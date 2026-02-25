Как спасти «Доктора Кто»? Мнения наших авторов

Для Повелителя Времени наступили непростые времена. Самый длинный научно-фантастический сериал в истории переживает очередной спад популярности: рейтинги неуклонно стремятся вниз, зрители теряют интерес, и даже преданные фанаты порой недоумевают от очередного странного решения создателей. Кажется, «Доктору Кто» нужен доктор. Что ж, спешим на помощь: восемь лучших специалистов из клиники «Мира фантастики» организовали консилиум, чтобы найти способ лечения и разобраться, как вытащить шоу из многолетнего кризиса. Пока ещё не поздно — вдруг этот пациент с двумя сердцами скорее мёртв, чем жив?..

Закрыть! Чтобы вернуть…

Дарья Беленкова

Очевидно, что «Доктор Кто» в сценарном и креативном кризисе. И это нормально — любой длинный сериал рано или поздно начинает буксовать и путаться в себе. Значит, пора отдохнуть. Однажды шоу уже уходило на творческие каникулы — в так называемые «Дикие годы» с 1989-го по 2005-й. За это время зрители познакомились с Восьмым Доктором (фильм 1996 года), но вселенная в целом развивалась в книгах, аудиоспектаклях и фанатском творчестве.

Перерыв пошёл на пользу: поклонники успели соскучиться по галлифрейцу и молили о его возвращении, а продюсеры и актёры, выросшие на «Докторе», искали возможность перезапустить сериал. Расселл Т. Дэвис сумел возродить шоу благодаря удачному стечению обстоятельств и не в последнюю очередь интересу фандома. Перезапуск позволил избавиться от творческого беспорядка, отказаться от неудачных концепций, героев и сюжетных линий и подчистить биографию Доктора — в общем, как бы начать с чистого листа.

С начала 2000-х утекло много воды: мир изменился и значительно ускорился, а соцсети стали неотъемлемой частью жизни. В таких условиях перерыв длиной в полтора десятилетия вряд ли возможен. А вот передохнуть лет пять сериалу не помешает — чтобы «Доктор» разобрался в себе и регенерировал лучше прежнего.

Новый взгляд и свежая кровь!

Лев Левин

« Увольте Расселла Т. Дэвиса, увольте Джейн Трантер, увольте Фила Коллинсона, увольте Джули Гарднер — и я вернусь ». Кристофер Экклстон (Девятый Доктор) не скрывает, что у него конфликт с создателями ньюскула — но всё же он прав, время пришло. Годами поддерживать планку качества проекта удаётся немногим — а руководство «Доктора Кто» уж точно на это не способно. Сейчас сериалом рулят ровно те же люди, которые рассорились с Экклстоном в далёком 2005 году. И к чему приводят их усилия? К тому, что за последние 10 лет лишь один (двухсерийный) эпизод из 66 пролез в топ-50 лучших серий по оценке зрителей в ньюскуле, включая эпоху Disney.

«Доктору Кто» срочно нужны новые сценаристы и шоураннеры. Подходящих кандидатур немало — например, Кейт Херрон или Джозеф Майкл Стражински. Херрон — соавтор неплохого эпизода «Плут» (14-й сезон) и режиссёр первого сезона «Локи» . Стражински — легенда жанра и автор «Вавилона-5» . Кстати, он фанат «Доктора» — и даже заявлял , что мечтает поработать над шоу. Конечно, Стражински почти вдвое старше Херрон, но и опыта в руководстве у него значительно больше.

Впрочем, кто бы ни встал у руля сериала, он или она должны сменить курс — иначе поклонников ждёт повторение 1989 года.

Хватит сводить нам олдскулы!

Мария Лебеденко

«Доктор Кто» не боялся перемен ни в 1966-м, когда чопорный Первый превратился в «космического бродягу» Второго, ни в 2005-м, когда вернулся после долгого перерыва. Как и его герой, шоу постоянно регенерировало — и в обновлении крылся секрет его успеха. Новые зрители могли присоединиться почти в любой момент и не изучать предыдущие сезоны, чтобы понять происходящее.

