Праздник непослушания: а что, если власть окажется в руках детей и подростков?

«Если дети и подростки получат неограниченную власть, будет катастрофа», — подумает большинство людей и в качестве аргумента первым делом приведёт в пример роман «Повелитель мух» Уильяма Голдинга — одно из важнейших произведений прошлого века, непременный элемент разнообразных списков лучших книг. Хотя по сути это философская притча о добре и зле, многим она запомнилась как история о детях, которые, оказавшись без присмотра взрослых, потеряли всякие моральные устои в попытках создать своё общество.

Но не все знают, что своим рождением эта антиутопия (а ещё известное приключение Стивенсона «Остров сокровищ») обязана роману-робинзонаде «Коралловый остров» (1857) Роберта Баллантайна. В нём финал очень оптимистичный: трое цивилизованных подростков не только выжили, но и победили пиратов, навели порядок у аборигенов, а после повзрослевшими и умудрёнными вернулись домой.

В «Повелителе мух» Голдинг жестоко высмеял идеи Баллантайна и даже взял имена подростков из «Кораллового острова» для своих персонажей Columbia Pictures

Конечно, «Коралловый остров» тоже не совсем подростковый «выживач». В книге автор делал большой акцент на колониальных идеях Британской империи, сопоставлял дикость и цивилизацию и демонстрировал мощь христианской религии, в которую в конце романа обращается половина туземцев.

Тем не менее для достижения своей художественной цели на роль главных героев автор выбрал именно подростков, хотя его самого, как и многих других писателей в то время, вдохновил «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо, где центральным персонажем был взрослый мужчина. Вероятно, Баллантайн изначально задумывал написать роман воспитания. А значит, он в целом верил, что при правильных установках культурная и развитая британская молодёжь не деградирует даже в самых экстремальных условиях и безвыходных ситуациях, и именно это спустя сто лет Голдинг высмеет в своём произведении.

Жанр «робинзонады» тоже ждала печальная судьба Фантастические жанры, потерявшие актуальность Елена Щетинина 13.10.2024 38096 Куда делись робинзоны, ковбои и безумные учёные

Если б я был султан…

Если же расширить границы возможного, откроется куда больше вариантов развития сюжета: от всех граней ужаса до откровенных абсурдностей. Тем более что в нашем арсенале достаточно произведений массовой культуры из самых разных стран и эпох, которые помогут рассмотреть тему в деталях.

Давайте же наберёмся смелости и через призму популярных примеров представим, к чему может прийти мир, отдельное общество или организации, если дети или подростки получат власть в свои руки.

Сценарий №1. Анархия и злоба из-за невежества и внушаемости

В эпизоде «Звёздного пути» под названием «Мири» авторы перенесли сюжет «Повелителя мух» в НФ-сеттинг: планирование игры, которая вскоре перерастёт в жестокое нападение CBS

Этот самый радикальный сценарий вероятен только при отсутствии взрослых. Дети обнаруживают, что остались одни: никто не будет им указывать, ругать и останавливать их, они могут делать всё что захотят (признайтесь, что на секунду в своих мечтах вы представили себя на их месте).

С очень большой вероятностью многие дети сперва попросту испугаются такой свободы. Но найдутся те, кто в силу возраста довольно быстро начнут предаваться детским радостям жизни и подобьют на это трусишек.

На канале «Мир сравнений» в аналитическом ролике «Мир без взрослых» предположили, что эйфория от вседозволенности продлится максимум три дня. А проблемы, что вероятнее, начнутся даже раньше. Дети будут болеть от переедания слишком жирной и сладкой едой и от того, что неизбежно попробуют сигареты и алкоголь.

Уже через неделю-другую сформируются группировки, которые через месяц будут сражаться между собой, убивать, чтобы добыть провиант и защитить взгляды собственной общины. Обеспечить должный уход за самыми юными дети не смогут, и эти смерти ожесточат их.

