Пророчества Deus Ex: как классическая серия предсказала наше настоящее

Когда первая Deus Ex вышла в 2000 году, её сюжет воспринимался как умная, но всё же фантастика: сборник теорий заговора про то, что на самом деле миром правят иллюминаты, которые создают искусственные вирусы и прячутся в Зоне 51. Именно такой игру и задумывал Уоррен Спектор — и тем интереснее, что из всей научной фантастики Deus Ex, пожалуй, точнее других предсказала сегодняшнюю реальность. Многие части лора игры, которые ещё в начале XXI века казались мрачной спекуляцией, стали почти что обыденностью. В честь годовщины первой Deus Ex и в преддверии 2027 года, когда стартуют события Deus Ex: Human Revolution, мы решили разобраться, какие прогнозы культовой серии оказались правдивыми — а какие так и остались уделом конспирологов.

Исчезновение башен-близнецов

Ion Storm, Eidos Interactive Corp.

Быстрее всего воплотился тот прогноз Deus Ex, который и не задумывали как предостережение о будущем. Он сводится к одной детали, поначалу замеченной лишь внимательными игроками.

Видно её с острова Либерти в Нью-Йорке, куда вы прибываете в самом начале игры. Если встать на берегу и присмотреться к ночной панораме Манхэттена на горизонте, вы увидите, что в ней не хватает двух башен Всемирного торгового центра. Deus Ex вышла в июне 2000 года — а через год с небольшим небоскрёбы рухнули в результате теракта.

Конечно, это просто совпадение. Ведущий дизайнер Харви Смит рассказывал , что текстура с панорамой Манхэттена просто весила слишком много, и при оптимизации он случайно стёр с горизонта пару башен. Когда же игроки стали спрашивать, куда делся ВТЦ, разработчики придумали объяснение: его уничтожили террористы.

Учитывая, какой шлейф теорий заговора тянется за терактом 11 сентября, даже странно, что Deus Ex, игра про терроризм и конспирологию, не подкинула ещё пару идей по интерпретации этих событий.

Другое дело, что это и в самом деле мелкая ошибка, ставшая реальностью из-за трагедии. Куда интереснее взглянуть на те предсказания, которые Deus Ex сделала осознанно.

Пандемия

Ion Storm, Eidos Interactive Corp.

Сюжет оригинальной Deus Ex вращается вокруг эпидемии «Серой смерти» — неизлечимой болезни, которая в 2052 году стремительно распространяется по миру.

Первые симптомы заражения напоминают обычную простуду — но очень скоро кожа пациента бледнеет (отсюда и название вируса), начинаются лихорадка, острая боль и поражение нервной системы, приводящие к смерти в 90% случаев. Вакцина «Амброзия» не уничтожает вирус, а лишь тормозит его развитие на сутки.

Как вы уже поняли, «Серая смерть» не особо напоминает COVID-19, да и смертность от «короны» оказалась ниже в разы. Но это не помешало людям провести параллели между реальной пандемией и сюжетом Deus Ex.

Тому способствовал и сюжет игры. В один момент вы узнаёте, что на самом деле «Серая смерть» — биологическое оружие, созданное той же компанией, что производит «Амброзию», а лекарство представляет собой наноустройство, которое на время отключает вирус.

Универсальный конструктор — инструмент создания «Серой смерти» Ion Storm, Eidos Interactive Corp.

Ничего не напоминает? Верно, все «знают», что пандемия началась с утечки коронавируса из лаборатории в Ухане, а вакцины содержат микрочипы , с помощью которых глобальные элиты шпионят за массами... вернее, так считают сторонники теорий заговора.

Создатели Deus Ex уже в конце 1990-х годов понимали, чем обернётся для человечества пандемия. Переполненные госпитали, пустые улицы, атмосфера всеобщей паранойи и дезинформация от властей — эти последствия «Серой смерти» мы успели испытать на себе.

Системы массовой слежки

Eidos Montreal, Eidos Interactive Corp.

В одной из первых миссий Deus Ex: Human Revolution Адам Дженсен поднимается в свои апартаменты, с ним связывается коллега Фрэнсис Притчард и просит загрузить данные последнего расследования на домашний компьютер.

«У тебя есть доступ к моему домашнему компьютеру?», — возмущается Дженсен, и Притчард отвечает: «А ты думаешь, кто настроил твои протоколы безопасности?»

Эта крохотная сценка лучше всего показывает, что в будущем по Deus Ex нет приватной жизни. Куда бы вы ни отправились в любой из игр серии, вас ждут камеры с программным обеспечением , отличающим своих от чужих. Хотите получить доступ к личным данным и худшим грехам человека ради подкупа или шантажа? Вся чувствительная информация есть на его планшете или личном компьютере.

В эпоху оригинальной Deus Ex ситуация становится только хуже: к 2050-м годам появляется Echelon IV — автоматическая система слежки, способная собирать данные по всему миру. Тем, кто проходил игру в те годы это, должно быть, казалось фантастикой, однако реальность обогнала самые смелые прогнозы.

Eidos Montreal, Eidos Interactive Corp.

Всего за несколько лет камеры с распознаванием лиц стали частью повседневности для жителей больших городов. Их существование стало возможным благодаря нейросетям: алгоритмы находят на вашем лице точки глаз, носа и рта, вычисляют их координаты, а затем сравнивают с координатами точек на ваших фотографиях в документах или соцсетях.

В идеальном мире такая технология должна использоваться только для поиска преступников и диагностики заболеваний — но компании и государства уже применяют её в более зловещих целях. Amazon использует алгоритм биометрии, встроенный в гаджеты компании, чтобы шпионить за пользователями, а в Китае камеры с распознаванием лиц помогают репрессировать неугодных.