Нынешние создатели шоу экспериментировать явно опасаются — и следуют принципу «новые песни поют те, у кого старые плохие». Они не пытаются завлечь аудиторию интересными сюжетами, а всё сильнее опираются на громадный докторовский канон и палят из пушек ностальгии. Отдельные приключения в разных жанрах? Оригинальные «монстры недели» или свежий взгляд на классических врагов? Постепенное погружение в богатое прошлое героя? Забудьте — вот вам очередное возвращение Дэвида Теннанта и галлифрейская драма, вы же так это любите!

Бесконечно паразитировать на старых добрых деньках — значит не двигаться вперёд. Да, фанаты ценят преемственность и обожают актёров из предыдущих эр — но знакомые лица не могут компенсировать дурацкие сюжетные ходы и скучные сценарии. А для новичков это и вовсе не имеет значения — почему они должны взваливать на себя 60 с лишним лет истории сериала, чтобы разобраться в том, что смотрят? В пространстве и времени ещё так много интересного — покажите нам чудеса вселенной, а не заставляйте жевать многослойный пирог с ягодой помяникой.

Меньше морализаторства — больше фантастики!

Олег Поторокин

Я полюбил «Доктора Кто» не только за харизматичного, чудаковатого героя, но и за множество фантастических концепций, которые сериал подкидывал почти в каждом эпизоде. От диктаторской телестудии на орбите Земли до невидимых пираний, обитающих в тенях, — казалось, вселенная «Доктора» необъятна, что она даёт безграничные возможности и прячет бессчётное множество пугающих тайн.

«Точка и пузырь»

Но последние сезоны (особенно при Чибнелле) уделяли больше времени пустой болтовне и драме, отражающей сегодняшние реалии. Нет, драма важна — но она не должна затмевать фантастику. Вам не нужен длинный нудный монолог Доктора о плохом капитализме или о борьбе за равноправие полов. Ведь раньше сериалу отлично удавалось вписывать такие темы в свой яркий мир и при этом не сбавлять темп, оставаясь историей о захватывающих приключениях во времени и пространстве.

Пример превосходного эпизода в духе прежнего «Доктора Кто» — «Точка и пузырь» из 14-го сезона (с Шути Гатвой). Прямо главная мысль серии не проговаривается ни разу — но зрители и так всё понимают. К финалу детали повествования складываются, словно пазл, и внезапное осознание пробирает до мурашек. Побольше бы таких эпизодов, а не посиделок на семинарах ЮНИТа с оравой бесполезных персонажей, набранных по квоте.

Посмотрите под другим (нарисованным) углом!

Мария Бобова

Сейчас у многих крупных франшиз есть анимационные ответвления. Самый яркий пример — «Звёздные войны», где таких проектов уже двенадцать. Даже «Звёздный путь» — ещё один ветеран телевидения — породил «Нижние палубы» . Причём трекки приняли комедийный мультсериал намного лучше, чем «серьёзные» проекты. И это логично: чем лучше сюжет, тем меньше смущает формат.

Doctor Who: The Infinite Quest

Real Time и Анимацию по «Доктору Кто» уже делали — просто это были отдельные эксперименты. Некоторые из них — например, Death Comes to Time The Infinite Quest — можно найти в сети, но многие так и не увидели свет. Так почему бы не попробовать ещё раз? Ведь анимация позволяет показать такие чудеса вселенной, удивительные расы и странные планеты, на которые сериал с живыми актёрами не способен. И кто знает — может, хотя бы в мультсериале Доктор будет рыжим!

…похоже, нет. Летом 2025 года ВВС сообщило о разработке детского мультсериала о приключениях 15-го Доктора. Да уж, шоу для дошкольников — не то, что мы хотели. Но оригинальный «Доктор Кто» тоже поначалу был образовательным проектом — вдруг нарисованный Повелитель Времени повторит его успех?

Отмените галлифрейское безумие!

Мария Руднева

Галлифрей на протяжении многих лет и сезонов оставался важной для Доктора темой. Его оставленная родина, его детство, Мастер, наконец… Но в эпоху Чибнелла с этим миром сотворили что-то невообразимое.