В рассказе Кинга «Дети кукурузы» жутью веет не только от подростков, но и от популярного злака. Одноимённый фильм 1984 года местами даже передал зловещую детскую фанатичность Angeles Entertainment Group, Cinema Group, Gatlin

Впрочем, у детей младшего школьного возраста и подростков инстинкт самосохранения и рационализм постепенно возобладают. Они начнут запасать еду, распределять обязанности, штудировать книги, чтобы освоить необходимые навыки (без взрослых обслуживать инфраструктуру интернета будет некому).

Но всё же многие предпочтут ничего не делать, а вместо этого красть провиант и убивать соперников. Таким образом, новое общество столкнётся с дилеммой, связанной с наказаниями в судебной системе: создавать тюрьмы или вводить смертную казнь, чтобы сэкономить ресурсы?

Такое развитие событий может быть нарушено, если появится какой-нибудь вирус , скажем, замедляющий взросление. Пережитые потрясения обернутся душевной травмой, и психика погрузит детей в мир вечных игр. При таком раскладе даже проявления жестокости будут восприниматься как развлечение.

К детской анархии может привести не только вирус, но и влияние сторонней злонамеренной сущности, ведь дети и подростки очень внушаемы. У них нет сравнительного опыта, поэтому любой ужасный поступок, даже убийство всех взрослых, можно для них оправдать, а они примут это на веру. В таком мире не останется места добрым и сочувствующим детям: их будут устранять как дефект системы.

Итог сценария: нельзя однозначно предсказать, на происходящее способно повлиять слишком много факторов. Хеппи-энд возможен или с возвращением взрослых, или с течением времени, когда дети сами станут старше. В худшем случае такое анархическое детское общество попросту вымрет.

Какие миры с этим столкнулись: сериал сериал «Звёздный путь» (эпизоды «Мири», «Закон Чарли», «И поведут нас наши дети…»), сериалы «Сотня» и «Общество», повесть «Праздник непослушания» Сергея Михалкова, рассказ «Дети кукурузы» Стивена Кинга.

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Сценарий №2. Тирания и травля из-за дурного воспитания и капризов

Юная королева грозит казнить троих подданных, но случайно указывает на куклу, чем повергает её в ужас «Двенадцать месяцев» (1956), «Союзмультфильм»

В отличие от предыдущего сценария, этот, наоборот, возможен только при наличии взрослых, которые избаловали ребёнка и не научили его считаться с чувствами других.

Если родители — сверхмогущественные космические сущности, они могут подарить своему ребёнку целую планету в качестве игрушки и даже разрешить завести на ней людей, если он будет следить и ухаживать за ними. В результате, даже не сомневайтесь, такой могущественный малыш неизбежно начнёт мучить своих «питомцев».

Примерно то же произойдёт в условном государстве, которым, несмотря на номинальное присутствие короля и королевы, по факту правит капризный ребёнок. Он знает, что все обязаны его слушаться и выполнять любые пожелания, — и наступит тотальная тирания. Потому что в случае неповиновения юный монарх будет прибегать не только к угрозам насилия, но и к заключениям и казням.

Крошка Дарла из мультфильма «Коты не танцуют» (1997) в своей карьере готова буквально идти по головам Warner Bros

Сценарий повторится и в локальном масштабе: например, в театре , где капризный ребёнок занимает должность ведущего артиста. Он будет яростно оберегать свой статус и привилегии и всячески стараться устранить любых конкурентов на своём творческом пути.

Теоретически такого ребёнка можно перевоспитать, если за дело возьмутся правильные люди. Хороший педагогический эффект окажет, например, превращение в животное. В таком виде юный монарх, если попадёт под опеку доброго человека, взглянет на себя со стороны и увидит, сколько злых поступков совершил по отношению к подданным.

Итог сценария: в условности семейной анимации маленького капризного тирана либо свергнут, научив уму-разуму, либо перевоспитают. Вариант чуть ближе к реальности — родители вернутся и наведут порядок, а негоднику или негоднице устроят хорошую взбучку. Самый негативный исход — испорченный ребёнок станет испорченным взрослым, который доставит окружающим ещё больше бед.

