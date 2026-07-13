Отмечаем юбилей Hobby World с новинками 2026 года

Последнюю четверть века настольные игры стремительно развивались: выходили новые серии, перевыпускались старые франшизы, покорялись невероятные высоты и открывались новые ниши этого хобби. В центре прогресса находится компания Hobby World, которая радует геймеров по всей стране и за её пределами. В честь юбилея холдинга мы составили подборку самых увлекательных новинок игрового мира. Здесь каждый сможет найти проект по вкусу, будь то карточные дуэли в онлайне или офлайн-формате, продуманные стратегии или справочник по культовой системе НРИ.

Соображарий: Игры

Юбилейное издание «Соображария» посвящено геймерству во всех его проявлениях: от компьютерных и настольных до спортивных и социально-ролевых игр. Праздничное издание станет главным героем любой вечеринки для фанатов индустрии.

Отправиться в гик-приключение очень просто: нужно раньше всех назвать слово, подходящее под выпавшие карты категории и буквы. Первая колода задаёт тему раунда, вторая — букву правильного ответа. Лёгкие правила позволяют быстро начать «новую игру», а интересные вопросы по любимым франшизам будут мотивировать вновь и вновь возвращаться к «Соображарию».

Монстры Египта

Добро пожаловать в великую пустыню, где среди барханов и песка прячется загадочная пирамида. Ваша команда бравых исследователей спускается в глубины гробницы за легендарным кристаллом фараона.

Познать тайны мавзолея и сразиться с древним проклятием можно в динамичном кооп-платформере «Монстры Египта». Участники выбирают один из двух режимов, спокойное исследование или напряжённый забег, и отправляются на поиски сокровища. Переходя с этажа на этаж, путешественники становятся всё ближе и ближе к драгоценному камню, но пройти к нему — всё труднее и труднее.

Герои I и II

За Эфирными Вратами лежат волшебные пейзажи, которые ждут нового повелителя: от заброшенных фундаментов в пышных лесах до магических порталов в голубых озёрах. Исследуя карту, участники собирают ресурсы, возводят здания, захватывают замки и артефакты.

В борьбе за власть над миром «Героев» вы возглавляете уникальную фракцию, которая и определяет стиль игры. Люди, эльфы, орки и другие армии обладают особыми механиками и обеспечивают ассиметричный опыт.

«Герои Ⅱ» добавляют ещё шесть армий: гремлинов, механизмов, элементалей, демонов, полуросликов и культистов. А «Герои Ⅲ», которые выйдут в июле 2026 года, предложат сразиться за гриболюдов, оборотней, архонтов, циклопов, ящеров и тёмных эльфов.

Жри их всех

Настало время отомстить за зомби-братьев и возглавить орду мертвецов! В этой динамичной стратегии игроки соревнуются за право первым добраться до выживших. Однако в погоне за людьми не так легко «поймать» врага: человеки будут отстреливаться, строить барьеры и всячески мешать орде.

Когда на карте не останется ни одного живого человека, партия закончится, а зомби начнут кровавое пиршество. «Жри их всех» предлагает взглянуть на популярный сеттинг с другой стороны. А сделать охоту интереснее поможет двустороннее игровое поле и ассиметричный геймплей.

Берсерк: Гибель богов и Берсерк: Легенды Руси

«Гибель богов» погружает участников в божественное сражение за Молот времени, который способен собрать только гениальный изобретатель Крэм. В серию входит более 200 карт, среди которых есть особый класс Братство, уникальная механика «Заряд» и другие нововведения.

В настольные битвы готовы вступить и родные силы «Легенд Руси». Созданный по мотивам славянского фольклора комплект поможет энтузиастам сделать первые шаги в мир ККИ. А культовые персонажи народных сказок и былин украсят колоды даже бывалым генералам.

Зов Ктулху: Кошмары цифровой эпохи

Сражения со всемогущими существами из Мифов переходят в мир современных технологий! Новое издание настольно-ролевого «Зова Ктулху» открывает пять независимых сценариев, где сыщики бросают вызов космическому ужасу.

Погрузиться в истории вселенной Лавкрафта можно в любом порядке. На буровой станции разлом бездны угрожает реальности. Непринуждённый круиз превращается в леденящий душу кошмар. Все сценарии рассчитаны на одну-три игровые встречи. Их можно проходить поодиночке или в кооперативе.

Pathfinder. Вторая редакция. Основная книга игрока 2

В июле 2026 года всех поклонников легендарной системы Pathfinder ждёт важная новинка! Полки мастеров и участников кампаний пополнятся второй редакцией «Основной книги игрока». Покорить захваченный демонами бастион или стать бравым паладином можно в бескрайнем мире культовой настольной ролевой системы.

Расширить просторы при создании персонажа помогут обновлённые правила для котолюдов, тэнгу и кобольдов, а также переработанные классы алхимика, оракула и сорвиголовы. А вместе с особым оружием, снаряжением и артефактами путешествие по Голариону станет ещё интереснее.

Берсерк Герои Онлайн

Цифровое пространство распахнуло двери для знаменитой PvP-дуэли «Берсерк Герои». Любимый многими колодострой стал ещё доступнее в новом формате, который переносит дух настольной версии и добавляет особые фишки.

Разработчики переработали баланс и ввели новые карты. У них есть несколько уровней прокачки, с которыми открываются визуальные эффекты и анимации. А вместе с разнообразием фракций и механик появляется огромный простор для экспериментов. Игра находится в стадии открытого бета-тестирования на платформе Фогейм.

Новое время: Ренессанс

На заре мрачной эпохи Возрождения Италия погрузилась в хаос. Извилистые европейские улочки заполонил туман сражений за могущественный артефакт Кровь Геи — его обладатель сможет повелевать всем континентом. Фэнтезийная масштабная кампания во вселенной «Войн Чёрной Розы» открыла врата в альтернативный мир «Ренессанса».

Напряжённые битвы с автоматизированным врагами, сложные сюжетные решения и уникальная система прокачки персонажей — рецепт торжественного «Нового времени». Также игра знакомит с особой механикой отсчёта времени, личными арками героев и даёт возможность объединить её с предшественницей.

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