Создатели сделали самый слабый ход — заявили, что « на самом деле всё было не так » . Теперь Доктор — не Повелитель Времени, а какой-то Прародитель? Извините, но это уже не тот герой, которого полюбили зрители, — нельзя просто так выбросить за борт всю его предысторию. Повелители Времени теперь киберлюди? Давайте не смешивать две фантастических концепции в нечто неудобоваримое.

Тем более что есть и другие проекты в рамках франшизы, развивающие те же идеи гораздо удачнее. Например, аудиодрамы: студия Big Finish выпустила уже 13 сезонов про жизнь Галлифрея. Оказывается, он вполне может обойтись и без Доктора, и без всяких там киберлюдей. У Мисси — блистательной регенерации Мастера в исполнении Мишель Гомес — тоже есть сольное шоу в звуковом формате. И оно даёт ответы на многие вопросы, которые предпочёл игнорировать Крис Чибнелл.

Спин-офф про самую очаровательную злодейку «Доктора Кто» или про политические интриги Галлифрея точно привлёк бы внимание аудитории. Почему бы не воплотить эти истории на экране, а выдумки двоих последних шоураннеров забыть, как страшный сон?

Вернитесь к истокам!

Ульяна Скибина

При всей своей фантастичности, приключенческом духе и некотором безумии «Доктор Кто» всегда оставался сериалом про людей. Девятый Доктор танцует, потому что никто не умер. Одиннадцатый признаётся, что за сотни лет путешествий по Вселенной не встречал никого, кто не был бы важен. Двенадцатый останавливает войну — ведь «когда вы избавитесь от людей, что в итоге останется»? Гуманизм — столь же неотъемлемая часть сериала, как путешествия в ТАРДИС, отношения Доктора и Мастера или бегство последнего Повелителя Времени.

Но в последних сезонах этот гуманистический посыл выражен гораздо слабее. В серии «73 ярда» Пятнадцатый Доктор бросает спутницу на годы, и она живёт в одиночестве и страхе (мы знаем, что Шути Гатва был занят в другом проекте, но можно ли представить, например, Двенадцатого, бросающего Клару в опасный момент?). Когда мир накрывает тень Сутеха, Доктор плачет, потому что не в состоянии никого спасти. Это интересно с точки зрения развития персонажа — но подменяет его суть. Потому что суть Доктора — помогать. И возможно, если бы создатели вспомнили, что главное в сериале не монстры, не космическая бездна и даже не сам Доктор, а люди вокруг него, Повелитель Времени не только спасал бы других, но и спасся бы сам?

Make Doctor British again!

Инар Искендирова

« Доктора Кто » любят во всём мире, но не стоит забывать, что в первую очередь это « энциклопедия британской жизни » . В фантастическом сериале жители Соединённого Королевства видят себя и свои проблемы, а зрители из других стран знакомятся с английской культурой.

Один раз создатели допустили ошибку: в полнометражном фильме 1996 года перенесли действие в США. Реакция зрителей была прохладной — никому не нужен американский Доктор. А также французский, российский, китайский… Доктор должен быть только британским! Но в последние годы влияние заокеанского соседа вновь стало слишком сильным. И без того самого британского духа сериал начал теряться на фоне конкурентов. Никакое увеличение бюджета и спецэффекты не могли ему помочь.

Пора Доктору посидеть в Лондоне — сезон или два. Ну знаете, там, где рыба, чипсы, чай, отвратная погода, Мэри… кхм, Поппинс. Вспомнить старые добрые времена, когда его сослали на Землю и он начал сотрудничать с ЮНИТ.

Кроме того, неплохо бы уменьшить хронометраж серий и усилить бытовой элемент — чтобы приблизить сериал к британским ситкомам, которые, в отличие от беззубых американских, тяготеют к жёсткой сатире. В общем, Доктору пора перестать подстраиваться под чужие вкусы и снова стать, несмотря на внеземное происхождение, истинным британцем.

