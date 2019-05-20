Недавно исполнилось двадцать лет с выхода «Призрачной угрозы», первого фильма из трилогии приквелов к «Звёздным войнам». Последние годы среди западных фанатов принято считать, что приквелы — худшее, что случилось со «Звёздными войнами». Нынешние владельцы франшизы, похоже, отчасти согласны с фанатами. Новый канон вспоминает о существовании приквелов исключительно по большим праздникам, хотя в последний год ситуация и начала выправляться. Вот только справедливо ли это? Конечно, у приквелов хватает минусов. Лукас так и не научился писать диалоги и, пожалуй, переборщил с компьютерной графикой, а из Хейдена Кристенсена получился неубедительный Энакин. Однако в этих трёх эпизодах хватало и хороших моментов. О них мы сегодня и поговорим.

Приквелы рассказывают новую историю

В трилогии приквелов Лукас не стал повторяться, но решил рассказать нечто новое, отличающееся от первых фильмов стилем, размахом и масштабами. Оригинальная трилогия — это классическая история становления героя. Вдобавок в силу бюджетных ограничений и несовершенства технологий семидесятых повествование там скачет по галактическим задворкам — пустыням Татуина, ледовым пустошам Хота и вечнозелёным лесам Священной луны Эндора. Приквельная трилогия же — это эпическое сказание о крахе цивилизации и падении её величайшего героя во тьму. Притом разворачивается эта история на общегалактическом фоне.

В приквелах вселенная Джорджа Лукаса впервые предстаёт перед зрителями в том виде, в котором он изначально её и задумывал. Мы увидели изысканные дворцы Набу, подводные города гунганов и величественные небоскрёбы Корусканта, да и татуинские пустоши неожиданно оказались вовсе не такими безжизненными, как раньше, на смену бескрайним песчаным просторам пришли головокружительные и захватывающие гонки по песчаным каньонам.

Сюжет оригинальной трилогии весьма прост. Честные и благородные повстанцы сражаются со зловещей Империей. Талантливый и простодушный избранный выполняет своё предназначение и побеждает жестокого тирана, в процессе реабилитируя собственного отца.

В приквелах всё сложнее. Здесь куда больше полутонов, много внимания уделено политике и изощрённым интригам. Казавшиеся прежде непогрешимыми джедаи оказались сборищем погрязших в ветхих догмах чудаков. В попытках соблюсти свой священный кодекс они умудрились вручить бразды правления галактикой в руки величайшего злодея в этой самой галактике, а затем ещё и пнуть в его объятия своего самого одарённого бойца.

Великий план Дарта Сидиуса

История падения Энакина Скайуокера разворачивается прямо у нас на глазах. Мы во всех подробностях видим все ошибочные решения, импульсивные поступки и откровенные глупости, приведшие к трагическому финалу. А параллельно наблюдаем за идеальным злодеем. По большей части оставаясь в тени, он мастерски дёргал за ниточки, стравливал врагов, приближал самых полезных союзников, избавлялся от неугодных и в итоге прибрал к рукам целую галактику.

В трилогии приквелов мы узнали, насколько слепым и неразумным может быть свет и каким хитрым и изощрённым бывает зло. Дарт Сидиус вчистую переиграл джедаев и безжалостно расправился со своими злейшими врагами, собственноручно одолев четырёх самых сильных бойцов Ордена в схватке на световых мечах. Да, в какой-то момент план Сидиуса повис на волоске, и Мейс Винду едва не нашинковал будущего императора в фарш. Но стоит признать, что и в такой ситуации ситх поставил на нужную лошадь и правильно просчитал настроение своего протеже.

Даже зная все эти детали, при каждом новом просмотре трилогии приквелов всё равно восхищаешься тем, как Палпатин последовательно идёт к власти. Сначала он организует блокаду родной планеты, чтобы подорвать доверие к предыдущему канцлеру, неспособному справиться с ситуацией. Он подговаривает свою королеву объявить Валоруму вотум недоверия и занимает его место. Затем подрывает равновесие в галактике и организует один кризис за другим, что позволяет ему держаться у власти дольше положенного срока и подготовить почву для назревающей войны. И наконец, Палпатин пользуется разгоревшейся войной, чтобы ослабить своих врагов, а затем расправиться с ними. Блестящий план, идеальная реализация.

Раскрыли несколько важных тайн

Лукас — ярый сторонник приёма in medias res. Особенно ярко это выражается именно в оригинальной трилогии — в «Новой надежде» действие начинается прямо посреди сцены погони звёздного разрушителя за повстанческим кораблём. Нет никакой раскачки, предисловия или прелюдии. Этот приём позволял сразу и с головой окунать зрителя в созданный автором мир и создавать впечатление, что мир этот был всегда, что он реален и тут постоянно что-то происходит.

