит к семейному делу…
Paolo Bacigalupi
Navola
Роман
Жанр: историческое фэнтези
Выход оригинала: 2024
Переводчик: К. Егорова
Издательство: «Азбука», 2025
Серия: «Звёзды новой фэнтези»
Возрастной рейтинг: 18+
672 с., 5000 экз.
Похоже на:
Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней»
телесериал «Медичи» (2016–2019)
Паоло Бачигалупи зарекомендовал себя как мастер выписывать мрачные миры будущего, беды которых часто связаны с экологическими проблемами. Потому изрядным сюрпризом стало, когда в начале 2024 года прозвучал анонс его книги в жанре фэнтези. По словам Бачигалупи, ему стало тяжело переживать о проблемах современной цивилизации и одновременно создавать истории о ещё более мрачном будущем. Поэтому работа над фэнтези оказалась своего рода отдушиной.

Светлой и позитивной «Наволу», впрочем, назвать нельзя. Сеттинг и сюжет романа вдохновлены Италией эпохи Возрождения, где постоянно кипела борьба за власть, и ради благосклонности этой суровой госпожи составлялись заговоры, плелись интриги, совершались убийства и велись войны. Век этот был жестокий, и таким же получилось и его фэнтезийное отражение у Бачигалупи — жалеть своих героев он не собирается.

«Навола» вызывает сильнейшие ассоциации с произведениями Гая Гэвриела Кея. И пожалуй, это одна из самых лестных характеристик, которую можно дать автору, взявшемуся писать историческое фэнтези. В мире Бачигалупи так же сравнительно немного проявлений сверхъестественного, но оно всё же имеется, что позволяет писателю в нужный момент повернуть события таким образом, каким они не могли бы развиваться в историческом романе. Как и многие книги Кея, «Навола» может похвастаться сюжетом, в центре которого находятся политика и интриги, а также живыми и запоминающимися персонажами, вызывающими неподдельные эмоции. Наконец, Бачигалупи тоже настоящий мастер слова, и, читая «Наволу», получаешь неподдельное удовольствие ещё и от самого слога.

Правда, если Кей любит делать центральными действующими лицами людей, которые так или иначе вершат историю, то Бачигалупи пошёл иным путём.

В центр сюжета автор помещает персонажа, достаточно нетипичного для фэнтези, но органично смотрящегося именно в книге, вдохновлённой итальянским Ренессансом, — молодого человека из банкирского семейства, который должен со временем унаследовать отцовское дело. Давико неглуп, но слишком наивен и подвержен сердечным порывам, чтобы стать достойным преемником отца в качестве закулисного владыки Наволы. И хотя молодой ди Регулари находится в самом эпицентре политических штормов, которые сотрясают Наволу, но по большей части он даже не пытается управлять ходом событий, лишь позволяет их бурному потоку нести себя.

Впрочем, «Навола» — это ещё и «роман взросления», где много внимания уделено развитию протагониста, причём внутренний мир героя прописан блестяще. Бачигалупи проводит Давико через весьма болезненные потери и испытания, из-за которых тот сильно меняется. И концовка романа даёт основания полагать, что он готов к тому, чтобы наконец перестать быть мелкой рыбёшкой в мутном омуте большой политики. А ещё эта концовка намекает на то, что продолжение, вероятно, последует…
Итог: идеальное фэнтези для тех, кто любит книги с небольшим количеством магии, неспешным сюжетом, обилием политики и тщательно прописанными персонажами.

Алхимия фэнтези

В фэнтези Паоло Бачигалупи успел попробовать себя ещё до «Наволы». В 2011 году вышла повесть «Алхимик», герой которой стремится отыскать способ спасти Империю от сверхъестественного терновника, чьё стремительное разрастание — побочный эффект использования магии. Повесть обладает самостоятельным сюжетом, но в её мире разворачивается действие ещё нескольких историй, написанных Тобиасом Бакеллом.
Вначале Регулаи были простыми торговцами шерстью: покупали её у крестьян и пастухов горной Ромильи, а потом везли из диких мест к цивилизации и продавали наволанской гильдии ткачей. Затем они освоили искусство счёта и письма. Постепенно наши предки стали скорее горожанами, чем сельскими жителями. <...> Мы посылали доверенных людей за шерстью, а сами учились писать и скреплять контракты, используя своё имя в качестве гарантии. Мы давали небольшие ссуды другим торговцам, страховали их от бандитов и диких тварей — и постепенно наш дом обрёл репутацию и известность.

Паоло Бачигалупи «Навола»

9

оценка

Стоит ли читать?

Одна из лучших фэнтезийных книг последнего времени, которую стоит прочесть всем ценителям жанра.

Удачно

  • политические интриги
  • драматичный сюжет
  • запоминающиеся герои
  • интригующий финал

Неудачно

  • -

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

