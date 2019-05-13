Четверть века тому назад состоялась премьера «Ворона» — фильма, на съемках которого оборвалась жизнь актера Брендона Ли. Ему было всего 28 лет. Но «Ворон» вошел в историю не только из-за трагедии. Это ещё и один из самых атмосферных готических фильмов. По случаю 25-летнего юбилея «Ворона» давайте вспомним сложную историю его создания, творившийся на съёмках бардак, вырезанных персонажей (кто-нибудь слышал про Ковбоя-черепа?), и как картину доснимали без главного героя.

От комикса до экранизации

«Ворон» — экранизация одноименного комикса, созданного Джеймсом О’Барром. Автор начал работать над ним в начале 1980-х, чтобы справиться с утратой: его невесту сбил пьяный водитель. Еще одним мрачным источником вдохновения послужила прочитанная им история о паре из Детройта, убитой бандой грабителей из-за обручального кольца стоимостью в 20 долларов.

Готовый комикс пролежал на полке семь лет. О’Барру долго не удавалось найти издателя, согласного опубликовать его работу. Лишь в 1988 году «Ворон» наконец увидел свет. Комикс быстро стал популярен, и на него обратили внимание в Голливуде. Вскоре О’Барр продал права на экранизацию.

Правда, он быстро пожалел о своем решении. На встрече с продюсерами ошеломленный О’Барр узнал, что его работу хотят превратить в мюзикл с Майклом Джексоном в главной роли. Ситуация изменилась, лишь когда у руля проекта встал мало кому тогда известный австралийский режиссер греческого происхождения Алекс Пройас.

Пройас был поклонником комикса и хотел как можно точнее передать его атмосферу. Изначально режиссер даже планировал сделать полностью черно-белый фильм, используя цвет только в эпизодах со флешбэками, но, разумеется, получил отказ от продюсеров. Тогда Пройас решил снимать кино в приглушённой цветовой палитре с красными акцентами. Это подарило «Ворону» его уникальный визуальный стиль.

Брендон Ли становится Вороном

Эрика Дрейвена создатели искали долго. Предложение сыграть эту роль получили Кристиан Слэйтер и Ривер Феникс — оба ответили отказом. Продюсеры всерьез подумывали позвать на пробы какого-нибудь популярного рок-музыканта. Сам О’Барр видел в главной роли Джонни Деппа.

Но, хорошенько все обдумав, продюсеры решили, что лучше сделать ставку на физически подготовленного актера, способного справиться с множеством сложных экшен-сцен. Поэтому на главную роль был утвержден Брендон Ли, сын знаменитого Брюса Ли. О’Барр поначалу этот выбор не одобрял. Он знал Ли только как героя боевиков с восточными единоборствами, и ему казалось, что тот не вытянет серьезную роль.

Время доказало неправоту О’Барра. Ли серьезно отнесся к работе, считая, что это его долгожданный прорывной проект, который сделает его большой голливудской звездой. Актеру во многом помогло и давнее увлечение эстетикой смерти, возникшее у него после ранней гибели отца. У Ли был собственный катафалк, на котором он любил кататься по округе и навещать могилы знаменитостей. А при подготовке к роли Эрика он обложился пакетами со льдом, чтобы почувствовать, каково это — быть похороненным и лежать в холодной земле.

К слову, Ли не нравился изначальный грим его персонажа. Ему казалось, что он выглядит слишком неестественно, слишком глянцево. Актер обсудил эту проблему с Алексом Пройасом. Тот разрешил Ли самому наносить часть грима перед сном. К утру краска, конечно же, размазывалась, что создавало нужный эффект естественной потертости.

Актер любил отпускать шутки по поводу насилия и жестокости в фильме. Например, как-то он пришел в тренажерный зал, снял футболку и с гордостью показал окружающим засохшую на его животе искусственную кровь. В другой раз он похвастался в интервью, что на съёмках одной из сцен в его персонажа выстрелили 70 раз. Ли и не представлял, как жутко впоследствии будут звучать подобные фразы.