Но из-за этого Лукас оставлял кучу недомолвок и неотвеченных вопросов. Что это за Войны клонов, на которых сражались Энакин и Оби-Ван? Кто мать Люка и Леи? Как пал во тьму Энакин? Как Оби-Вану удалось его победить? Почему Йода проглядел крушение Республики? Кем вообще были джедаи и почему так легко проиграли Императору?

Трилогия приквелов щедро отвечает на все эти вопросы. Мы видим величие галактической Республики и то, как просуществовавшее многие тысячи лет государство разваливается под весом веками копившихся конфликтов, обид и противоречий. Мы видим, что галактический Сенат охвачен безразличием и коррупцией. Мы видим орден джедаев во всей его красе, то, как джедаи живут, сражаются и умирают. Мы переживаем ужасы Войн клонов и видим, как расцветает трагическая любовь между Энакином и Падме. Мы наблюдаем за тем, как Энакин и Оби-Ван становятся почти что братьями и с какой болью и решимостью выходит Оби-Ван на последний бой с бывшим падаваном.

Великолепная актёрская игра

Когда начинают ругать приквелы, едва ли не первым аргументом после злополучного Джа-Джа Бинкса называют ужасную игру Хейдена Кристенсена. Да, из Хейдена действительно получился неубедительный и чересчур дёрганый Энакин, а история его трагической любви к Падме притянута за уши…

Но ведь это не единственные актёры, сыгравшие в приквелах, верно?

Лайам Нисон принёс спокойствие и основательность в роль мятежного джедая Квай-Гон Джинна. Какая жалость, что он появляется всего в одном фильме!

Эван Макгрегор отлично показал эволюцию Оби-Вана из зелёного юнца в мудрого наставника, который предстаёт нам в оригинальной трилогии.

Иэн Макдермид создал один из самых запоминающихся злодейских образов в истории кино.

Натали Портман вытянула роль королевы Амидалы, разрывающейся между долгом и стремлением любой ценой защитить свой народ.

Сэмюэль Л. Джексон вообще хорош всегда, что бы он ни делал на экране.

Ну а сэр Кристофер Ли просто велик, пусть даже графа Дуку полностью слили в «Мести ситхов». Не каждому актёру удаётся дожить до девяноста лет и сыграть культовых злодеев сразу в двух великих киносагах!

Три выдающихся злодея

Оригинальная трилогия была бенефисом Дарта Вейдера. Тёмный повелитель ситхов был настолько крут, что Лукасу не особенно и требовались второстепенные злодеи. Они всё равно присутствовали в каждом фильме трилогии, но харизма Вейдера заслоняла и Таркина, и Джаббу, и Бобу Фетта, и даже Императора. В трилогии приквелов Джордж Лукас решил не ограничивать себя. Да, во всех эпизодах присутствует Дарт Сидиус, который по факту главный злодей всей саги, но одновременно каждый эпизод дарит зрителям своего злодея.

В «Призрачной угрозе» солирует молчаливый и смертельно опасный Дарт Мол. В «Атаке клонов» героям угрожает трагический граф Дуку, бывший рыцарь-джедай и политический идеалист, которого на закате жизни совратила тьма.

И наконец, в «Мести ситхов» сепаратисты полагаются на военный гений генерала Гривуса, безжалостной машины смерти, наслаждающейся мучениями и гибелью своих жертв. Возможно, никто из них и не сравнится с Вейдером, но каждый из этой троицы обладает собственным запоминающимся стилем.

Запоминающиеся сцены

Каждый из трёх приквелов подарил зрителям как минимум несколько зрелищных сцен. В «Призрачной угрозе» выделяются головокружительные гонки на карах и драматическая финальная дуэль в королевском дворце Тида, сопровождаемая божественной Duel of the Fates гениального Джона Уильямса. Право слово, приквелы стоило снять хотя бы для того, чтобы услышать новые мелодии «Звёздных войн» от легендарного композитора.

В «Атаке клонов» запоминаются сцена погони Энакина и Оби-Вана за Зам Веселль и сражение на Геонозисе.

Ну а «Месть ситхов» в визуальном плане вообще — подлинное пиршество для глаз. Третий эпизод начинается со сцены пролёта Энакина и Оби-Вана сквозь сражение за Корускант. Прежде чем сфокусироваться на Энакине и Оби-Ване крупным планом, камера проносится по всему полю битвы, позволяя нам во всей красе насладиться мощью республиканского и сепаратистского флотов.

