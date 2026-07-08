Бросай, пиши: что такое игры формата roll & write

Случайный посетитель в магазине настольных игр или в соответствующем сегменте интернета часто может встретить упоминание некоего Роланда Райта. Это не известный автор и даже не живой человек (хотя люди с таким именем должны существовать), а расхожая шутка, зародившаяся в англоязычном сообществе игроков. Дело в том, что около десяти лет назад в моду вошла игровая механика под названием roll & write («бросай и записывай», произносится «ролл энд райт»). Из-за навязчивости тренда остряки стали язвить, что всё это игры некоего плодовитого автора Роланда Райта. Вот про такие настолки мы и расскажем поподробнее.

Читайте также Пришёл, увидел, победил. Битвы в настольных играх Павел Ильин 11.06.2018 15387 Большинство настолок предлагают борьбу. И за много лет разработчики придумали не так много механик по разрешению конфликтов. Давайте рассмотрим их и решим, какая из них лучшая.

Вообще механики настольных игр — это огромная тема, ещё ждущая своего исследователя. В своей естественной среде обитания настольщики обычно описывают друг другу игры, просто перечисляя механики и обильно украшая речь англицизмами: «Декбилдинг, кооп, без лимита на действия, с общим дисплеем и треком угрозы». Или «Трик, маст фоллоу, но карты апгрейдятся». И все, конечно, сразу всё понимают.

Британское издание Yahtzee начала 1980-х

Но под играми roll & write обычно понимают не какое-то особенное взаимодействие игровых элементов, а, по сути, оформление. Основная фишка «роландов» — это то, что игроки отмечают свои решения на бумаге, а механика — то, как игра ставит перед игроками задачи, — может быть любой. Чаще всего игрокам предлагают либо бросать кубики и выбирать, какие результаты броска использовать, отмечая их на бумаге (отсюда и название: «бросай и записывай»), либо вскрывать карты из колоды и использовать то, что на них обозначено. У второго принципа, впрочем, есть своё название: flip & write, «переворачивай и записывай».

Казалось бы, основа очень простая, что можно из неё выжать? Как выяснилось, очень многое.

Традиционно считают, что «роланды» ведут свой род от первых изданий игры Yahtzee (она же «Ёцци», она же «покер на кубиках»): игроки бросали кости, перекидывали их несколько раз, а полученную комбинацию записывали в таблицу для подсчёта очков на листочке. Формально здесь действительно есть все признаки roll & write. Однако, если покопаться в глубинах BoardGameGeek — главного сайта, посвящённого настолкам, — то можно найти несколько подобных игр постарше. Например, в Tu-Tee, выпущенной в 1927 году, надо было бросать кубик и в зависимости от результата броска рисовать на листочке жука: выбросил 1 — рисуешь тельце, 2 — голову, 3 — хвостик (не спрашивайте, что это за жук с хвостиком) и так далее.

Но настоящая эпидемия «роландов» началась намного позже. Одним из первых громких релизов стала игра «Колонизаторы на кубиках», выпущенная в 2007 году и уже в 2008-м вышедшая на русском языке. Игроки получали листок из блокнота с нарисованным полем из игры «Колонизаторы» (или Catan, если вы познакомились с ней уже после ребрендинга) и бросали красивые кубы с обозначенными на них ресурсами. Набросал нужные ресурсы — зарисовываешь дорогу или город, получаешь за это очки.

В первых версиях «Колонизаторов на кубиках» игровое поле (слева) было маленьким и аскетичным, но постепенно масштаб увеличивался

По сути, это чуть замаскированная версия Yahtzee, только комбинации надо выбрасывать в определённом порядке. Просто, забавно. На английском и немецком языках игру до сих пор переиздают, а вот в России она хитом не стала. Что интересно, никто не называл её «роландом» — это была просто версия игры «на кубиках». Их ещё долго будут часто называть просто «что-то там the dice game».

А уже через год, в 2008-м, вышла первая «„Цивилизация“ на кубиках» — Roll Through the Ages: The Bronze Age от Мэтта Ликока, автора «Пандемии». Это был очень амбициозный проект с необычным оформлением. Помимо стильных деревянных кубов игроки получали деревянные планшеты с дырочками и специальные штырьки, чтобы отмечать на этих планшетах количество разных ресурсов. В отличие от «Колонизаторов», где ты либо накидал комбинацию, либо нет, тут ресурсы сохранялись между ходами, а на бумажных листочках игроки отмечали, какие технологии они открыли в обмен на ресурсы, сколько городов основали, какие части чудес света построили.

