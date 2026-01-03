Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фантастика про космос и будущее

В этой части самых ожидаемых фильмов — научная и не очень фантастика в привычном смысле: о будущем и космосе, о других планетах и их обитателях, о роботах и путешествиях во времени. Нас ждут экранизации классической НФ, возвращение «Звёздных войн», секретный проект Спилберга и даже немного российского кино. Мы подробно расскажем о главных премьерах и кратко пройдёмся по остальным.

Дюна: часть 3

Dune: Part Three

Когда ? 18 декабря 2026-го.

Что ? Политическая космоопера. Экранизация романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

О чём ? О правлении Пола Муад’диба, императора галактики. Он захватил власть, женился на принцессе Ирулан и заставил Великие дома признать себя владыкой. Но победа стоила ему большой крови и духовного упадка. А его сестра-пророчица Алия всё больше поддаётся видениям. Чтобы поднять настроение императору, орден Тлейлаксу преподносит ему в подарок воскрешённого друга. Вот только за этим кроются отнюдь не благие намерения.

Кто ? Дени Вильнёв, один из главных НФ-режиссёров современности. К основному актёрскому составу добавится Аня Тейлор-Джой в роли Алии (у неё во втором фильме только камео) и Роберт Паттинсон, играющий какого-то злодея — возможно, лицедела Скайтейла из ордена Тлейлаксу. И вернётся Джейсон Момоа в роли Дункана Айдахо — читавшие знают почему.

Чего ждём ? Финал трилогии. В отличие от большинства предшественников, Вильнёв хочет рассказать историю Муад’диба не до свадьбы и коронации, а до самого конца — трагического и поучительного. До сих пор только канал SyFy замахивался на экранизацию других книг Фрэнка Герберта . Чтобы превратить «Дюну» в трилогию, Вильнёв дерзнул поменять финал второго фильма относительно книги. Зато теперь, с завершением, это будет история не триумфа завоевателя, а падения мессии.

О предыдущем фильме «Дюна: часть вторая» — неужели будет продолжение? Наш обзор Александр Гагинский 01.03.2024 73640 Как Дени Вильнёв изменил сюжет книги, чтобы получить шанс снять третью часть.

Проект «Аве Мария»

Project Hail Mary

Когда? 20 марта 2026.

Что? Космическая научная фантастика. Экранизация книги Энди Вейера.

О чём? Энергию звёзд поглощают странные организмы. Солнце тускнеет, Земле грозит гибель. Чтобы найти способ борьбы с этой заразой, к Тау Кита отправляется экспедиция. Но до цели доберётся только учитель биологии Райланд Грейс. Он приходит в себя посреди космоса, не помня, кто он и почему здесь.

Кто? Режиссёры Фил Лорд и Крис Миллер, поставившие «ЛЕГО Фильм». Они больше известны мультфильмами и комедиями, а вот их фантастический блокбастер « Хан Соло » в итоге отдали на пересъёмку Рону Ховарду. В главной роли — любимец публики Райан Гослинг (с бородищей!), а сценарий написал Дрю Годдард (« Марсианин », «Хижина в лесу»).

Чего ждём? о злоключениях Марка Уоттни . Сюжет «Аве Марии» больше похож на нечто среднее между «Пеклом» и «Интерстелларом», но и с «Марсианином» кое-что общее есть. Тут тоже чудом уцелевший космонавт пытается выжить в одиночку. Только на этот раз — на борту корабля в далёком космосе, а от его действий зависит судьба всего человечества. Энди Вейера мы все знаем по роману « Марсианин . Сюжет «Аве Марии» больше похож на нечто среднее между «Пеклом» и «Интерстелларом», но и с «Марсианином» кое-что общее есть. Тут тоже чудом уцелевший космонавт пытается выжить в одиночку. Только на этот раз — на борту корабля в далёком космосе, а от его действий зависит судьба всего человечества.

А вот сам Грейс совсем не похож на непробиваемого весельчака Уотни из «Марсианина», он рохля и немного трус. И это здорово — в кои-то веки Гослингу поручили не изобразить очередного загадочно улыбающегося красавчика в неоновых лучах, а показать свой подлинный актёрский диапазон.

О книге Энди Вейер «Проект "Аве Мария"». НФ в духе оптимизма Артём Киселик 16.02.2022 14874 Выживание в космосе — одного человека и всего человечества.

Звёздные войны: Мандалорец и Грогу

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Когда? 22 мая 2026.

Что? Космоопера. Фильм по сериалу «Мандалорец».

Что? Космоопера. Фильм по сериалу «Мандалорец».

О чём? О Мандалорце, он же Дин Джарин, известном охотнике за головами. И о его воспитаннике малыше Грогу, сородиче Йоды. Действие происходит после событий третьего сезона. Восстание победило, имперские генералы разбежались по галактике, и охотник за их головами теперь нужен уже Новой Республике.