Какие миры с этим столкнулись: «Звёздный путь» (эпизод «Готосский сквайр»), мультфильмы «Двенадцать месяцев», «Коты не танцуют», «Похождения императора», «Барби и потайная дверь».

Сценарий №3. Жестокость и убийства из-за «большого» ума и амбиций

Культовое аниме «Тетрадь смерти» (2006–2007) уже одной рисовкой главного героя Ягами Лайта показывает, что нет ничего страшнее человека, возомнившего себя богом Madhouse

Последствия детского невежества и капризов уже кажутся жуткими. А представьте, если ребёнок или подросток будет намеренно манипулировать людьми, врать, строить козни и убивать, чтобы добиться желаемого. Правда, для этого ему должны достаться в первую очередь даже не ресурсы или титул, а незаурядный ум и некий магический предмет или сверхспособность в качестве бонуса.

Например, тетрадь бога смерти, куда достаточно вписать имя человека, которого знаешь в лицо, чтобы он умер. Амбициозный подросток решит использовать такой макгаффин не для банального шантажа и вымогательств, а для того, чтобы очистить мир от преступников. Хотя потом может оказаться, что двигала им даже не жажда справедливости, а банальная скука из-за непомерного эго. И это, конечно, ещё страшнее.

В аниме и манге «Тёмный дворецкий» жестокий демон Себастьян притворяется простым дворецким, помогая 13-летнему мальчику совершить кровавую месть в обмен на его душу «Тёмный дворецкий» (2008–2011), A-1 Pictures, Aniplex, MBS, YTV

Столь же опасны сверхумные молодые люди, которые не борются с тоской, а идут дорогой мщения. Такая цель кажется благородной, и периодически герои могут даже совершать добрые поступки, но большую часть времени будут готовы идти по головам и приносить любые жертвы ради достижения цели. Например, начнут устраивать теракты. И трагическая предыстория террориста вряд ли облегчит вес падающих на вас каменных глыб.

Впрочем, иногда ребёнку не интересны масштабные цели: ему достаточно власти в отдельной небольшой семье. Однако страданий окружающих это не умаляет.

Итог сценария: такие дети от своих целей не откажутся. Либо они совершат задуманное и, возможно, успокоятся, либо их кто-то или что-то остановит. В любом случае жертв из-за эмоций, эго и амбиций будет много, а перестроенный такими подростками мир не обязательно окажется раем.

Какие миры с этим столкнулись: аниме-сериалы «Тетрадь смерти», «Код Гиас: Восставший Лелуш», «Тёмный дворецкий», «Эхо террора», фильмы «Добрый сынок», «Омен», «Гори, гори ясно», «Кулинарные битвы Сомы: В поисках божественного рецепта», цикл романов «Песнь льда и пламени» (Дейнерис Таргариен в книге всего 13 лет), сериал аниме-сериалы «Тетрадь смерти», «Код Гиас: Восставший Лелуш», «Тёмный дворецкий», «Эхо террора», фильмы «Добрый сынок», «Омен», «Гори, гори ясно», «Кулинарные битвы Сомы: В поисках божественного рецепта», цикл романов «Песнь льда и пламени» (Дейнерис Таргариен в книге всего 13 лет), сериал «Дом дракона»

Сценарий №4. Тяжёлые последствия из-за неопытности и доверчивости

«Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) — космическая эпопея, а сериал «Чародейки» (2004–2006) — фэнтезийный young adult. Такие разные произведения, а тему манипуляции юными монархами показали равно хорошо Lucasfilm SIP Animation, Walt Disney Pictures

Несмотря на описанные ранее ужасы, большинство детей, получив в свои руки власть, будет изо всех сил стараться всё делать правильно. Обретя большую силу, такой ребёнок не откажется от большой ответственности и отдаст всего себя обществу. Однако из-за неопытности или стечения обстоятельств он может, например, довериться не самым хорошим людям и совершить ошибку, которая приведёт к катастрофическим последствиям. Или же поддаться минутной слабости, легкомысленно нарушить какое-то важное правило. Да вспомните себя ребёнком и подростком: так ли легко было всегда держать марку, оставаться насквозь хорошим?

