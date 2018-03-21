После падения метеорита на Земле возникла аномальная Зона. Экспедиции, посланные в неё, не возвращаются, связь в ней не работает. Муж биолога Лены — единственный, кто вернулся из Зоны, но без памяти и с тяжелейшей болезнью. Чтобы понять, как спасти мужа, Лина присоединяется к новой самоубийственной экспедиции. Им обязательно надо добраться до центра Зоны — маяка. И поспешить, ведь границы Зоны постепенно расширяются.

Annihilation Жанр: научно-фантастические ужасы

Режиссёр: Алекс Гарленд

В ролях: Натали Портман, Дженнифер Джейсон Ли, Тесса Томпсон

Премьера на Netflix: 12 марта 2018

Похоже на: «Нечто» (1982), «Сталкер» (1979)

Этот фильм настолько шокировал зрителей, что его побоялись показывать в кинотеатрах

Или, по крайней мере, так говорят.

«Аннигиляцию» изначально собирались выпустить в широкий прокат. Но на тестовых показах зрители ничего не поняли, были шокированы финалом и недовольны поведением героини. Студия решила, что кино слишком заумное и «не для всех», и настаивала на пересъёмках. Режиссёр Алекс Гарленд упёрся — и сумел сохранить своё изначальное видение. Но за это «Аннигиляция» отправилась в ограниченный прокат, а потом в изгнание на Netflix.

Такая вот сложная судьба у этого фильма — второй режиссёрской работы Алекса Гарленда, который больше известен как сценарист («Пекло», «28 дней спустя», «Из машины»), и экранизации книги «нового странного» Джеффа Вандермеера. Об этих закулисных страстях удивительно читать сейчас, когда фильм уже вышел. Потому что ничего такого уж шокирующего и заумного в «Аннигиляции» не оказалось. Это до какой же степени «простые» зрители отвыкли от медленного атмосферного кино, которое не разжёвывает и не кладёт в рот каждую сцену, что приходят от него чуть ли не в ужас и негодование?

Это скорее «Нечто», чем «Сталкер»

На самом деле кино, подобное «Аннигиляции», мы видели уже не раз. Знаю, большинство, прочитав описание сюжета, тут же воскликнуло: «Сталкер!» или «Пикник на обочине!» Завязки и отчасти антураж действительно очень похожи — зона, аномалии, заброшенные здания, горстка исследователей. Но это сходство лишь внешнее. Не ждите, что пятёрка героинь будет вальяжно прогуливаться среди красивых руин, рассуждая о Боге и судьбе.

Чем дальше в Зону, тем больше «Аннигиляция» напоминает другую классику кинофантастики — «Нечто» Джона Карпентера. Да, Гарленд, по сути, снял фантастический ужастик, где люди превращаются в чёрт знает что, чёрт знает что превращается в людей и никому нельзя доверять. Героини подозревают друг друга и сходят с ума, натыкаются на свидетельства того, что и предыдущие экспедиции охватывало то ли безумие, то ли заражение. В этом видна и рука Гарленда, у которого что ни фильм, то кто-нибудь обязательно теряет рассудок. Но сцена, где героиня Джины Родригес буквально отыгрывает Макриди, выдаёт, чем вдохновлялись создатели.

И финал, который якобы не поняла тестовая аудитория, на самом деле не такой уж непонятный или шокирующий. Он сродни именно финалу «Нечто»: недосказанный, оставляющий простор для интерпретации. Просто, в отличие от Карпентера, Гарленд сделал упор не на ужас и обречённость, а на сюрреализм. Спойлерить не будем, скажем только, что концовка пшиком не обернётся: герои найдут в центре Зоны нечто впечатляющее. Именно на финал приходится большая часть самых зрелищных спецэффектов.

Выглядит дёшево, но при этом красиво

О графике и вообще спецэффектах стоит поговорить отдельно: их при желании можно оценить как гениальные или как провальные. Потому что, с одной стороны, графика очень заметная и, похоже, недорогая. Модели выглядят слегка неестественно, игрушечно, взрывы и огонь ненатурально яркие. А то, с чем главная героиня сталкивается в финале, вообще поначалу напоминает красивый, но явно нарисованный скринсейвер.

А с другой стороны — сам мир «Аннигиляции» сделан очень детально и изобретательно. Все эти люди-растения, люди, вросшие в стену и распустившиеся цветочками, сгнившие медведи и сюрреалистическое чёрт-те-что в финале впечатляют, запоминаются. И что за беда, если чисто технически они выглядят немного искусственно? В старых фильмах монстры вообще делались из резины и пластмассы, и это не мешало воспринимать их всерьёз и даже бояться.

Художники, среди которых — постоянный напарник Гарленда Марк Дигби, постарались на славу. Жаль, что эту красоту нельзя увидеть на большом экране. Но всё же Гарленду и компании стоило учесть, что материал не массовый, и сразу замахиваться на мини-сериал. Потому что «Аннигиляции» нужнее не большой экран, а больший хронометраж. Чувствуется, что истории тесно в двух часах, ей будто не хватает времени показать одновременно и мир, и главных героинь.

Героини интересные, но не вполне раскрытые

Актрисы «Аннигиляции» достались отличные — и Натали Портман в главной роли тут ещё даже не самая интересная. Сильнее запоминаются героини Дженнифер Джейсон Ли и Джины Родригес — циничная, разочарованная в жизни учёная и буйная лесбиянка-буч, вечно конфликтующая с остальными.

К слову, чисто женский состав экспедиции подаётся довольно буднично, без всяких феминистских лозунгов. Просто в предыдущие разы в Зону отправляли солдат, а на сей раз решили направить учёных — и так уж сложилось, что подобрались именно женщины. Да не просто женщины, а несчастные, бегущие кто от прошлого, кто от настоящего. Героиня Портман тут чуть ли не единственная, кому есть для чего жить. Индивидуальность героиням прописали, материал для работы у актрис есть, а вот экранного времени нет. Только персонаж начнёт раскрываться, только станет интересным — и тут его по закону жанра пускают в расход. Или он просто заходит за угол и исчезает, и мы лишь по намёкам догадываемся, что было дальше.

Вопросы остались и к организации экспедиции. Если предыдущие добровольцы не вернулись — может, пора подумать о костюмах химзащиты? Как насчёт связи по кабелю — не перекусит же его «сияние»? При желании к «Аннигиляции» можно придираться не меньше, чем к «Прометею» или «Чужому: Завет». Просто фильм такого желания не вызывает — на фоне других его загадок подобные придирки кажутся мелочными.

«Аннигиляция» оставляет много вопросов и недосказанностей, и это наверняка было сделано намеренно. Вандермеер — известный приверженец методики, которую Г. Л. Олди называют «югэн», искусство намёка, «рисования пустотой». Вот только то, что хорошо работает в литературе, в кино воспринимается иначе — как вырезанная сцена, сюжетная дыра или повисшая сюжетная линия, оставляющая неудовлетворённость, незаполненность и требующая продолжения. При желании снять его можно — у Вандермеера ещё две книги в той же серии.

Итог: красивый и атмосферный фантастический ужастик с претензией на необычность. Не такой умный, как нам представлялось, — слишком уж многое в нём вызывает совсем не философские вопросы. И не столько оригинальный, сколько продолжающий добрые традиции.