Кто? Джон Фавро, один из создателей сериала, а до того режиссёр двух первых частей «Железного Человека». Папаша фэндома Педро Паскаль всё ещё в роли Мандалорца, а задания ему даёт железная леди Сигурни Уивер.

Чего ждём? семилетнего перерыва, но происходит оно без особого пафоса. По трейлерам «Мандалорец и Грогу» выглядит не как главный блокбастер года, а именно как полнометражный эпизод: отдельная небольшая история с хорошими, но не грандиозными спецэффектами. Да и шумихи, как вокруг « Расширенную серию хорошего сериала — ни больше ни меньше. Да, это возвращение «Звёздных войн» на большой экран послеперерыва, но происходит оно без особого пафоса. По трейлерам «Мандалорец и Грогу» выглядит не как главный блокбастер года, а именно как полнометражный эпизод: отдельная небольшая история с хорошими, но не грандиозными спецэффектами. Да и шумихи, как вокруг « Пробуждения Силы » когда-то, уже нет.

«Мандалорец и Грогу» рискует не заинтересовать тех, кто не знаком с сериалом. Но в целом эта скромность может быть фильму даже в плюс. В кои-то веки нам предлагают не эпичное возрождение саги, а отдельное приключение, не завязанное на судьбы мира и семейку Скайуокеров. Малыш Грогу, накачанный сын Джаббы Хатта, всеми любимая Уивер — чего ещё надо?

Читайте также Как снимался «Мандалорец»: сериал о сериале Алексей Ионов 02.07.2020 23081 Пересказываем самое интересное из передачи «Галереи Disney. Мандалорец». Как был задуман сериал, какие в нём технологии и пасхалки, правда ли, что Мандо играли трое, и как Вернер Херцог подружился с Бэби-Йодой.

День раскрытия

Disclosure Day

Когда? 12 июня 2026.

Что? Фантастика про НЛО.

О чём? О первом контакте с пришельцами. Инопланетяне на тарелочках прилетели и пытаются связаться с нами.

Кто? Стивен Спилберг, великий Мистер Голливуд, чьи фильмы и перечислять не надо — вы их смотрели не меньше десятка. Сценарист — Дэвид Кепп, соавтор сценария « Парка юрского периода ». В главной роли Эмили Блант (« Грань будущего »), а компанию ей составят Колин Фёрт, Джош О’Коннор и другие.

Чего ждём? Это был бы самый ожидаемый фильм, будь о нём хоть немножко больше информации. Но Спилберг всё держит в секрете, как власти Зону 51 в Розуэлле. Даже название стало известно лишь в декабре. Мы только знаем, что это задумка самого Стивена по оригинальной истории.

Обычно так мало известно, когда фильм на ранней стадии — а у этого и съёмки уже прошли, и дата выхода назначена. Вряд ли, конечно, но вдруг это окажется секретное продолжение «Близких контактов третьей степени», другого фильма Спилберга на тему НЛО? В таком случае понятно, почему его название остаётся сюрпризом.

Давно пора обновить этот рейтинг! 10 лучших фантастических фильмов Стивена Спилберга Александр Гагинский 18.12.2015 72577 В день рождения создателя «Парка юрского периода», «Индианы Джонса» и многого другого.

Собачьи звёзды

The Dog Stars

Когда? 27 марта 2026.

Что? Постапокалипсис, экранизация книги Питера Хеллера.

О чём? О мире через девять лет после конца света — глобальной пандемии, опустошившей мир. Среди немногих выживших — лётчик Хиг, солдат Бэнгли и пёс Джаспер. Однажды Хиг принимает странный сигнал по радио и отправляется на поиски его источника.

Кто? Режиссёр Ридли Скотт, создатель « Чужого » и « Бегущего по лезвию ». В роли Хига — долговязый Джейкоб Элорди (монстр из « Франкенштейна » Дель Торо), а Бэнгли — суровый Джош Бролин (Гурни из «Дюны»). В какой-то ещё роли появится Гай Пирс.

Чего ждём? Истории про конец света выходят каждый год, и книга Хеллера далеко не самая известная из них: она не стала бестселлером и получила лишь пару номинаций на премии. Но раз эта история попала в руки самого Ридли Скотта — ждём кино как минимум очень красивое. Скотт — художник, снимающий именно что картины: их сюжеты не всегда радуют, но ими всегда приятно неспешно любоваться.

Голодные игры: Рассвет жатвы

Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Когда? 20 ноября 2026.

Что? Подростковая антиутопия. Экранизация книги Сьюзен Коллинз.

О чём? О Голодных играх — жестоком соревновании подростков в антиутопическом будущем. Выжить в турнире должен только один. Конкретно «Рассвет жатвы» расскажет о той квартальной бойне, через которую в молодости прошёл Хеймитч Эбернети, тренер героини из оригинальных «Голодных игр».

