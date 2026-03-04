Паоло Бачигалупи «Навола». Историческое фэнтези без магии

Паоло Бачигалупи зарекомендовал себя как мастер выписывать мрачные миры будущего, беды которых часто связаны с экологическими проблемами. Потому изрядным сюрпризом стало, когда в начале 2024 года прозвучал анонс его книги

в жанре фэнтези. По словам Бачигалупи, ему стало тяжело переживать о проблемах современной цивилизации и одновременно создавать истории о ещё более мрачном будущем. Поэтому работа над фэнтези оказалась своего рода отдушиной.









Светлой и позитивной «Наволу», впрочем, назвать нельзя. Сеттинг и сюжет романа вдохновлены Италией эпохи Возрождения, где постоянно кипела борьба за власть, и ради благосклонности этой суровой госпожи составлялись заговоры, плелись интриги, совершались убийства и велись войны. Век этот был жестокий, и таким же получилось и его фэнтезийное отражение у Бачигалупи — жалеть своих героев он не собирается.





«Навола» вызывает сильнейшие ассоциации с произведениями Гая Гэвриела Кея . И пожалуй, это одна из самых лестных характеристик, которую можно дать автору, взявшемуся писать историческое фэнтези. В мире Бачигалупи так же сравнительно немного проявлений сверхъестественного, но оно всё же имеется, что позволяет писателю в нужный момент повернуть события таким образом, каким они не могли бы развиваться в историческом романе. Как и многие книги Кея, «Навола» может похвастаться сюжетом, в центре которого находятся политика и интриги, а также живыми и запоминающимися персонажами, вызывающими неподдельные эмоции. Наконец, Бачигалупи тоже настоящий мастер слова, и, читая «Наволу», получаешь неподдельное удовольствие ещё и от самого слога.





Правда, если Кей любит делать центральными действующими лицами людей, которые так или иначе вершат историю, то Бачигалупи пошёл иным путём.





В центр сюжета автор помещает персонажа, достаточно нетипичного для фэнтези, но органично смотрящегося именно в книге, вдохновлённой итальянским Ренессансом, — молодого человека из банкирского семейства, который должен со временем унаследовать отцовское дело. Давико неглуп, но слишком наивен и подвержен сердечным порывам, чтобы стать достойным преемником отца в качестве закулисного владыки Наволы. И хотя молодой ди Регулари находится в самом эпицентре политических штормов, которые сотрясают Наволу, но по большей части он даже не пытается управлять ходом событий, лишь позволяет их бурному потоку нести себя.