А если власть упала на ребёнка неожиданно, такой ошибки ему вообще вряд ли удастся избежать. Но, Распределяющая шляпа, почему же ты не отправила таких детей в Слизерин? А потому, что они, даже совершив ошибку, будут изо всех сил стараться разобраться в ситуации, больше узнать о своих подданных и всё исправить, чтобы сделать их жизнь лучше.

Кстати, окружающие люди обязательно обратят внимание на добрые стремления молодых господ и постараются продлить их срок правления: всем понятно, что это отличная инвестиция в собственное благополучие.

Итог сценария: на ход такой истории может повлиять что угодно, от окружения до удачи. При поддержке правильных людей эти дети станут отличными лидерами, и их мир/государство/компания будут процветать. Но если среди советников окажется человек злой и корыстный, это рискует привести к фатальным последствиям для окружающих.

Сценарий №5. Справедливость, героизм и исправление ошибок взрослых

В первых «Хрониках Нарнии» четверо детей восходят на трон с эпичностью, достойной «Властелина колец» «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005), Walden Media, Walt Disney Pictures

Как дети-мстители упорно стремятся к своей цели, не считаясь с ценой, так и дети-герои упрямо держатся идеалов светлой стороны. Они могут не иметь реальной власти: чтобы решать проблемы, которые не поддаются даже взрослым, им достаточно придерживаться верных принципов и идеологии.

Непоколебимые в своих убеждениях дети вызволяют из передряг мечущихся старших — даже если для этого надо полететь в космос или, наоборот, отразить атаку инопланетян. Героический ребёнок соберёт средства на покупку важного оборудования для наставника, а если что-то пойдёт не так, рванёт в другой город и добьётся встречи с важными лицами.

Принципиальность и героизм очень полезны и на монаршем пути. Особенно если в довесок к храбрости и добросердечности выдают ещё и пророчество об избранности. Это пророчество, конечно, не столь удобный инструмент, зато обеспечивает полную народную поддержку. А если юные герои к тому же пройдут через множество испытаний, чтобы обрести трон, обожанию со стороны населения не будет предела.

Молодой Лорд Огня исправил злодейства деда, развязавшего войну, прямо на своей коронации: он объединил народы, вознеся хвалу магу четырёх стихий «Аватар: Легенда об Аанге» (2004–2008), Nickelodeon

Однако с верными принципами не рождаются. Кому-то не повезёт попасть под дурное влияние правящего отца-тирана, и такой ребёнок вначале вряд ли будет героем. Напротив, он может творить очень спорные вещи. Но со временем переосмыслит свою жизнь и, оказавшись на престоле, исправит всё то, что натворили его родители.

Итог сценария: положительный на сто процентов. Если в вашем мире есть пророчество о детях-героях или правящий тиран с сыном, чьё любимое слово — «честь», не сомневайтесь: вам в будущем (возможно, чуть отдалённом) уготована прекрасная жизнь.

Какие миры с этим столкнулись: «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», «Мы можем стать героями», «Ребята с Канонерского», книжный цикл и фильмы «Хроники Нарнии», мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге», книга и сериал «Волшебники», «Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов», «Кулинарные битвы Сомы: в поисках божественного рецепта», с натяжкой — «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», «Мы можем стать героями», «Ребята с Канонерского», книжный цикл и фильмы «Хроники Нарнии», мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге», книга и сериал «Волшебники», «Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов», «Кулинарные битвы Сомы: в поисках божественного рецепта», с натяжкой — «Холодное сердце 2»

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Сценарий №6. Вечные развлечения и дурашливость

Как здорово, что будущая королева может собрать подруг-принцесс на пижамную вечеринку с покатушками на матрасах «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» (2004), BrownHouse Productions, Walt Disney Pictures

Мы тут рассматриваем политику, экономику, социологию и мораль. А возможно ли, что в мире, где правят дети и подростки, будет глобальная вечеринка? Так, чтобы сплошное веселье — и безо всяких последствий?

