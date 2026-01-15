Какие российские сериалы выйдут в 2026 году? Фантастика по Стругацким и не только

Если и можно сказать о наших временах что-то хорошее, так вот оно: отечественное телевидение делает большие фантастические сериалы. И некоторые из них даже стали вполне народными, преодолев наш скептицизм, как те же «Вампиры средней полосы» или «Кибердеревня». Вот и 2026 год сулит нам целую пачку интересных новинок. Проблема в том, что, в отличие от зарубежных сериалов, у российских вечно нет даже приблизительной даты премьеры. Поэтому тут уж за что купили, за то и продаём — и надеемся, что эти сериалы действительно успеют выйти в новом году.

Полдень

Где смотреть? Н а Kion и Okko.

Что? Социальная фантастика, экранизация повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике».

О чём? О Максиме Каммерере, герое «Обитаемого острова». Тут он уже больше не мальчик, а опытный агент. Ему поручают выследить Льва Абалкина — космического исследователя, который узнал, что на самом деле он клон, созданный инопланетянами. Абалкин хочет понять свои корни и добыть таинственные устройства, оставшиеся от пришельцев. Он думает, что это приведёт к откровению для человечества. Земные власти опасаются, что всё кончится катастрофой.

Кто? Режиссёр Клим Козинский, создатель фильма «Жанр» и сериала «13 Клиническая». Каммерера сыграл Юрий Колокольников (редкий случай увидеть его волосатым), Абалкина — Максим Матвеев. Ещё двое актёров, можно сказать, ветераны экранизаций Стругацких: Майю Глумову, возлюбленную Абалкина, сыграла Юлия Снигирь (она же была Радой в «Обитаемом острове»), а босса земной спецслужбы Рудольфа Сикорски — Леонид Ярмольник (он побывал Руматой в «Трудно быть богом» Германа).

Чего ждём? Трейлер сулит действительно экранизацию — не точную, но всё же сохранившую основы сюжета Стругацких. Да, Щекн тут не говорящая собака, а человек в странном гриме. Да, слово «Полдень» используют неуместно (у Стругацких оно означало расцвет человечества, а здесь — полночь на «часах судного дня»). Да, драк явно больше, чем в книге. Но из того, что в последнее время снимают по Стругацким, «Полдень» пока больше всего похож на попытку адаптации, а не фантазию по мотивам.

Главное, чего хотелось бы от «Полдня», — чтобы он сохранил ту неоднозначность «Жука в муравейнике», которая заставляла читателя задуматься. Братья не давали в повести однозначного ответа, кто прав в этом споре, лишь осуждали жестокость. Трейлер пока создаёт впечатление, будто Абалкин — чуть ли не террорист, которого ловит полиция. Будем надеяться, нас лишь готовят к неожиданному повороту, что это не так.

Трудно быть богом

Где смотреть? Во второй половине 2026-го на Wink.

Что? Планетарный роман, экранизация одноимённой повести братьев Стругацких.

О чём? О далёкой средневековой планете, где есть королевство Арканар. О земных агентах под прикрытием, которые исследуют этот мир и пытаются защитить его учёных и творцов от мракобесов. И о доне Румате: для местных жителей он лихой рыцарь-дуэлянт, для землян — историк Антон. А на самом деле — сын, который тайно ищет пропавшего отца.

Кто? Дмитрий Тюрин, режиссёр сериала « Эпидемия », и продюсер Фёдор Бондарчук. В роли Руматы — Александар Радойчич, Сергей Безруков — дон Кондор, Фёдор Лавров — дон Рэба, Никита Кологривый — барон Пампа, а сам Бондарчук — дон Куб.

Чего ждём? «Что?!» — удивились знатоки Стругацких на последней фразе сюжета. «Кто?!» — добавили они на имени дона Куба. Что ж, эта экранизация явно уходит от книги дальше, чем «Полдень». Впрочем, как и две предыдущих «ТББ»: малобюджетный боевик 1989 года и мучительный артхаус 2014-го.

Новый сериал обещает быть более зрелищным (кадры отстроенного на съёмках Арканара и правда впечатляют), но странным и даже немного эксцентричным (только поглядите на образы Пампы и его коня!). Рассчитываем не столько на социальную фантастику, сколько на приключения. Шпаг нам, шпаг! Кардиналов! Портовых кабаков!

Тайный город

Где смотреть? Осенью 2026-го на ТНТ.

Что? Городское фэнтези по циклу книг Вадима Панова.

О чём? О борьбе магических кланов Чудь, Ведь и Навь, тайно правящих современной Москвой. В неё случайно впутывается айтишник Артём, простой чел (так тут называют «маглов»), к которому попал мощный магический артефакт.

Трейлер

Кто? Снимает компания «Медиаслово» для ТНТ. В роли Артёма — молодой Олег Савостюк. В целом актёрский состав очень представительный: Кортес — Милош Бикович, Всеслава — Юлия Пересильд, а ещё в каких-то ролях Колокольников, Охлобыстин и Мерзликин.

