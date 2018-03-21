После падения метеорита на Земле возникла аномальная Зона. Экспедиции, посланные в неё, не возвращаются, связь в ней не работает. Муж биолога Лены — единственный, кто вернулся из Зоны, но без памяти и с тяжелейшей болезнью. Чтобы понять, как спасти мужа, Лина присоединяется к новой самоубийственной экспедиции. Им обязательно надо добраться до центра Зоны — маяка. И поспешить, ведь границы Зоны постепенно расширяются.

Annihilation

Жанр: научно-фантастические ужасы
Режиссёр: Алекс Гарленд
В ролях: Натали Портман, Дженнифер Джейсон Ли, Тесса Томпсон
Премьера на Netflix: 12 марта 2018
Похоже на: «Нечто» (1982), «Сталкер» (1979)

Этот фильм настолько шокировал зрителей, что его побоялись показывать в кинотеатрах

Или, по крайней мере, так говорят.

«Аннигиляцию» изначально собирались выпустить в широкий прокат. Но на тестовых показах зрители ничего не поняли, были шокированы финалом и недовольны поведением героини. Студия решила, что кино слишком заумное и «не для всех», и настаивала на пересъёмках. Режиссёр Алекс Гарленд упёрся — и сумел сохранить своё изначальное видение. Но за это «Аннигиляция» отправилась в ограниченный прокат, а потом в изгнание на Netflix.

Такая вот сложная судьба у этого фильма — второй режиссёрской работы Алекса Гарленда, который больше известен как сценарист («Пекло», «28 дней спустя», «Из машины»), и экранизации книги «нового странного» Джеффа Вандермеера. Об этих закулисных страстях удивительно читать сейчас, когда фильм уже вышел. Потому что ничего такого уж шокирующего и заумного в «Аннигиляции» не оказалось. Это до какой же степени «простые» зрители отвыкли от медленного атмосферного кино, которое не разжёвывает и не кладёт в рот каждую сцену, что приходят от него чуть ли не в ужас и негодование?

«Аннигиляция»: что так потрясло зрителей? 1

Сюжет не случайно подают как серию флэшбеков в пересказе главной героини. Мы не можем доверять ей, не знаем, всю ли правду она говорит

Это скорее «Нечто», чем «Сталкер»

На самом деле кино, подобное «Аннигиляции», мы видели уже не раз. Знаю, большинство, прочитав описание сюжета, тут же воскликнуло: «Сталкер!» или «Пикник на обочине!» Завязки и отчасти антураж действительно очень похожи — зона, аномалии, заброшенные здания, горстка исследователей. Но это сходство лишь внешнее. Не ждите, что пятёрка героинь будет вальяжно прогуливаться среди красивых руин, рассуждая о Боге и судьбе.

Чем дальше в Зону, тем больше «Аннигиляция» напоминает другую классику кинофантастики — «Нечто» Джона Карпентера. Да, Гарленд, по сути, снял фантастический ужастик, где люди превращаются в чёрт знает что, чёрт знает что превращается в людей и никому нельзя доверять. Героини подозревают друг друга и сходят с ума, натыкаются на свидетельства того, что и предыдущие экспедиции охватывало то ли безумие, то ли заражение. В этом видна и рука Гарленда, у которого что ни фильм, то кто-нибудь обязательно теряет рассудок. Но сцена, где героиня Джины Родригес буквально отыгрывает Макриди, выдаёт, чем вдохновлялись создатели.

«Аннигиляция»: что так потрясло зрителей? 5

А затем следует самая жуткая сцена фильма, которая заставила нас поставить «ужасы» в жанр

И финал, который якобы не поняла тестовая аудитория, на самом деле не такой уж непонятный или шокирующий. Он сродни именно финалу «Нечто»: недосказанный, оставляющий простор для интерпретации. Просто, в отличие от Карпентера, Гарленд сделал упор не на ужас и обречённость, а на сюрреализм. Спойлерить не будем, скажем только, что концовка пшиком не обернётся: герои найдут в центре Зоны нечто впечатляющее. Именно на финал приходится большая часть самых зрелищных спецэффектов.