Игроки приняли Roll Through the Ages прохладно, но тут важно понимать контекст. На дворе стояли нулевые — время, когда всем казалось, что чем глубже и навороченнее игра, тем лучше. А уж настольные «Цивилизации» просто обязаны быть большими, долгими и комплексными.

Roll Through the Ages: The Bronze Age можно было бы реализовать в разы дешевле, если бы авторы использовали многоразовый планшет и стираемый маркер

В 2002 году вышла первая официальная настольная Sid Meier’s Civilization — чудовищного размера коробка, битком набитая пластиковыми фигурками и рассчитанная на шестичасовые партии. В 2006 году на полках появилась гениальная Through the Ages — карточная «Цивилизация», поразившая настольщиков глубиной, с партиями часа по три. И на фоне этого выходит Roll Through the Ages, которая своим названием явно отсылает к шедевру Владимира Хватила, но занимает буквально час времени. Ну что это такое, право слово? Ещё и листочки эти одноразовые. Срамота! Но это ещё не конец её истории.

В 2012 году издательство Ravensburger выпустило игру Saint Malo тогда ещё малоизвестных авторов Инки и Маркуса Брандов. Снова кидаем кубы на манер Yahtzee, за выпавшие комбинации рисуем домики или вычёркиваем что-то из таблички. Для нас эта игра примечательна тем, что в ней вместо одноразовых листков использовали планшеты со стираемыми маркерами. Стандартом для индустрии это решение, конечно, не стало, но встречалось в некоторых более поздних играх.

И где-то с 2012 года начался настоящий бум «роландов». Qwixx: кидаем кубики, вычёркиваем значения в рядах, но теперь игроки могут это делать и не в свой ход, используя результат чужого броска — так повышается вовлеченность в процесс. Roll Through the Ages: The Iron Age — вторая попытка Мэтта Ликока зайти в «Цивилизацию». Ну как вам? Снова мимо? Да что ж ты будешь делать. «Властелин Колец. Бросок в Мордор» (более известна под народным названием «Бросок в морду»): кидаем кубики, возюкаем карандашиком, но теперь под брендом «Властелина колец».

Вопреки названию, в морду сопернику здесь ничего бросать не надо

В какой-то момент стало совершенно очевидно, что ни один более-менее раскрученный настольный бренд просто не может обойтись без собственной игры на кубиках. «Ла-Гранха», «Замки Бургундии», Troyes, «Поселенцы» Игнация Тшевичека, «Кингдомино», «Кингсбург», «Саграда», Escape, «Сумерки империи» — все эти серии обзавелись своими маленькими (и не очень) «роландами». К концу десятых годов настольщики уже зло шутили, что у любой более-менее успешной настолки просто обязана тут же появиться упрощённая версия на кубиках. Издатели, что характерно, эту идею всецело поддерживали, но безо всякой иронии. Игры с бумагой и кубиками стали продавать как сопутствующий товар, иногда их предлагали сразу вместе с основной игрой на предзаказе. Хотите новую красивую и навороченную настолку Dino World? Возьмите сразу к ней в довесок недорогой «роланд» Dinosaur Island: Rawr ‘n Write! Заинтересовала новая игра Райнера Книции Cascadero? Не забудьте докупить игру на кубиках Cascadito!

Тогда-то и пошли шутки про плодовитого автора Роланда Райта, а механика сильно обесценилась в глазах настольщиков. Раз сами издательства относятся к таким играм как к продуктам второго сорта, почему игроки должны воспринимать их всерьёз? Между тем любая механика — это лишь инструмент, с помощью которого можно делать как посредственные, так и выдающиеся игры. Мы приведём несколько ярких примеров того, какими увлекательными и оригинальными бывают «роланды».

Добро пожаловать на Луну

Серия «Добро пожаловать» — одна из самых популярных среди «роландов» конца десятых годов. Простая, но работающая основа: игроки выбирают какую-то из доступных комбинаций цифры и бонуса и записывают её в одном из рядов у себя на листочке, стараясь располагать их внутри ряда по возрастанию. Мило, забавно.

Вышло даже несколько разновидностей игры. Но вот с «Луной» авторам удалось удивить игроков. Во-первых, они доработали и улучшили геймплей, сделав решения интереснее и добавив взаимодействия между игроками. Во-вторых, они придумали целую кампанию с разнообразными заданиями. В итоге нельзя просто так взять и сыграть только одну партию в «Добро пожаловать на Луну».

Герои

Хитовая отечественная разработка: игра с одновременными ходами, очень тематическими механиками и асимметричными, разными по игре фракциями. Вы двигаетесь по карте, собираете ресурсы, нанимаете отряды, сражаетесь с монстрами и друг другом, ищете артефакты.

