Фантастический театр и театральная фантастика

Another Believer [CC BY-SA 4.0]

Одной из самых известных магических пьес Шекспира стал «Макбет», поставленный в «Глобусе» в 1606 году. Основанная на истории Шотландии постановка опиралась и на откровенно фантастические сюжетные тропы. Всё начинается с трёх ведьм, которые пророчат рыцарю Макбету величие. Опьянённый пророчеством Макбет со своей властолюбивой женой творит ужасные вещи одну за другой: убийство, предательство, подлог. Ничем хорошим для него это не кончается, и он гибнет (тоже согласно пророчеству) от рук героя Макдуфа. В пьесе появляется ещё и призрак одного из убитых Макбетом персонажей, который по сюжету вполне может быть галлюцинацией, но создаёт отчётливое ощущение, что «something wicked this way comes».

Library of Congress

Пионером сценической научной фантастики часто (хотя и, как вы уже поняли, неточно) называют чешского драматурга Карела Чапека. В 1920 году он написал пьесу R.U.R. («Россумские универсальные роботы»). С его лёгкой руки славянское слово «робот» вошло в мировую культуру. Сюжет разворачивается на фабрике по производству искусственных людей — они выглядят точно как мужчины и женщины, но сделаны из синтетических тканей и предназначены для служения человечеству. Пьеса поднимает вопросы гуманизма, говорит о правах роботов и их чувствах — в общем, Detroit: Become Human 1920 года. Премьера состоялась в 1921 году, а в 1923 году представление уже адаптировали для английской сцены. Чапек не ограничился одной постановкой: он написал ещё несколько научно-фантастических пьес, например «Средство Макропулоса» (1922) и «Белая болезнь» (1936).

Old Vic theater

Герои «Возвращения на Запретную планету» говорили строками Шекспира, и имена у них были соответствующие: робота, например, звали не Робби, а Ариэль. Кстати, играющий его актёр раскатывал по сцене на роликовых коньках. Зато в перерывах между шекспировскими диалогами звучали разрывные хиты вроде Pretty Woman Роя Орбисона или Good Vibrations группы The Beach Boys. Роль рассказчика в разное время доставалась гитаристу Queen Брайану Мэю, уже упомянутому Ричарду О’Брайену и астрофизику Нилу Деграссу Тайсону.

