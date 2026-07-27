Какие фильмы смотреть в августе 2026? В мире — апокалипсис, в России — детские комедии

В этом месяце не так много громких фантастических премьер (и только одна была в списке самых ожидаемых ). Зато как в российском, так и в мировом прокате необычайно много инди-фильмов, кино «категории Б», средне- и малобюджетных фантастических картин, в том числе европейских. Причём большинство зарубежных новинок как на подбор — про конец света, мрачное будущее или выживание в том или ином виде. А ещё долгожданный фильм про койота — но он в России появится месяцем позже, тогда о нём и расскажем. Начнём мы на сей раз с отечественных новинок. Тем более что в кино выходят сразу две картины по крупным российским франшизам, и обе про круглых.

Отечественные новинки

Смешарики сквозь вселенные

Когда? 6 августа 2026.

Что? Детская фантастика.

О чём? О том, как Смешарики из того самого мультсериала попали в мир людей. Они перемещаются в тела космических путешественников, летящих на Марс. Поначалу герои принимают это за видеоигру, но всё оказывается не так просто.

Чего ждём? Довольно неожиданную попытку сделать «живой» детский фильм на основе известных мультяшек и обосновать это сюжетом. У «Смешариков» уже выходило немало полнометражных мультфильмов, но на сей раз всё по-другому: у героев будут человеческие альтер эго в другой вселенной. У фильма есть «живая» часть, которую снял Андрей Мармонтов («Реальная сказка»), и анимационная, за которую отвечал Илья Максимов («Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Карлик Нос»).

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Последний богатырь. Колобок

Когда? 6 августа 2026.

Что? Фэнтези-комедия.

О чём? Про шарообразного грубияна Колобка, второстепенного героя трилогии «Последний богатырь», который сам рассказывает свою историю. Вопреки народной сказке, испекли его не дед с бабой, а злая колдунья. Он с помощью магии вселялся в тела людей и даже побывал в шайке разбойников.

Чего ждём? Типичную отечественную сказочную комедию с валянием дурака и смешным компьютерным персонажем. Режиссёр на сей раз не Дмитрий Дьяченко, а Антон Маслов, создатель сериала «Последний богатырь. Наследие» и постановщик первого сезона «Вампиров средней полосы». В главных ролях дурачатся озвучивший Колобка Гарик Харламов и Дмитрий Журавлёв в роли пекаря Тихона.

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Зарубежные фильмы в России

Капкан времени

Hard Matter

Когда? 13 августа 2026.

Что? Антиутопический боевик.

О чём? В разорённом войной мире будущего власть захватил Айон Прескотт — гениальный инженер и злобный корпорат. Он заражает людей нановирусом и превращает в свои орудия: чтобы выжить, жертва должна убить того, на кого ей укажут.

Чего ждём? Недорогое би-муви с довольно известным актёрским составом: в роли злодея Прескотта — ветеран Харви Кейтель (звезда фильмов Тарантино), а на втором плане компанию ему составляют Фрэнк Грилло («День курка», Marvel) и Петер Стормаре (« Константин », «Армагеддон»).

Но стоит учитывать, что играют они в фильме новичка — для режиссёра и сценариста Джастина Прайса это первый относительно крупный проект. Смена названия на ходу (сперва фильм назывался ближе к сюжету — Kill Code) и оценка 5/10 на IMDb не воодушевляют.

Материя времени

Space/Time

Когда? 13 августа 2026.

Что? Научно-фантастический триллер.

О чём? На Земле — экологическая катастрофа. Учёные открыли гипердрайв, чтобы человечество могло улететь к звёздам, но первое испытание двигателя окончилось катастрофическим взрывом. Годы спустя подпольный миллионер заманивает Лив, одну из создательниц гипердрайва, возобновить опасные эксперименты.