Ворон или Ворона? «The Crow» означает «Воро́на», а не «Во́рон». Но, по иронии, на съёмках не было ни одной вороны — создатели использовали именно что воронов. Вороны умнее ворон, лучше относятся к людям и легче поддаются дрессировке. А средний зритель вряд ли заметит разницу. Так что, как ни парадоксально, русское название неправильно с точки зрения перевода, зато точнее с точки зрения орнитологии.

«Проклятый» фильм

Уже с первого дня на съемках «Ворона» начало твориться неладное. Один из членов группы получил ожог, случайно зацепив операторским краном линию электропередач. Затем сгорел один из грузовиков с оборудованием. Потом недовольный условиями на съёмках работник намеренно протаранил машиной декорацию. При подготовке опасной сцены каскадер упал с крыши и сломал несколько ребер. Казалось, даже силы природы ополчились на фильм — разыгравшаяся буря повредила несколько дорогих декораций.

Еще одно недоброе предзнаменование случилось на съёмках эпизода в ломбарде Гидеона, когда Ворон разбивал рукой стекло. Разумеется, стекло было не настоящим, а бутафорским. Тем не менее Брендон Ли серьезно порезался.

Говорят, после этих происшествий в съёмочной группе, снимавшей поблизости другой фильм, даже начали делать ставки на то, с какой новой напастью столкнутся соседи. Но в итоге неприятности поджидали их самих: пожар уничтожил несколько декораций. Позже все это дало повод заявить, что «Ворон» изначально был «проклят».

И всё же, как бы ни хотелось списать все неприятности на сверхъестественные силы, реальность намного прозаичнее. Проблемы «Ворона» породила обычная человеческая жадность. Съемки картины финансировала студия Paramount, руководство которой сомневалось в перспективах проекта. Фильм подумывали вообще выпустить не в кинотеатры, а сразу на видео. Все это обернулось существенным урезанием бюджета.

В итоге на съемки «Ворона» выделили лишь 14 миллионов долларов. При этом руководство студии требовало, чтобы кино выглядело на все 30 миллионов. Из-за этого фильм снимали в Северной Каролине, где были не такие строгие законы насчёт условий и оплаты труда, рабочего распорядка и времени отдыха. Это позволило продюсерам платить меньше, требуя при этом больше. Съемочной бригаде пришлось буквально работать на износ.

Но и этого было мало. Студия давила на Алекса Пройаса, требуя экономить на каждой мелочи. Создателям приходилось придумывать все новые и новые способы, как уложиться в бюджет. Так, из-за нехватки денег некоторые эпизоды автомобильной погони снимали с использованием миниатюр. Из-за постоянных переработок к концу марта 1993 года все члены кинобригады оказались до предела вымотаны. Утешением служило лишь то, что мучения были почти завершены. Оставалось снять несколько финальных сцен…

Смерть Брендона Ли

Брендона Ли убила всё та же скупость студии, из-за которой приходилось экономить каждый доллар. По крайней мере, именно она запустила цепочку трагических событий.

На съемках использовался большой арсенал оружия, в том числе и револьвер Smith & Wesson 44-го калибра. Это был не муляж, а настоящий пистолет одного из членов съемочной бригады. Одно из принципиальных отличий револьвера от самозарядного пистолета — когда он нацелен на нас (в камеру), можно увидеть, вставлены ли патроны в барабан. Поэтому при съемках сцен с револьвером, особенно если его показывают крупным планом, в него обычно заряжают муляжи патронов.

Но из экономии создатели «Ворона» поступили иначе. Они взяли настоящие патроны, вынули из гильз пули и порох и вернули пули на место. Так вышло дешевле, чем покупать специальные муляжи. Проблема в том, что человек, проделавший эту процедуру, забыл про капсюль. В результате случилось вот что. Во время (или после) съемок одной из сцен, когда в револьвер заряжали патроны, кто-то нажал на спуск. Энергии капсюля хватило, чтобы вытолкнуть пулю из барабана, но не дальше — она застряла в стволе револьвера.

Будущую трагедию еще можно было бы предотвратить, если бы ствол осмотрел штатный оружейник. Но к тому времени его не было на площадке. Основные эпизоды перестрелок уже были отсняты, так что из-за той же тотальной экономии создатели решили, что нет смысла платить оружейнику за съемки простой сцены с одним выстрелом. Все слишком устали, всем хотелось поскорее закончить съёмки. Никто так и не осмотрел револьвер.

