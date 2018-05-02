Путеводитель по книгам Толкина: как ориентироваться в произведениях Профессора?

Ни для кого не секрет, что вселенная, которую создал в своих книгах и рукописях Джон Толкин, — одна из самых тщательно проработанных, а потому самых интересных и глубоких литературных вселенных. Изучение всех её нюансов — настоящее испытание на прочность. Однако если вы хотите ориентироваться во всём разнообразии толкиновских сюжетов — от «Властелина колец» и «Хоббита» до «Сильмариллиона» и прочих «Хуринов», — то наш новый материал окажется для вас интересен. Прочитав эту статью, вы перестанете блуждать по миру Толкина, как по дремучему лесу, и пуститесь в свободное плавание по фантазии одного из богатейших умов прошлого столетия.
Эту статью нам прислал читатель Паша Петрушин, которую он написал для группы Tolkien Exclusive.
Предисловие
2 сентября 1973 года Джон Толкин умер от пневмонии, оставив грандиозную коллекцию рукописей, заметок и записок. Кристофер Толкин, сын писателя, посвятил всю свою жизнь редактированию и изданию записей отца. При жизни Толкин успел издать только два своих ключевых произведения — «Хоббит» и «Властелин колец». Обе эти книги, в свою очередь, опирались на широкий пласт преданий и легенд, часть из которых Толкин написал полностью, часть — составил схематично и отрывками. Причём большинство записей о своей вселенной Толкин на протяжении всей жизни регулярно дорабатывал и переписывал, меняя порой не только имена и названия, но и ход событий. Кристофер Толкин проделал поистине титанический труд, отредактировав и опубликовав на сегодняшний день практически все предания из мира Средиземья.
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Что примечательно, небольшой экскурс в свою вселенную Толкин составил сам — в письме Мильтону Уолдману из издательства «Коллинз», датированному концом 1951 года. В этом достаточно объёмном письме, которое зачастую публикуется как предисловие к «Сильмариллиону», Толкин не только объяснил, как связаны события его вселенной, но и рассказал, с чего зародилась идея всего цикла его произведений. В данной статье мы будем главным образом опираться на это письмо, и самым преданным поклонникам Средиземья рекомендуем ознакомиться с ним полностью.
На пути к созданию Средиземья
Всё началось, как писал сам Толкин, с двух увлечений: молодой Джон любил придумывать новые языки (и став профессиональным филологом, только укрепил свои навыки) и пылал страстью к мифам и волшебным сказкам, в особенности — к героическим легендам. Однако Толкина огорчало почти полное отсутствие достойных легенд у себя на родине, в Англии:
Есть эпос греческий и кельтский, романский, германский, скандинавский и финский (последний произвёл на меня сильнейшее впечатление); но ровным счётом ничего английского, кроме дешёвых изданий народных сказок.
Собственно, первоначальной идеей Толкина было создать цикл легенд — от преданий глобального, космогонического масштаба до романтической волшебной сказки, — который он мог бы посвятить Англии.
…обладая (если бы я только сумел этого достичь) той волшебной, неуловимой красотой, которую некоторые называют кельтской (хотя в подлинных произведениях древних кельтов она встречается редко), эти легенды должны быть «возвышенны», очищены от всего грубого и непристойного и соответствовать более зрелому уму земли, издревле проникнутой поэзией. Одни легенды я бы представил полностью, но многие наметил бы только схематически, как часть общего замысла.
Большое влияние на творчество Толкина оказала Первая мировая война, в боях которой писатель принимал непосредственное участие. Отправившись в запас и находясь под глубоким впечатлением от разрушительной войны, в 1916–1917 годах Толкин начинает работу на «Книгой утраченных сказаний» — произведением, которое было оставлено незавершённым, но включало первые прообразы тех мифов и легенд, в последствии составивших «Сильмариллион». Первым из ключевых сюжетов Толкина стало «Падение Гондолина», подробнее о котором мы рассказываем далее.
Изданные книги и легенды Толкина
Вот список основных произведений по вселенной Толкина с указанием года первого издания:
- Хоббит, или Туда и обратно / The Hobbit, or There and Back Again (1937)
- Властелин колец / The Lord of the Rings (1954–1955)
- Сильмариллион / The Silmarillion (1977)
- Неоконченные предания Нуменора и Средиземья / Unfinished Tales of Numenor and Middle-earth (1980)
- Дети Хурина / The Children of Hurin (2007)
- Берен и Лутиэн / Beren and Luthien (2017)
- Падение Гондолина / The Fall of Gondolin (будет издана в 2018)
Именно эти книги составляют основной легендариум Средиземья. При жизни Джон Толкин издал лишь первые две книги. «Сильмариллион» и прочие издания — заслуга его сына Кристофера, который взял на себя ответственность воплотить в жизнь изначальные замыслы отца.
