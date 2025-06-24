Серия «Лавка страха»: гибрид жанров для юных читателей

А юные герои книги Алексея Олейникова — автора книг для подростков, лауреата международной детской литературной премии им. Владислава Крапивина и главного редактора журнала «Переплёт»— пытаются спасти свою школу, в которой начали происходить фантастические события. В этой истории много юмора и приключений: чего стоит хотя бы то, что вместо обычных уроков ученики берутся изучать практическую магию.
В центре сюжета — двое школьников, Арсений и Миша, которые случайно открыли запертую дверь в подвал. Из его глубин вырвался фиолетовый туман, а вместе с ним в коридорах обычного учебного заведения появились демоны, единороги, зомби в школьной форме и вампиры-учителя. Что же делать с этим магическим беспорядком?