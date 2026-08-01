«Читателю нужен не только калейдоскоп событий»: Беседа с Андреем Васильевым

В 2023 году Андрей Васильев, автор популярной серии в жанре литRPG «Файролл», был признан самым продаваемым цифровым писателем по версии платформы «Литрес». В 2025 году его роман «Отель “Перекрёсток”» также стал абсолютным бестселлером «Литрес». Это экспериментальная история, в которой автор не только виртуозно использует эффект герметичности, постепенно накаляя обстановку до предела, но и мастерски сочетает жанры мистики, детектива и производственного романа. В начале 2026-го роман «Отель “Перекрёсток”» выпустило издательство «Молодость». Мы поговорили с Андреем Васильевым о новой книге, творческих планах и литературе, которая помогла ему обрести собственный голос в фантастике.

«Замыкаться в одном жанре — дорога в никуда»

Андрей, что послужило толчком к вашему увлечению фантастикой?

Я родился в СССР, а в нём было два главных литературных жанра в смысле читательской востребованности — детективы и фантастика. Вот с тех пор и полюбил читать и то и другое. Хотя, конечно, и о других книгах в других жанрах и тогда не забывал, и сейчас не забываю.



Какие книги вы назвали бы своими любимыми?



Понедельник начинается в субботу» Стругацких, «Самая лёгкая лодка в мире» Коваля, «Повесть о Ходже Насреддине» Соловьёва, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Зелёный фургон» Козачинского. Но это далеко не все книги, которые оказали на меня большое влияние.



Вы известны как увлечённый букинист и собрали большую коллекцию «Библиотеки приключений и научной фантастики». Как это хобби повлияло на ваше творчество?

По моему скромному мнению, для того чтобы написать одну относительно неплохую книгу, прежде надо прочесть минимум 10 000 хороших. БПиНФ — серия, которая всегда была неким авторским знаком качества, абы кто в неё не попадал. Благодаря ей я прочёл много хороших книг и в результате написал какое-то количество своих. Надеюсь, тоже неплохих.

Ваш путь в литературе начался с LitRPG, а продолжился городским фэнтези и мистическим детективом. С чем связана такая жанровая эволюция?

А смысл замыкаться в одном жанре? По сути, это дорога в никуда, ибо неминуемы сначала самоповторы, а после — и авторский кризис. Плюс новое всегда интересно.

Вы раньше длительный период работали в банковской сфере. Помогает ли полученный там опыт в творчестве?

В целом да, в рамках разумной организации авторского процесса. Опять же, как бы крамольно это ни прозвучало, в наше время продуманная маркетинговая политика для автора значит не меньше, чем хорошая фантазия. Ну, и в разных других моментах тоже.



Цикл «Файролл» стал для многих визитной карточкой российской фантастики, вдохновлённой компьютерными играми. В чём, на ваш взгляд, секрет долголетия этой вселенной?



И не он один! В этом жанре есть много других отличных циклов, созданных моими коллегами по цеху. Но, думаю, дело в том, что «Файролл» писался и пишется по фану, в удовольствие, а читатель такое всегда чувствует.

Как изменился ваш подход к созданию текстов за годы писательства? Какие уроки вы вынесли из раннего творчества?

Сильно изменился. Например, я пришёл к пониманию, что дедушка Ленин был прав и «лучше меньше, да лучше». В смысле — лучше пусть текста будет меньше, но он будет качественнее. Сейчас я знаю идеальный для меня объём главы. Научился верно расставлять смысловые акценты. Понял, что читателю нужен не только калейдоскоп событий, но и их обоснование.

«Отель — человеческое общество в миниатюре»

Идея «Отеля "Перекрёсток"» — гостиницы на границе миров — звучит довольно необычно. Как она возникла?

Как всегда, из ниоткуда. Давно хотел написать эдакую герметичную вещь — книгу, где действие разворачивается в замкнутом пространстве. И люди в нём заперты без возможности выйти. Придумался вот такой концепт, однако в конце решил герметичность связать с офисным романом — подобное мне показалось и перспективным, и забавным.



Почему ключевым образом стал именно отель? Что для вас символизирует это место?



Просто наиболее комфортная для сюжета локация, не более того. Она снимает большинство вопросов из серии «как» и «почему». Отель как таковой сам по себе статичен, но при этом в нём происходит масса разных процессов, связанных с человеческой жизнедеятельностью. В каком-то смысле отель есть человеческое общество в миниатюре, со всеми сложными его процессами, подтекстами, градациями.