Выглядит дёшево, но при этом красиво

О графике и вообще спецэффектах стоит поговорить отдельно: их при желании можно оценить как гениальные или как провальные. Потому что, с одной стороны, графика очень заметная и, похоже, недорогая. Модели выглядят слегка неестественно, игрушечно, взрывы и огонь ненатурально яркие. А то, с чем главная героиня сталкивается в финале, вообще поначалу напоминает красивый, но явно нарисованный скринсейвер.

А с другой стороны — сам мир «Аннигиляции» сделан очень детально и изобретательно. Все эти люди-растения, люди, вросшие в стену и распустившиеся цветочками, сгнившие медведи и сюрреалистическое чёрт-те-что в финале впечатляют, запоминаются. И что за беда, если чисто технически они выглядят немного искусственно? В старых фильмах монстры вообще делались из резины и пластмассы, и это не мешало воспринимать их всерьёз и даже бояться.

«Аннигиляция»: что так потрясло зрителей? 6

Образы «Аннигиляции» прекрасны и ужасны одновременно

«Аннигиляция»: что так потрясло зрителей? 3

Художники, среди которых — постоянный напарник Гарленда Марк Дигби, постарались на славу. Жаль, что эту красоту нельзя увидеть на большом экране. Но всё же Гарленду и компании стоило учесть, что материал не массовый, и сразу замахиваться на мини-сериал. Потому что «Аннигиляции» нужнее не большой экран, а больший хронометраж. Чувствуется, что истории тесно в двух часах, ей будто не хватает времени показать одновременно и мир, и главных героинь.

Героини интересные, но не вполне раскрытые

Актрисы «Аннигиляции» достались отличные — и Натали Портман в главной роли тут ещё даже не самая интересная. Сильнее запоминаются героини Дженнифер Джейсон Ли и Джины Родригес — циничная, разочарованная в жизни учёная и буйная лесбиянка-буч, вечно конфликтующая с остальными.

К слову, чисто женский состав экспедиции подаётся довольно буднично, без всяких феминистских лозунгов. Просто в предыдущие разы в Зону отправляли солдат, а на сей раз решили направить учёных — и так уж сложилось, что подобрались именно женщины. Да не просто женщины, а несчастные, бегущие кто от прошлого, кто от настоящего. Героиня Портман тут чуть ли не единственная, кому есть для чего жить. Индивидуальность героиням прописали, материал для работы у актрис есть, а вот экранного времени нет. Только персонаж начнёт раскрываться, только станет интересным — и тут его по закону жанра пускают в расход. Или он просто заходит за угол и исчезает, и мы лишь по намёкам догадываемся, что было дальше.

Вопросы остались и к организации экспедиции. Если предыдущие добровольцы не вернулись — может, пора подумать о костюмах химзащиты? Как насчёт связи по кабелю — не перекусит же его «сияние»? При желании к «Аннигиляции» можно придираться не меньше, чем к «Прометею» или «Чужому: Завет». Просто фильм такого желания не вызывает — на фоне других его загадок подобные придирки кажутся мелочными.

«Аннигиляция»: что так потрясло зрителей? 2

Одиннадцать экспедиций не вернулось из явно заражённой зоны. Интересно, что мы делаем не так?

«Аннигиляция» оставляет много вопросов и недосказанностей, и это наверняка было сделано намеренно. Вандермеер — известный приверженец методики, которую Г. Л. Олди называют «югэн», искусство намёка, «рисования пустотой». Вот только то, что хорошо работает в литературе, в кино воспринимается иначе — как вырезанная сцена, сюжетная дыра или повисшая сюжетная линия, оставляющая неудовлетворённость, незаполненность и требующая продолжения. При желании снять его можно — у Вандермеера ещё две книги в той же серии.

Итог: красивый и атмосферный фантастический ужастик с претензией на необычность. Не такой умный, как нам представлялось, — слишком уж многое в нём вызывает совсем не философские вопросы. И не столько оригинальный, сколько продолжающий добрые традиции.
«Аннигиляция»: что так потрясло зрителей? 7

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Александр Гагинский
Александр Гагинский
Заместитель главного редактора журнала, редактор сайта и сообществ МИРФ, админ и патентованный олдфаг форума.
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