Вполне, если дети получат неограниченные ресурсы и поддержку достаточного количества взрослых. И если эти богатые дети не испорчены, очень щедры и нуждаются в друзьях.

Они будут делиться с окружающими всем лучшим, что у них есть, и даже серьёзные дела перемежать с развлечениями, потому что это круто. Совет акционеров крупной компании они пересадят с кофеиновой иглы на молочные коктейли и разрешат сотрудникам кататься по офису на роликах. О, их будут обожать.

Во вселенной «богатенького Ричи» показатели бизнеса зависят от наличия в офисе роликов и шоколадных коктейлей «Богатенький Ричи» (1994), Davis Entertainment, Silver Pictures, Warner Bros.

Точно так же на окружающих могут повлиять и дети без гроша в кармане, зато харизматичные, дурашливые или безответственные. Их легко провозгласят лидерами, потому что мир серьёзных дядек в костюмах невероятно скучен, а взрослая жизнь так и ждёт праздника.

Итог сценария: кто-то из таких детей всё же вырастет и переключится на более серьёзные дела, но будет с удовольствием заниматься благотворительностью и дарить радость окружающим. Другие потеряют власть и влияние, но не растеряют балагурства. А самые везучие так запомнятся людям, что их образ жизни и творчество станут фундаментом утопичного мира вечного веселья и счастья.

Какие миры с этим столкнулись: стендапы комедийного дуэта Smosh, фильм «Невероятные приключения Билла и Теда», «Дневники принцессы», «Богатенький Ричи», мультфильмы «Питер Пэн», «Миньоны».

История: жили они недолго и не счастливо

Иван Грозный правил на Руси целых 50 лет «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897), худ. Виктор Михайлович Васнецов

В вымышленных вселенных возможно всё, но насколько жизнеспособна концепция детской власти в реальности? Разобраться в этом помогут несколько наук: история, неврология и психология, а также социология и педагогика.

История уже не единожды подтверждала, что сценарий с правлением детей возможен. Более того, столетия назад это было нормальной практикой: в большинстве стран мира действовала монархическая форма правления, подразумевающая престолонаследие. К тому же люди в целом жили меньше и оттого дети взрослели гораздо раньше.

Правление юных монархов обычно развивалось по одному из двух сценариев: они либо доживали до совершеннолетия и сохраняли власть, либо всю жизнь оставались правителями для вида. А их успехи в обоих случаях были довольно спорными.

Возьмём знакомого всем в России царя Ивана Грозного. Он лишился отца в три года, и короновали его практически сразу после смерти Великого князя. Власть в свои руки взяли бояре — опекуны Ивана; их правление назвали семибоярщиной. С ними за право управлять государством боролась мать юного монарха, но она умерла, когда ему было семь лет, причём ходило множество слухов об отравлении, а бояре искренне радовались смерти княгини. Сирота продолжал наблюдать насилие при дворе и с годами становился всё более недоверчивым и подозрительным. Как только к тринадцати годам он вырвался из-под опеки бояр, то «предался потехам и играм, которых его лишали в детстве. Окружающих поражали буйство и неистовый нрав Ивана. <…> С кончиной опекунов и приближением совершеннолетия великого князя бояре всё чаще стали впутывать мальчика в свои распри».

Неудивительно, что со временем он получил прозвище Грозный и отметился в истории как один из самых жестоких монархов, хоть и достиг определённых успехов за годы правления.



В молодости королева Кристина Шведская увлекалась охотой и верховой ездой худ. Себастьян Бурдон, 1653

Королева Швеции Кристина взошла на престол в шесть лет, однако до совершеннолетия и официальной коронации получила отличное образование. При самостоятельном правлении она достигла хороших результатов во внешней политике, но подразорила собственную страну, так как любила жить в роскоши. В 27 лет Кристина Шведская вообще отреклась от престола и переехала в Рим. Тоже довольно спорный поступок.