Эта сцена была одной из ключевых в фильме. В ней бандиты убивали Эрика. Игравший Фанбоя актер Майкл Масси должен был выстрелить в грудь Брендона Ли. Чтобы выстрел смотрелся эффектнее, в револьвер зарядили холостой патрон с повышенным зарядом пороха, способный создать яркую дульную вспышку.

И вот 31 марта 1993 года на съёмках той самой сцены Масси направил револьвер на Ли и нажал на спусковой крючок. Пороховые газы вытолкнули пулю из ствола примерно с такой же скоростью, как если бы это выстрел с использованием боевого патрона. Она попала Брендону в живот, застряв в позвоночнике.

Актера тут же увезли в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он умер. По словам докторов, даже если бы Ли удалось спасти, скорее всего, он навсегда остался бы парализован. Актер погиб за 17 дней до собственной свадьбы.

Смерть и воскрешение «Ворона»

Гибель Брендона Ли стала шоком как для съемочной группы, так и для всей киноиндустрии. Конечно, время от времени в Голливуде происходили смертельные инциденты, но, как правило, их жертвами становились каскадеры или обслуживающий персонал. Последний сравнимый по скандальности случай произошел в 1982 году — тогда на съемках «Сумеречной зоны» упавший вертолет убил актера Вика Морроу и двух детей.

Трагедия на площадке привела к серьезному изменению голливудских мер безопасности при съемках сцен с огнестрельным оружием. Но за халатность, погубившую Ли, так никто и не понёс ответственности. Власти решили не выдвигать никаких обвинений. Позже мать Брендона подала гражданский иск против съемочной группы. В итоге продюсеры выбрали традиционный для Голливуда путь, выплатив ей трехмиллионную компенсацию. После суда все пленки с записью смерти Ли были уничтожены.

Что касается самого фильма, то его собирались закрыть. Появившиеся в прессе подробности нанесли ущерб репутации студии. Поэтому Paramount решила избавиться от, как бы сейчас сказали, «токсичного» актива. Казалось, «Ворон» уже никогда не увидит свет…

Однако режиссер и продюсеры не захотели мириться с решением Paramount. Ли погиб на 50-й из 54 съемочных дней. Изучив отснятый материал, Пройас пришел к выводу, что фильм вполне реально завершить. Мать и невеста Брендона Ли также хотели, чтобы картина вышла на экраны и все смогли увидеть его последнюю роль.

Проблема была в финансах. Завершение картины требовало значительной суммы. К счастью, продюсерам удалось заинтересовать студию Miramax. Она выкупила права на отснятый материал и выделила деньги на досъемки. В общей сложности Miramax вложила в проект 8 миллионов долларов.

Конечно, завершение картины без исполнителя главной роли было крайне непростой задачей. Продюсеры наняли нескольких сценаристов, чтобы они переработали сюжет. Так в фильме появились закадровый голос Сары и несколько новых связующих эпизодов.

В изначальном варианте картины фигурировал Ковбой-череп (Skull Cowboy) в исполнении Майкла Берримана. Именно он наделял Эрика Дрэйвена сверхъестественными силами и объяснял ему их пределы. Перед финалом в церкви Ковбой-череп забирал у героя все способности, потому что он, дескать, уже покарал своих убийц и ему нельзя использовать их дальше.

Еще до смерти Ли создатели подумывали вырезать всю эту линию. Ковбой-череп слишком выбивался из общего стиля картины. Но Пройас так и не успел снять альтернативные сцены, объясняющие, откуда у Эрика эти силы. После некоторых колебаний создатели решили, что фильм сможет обойтись и вовсе без объяснений.

Но не все проблемы решались так просто. Создателям требовалось доснять несколько эпизодов с участием главного героя. Для этого они применили как традиционные методы, так и новейшие по тем временам цифровые технологии.

Чаще всего для недостающих сцен использовали дублера. Именно поэтому, когда Сара встречает Эрика в его квартире, нам ни разу не показывают его лицо. А вот эпизод, где только что восставший из могилы герой заходит в свой дом, сняли принципиально иначе. Создатели вставили в кадр изображение Брендона Ли, вырезанное цифровым способом из предыдущей сцены, где герой шел по аллее под дождем. Капающие с потолка капли воды тоже добавили при помощи компьютера.