Отдельно стоит отметить 12-томное издание рукописей Толкина:
- История Средиземья / The History of Middle-earth (1983–1996)
Это издание нельзя однозначно относить к основному легендариуму, поскольку в нём содержатся многие оригинальные рукописи, в последствии переписанные и изменённые. Большая часть томов «Истории Средиземья» представляют лишь исследовательский интерес для поклонников Толкина и неподготовленному читателю не рекомендуются.
«Сильмариллион» и «Неоконченные предания»
Основная часть преданий о создании и устройстве Арды (мира Средиземья), а также подробное описание событий Первой Эпохи излагается в «Сильмариллионе» — книге, которую многие называют Библией Средиземья. Содержимое этой книги разделено на несколько важных частей:
- «Айнулиндалэ», или «Музыка Айнур» — миф о создании мира;
- «Валаквента» — описание Валар и Майар, божественных сущностей Арды;
- «Квента Сильмариллион», или «История Сильмарилей» — основной раздел книги, описывающий начальные события мира и события Первой Эпохи, стартовавшей вскоре после создания Солнца и Луны;
- «Акаллабет», или «Низвержение Нуменора» — предание о центральных событиях Второй Эпохи;
- «О кольцах власти и Третьей Эпохе» — краткое описание событий Второй и Третьей Эпох, затрагивающее события «Хоббита» и «Властелина колец».
«Сильмариллион» — это, по сути, краткая история Средиземья, которая связывает воедино все сюжеты Толкина. Это своего рода единое сюжетное древо, некоторые из ветвей которого оказались развиты намного значительнее других и превратились в отдельные полноценные произведения.
Циклы начинаются с космогонического мифа: «Музыки Айнур». Явлены Бог и Валар (или власти; в английском языке именуемые богами). Последние — своего рода ангелические силы, каждый Валар призван выполнять свою конкретную задачу. Сразу же после этого мы переходим к «Истории эльфов».
В ней рассказывается о падении эльфов, которое очень напоминает христианское падение ангелов.
«Сильмариллион» рассказывает, как эльфов изгнали из Валинора (обитель Богов, своего рода Рай), как они вернулись в родную обитель — Средиземье и как яростно сражались с Врагом. Название книги выбрано не просто так — связующей нитью для всех событий становится судьба и суть Первозданных Самоцветов, или Сильмарилей.
Главный злодей «Сильмариллиона» — это Мелькор (Моргот), противник богов-Валар и олицетворение мирового зла. Множество войн прогремело в начале времён и в ходе Первой Эпохи по вине Моргота, однако «Сильмариллион» заканчивается окончательным пленением и изгнанием злодея из Арды.
В книгу «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», изданную тремя годами позднее, Кристофер Толкин включил те сюжеты отца, которые не были завершены, но важным образом дополняли легендариум «Сильмариллиона». Отличительная черта «Неоконченных преданий» заключается в том, что они фокусировались вокруг событий Второй и Третьей Эпох.
Вместе «Сильмариллион» и «Неоконченные предания» составляют наиболее важный свод легенд вселенной Толкина, на который опирается шедевральный «Властелин колец».
«Дети Хурина», «Берен и Лутиэн» и «Падение Гондолина»
Помимо «Хоббита» и «Властелина колец» у Толкина было ещё несколько историй, которые он считал ключевыми для своей вселенной. Трём наиболее важным из них — «великим сказаниям», как называл их сам писатель, — Кристофер Толкин посвятил отдельные книги, несмотря на то, что все эти сюжеты в той или иной форме входили в состав «Сильмариллиона».
Книга «Дети Хурина», выпущенная в апреле 2007 года, повествует главным образом о похождениях Турина Турамбара и значительно расширяет главу 21 «Сильмариллиона». Начав писать книгу в 1918 году, Толкин работал над ней большую часть своей жизни и так и не успел её опубликовать. Кристофер Толкин потратил тридцать лет на то, чтобы собрать воедино разрозненные наброски и с минимальными правками воссоздать полноценную книгу. Так широкая публика узнала о высокой и трагической судьбе Турина Турамбара — убийцы дракона Глаурунга и, по неведению, мужа собственной сестры.
Центральным сюжетом всей своей жизни Толкин считал легенду «Берен и Лутиэн» — историю любви смертного мужчины и бессмертной эльфийки, на создание которой оказала значительное влияние настоящая любовная история между писателем и его будущей женой Эдит.
Главное из преданий «Сильмариллиона», и притом наиболее подробное — это «Повесть о Берене и эльфийской деве Лутиэн».
Здесь, помимо прочего, мы впервые встречаемся со следующим мотивом (в «Хоббите» он станет доминирующим): великие события мировой истории — «колёсики мира» — зачастую вращают не владыки и правители, а простые и неизвестные герои. Берен, изгой из рода смертных, с помощью Лутиэн — слабой девы, пусть и королевского рода, — добивается успеха там, где потерпели неудачу все армии и воины: он проникает в твердыню Врага и добывает один из Сильмарилей Железной Короны. Таким образом он завоёвывает руку Лутиэн, и заключается первый брачный союз смертного и бессмертной.