В книге детективная интрига сплетена с мистикой и психологической драмой. Сознательно ли вы искали этот жанровый баланс, или он сложился сам?

Так и было задумано изначально, ведь слияние жанров даёт автору возможность более широкого манёвра.

Сотрудники «Перекрёстка» — харизматичные и неоднозначные фигуры. Кто из них вам наиболее близок, и кого было труднее всего прописывать?

Да все. Я их всех придумал, мне все они дороги.

В романе достоверно показана работа гостиничных служащих. Как вы собирали информацию об их обязанностях и действиях — через интернет или личные знакомства?



По-разному. Но вообще предварительная подготовка была долгая и плотная. Не люблю профанацию в принципе, потому стараюсь добросовестно подходить к таким вопросам.

Роман практически полностью состоит из диалогов, в отличие от многих ваших известных циклов. Почему вы выбрали такой формат повествования?

Опять же, давно хотел поработать именно в такой манере. Но, зная, что не всем читателям такое нравится, сразу их об этом в предисловии предупредил.



Каким вы видите будущее «Отеля “Перекрёсток”» и какие сюжетные арки хотели бы развить?



Ещё тома три у меня в планах есть. А вот что в них будет — не скажу, ибо никогда не спойлерю.



Помимо «Отеля», вы продолжаете работу над другими циклами. Как у вас получается помнить сразу о нескольких вселенных и не терять детали?



У меня есть много файлов с заметками. Есть те, что относятся к определённому циклу: там указаны все персонажи истории с ФИО (если есть) и краткой характеристикой, выдержками из текста, которые могут пригодиться. В том же «Отеле “Перекрёсток”» записаны пары коридорных и этажи, где они работают. Ещё есть файлы, где в нескольких предложениях собраны идеи, которые могут стать зачинами новых книг. Есть файлы, где контурно указаны неиспользованные ранее сюжетные арки.

«Для человека очень важно, чтобы его не только слушали, но и слышали»

Кстати, а с чего вы начинаете работу над новым романом?

Прозвучит банально, но с пустой страницы. В принципе, я всегда знаю, чем начнётся и закончится новая книга. А вот в процессе работы бывает всякое: иногда ранее задуманные арки меняют своё место или вовсе выбывают из сюжетной канвы. Иногда и новые возникают, тоже бывает.

Вы активно общаетесь с читателями в соцсетях. Бывали ли случаи, когда их мнение напрямую влияло на ваши сюжетные решения?

Именно на сюжетные — нет, никогда. Я твёрдо убеждён, что только автор должен решать, что и как случится с героями его книг. В первую очередь, потому что у каждого читателя есть своё личное мнение о том, как оно там, в тексте, должно быть на самом деле. Но как автору решить, кто из них прав? И почему именно этот читатель прав, а не вон тот или не тот? Чем один хуже или лучше другого? Вот потому и должно быть одно-единственное верное сюжетное видение — авторское. А уж там каждый читатель сам для себя решит — совпало оно с его личным мнением, не совпало…

Андрей, что для вас сегодня главный профессиональный вызов как для писателя? В каком направлении вы планируете двигаться дальше?

Не люблю я это слово — «вызов». Есть в нём что-то такое… Ну, не знаю. То ли корявое, то ли непонятное. Когда вызывают такси — это понятно. Когда вызывают врача — понятно. Когда вызывают на дуэль — это в наше время немного странно, но тоже понятно. А тут кто кого куда вызывает? Я сам себя? А зачем оно мне?



Есть же хорошее словосочетание «творческие планы». Вот они у меня есть. Закончу два цикла, которые сейчас находятся в активной работе, а именно «Ровнин» и «Отель “Перекрёсток”», и начну новые. Какие — пока не знаю, но придумаю. Ну, и «Файролл» будет писаться потихоньку, как без него.



Что для вас значит быть писателем?

А я не знаю. Наверное, радоваться тому, что ты говоришь не в пустоту, что тебя слышит некоторое количество людей. И не просто слышит, а как-то на это реагирует — соглашается, спорит, смеется, негодует. Потому что, как мне кажется, человеку вообще очень важно, чтобы его не только слушали, но и слышали.

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