Чего ждём? Малобюджетный австралийский производственный триллер про то, как плохо играть в богов. Фильм, как ни странно, снят 10 лет назад, но только сейчас добрался до экранов, так что выглядит приветом из прошлого не только из-за скромных спецэффектов. Критики картину сдержанно хвалят — говорят, что, несмотря на бюджет, видно мастерство постановщика. А вот оценки на IMDb ниже 5/10.

Марсианка

Pelangi Di Mars

Когда? 27 августа 2026.

Что? Детская научная фантастика.

О чём? На Земле экологическая катастрофа — не осталось чистой воды. А в колонии на Марсе растёт первая девочка, родившаяся вне Земли. Её воспитывают сломанные и оттого смешные роботы. Им вместе предстоит найти уникальный минерал, чтобы спасти человечество.

Чего ждём? Индонезийское детское кино, которое выглядит немного мультяшно. Юная Месси Густи во многих кадрах — единственное, что не создано графикой. Трейлер, на первый взгляд, сулит энергичное детское приключение с неплохим визуалом. Но в родной Индонезии фильм вышел ещё в марте — и неожиданно получил разгромные оценки на киносайтах, где взрослые зрители в комментариях его называли хаотичным и затянутым.

Катастрофа. Удар из космоса

Rage of Stars

Когда? 6 августа 2026

Что? Апокалиптический боевик.

О чём? Недалёкое будущее. Звёзды падают с небес, по всему миру исчезают дети, а спецназовец Интерпола видит пророческие видения о том, что человечеству конец.

Чего ждём? Фильм польского производства, но вы об этом никак не догадаетесь: он снят на английском, а среди актёров — полный интернационал. Это полнометражное развитие сюжета короткометражки « Никаких больше звёзд » 2021 года. Его снял тот же Лукаш Рог, и для него «Удар из космоса» — полнометражный дебют. Трейлер подаёт кино как динамичное, но заметно, что оно недорогое — бюджет составил всего 500 тысяч долларов.

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Демонолог (Never After Dark)

Демоны Чёрной горы (Kuncen)

Дом мёртвых (Our House)

Ешь. Молись. Худей (Saccharine)

Корни: Сага о вампирах (Feed)

Крушение рейса (Deep Water)

Пункт назначения: Мост №13 (Tumbal Proyek)

Мировые премьеры

На краю Оук-стрит

The End of Oak Street

Когда? 14 августа 2026.

Что? Хронофантастика про попаданцев.

О чём? Целая улица в пригородном посёлке переносится в доисторическую эпоху. Теперь по ухоженным улочкам топают динозавры, в домах нет водопровода и электричества, а мирным обывателям с детьми приходится выживать, чтобы не быть съеденными.

Чего ждём? Не самый дорогой (по меркам Голливуда), но претендующий на оригинальность фильм от Дэвида Роберта Митчелла, режиссёра довольно изобретательных картин: ужастика «Оно приходит за тобой» и комедийного триллера «Под Сильвер-Лэйк». В главных ролях Энн Хэтэуэй (« Интерстеллар ») и Юэн Макгрегор ( старина Оби-Ван ). Судя по трейлеру, кино обещает быть динамичным и немного ироничным, с оттенком чёрной комедии.

Собачьи звёзды

The Dog Stars

Когда? 28 августа 2026.

Что? Постапокалипсис. Экранизация книги Питера Хеллера.

О чём? Про мир, почти вымерший после пандемии. Среди последних выживших — лётчик Хиг и его пёс Джаспер. Однажды Хигу удаётся поймать радиосигнал от других людей — и он отправляется на выручку.

Чего ждём? Новый фильм сэра Ридли Скотта, и это в общем-то главное. «Собачьи звёзды» на первый взгляд не выделяются ни задумкой, ни визуалом, и первоисточник не культовый — просто очередная история про мир после конца света. Но снял этот фильм создатель « Чужого », « Бегущего по лезвию » и « Марсианина ». К тому же в главной роли звезда « Франкенштейна » Джейкоб Элорди, а компанию ему составляют Джош Бролин и Гай Пирс. Как минимум стоит проверить, что там сняли такие люди.