Чего ждём? Своего рода телевизионный « Дневной дозор ». У «Тайного города» уже была экранизация — три сезона сериала, выходившего на «Рен-ТВ». Многим она запомнилась гротескными костюмами, похожими на косплей. Новая версия выглядит более дорогой, спецэффектной, глянцевой и стилистически сдержанной. По сравнению двух «Тайных городов» можно будет потом судить, как изменилось российское ТВ за десятилетие.

Фурия

Где смотреть? «Кинопоиск».

Что? Супершпионский триллер по мотивам комиксов Bubble.

О чём? О Нике Чайкиной, она же Фурия. Сериал не будет экранизацией самих комиксов, а расскажет предысторию героини: как она лишилась семьи, стала воровкой, а потом суперагентессой на страже мировой безопасности.

Кто? Режиссёр Александр Хант, прославившийся социальной драмой «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Нику Чайкину играет Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). В роли её отца Виктора — Сергей Безруков. Начальницу организации «Братство» играет Юлия Пересильд. Матвей Лыков играет злодея Августа ван дер Хольта, оружейного магната. А ещё в сериале появится Александр Сетейкин в роли Дубина из «Чумного доктора».

Чего ждём? Вряд ли это будет похоже на «Витьку Чеснока». В первую очередь «Фурия» — студийный проект Bubble со звёздами и по комиксу. Впрочем, в отличие от ранних выпусков комикса, на первых опубликованных кадрах сериала никакой нарочитой сексуализации Фурии не заметно. Ожидаем что-то вроде «Чумного доктора» — «телекомикс» развлекательный, но не без лёгкой социалочки.

А также: Майор Гром: Игра против правил — сериал, нарезанный из первых трёх полнометражных фильмов про майора Грома.

Очарованные

Где смотреть? «Кинопоиск».

Что? Низкое фэнтези.

О чём? О сёстрах-колдуньях, потомственных ведьмах, которые стерегут границу мира теней. Одна из них сдуру открыла портал, погубила сестру и теперь должна попытаться её спасти.

Кто? Илья Шеховцов — телевизионный режиссёр, работавший над детективными сериалами «Фантом» и «Минута тишины». В главных ролях Таисья Калинина («Красная Шапочка» 2022 года) и Мария Давитая (опять «Пророк. История Александра Пушкина»).

Чего ждём? Трейлер напоминает не «Зачарованных», как можно подумать, а что-то более готичное, хотя и тоже по-своему уютно-«женское». Красивые люди в красивых костюмах в винтажном антураже XIX века, семейные и любовные страсти — и немного скромной, не особо спецэффектной магии.

Не в своей тарелке

Где смотреть? На СТС в январе 2026.

Что? Фантастическая комедия.

О чём? Про инопланетян в российской глубинке. У пришельцев сломался пепелац, поэтому они вынуждены маскироваться под землян. Скрываться от любопытных глаз и от местного участкового гостям Земли помогает тракторист Игорь.

Чего ждём? По описанию — нечто вроде « По описанию — нечто вроде « Засланца из космоса » или «Обратной стороны Земли». По опыту — скорее, нечто более прямолинейно комедийное, вроде сериала « Очевидное невероятное », где чудеса тоже всеми силами прятали от властей и папарацци.

Вегетация

Где смотреть? На Okko .

Что? Постапокалипсис. Экранизация романа Алексея Иванова.

О чём? В мире произошла мутация растений, что радикально изменило жизнь людей. Разросшиеся леса-мутанты опасны, но в них же добывают топливо — бризол. В чаще рыщут обезумевшие машины — чумоходы, да и люди могут мутировать. По такому миру в экспедицию идёт бригада лесорубов — им нужно добыть особо ценную древесину

Кто? Режиссёр — Максим Свешников (сериал «Прометей», «Ёлки лохматые»). В роли начальника экспедиции лесорубов Типалова — Алексей Серебряков («Левиафан», «Обитаемый остров»).

Чего ждём? Драматический приключенческий постапокалипсис, Бороться героям предстоит не только со свихнувшейся природой, но и с жестокими людьми-конкурентами. В общем, нечто среднее между « Аннигиляцией » по сеттингу и « Ходячими мертвецами » по духу. действие которого происходит на Урале. Драматический приключенческий постапокалипсис,

Может, выйдут, а может, нет У этих анонсированных сериалов нет ни точного года премьеры, ни трейлера — но, возможно, они успеют увидеть свет до конца 2026 года. Рыцари сорока островов — экранизация романа Сергея Лукьяненко про подростков-попаданцев на другой планете. Режиссёр Андрей Мармонтов («Анна-детективъ», «Реальная сказка»), как актёр участвует Фёдор Бондарчук. Радар — экранизация повести Александра Мирера «Дом скитальцев» о вторжении похитителей тел в СССР. Режиссёр-постановщик Константин Смирнов («Телохранители», «Девушки с Макаровым»), снимается для сервиса Okko. Сигма — «Секретные материалы» по-русски, сериал про тайное подразделение по расследованию паранормальных явлений. Режиссёр Дмитрий Сорокин («Уловки разума», «Карта памяти»).