В отличие от «Детей Хурина», книга «Берен и Лутиэн», изданная Кристофером в 2017 году, практически не содержит нового материала и представляет собой сборник из нескольких версий уже известной по «Сильмариллиону» легенды.
Похожий подход будет применён и в книге «Падение Гондолина» — в ней мы увидим несколько версий одного и того же предания. «Падение Гондолина» — это, по сути, первое произведение Толкина о Средиземье, написанное им под впечатлением от Битвы при Сомме — одного из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны.
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Гондолин — тайный эльфийский город, возведённый королём Тургоном во времена Первой эпохи. Его построили в окружении гор, куда ведёт лишь один тайный проход. Этот путь раскрыл перед Тургоном владыка вод Улмо, один из Валар. Строительство длилось полвека, а город простоял около 400 лет, пока однажды племянник Тургона Маэглин не раскрыл Морготу его местонахождение. Маэглин любил Идриль, дочь Тургона, но она ему отказала, да и эльдар не одобряли браки столь близких родственников. Жажда власти, отвергнутые чувства и ненависть к Туору — человеку, который взял в жёны Идриль, — заставили Маэглина пойти на предательство.
Туор приходит в Гондолин. Рисунок Теда Несмита
Таким образом к 2018 году Кристофер Толкин завершил публикацию всех ключевых произведений отца и подвёл итог развитию легендариума Средиземья. Нам остаётся только снять перед Кристофером шляпу и отвесить ему низкий поклон за самоотдачу и безграничное усердие.
«Властелин колец» и «Хоббит»
Вот мы подобрались к основным произведениям Толкина, известным на весь мир — книгам «Хоббит» и «Властелин колец». События этих книг происходят в конце Третьей Эпохи Средиземья — спустя несколько тысячелетий после событий трёх «великих сказаний». Очертания Средиземья сильно изменились, часть материка была разрушена.
Упавшее знамя Моргота подхватил его могущественный слуга Саурон, и из-за его козней людская раса претерпела множество бед. Ключевым событием Второй Эпохи стало разрушение острова Нуменор: об этом рассказывает предание «Акаллабет», включённое в состав «Сильмариллиона». Выжившие в ходе катастрофы люди перебрались в Средиземье и основали там королевства Арнор и Гондор. Арнор с течением Третьей Эпохи постепенно угас и пал под натиском сил зла, а Гондор стал главной целью Саурона в его войне, которая получила название Война Кольца и легла в основу книги «Властелин колец».
Одно из главных событий Второй Эпохи Средиземья — это создание колец власти. Эта история излагается в финальном разделе «Сильмариллиона». Саурон обманом склонил эльфов, оставшихся в Средиземье, создать кольца власти, замедляющие эльфийский «упадок». При этом кольца усиливали врождённые способности владельца, а также обладали некоторыми другими свойствами: например, делали невидимыми материальные объекты и видимыми — сущности незримого мира.
Эльфы Эрегиона создали, почти исключительно силой своего собственного воображения, без подсказки, Три несказанно прекрасных и могущественных кольца, направленных на сохранение красоты: эти невидимостью не наделяли. Но тайно, в подземном Огне, в своей Черной Земле, Саурон создал Единое Кольцо, Правящее Кольцо, что заключало в себе свойства всех прочих и контролировало их, так что носящий его мог прозревать мысли всех тех, кто пользовался меньшими кольцами, мог управлять всеми их действиями и в конечном счете мог целиком и полностью поработить их. Однако Саурон не принял в расчет мудрости и чуткой проницательности эльфов. Едва он надел Единое Кольцо, эльфы узнали об этом, постигли его тайный замысел и устрашились. Они спрятали Три Кольца, так что даже Саурон не сумел отыскать их, и они остались неосквернёнными. Остальные же Кольца эльфы попытались уничтожить.
Началась война, которая погрузила Средиземье во мрак. Война Последнего Союза завершила историю Второй Эпохи. Эльфы и люди объединились против Саурона и уничтожили его материальную оболочку, избавив от Кольца Всевластья. Однако по досадному упущению кольцо не было уничтожено, и именно этот факт дал почву для развития событий книг «Хоббит» и «Властелин колец».
Мы не станем описывать события «Хоббита» и «Властелина колец» — это настолько известные и популярные произведения (в том числе и благодаря экранизации Джексона), что вряд ли среди поклонников фантастики найдётся хоть кто-то, кто не знаком с книгами хотя бы поверхностно.
«Хоббит» и «Властелин колец» не только достойно завершили задуманный Толкином свод легенд, но и, несомненно, стали венцом творения писателя и оказали колоссальное влияние на развитие жанра в литературе. Хотя для самого Толкина эти книги были лишь малой частью одного великого цикла.
Этот материал прислал наш читатель Паша Петрушин,
который он написал для группы Tolkien Exclusive
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