Юный дофин Франции Людовик XVII, юная наследница трона Испании Изабелла II, Альфонсо XIII Испанский, Генрих VI Английский, последний китайский император Пу И — все они не просто не достигли особых высот, а так или иначе лишились власти из-за революций, войн и политических козней.

Многие историки и политологи сходятся в том, что на самом деле успехи юных правителей всё же зависели не от мировой или локальной обстановки, а от регентов и их политических целей. Именно опекуны оказывали наибольшее влияние на молодых особ: они либо пользовались ими в своих политических целях, либо давали верные установки и мотивировали, руководствуясь интересами юного монарха.

В подтверждение последнего в открытых источниках есть позитивный пример из современной истории. Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV, король восточноафриканского королевства Торо (Уганда), был коронован в 1995 году в возрасте трёх с половиной лет: он считается самым молодым монархом современности и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Регентом принца стала его родная мать. Официально он взошёл на трон в 2010 году и правит до сих пор, участвуя в политической жизни своего государства. И если верить открытой информации, это один из самых либеральных африканских монархов.

Психология и неврология: направлять и мотивировать

Префронтальная кора, отвечающая за рациональность и контроль эмоциональных реакций, развивается до 25 лет DBCLS [CC BY-SA 2.1]

Существует устойчивое мнение, что дети и подростки не могут заниматься серьёзными вещами из-за того, что их мозг ещё до конца не развился. Какое-то время такой точки зрения придерживались многие психологи и неврологи.

С 2010-х годов всё больше учёных этого профиля стали углубляться в вопросы развития детей и подростков и выяснили кое-что интересное. На переходном этапе между детством и взрослостью люди часто демонстрировали психологическую нестабильность, которая приводила к преступлениям, зависимостям и суицидам. Со временем было доказано, что такое поведение подростков — не сбой в работе мозга, а особенности, возникшие в ходе эволюции и дававшие виду преимущество.

Эту позицию продвигал профессор Джей Гидд, глава отделения детской и подростковой психиатрии в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Для своей работы «Мозг подростка: выводы из нейровизуализации» он на серии обследований на МРТ продемонстрировал, что в мозге подростка связи между разными отделами могут меняться из-за воздействия окружающей среды. Постоянно чередуясь, работают две зоны: лимбическая система, отвечающая за эмоции, и префронтальная кора, которая отвечает за контроль и рациональность и развивается вплоть до 25 лет.

Что за эмоции бушуют в голове у подростка, отлично показали обе части «Головоломки» Pixar Animation Studios

Эта переменчивость, с одной стороны, повышает риск возникновения проблемного поведения, а с другой — позволяет совершать прорывы в творчестве, обучении и социализации. В сочетании с технологическим прогрессом такие особенности делают возможности подростка почти безграничными.

Биологи подмечают, что похожее свойство наблюдается и у социальных млекопитающих. Обычно именно молодые особи расширяют территории популяции, покидают пределы стаи, находят новых особей для спаривания, благодаря чему происходит меньше близкородственных скрещиваний.

То есть нельзя сказать, что подростки не способны к серьёзной работе или принятию важных решений. Они открыты к нестандартным идеям. Им можно поручать важные задачи, главное — грамотно задавать ориентиры, поддерживать, помогать анализировать и при необходимости дорабатывать результаты. Доктор Гидд в своей работе пишет:

Пер. М. Багоцкой

…Подростковые годы — это переломный момент, определяющий, вырастет ли человек мирным или же агрессивным гражданином. Во всех культурах именно подростков проще всего завербовать в солдаты или в участники террористической организации, но, с другой стороны, в этом возрасте легко повлиять и на становление будущих учителей или инженеров.

Им доступна любая информация в огромных количествах — однако разного качества. Главным навыком в будущем станет не умение запомнить нужную информацию, а способность критически оценить огромное пространство данных, выбрать из него суть и приложить к решению реальной задачи. <…>

Социология и педагогика: стремление к лидерству

У детей из культового «Повелителя мух» два лидера вступили в борьбу — ничем хорошим это, разумеется, не закончилось Castle Rock Entertainment

Если медики доказали, что мозг детей и подростков работает во многом активнее, чем мозг взрослых, только с особенностями, то педагоги и социологи продемонстрировали, что стремление к лидерству и власти для молодёжи вообще-то естественно.