Кто? Режиссёр Фрэнсис Лоуренс, ангел-хранитель этой франшизы и знаток постапокалипсиса и антиутопий (кроме «Голодных игр», на его счету «Я легенда» и « Долгая прогулка »). Хеймитча играет 20-летний сериальный актёр Джозеф Зада, распорядителя игр Плутарха Хевенсби — многогранный Джесси Племонс (« Падение империи »). А президент Сноу, которого мы уже видели глубоким стариком и юношей, теперь слегка пожилой, и играет его сам Вольдеморт — Рэйф Файнс.

Чего ждём? Очередной приквел к успешной серии. Она, конечно, рассчитана на подростков, но привлекает не столько спецэффектами, сколько драматичными историями о любви, ненависти и борьбе с тиранией. Новый фильм рассказывает не самую важную главу в истории Панема, и его трудно проспойлерить — любой, кто смотрел оригинальные фильмы, сразу понимает, чем окончатся эти игры. Но фанаты всё равно охотно придут посмотреть, как именно это произойдёт.

О предыдущем фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла Лиза Худайбердиева 29.11.2023 42194 Запоздавший приквел о молодости главного злодея двенадцати дистриктов

Удачи, веселья, не сдохни

Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Когда? 13 февраля 2026-го.

Что? Хронофантастический комедийный боевик.

О чём? О госте из мрачного будущего, где сплошная серость и апокалипсис, злой ИИ захватил мир, и люди как прикованные сидят в виртуале. Задача героя — исправить прошлое, устроить революцию и предотвратить такое развитие событий. Но путешественник выглядит и ведёт себя как поехавший бомж, так что ему мало кто верит.

Кто? Гор Вербински, создатель «Пиратов Карибского моря», который кроме них снимал как комедии («Мышиная охота»), так и фантастику, где параноик прав («Лекарство от здоровья»), но последние 10 лет не снимал вообще ничего. Бомжа-попаданца играет Сэм Рокуэлл (« Луна-2112 »), а в его команде по спасению мира есть Зази Битц (« Дэдпул 2 »).

Чего ждём? Задумка фильма не новая (кто сказал «12 обезьян»? « Терминатор »? «Взлётная полоса»?), но неизменно рабочая. Она отлично подходит для фильма с небольшим бюджетом, который и развлекает, и может что-то умное сказать. То что надо для возвращения некогда славного режиссёра, потерявшего в Голливуде репутацию после провала «Одинокого рейнджера». Судя по трейлеру, фильм будет бенефисом Рокуэлла — он отожжёт в роли безумца, одетого в пакет.

А также: 28 лет спустя: Храм из костей (28 Years Later: The Bone Temple) Мрачный зомби-постапокалипсис, четвёртый фильм в серии, начатой «28 днями спустя», и продолжение « 28 лет » 2025 года. Режиссёр на сей раз Ниа Да Коста (« Капитан Марвел 2 »), а Дэнни Бойл только продюсер. Казнить нельзя помиловать (Mercy) Киберпанковская судебная драма Тимура Бекмамбетова с элементами «скринлайфа». Герой Криса Пратта, сидя прикованный к стулу, за полтора часа попытается доказать электронному судье, что не убивал жену. Невеста! (The Bride!) Фантасмагоричная артхаусная вариация на тему « Невесты Франкенштейна » от режиссёра Мэгги Джилленхол. Дело происходит в 1930-е. Безумный учёный оживляет убитую девушку как невесту для Чудовища, и начинается романтический хаос. В роли Невесты — Джесси Бакли, а монстр Франкенштейна — сам Кристиан Бэйл. I Love Boosters Фантастическая комедия про воров и мир моды, снятая рэппером-коммунистом Бутсом Райли. В главной роли Деми Мур. SOULM8TE Эротический триллер по вселенной фильма «M3ган». Про вдовца, который купил себе гиноида на замену жене, а роботесса, конечно, взбунтовалась. В главной роли Лилли Салливан (сериал «Пикник у Висячей скалы»). Риддик: Фурия Четвёртый фильм про космического головореза Риддика (Вин Дизель) застрял в производственном аду. Съёмки уже завершены, но даты премьеры до сих пор нет. Может, он выйдет в 2026 году, может, в 2027, а может, вообще никогда.

А также: российская НФ в кино

Девятая планета

Фантастический боевик о простом современном парне, который вдруг вспоминает, как в другой жизни служил в космодесанте и дрался с монстрами. В главной роли наш номинант на «Оскар» Юра Борисов.

Левша

Стимпанк-комедия про гениального изобретателя-крестьянина и князя-сыщика, которые ловят в России XIX века британских шпионов, засылающих механических блох. В роли мастера Левши Юрий Колокольников.

Космическая собака Лида

Семейный фильм про мальчика, который встречает самого себя из будущего и пытается предотвратить катастрофу, в которой погибнет его отец. В актёрском составе есть Пересильд-старшая, Безруков и Бортич.

А где же «Одиссея» и «Мстители»? Что насчёт фэнтези и супергеройского кино? О них мы расскажем в следующих подборках.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.