Астрал 6: Они уже здесь

Insidious: Out of the Further

Когда? 21 августа 2026.

Что? Ужасы.

О чём? Молодая мать Гемма научилась выходить за изнанку реальности. К сожалению, при этом она выпускает в реальность демонов и прочую нечисть.

Чего ждём? Это настоящая, шестая часть серии Insidious, безо всяких фокусов с переименованием. Снял её относительный новичок Джейкоб Чейз (его единственный более-менее крупный проект — «Приходи поиграть»), и в ролях в основном новые лица.

Но одно лицо хорошо знакомо всем любителям киноужасов. К роли медиума-экзорциста Элизы Рейнер вернулась 82-летняя Лин Шей, игравшая ещё в самом первом «Астрале». Как это возможно, учитывая его сюжет? Не ищите логики в мистике!

Это настоящая, шестая часть серии Insidious, безо всяких фокусов с переименованием. Снял её относительный новичок Джейкоб Чейз (его единственный более-менее крупный проект — «Приходи поиграть»), и в ролях в основном новые лица.

Опасное место

Hot Spot

Когда? 21 августа 2026.

Что? Кибер-антиутопия.

О чём? Мрачное будущее, где всем правит ИИ. Эксцентричный детектив расследует убийство, а выходит на группу повстанцев, которые хотят этот ИИ свергнуть.

Чего ждём? Недорогое европейское «би-муви» с хакерами, киберведьмами, злым ИИ, немного странным визуальным стилем и чудаковатым героем. Играет его польский ветеран Анджей Конопка, а вот в роли «ведьмы» — звезда « Прометея » Нуми Рапас.

Фильм снят в Польше на английском языке и этим похож на «Удар из космоса» (только Агнешка Смочиньска куда более опытна как режиссёр, чем Рог). Так что не сильно удивимся, если через несколько месяцев его покажут и в российском прокате.

Премьеры на видео

Последний дом

The Last House

Когда? 7 августа 2026 на Netflix.

Что? Апокалиптический триллер.

О чём? Всех людей в мире заперли в домах. Семья главных героев не может выйти наружу: двери не открываются, стёкла не бьются. Мир за окном приходит в запустение, а затворникам приходится как-то выживать и искать пищу. И это они ещё не знают, что и зачем их заперло.

Чего ждём? Телефильм для Netflix с действительно оригинальной задумкой, которая наверняка родилась в ковид. Придумал её Мэтью Робинсон, создатель «Изобретения лжи» и сценарист « Удачи, веселья, не сдохни », а поставил Луи Летерье, режиссёр с пёстрой фильмографией от «Форсажей» до, как ни странно, сериала «Тёмный кристалл» . Судя по трейлеру, нас ждёт камерный клаустрофобный триллер на грани ужасов, который потом будут сравнивать с «Птичьим коробом» или «Тихим местом».

Соулм8йт

Soulm8te

Когда? 1 августа 2026 на видео.

Что? Кибер-ужастик, ответвление «М3ган».

О чём? Вдовец, тоскуя по жене, купил себе робота-гиноида по имени Сара. Она настолько человекоподобна, что влюбляется в хозяина и становится им опасно одержима. Соперницы, трепещите!

Чего ждём? В сущности, ту же «М3ган», только вместо безумной куклы и её девочки — взрослая робоженщина и её мужик. Причём даже в таком виде сюжет уже обыграли в недавнем фильме «Subservience», и навскидку можно вспомнить ещё несколько подобных.

Никакой оригинальности от «Соулм8йт» ждать не стоит, остаётся надеяться на удачное исполнение. Судя по трейлеру, Лили Салливан в роли роботессы недостаёт невозмутимости Мэган, зато она весьма лихо крутит «невозможные» гимнастические пируэты.

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