Это с помощью методов математической статистики установила молодая учёная с социально-гуманитарного факультета СГУ Елена Семёнова. Согласно её работе, среди старшеклассников «36 % стремятся к власти, у них преобладает тенденция в поведении властвовать над другими, брать ответственность за процесс и результат деятельности членов группы, стремление отстоять свою позицию при принятии группового решения. Ещё 64 % респондентов имеют средний уровень стремления к власти, т. е. они проявляют стремление к власти, готовы принимать за группу решения, рисковать, но дают возможность проявлять лидерские качества и другим членам группы».

Педагоги и социологи классифицируют лидеров по определённым качествам. Например, советский специалист в области социальной и педагогической психологии Лев Ильич Уманский предложил разделять лидеров по ролям, которые они играют в группе:

лидер-организатор объединяет участников для какой-то деятельности;

лидер-инициатор генерирует идеи, помогает решать новые проблемы;

лидер — генератор эмоционального настроя формирует настроение группы;

лидер-эталон — образец для подражания, «звезда» коллектива;

лидер-мастер обладает знаниями, умениями и навыками, необходимыми для какого-то вида деятельности группы;

лидер-эрудит владеет большим количеством знаний, которые могут пригодиться в значимых ситуациях.

А к какому типу отнесём Куcко из «Похождений императора»? Walt Disney Feature Animation

Дети-лидеры тоже бывают разноплановыми. По этой теории, если правильно определить особенность подростка, можно направить его энергию туда, где он применит свои способности максимально эффективно.

Однако чуть позже появились данные, что дети с высокими лидерскими задатками часто стремятся доминировать из-за боязни неудач и страха быть отвергнутым. А вот у тех подростков, чьи лидерские качества не настолько ярко выражены, мотивация иная: они, вероятно, «стремятся к спокойствию, чтобы их не трогали, выбирают узкий круг друзей и общаются по своим интересам».

Всё это подтверждает ранимость детей: они очень зависимы от чужого мнения, боятся разочаровать значимых взрослых и очень нуждаются в самореализации. Впрочем, есть мнение, что современные дети «более открыто выражают и отстаивают своё мнение, испытывают сомнение в авторитетах, не реагируют на удивительные вещи, открытия, однако готовы к принятию нового опыта и исследованию мира; вместе с тем нередко наблюдается снижение доверия к миру, дети чаще испытывают чувство враждебности, тревоги, неуверенности».

Что совсем неудивительно, многие учёные считают, что современные подростки менее ответственны, чем молодёжь восьмидесятых, однако более амбициозны, склонны больше уважать себя и ощущать собственную ценность. Сравнивать между собой подростков разных поколений не всегда корректно, зато такой анализ демонстрирует, насколько велико влияние внешних факторов и среды в целом.

Так что, дети могут прийти к власти? В каком-то смысле это неизбежно: некоторые дети и подростки в будущем станут руководителями, вдохновителями, организаторами или чьими-то кумирами. Однако многим из нас пора шире посмотреть на них уже сейчас.

Они не хуже и не лучше взрослых — просто другие. Они не глупы — лишь импульсивны и эмоциональны. Они не гении — но легко внушаемы и порой боятся ответственности.

Если вы родитель, наставник или просто друг, постарайтесь стать ребёнку надёжной опорой, будьте с ним рядом. Смотрите и читайте произведения, где дети и подростки — активные участники событий. Изучите списки из этой статьи или пуститесь в собственные поиски: скажу по своему опыту, этот процесс очень занимательный и может поглотить вас не на один день.

Будьте детям лучшими наставниками, регентами и соратниками. Тогда, когда наступит время и они получат в свои руки власть самых разных масштабов, вы станете гордиться ими, а не трястись за будущее — своё и всего человечества.

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