«Хан Соло» — это «11 друзей Оушена» в космосе

Уличный беспризорник Хан мечтает вырваться с захолустной планеты Кореллия вместе со своей возлюбленной Ки’рой и стать лучшим пилотом в галактике. Ему предстоит сбежать от бандитов, пережить службу в имперской армии, стать частью бандитской шайки и провернуть лихое ограбление поезда…

Solo: A Star Wars Story Жанр: авантюрная космическая опера

Режиссёр: Рон Ховард

В ролях: Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер, Эмилия Кларк

Премьера в России: 24 мая 2018

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на:«Миссия «Серенити» (2005),

«Стражи галактики» (2014)

«Последние джедаи» были дерзким и смелым фильмом, но своей смелостью раскололи фанатский лагерь пополам. «Хан Соло» Рона Ховарда — самое надежное средство, чтобы преодолеть образовавшийся раскол. Это полная идейная противоположность восьмого эпизода: никаких революционных идей и ломки канона, сюжет уходит корнями в Оригинальную трилогию, а в центре внимания — один из главных героев саги на пике своих возможностей.

Из всех недавних фильмов по «Звёздным войнам» на «Хана Соло» возлагалось меньше всего надежд. Творческие разногласия на площадке, замена режиссёров посреди съемок, то и дело всплывающие слухи о недовольстве продюсеров актёрской игрой ключевого исполнителя или необходимости переснимать до 70% фильма грозили закопать ленту еще до премьеры.

Однако на выходе мы получили стилистически цельную и последовательную картину. Если в «Лиге справедливости» отличия в стиле Зака Снайдера и Джосса Уидона видны невооруженным взглядом, то на сеансе «Соло» неподготовленный зритель ни за что не догадается, что у фильма в самый разгар работы сменился постановщик.

Конечно, замена Фила Лорда и Криса Миллера на Рона Ховарда не спасает от всех проблем. Повествование несколько провисает в начале и набирает необходимый темп только ко второму акту, когда в кадре помимо Соло появляются и другие любимцы публики — Чубакка и Лэндо Калриссиан. Да и в целом сюжет картины простоват. По сути, нам предлагают обзор ключевых событий из юности Хана Соло, и только часть из них объединены общей сюжетной линией, посвященной одному конкретному ограблению.

Да, в масштабах целой галактики кража груза гипертоплива может показаться чем-то незначительным, но для самих космических воров от успеха этого мероприятия зависит вся их дальнейшая жизнь. К тому же создателям саги давно уже следовало показать, что в далекой галактике хватает событий, помимо бесконечных разборок повстанцев с имперцами и джедаев с ситхами. И пусть мы заранее знаем, что с тремя главными героями ничего страшного не произойдет, сюжет всё равно умудряется подкидывать неожиданные повороты и приятные сюрпризы. А когда повествование набирает темп, все происходящее на экране начинает выглядеть бодро и зрелищно. «Хан Соло» — это «Одиннадцать друзей Оушена» в далёком космосе, разве что этих друзей несколько меньше.

Даже фанаты отменённой Расширенной вселенной должны остаться довольны. Пусть «Соло» и меняет конкретные детали, имена и обстоятельства, основные этапы жизни контрабандиста — беспризорное детство, обучение в Имперской академии, знакомство с Чуи, выигрыш «Тысячелетнего сокола» и рекордное прохождение Дуги Кесселя — перенесены на экран без каких-либо смысловых потерь.

Многие побаивались, что из Олдена Эренрайка получится плохой Хан Соло, но эти опасения не сбылись. Конечно, Эренрайк не Харрисон Форд, но уж точно и не Хейден Кристенсен. Его игра не вызывает отторжения. Обаяние, самоуверенность и фирменная кривая ухмылка у него на месте. А неопытность и многочисленные ошибки героя лишь напоминают, что Хану Соло еще только предстоит набить все шишки и нажить весь жизненный опыт, необходимый для превращения в того лихого парня, которого мы впервые увидели в кантине Чалмуна на Татуине.

Однако Хан Соло несколько меркнет на фоне блистательного Лэндо Калриссиана. Дональд Гловер настолько вжился в образ очаровательного игрока и авантюриста, что, казалось, был рожден для этой роли. Можно только жалеть, что у его персонажа не так много экранного времени, как он заслуживает. Может, у Кэтлин Кеннеди и нет пока планов снимать сольник про Лэндо, но в перспективе у этой картины такой потенциал, что «Черной Пантере» и не снилось.

И если обаяние Гловера было заметно еще по первым трейлерам и промо-кадрам, то его первая помощница, дроид L3 в исполнении Фиби Уоллер-Бридж, стала настоящим откровением. Мы уже видели дроидов-циников, юмористов и даже хладнокровных убийц, но пламенный революционер, борец за права дроидов и при этом неисправимый романтик встречается в фильме по «Звёздным войнам» впервые и вливается в повествование весьма органично.

К сожалению, подобного нельзя сказать об остальных персонажах. Эмилия Кларк смотрится в роли первой возлюбленной Хана деревянно и неубедительно, а куда более яркую Тэнди Ньютон показывают преступно мало. Вуди Харрельсон хорош, но от него ждали куда большего. И хотя Пол Бетани весьма органичен в роли зловещего криминального авторитета Драйдена Воса, у него слишком мало экранного времени, чтобы он успел чем-то запомниться.

Имена у Тобиаса Беккетта и Драйдена Воса говорящие. Сэмюэль Беккетт и Джон Драйден — известные писатели, английский и ирландский

По визуальному стилю «Хан Соло» очень близок к оригинальной трилогии. Рон Ховард наполнил картину множеством незаметных отсылок к другим частям саги. Но по большей части эти «пасхалки» либо почти незаметны, либо органично вплетены в сюжет, как, например, все те же золотые игральные кости Хана или столик для дежарика на борту «Сокола».

Хороший, зрелищный и увлекательный фильм о молодости всеми любимого персонажа. Рон Ховард, подобно Гарету Эдвардсу, убедительно доказывает, что свет не сошелся клином на членах семьи Скайуокеров и можно снять фильм по «Звёздным войнам» без очередных джедаев и ситхов.