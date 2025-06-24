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#подростковый детектив#фэнтези#хоррор (ужасы)

Серия «Лавка страха»: гибрид жанров для юных читателей

Издательство «МИФ»
24 июня 15:00
276
3 минуты на чтение
В подростковой серии «Лавка страха» собраны захватывающие истории, авторы которых объединили сразу три жанра: фэнтези, детектив и ужасы. Рассказываем, чем именно эти романы будут интересны юным читателям.

Мир, где реальность и мистика переплетаются

Пока в серии вышло две книги: «Лавка страха» Софии Яновицкой и «Школа „Глобус“» Алексея Олейникова. В обоих этих историях хватает неожиданных сюжетных поворотов и юмора — а ещё они постоянно держат читателей в напряжении, но при этом не пугают настолько, чтобы потом они боялись спать без света. Пожалуй, главная мысль книг: смелость — это не отсутствие страха, а умение с ним справляться.
Анна Сиваева
Руководитель редакционных групп «Комиксы» и «Детство» в МИФе

Мы искали захватывающие, атмосферные ужастики для подростков — такие, чтобы они будоражили воображение, увлекали и оставляли приятное послевкусие. «Лавка страха» Софии Яновицкой впечатляет сочетанием по-хорошему странных элементов — в старинном книжном магазине продаются только ужастики, а семейные тайны переплетаются с тёмной магией. А «Школа „Глобус“» Алексея Олейникова — это настоящее буйство фантазии, где в обычной школе начинается настоящий магический хаос с демонами, единорогами, киберкрысами и летающими булочками.

Обе книги идеально передают дух подросткового приключения, по ходу которого герои учатся преодолевать свои страхи, находят друзей и разгадывают тайны.

Обложки создала художница kaskva — для издательства «МИФ» она уже оформляла книги серии «Внеклассное чтение» («Денискины рассказы», «Белеет парус одинокий», «Каштанка»). Её визуальный стиль отлично отражает характер историй «Лавки страха»: немного загадочности, атмосфера мистики и волшебства, а ещё лёгкий флёр ужаса но такого, который захватывает, а не пугает.

«Лавка страха»: магазин, полный тайн

«Мы дома!» — торжествующе объявила мама. Молния осветила вывеску на первом этаже, и я прочитал крупные буквы: «ЛАВКА СТРАХА».
Автор первой книги серии София Яновицкая, писательница и сценаристка, лауреат Гран-При национальной литературной премии «Рукопись года». «Лавка страха» — ужастик с элементами детектива, посвящённый истинной смелости, книгам, магии и секретам прошлого.
Главный герой, двенадцатилетний Вася, больше всего гордится тем, что ничего не боится. По крайней мере, так было до переезда в старинный дом с книжным магазином на первом этаже. И магазин этот очень, очень странный — ведь там продают только ужастики.

«Лавка страха» подойдёт читателям от 10 лет и старше.

Издательство МИФ

Иллюстрация из книги «Лавка страха».

Издательство МИФ

Совершенно случайно Вася выпускает на свободу древнее зло — и теперь пареньку придётся разгадать тайну своей семьи и остановить монстра. Ему предстоит узнать, что жуткие истории живут не только на книжных страницах: они прячутся в тёмных углах, шепчутся за приоткрытыми дверьми и оживают там, где их меньше всего ждёшь...

Школа «Глобус»: магия и хаос

Это была всё та же школа, но из неё будто бы вытянули все краски, всю радость жизни. Как чай без лимона, киндер-сюрприз без сюрприза, лопнувший воздушный шарик…

А юные герои книги Алексея Олейникова — автора книг для подростков, лауреата международной детской литературной премии им. Владислава Крапивина и главного редактора журнала «Переплёт»пытаются спасти свою школу, в которой начали происходить фантастические события. В этой истории много юмора и приключений: чего стоит хотя бы то, что вместо обычных уроков ученики берутся изучать практическую магию.

«Школа „Глобус“» — книга для читателей от 12 лет и старше.

Издательство МИФ

Авторское видение книги «Школа „Глобус“»

Издательство МИФ

В центре сюжета — двое школьников, Арсений и Миша, которые случайно открыли запертую дверь в подвал. Из его глубин вырвался фиолетовый туман, а вместе с ним в коридорах обычного учебного заведения появились демоны, единороги, зомби в школьной форме и вампиры-учителя. Что же делать с этим магическим беспорядком?

Серия «Лавка страха» — отличное чтение для юных любителей страшилок и для тех, кто ищет увлекательные книги на время летних каникул. Ведь в этих историях есть и тайны, которые хочется разгадать, и тёмные силы, с которыми предстоит сразиться, и страхи, которые непременно можно победить.

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Издательство «МИФ»
#подростковый детектив#фэнтези#хоррор (ужасы)
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