Затем по аудитории со всей силой ударяет драматизм приказа-66, когда против джедаев обращаются те, кто всю войну прикрывал им спины. Затем была полная трагизма и неизбежности дуэль между Энакином и Оби-Ваном на Мустафаре, рождение Дарта Вейдера. А под самый конец фильма — кадры с концом эпохи и падением цивилизации сменяются кадрами, дарящими новую надежду на счастливое завершение истории. Ну, по крайней мере, эти кадры дарили надежду на счастливое завершение истории… до выхода «Пробуждения Силы» и «Последних джедаев».

Новаторские технологии кино

Лукас всегда стремился расширять границы возможного в кино. Ещё со студенческих лет в киношколе университета Южной Калифорнии Джордж экспериментировал с формой и содержанием своих фильмов. Во время съёмок Оригинальной трилогии творческие порывы Лукаса были серьёзно ограничены бюджетом и технологиями семидесятых. Во время работы над трилогией сиквелов его не ограничивало ничего — он снимал фильмы полностью на свои деньги, не зависел от студий, а спецэффекты за прошедшие двадцать лет наконец-то добрались до необходимого уровня. И Лукас развернулся на полную катушку.

Сегодня чрезмерное использование Лукасом компьютерной анимации принято ругать, но для своего времени визуальные эффекты приквелов были самыми продвинутыми в истории кино. Впервые компьютерные технологии были использованы в тысячах кадров. Впервые в сюжете блокбастера важную роль играли полностью цифровые персонажи. Впервые блокбастер был целиком снят на цифровую камеру с высоким разрешением. Именно под влиянием Лукаса кинотеатры начали переходить с плёночных проекторов на цифровые.

Компания ILM, создававшая спецэффекты для трилогии приквелов, совершила за это время не один технологический прорыв, тут же принятый на вооружение отраслью. Львиная доля спецэффектов в современных блокбастерах обязана своим существованием именно приквелам.

«Месть ситхов» Мэтью Стовера

Новеллизации фильмов редко превосходят сам фильм, однако Мэтью Стоверу удалось невозможное. Его новеллизация «Мести ситхов» атмосфернее, логичнее, глубже и трагичнее картины. Сочный, насыщенный, обладающий внутренней поэтикой и неуёмной энергией текст с первых слов погружает читателя в атмосферу заката целой эпохи.

Стовер рисует удивительно точные портреты действующих лиц и позволяет заглянуть в мысли героев и понять, что вообще происходит у них в голове. Но самое главное — если Стоверу и не удалось внятно объяснить переход Энакина Скайуокера на Тёмную сторону, то, по крайней мере, в романе мотивы Эни куда логичнее, чем на экране.

Вернули интерес к вселенной и привели новых фанатов

После выхода «Возвращения джедая» популярность «Звёздных войн» пошла на спад. С появлением Расширенной вселенной в начале девяностых интерес к далёкой-далёкой галактике снова возрос, но не до ажиотажа десятилетней давности. По-настоящему Сага вернулась в медиапространство только с выходом приквелов.

Выход каждого нового фильма сопровождался валом сопутствующей продукции, благодаря которой о «Звёздных войнах» узнавали те, кто никогда прежде не слышал о франшизе. Вселенная Лукаса захватывала новые территории, покоряла новые высоты, достичь которых без поддержки новых фильмов было нельзя.

Отечественные фанаты «Звёздных войн» на собственном примере убедились, какое влияние имеют новые фильмы на популярность саги в нашей стране. Пока трилогия приквелов пребывала в авангарде, «Звёздные войны» были на каждом углу, но как только «Месть ситхов» ушла из кинотеатров, мигом иссяк и поток сопроводительной продукции, а вскоре из магазинов исчезли книги, комиксы и игры по далёкой-далёкой галактике. Новый всплеск интереса к Саге пришёлся аккурат на покупку Lucasfilm компанией Disney и анонс новых фильмов.

Однако за время ажиотажа вокруг трилогии приквелов отечественный фэндом испытал огромный прилив новой крови. Именно тогда появились первые фанатские объединения, форумы и сайты, именно тогда прошёл первый слёт русскоязычных фанатов «Старкон». Да и вообще большинство нынешних фанатов Саги в возрасте от тридцати до сорока лет обязаны своей любовью к Саге именно приквелам.

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Ругать приквелы нынче модно. Но нельзя отрицать, что они оригинальны, запоминаются и, помимо недостатков, обладают множеством достоинств. Двадцать лет спустя мы вспоминаем о них с ностальгией. Будут ли так же вспоминать про нынешние «Звёздные войны»?