Для съемок эпизодов, где требовалось показать лицо Эрика, даже создали маску Брендона Ли. Планировалось надеть ее на дублера. Но маска выглядела слишком жутко, и от этой идеи отказались. На выручку снова пришли цифровые технологии. Во флешбэке, когда злодеи выбрасывают Эрика из окна, лицо Ли наложили на каскадера при помощи компьютера. Аналогичным образом в сцене накладывания грима лицо актера добавили в отражении в зеркале. Знаменитый эпизод, где Эрик выходит с вороном на плече, скомпонован так же.

Сиквелы, которые мало кто видел

«Ворон» вышел на экраны в пятницу, 13 мая 1994 года, — и его ждал успех. Мировой прокат принес создателям 94 миллиона долларов при общих затратах (с учетом досъемок) в 23 миллиона. В итоге Брендон Ли оказался прав: «Ворон» действительно сделал его звездой. К сожалению, сам актер так и не узнал об этом. Зато финансовый успех картины помог карьере Алекса Пройаса и позволил ему снять «Темный город» — один из самых недооцененных фантастических фильмов 1990-х.

О фильме: «Тёмный город» Алекса Пройаса (1999) Стильный и умный фантастический неонуар, которому просто не повезло оказаться в тени «Матрицы».

Успех «Ворона» у зрителей и критиков привёл к тому, что на Miramax попытались превратить его в долгоиграющую франшизу. Пройас благоразумно отказался от предложения снять сиквел, заявив, что он не станет делать его без Ли.

Это не помешало студии выпустить в 1996 году фильм «Ворон: Город ангелов». Кстати, его сценаристом был Дэвид Гойер, тот самый, что впоследствии помогал Пройасу с «Темным городом», а Кристоферу Нолану — с «Темным рыцарем». Но результат оказался катастрофой. Miramax зарубила многие идеи Гойера и вырезала из готового фильма почти половину. Выпущенный огрызок был разгромлен критиками и благополучно сгинул в прокате.

На этом история не закончилась. В 1998 году вышел телесериал, где роль Ворона исполнил Марк Дакаскос. Он продержался на экранах всего один сезон. Спустя два года вышел «Ворон 3: Спасение». Изначально фильм планировали выпустить в кинотеатрах, но из-за плохих результатов тест-просмотров отправили сразу на видео. По иронии, Ворона сыграл актер Эрик Мабиус, некогда пробовавшийся на роль Фанбоя.

Наконец, спустя ещё пять лет на видео вышел «Ворон: Жестокое причастие» с Эдвардом Ферлонгом (Джоном Коннором из «Судного дня»). Эта лента установила антирекорд среди всех плохих сиквелов «Ворона», получив 0% рейтинг свежести на Rotten Tomatoes.

Но и после этого Голливуд не успокоился. В 2008 году было объявлено о планах перезагрузить «Ворона». Планировалось, что фильм снимет режиссер первого «Блэйда» Стивен Норрингтон. Однако со временем он выпал из проекта, как и целая плеяда последующих режиссеров и исполнителей главной роли, последним из которых был Джейсон Момоа.

* * *

Конечно, голливудские продюсеры не суеверны. Но с учетом того, как попытки переснять «Ворона» раз за разом терпят крах, возможно, им все-таки стоит подумать, не посылает ли им Вселенная какой-то знак. Да, за последние четверть века экранизации комиксов стали золотой жилой. Но все же «Ворон» не производит впечатление картины, из которой стоит лепить франшизу. Это мрачная и трагичная история о любви, смерти и мести с того света. Сложно представить, как ее растянуть на серию фильмов.

Да и идея просто переснять «Ворона» не кажется удачной. Фильм обрел свой культовый статус благодаря визуальному стилю Алекса Пройаса и трагической судьбе Брендона Ли, во многом совпавшей с историей его персонажа. Без всего этого получится фильм про очередного супергероя, который хорошо убивает плохих парней. И чем он будет выделяться на фоне других комикс-блокбастеров?