Внезапно оказалось, что для того, чтобы сыграть в тех самых «Героев меча и магии», не нужны килограммы пластика и картона, а достаточно одного листа и маркера.

СуперМегаБинго

Очень простая семейная игра, на которую легко подсесть. Как в лото, вы берёте из небольшой колоды карточки с номерами, открываете их и вычёркиваете эти номера у себя на планшетах. Хитрость в том, что каждая полностью вычеркнутая вертикаль или горизонталь даёт вам какое-то бонусное действие, и тут открывается простор для комбинаций. Закончив этот ряд, вы можете вычеркнуть ещё одну семёрку, вычёркиваете её тут, тем самым закрыв столбец, и теперь можете вычеркнуть тройку, которая в свою очередь позволяет вычеркнуть…

При этом все планшеты с числами разные, а закончив с одним, вы берёте новый — конечно, такой, какой даст ещё больше комбушечек… Осторожно, вызывает привыкание!

Сумерки империи: Летопись галактики

От простого и весёлого перейдём к «Сумеркам империи». Кто-то, наверное, должен был это сделать, ведь в целом существование такой игры выглядит логичным. Раз есть люди, готовые по 12 часов играть в большую комплексную настолку, значит, «простую» версию на кубиках такие титаны мысли вполне могут одолеть часа за два, и по правилам она будет напоминать евро средней сложности.

Это вам не циферки по порядку вычёркивать! Тут множество рас, куча планшетов, вдумчивый драфт кубов и скрип маркеров в мёртвой тишине. Суровая игра для суровых игроков. Если хотите хардкорного «роланда» — вам сюда.

Картографы

Хорошие идеи всегда лежат на поверхности. Раз уж вы всё равно малюете на листочках, то почему бы не делать это стильно? А что все любили рисовать и рассматривать в детстве? Конечно, карты сокровищ и фантастических миров! Тогда пусть у нас в результате игры получится стилизованная карта мира.

У «Картографов» вроде бы простая основа: вскрывается карточка с этакой фигуркой из тетриса, игроки рисуют её у себя на листочке, закрывая свободные клетки и стараясь выполнять задания на раунд. Но, оказывается, если не просто заштриховывать клеточки, а рисовать в них простенькие деревца, горы или поля, то к концу партии на результат будет просто приятно смотреть. И этот эстетический эффект нельзя недооценивать. Просто поищите в интернете, как люди заморачиваются с «Картографами»: раскрашивают разными цветами, детально прорисовывают объекты, превращают игру в акт искусства.

Даже если вы в детстве старательно прогуливали все уроки рисования, а деревце изображаете как палочку с кружочком сверху, у вас всё равно по итогу получится интересное и нестыдное изображение. А ведь там ещё и победные очки можно посчитать.

Слово за слово. Замес

Эта игра кажется настолько простой и очевидной, что невольно возникает вопрос: «А что, так можно было?» — верный признак отличного гейм-дизайна.

Игроки бросают несколько кубов с буквами. За минуту надо придумать и записать слово с любыми из них, и тогда вы получаете очки за использованные буквы с кубиков — почти как в «Эрудите». Но есть хитрость: все буквы из придуманного слова вы вычёркиваете из таблички с алфавитом и в конце партии получаете бонусные очки за вычеркнутые столбцы и строчки.

Игра, с одной стороны, мотивирует придумывать как можно более длинные слова, а с другой — использовать всё больше новых букв, чтобы вычёркивать их из таблицы. Она очень проста по правилам, но увлекательна и в то же время заставляет активно работать мозгами. Не пропустите, если любите игры вроде «Букводжема» или «Эрудита».

Эра: Средневековье

Сейчас эту игру можно достать разве что на барахолках, но без неё наша история была бы незавершённой. Помните многострадальную Roll Through the Ages Мэтта Ликока? Издатели снова попытались продать эту идею — ну а что, основа же хорошая, просто раньше почему-то не удавалось попасть в аудиторию. И в третий раз у них наконец всё получилось.

Вместо деревянных планшетов и листков бумаги авторы сделали пластиковое поле и очень красивые домики, которые скрепляются на манер конструкторов LEGO, увеличили коробку в несколько раз и сменили вывеску на «Эру», отказавшись от не сработавшей отсылки к знаменитой Through the Ages. Формально, конечно, это уже не совсем «роланд», зато история злоключений первой бумажной «Цивилизации» получила счастливый конец.

Читайте также Настольные шедевры на старых механиках Павел Ильин 28.04.2016 13487 Pandemic: Legacy — одна из лучших настолок 2015 года. Но мало кто знает, что многие элементы её механики появились гораздо раньше. И это не первый случай, когда настольная механика обретала популярность во второй жизни.

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