Понятное дело, смерть приватности — одна из главных тем киберпанка, а способность камер отличать чужих от своих — геймплейная условность. Тем не менее Deus Ex сумела предсказать события, которые приведут к этому в реальности.

«Патриотический акт»

Ion Storm, Eidos Interactive Corp.

Агентство UNATCO ( Антитеррористическая коалиция Объединённых Наций) , где работает Джей-Си Дентон, неспроста получило почти безграничную свободу действий. Этому предшествовала атака террористов на Статую Свободы, отчего монумент лишился головы. Вскоре UNATCO получила право действовать по всему миру в обход законов и вести цифровую слежку за каждым, кого сочтёт подозрительным.

Чтобы прогноз претворился в жизнь, долго ждать не пришлось: в октябре 2001 года в ответ на теракты 11 сентября конгресс США принял « Патриотический акт », который упростил спецслужбам слежку за гражданами и расширил определение терроризма. В XXI веке похожие законы приняты и в других странах мира.

Хотите ещё зловещее совпадение? Во вселенной Deus Ex теракт на Статуе Свободы оказался фальсификацией UNATCO — а кто у нас был реальным организатором атаки на башни-близнецы ?… Ладно-ладно, это ещё одна теория заговора, у которой нет подтверждений, — но само существование таких параллелей наводит на тревожные мысли.

Бум нейросетей

Ion Storm, Eidos Interactive Corp.

«Люди, может, и не идеал, но компьютерная программа с синтезом речи вряд ли станет ответом на все проблемы мира», — говорит Джей-Си Дентон, когда ему предлагают отдать контроль над человеческой цивилизацией в руки искусственного интеллекта.

Сегодня эту реплику легко можно перепутать с высказываниями на тему нейросетей, звучащими в новостях. Проблемы ИИ всегда волновали фантастов — но речь чаще шла об ИИ, которые осознают себя и пытаются стать похожими на людей либо поднимают против них бунт.

Шелдон Пакотти, ведущий сценарист Deus Ex, предложил куда более приземлённую картину, со временем доказавшую свою правоту. Его искусственный интеллект Гелиос представляет собой то, что позже назовут LLM, — нейросеть, которая может анализировать огромные объёмы данных и генерировать текст на их основе, но не способна мыслить , как это делает человек.

Не зря Гелиос в финале предлагает Дентону стать «человеческим ядром» своего алгоритма. Да, он может шпионить за всем человечеством через Echelon IV и самолично обезвредить мафию Гонконга — но он не знает и не может знать, чего на самом деле хотят люди. Сегодня в том же убеждаются сотрудники корпораций, вынужденные исправлять ошибки за нейросетями, — или иметь дело с ИИ, который решил удалить всю базу клиентов вместе с бэкапами.

Eidos Montreal, Eidos Interactive Corp.

Human Revolution и Mankind Divided сумели предсказать ещё одну проблему нейросетей — их склонность отражать предрассудки и предпочтения своих создателей и пользователей.

В приквелах нейросеть скрывается на самом видном месте: это Элиза Кассан , популярная ведущая новостей. Она существует только ради манипуляции общественным сознанием. Нужно защищать интересы корпораций, производящих аугменты, — она будет защищать интересы корпораций. Нужно оправдать ксенофобию против людей с аугментациями — она оправдает ксенофобию.

Словом, она работает как реальный ИИ. На практике компании вроде OpenAI получают гораздо больше выгоды, когда их нейросети льстят пользователям, — поэтому LLM быстро стали инструментом для создания фейков и источником психоза у людей с ментальными заболеваниями. Как оказалось, реальная угроза ИИ не в восстании машин, а в том, что у них нет желания даже возражать.

Какие прогнозы Deus Ex не сбылись (по крайней мере пока)

Eidos Montreal, Eidos Interactive Corp.

Время от времени Deus Ex всё-таки напоминает, что мы имеем дело с художественным произведением, а не с записками путешественников во времени. На каждое точное предсказание приходится несколько сюжетных линий, которые воплотились в жизнь не полностью — или совсем не так, как думали разработчики.

Аугментации

Хотя люди научились делать нейропротезирование, аугментированные сверхлюди вроде Дентона и Дженсона пока что не гуляют по улицам наших городов. Причина проста — технологии вроде мозговых имплантов не достигли уровня, позволяющего массово внедрять аугментации хотя бы в медицинских или военных целях.

Впрочем, технологии понемногу приближаются к этому. Компании вроде Neuralink, основанной Илоном Маском (он, к слову, большой фанат Deus Ex ), работают над тем, чтобы сделать нейроимпланты пригодными для массового использования. Вдобавок реальные аугментации пока что не вызывают у людей такого же синдрома отторжения , как у носителей имплантов во вселенной Deus Ex, — и возможно, в ближайшие несколько лет нас ждёт ещё одна техническая революция.

Многоуровневые города

Один из самых запоминающихся моментов Deus Ex: Human Revolution — прибытие в Хэншу. Двухуровневый мегаполис, жители нижних районов которого в прямом смысле живут в тени верхних кварталов, остаётся ярким символом перенаселения и классового неравенства.

Eidos Montreal, Eidos Interactive Corp.

Но в реальности утопические мегапроекты вроде Хэнши обычно терпят крах. Взять, к примеру, The Line , «горизонтальный небоскрёб» длиной в 170 километров в пустыне Саудовской Аравии. Эта конструкция должна была стать городом будущего — но стройка застряла на начальном этапе из-за недостатка средств и общего абсурда идеи строить мегаполис с одной-единственной улицей. Кто сказал, что проект из двух уровней будет успешнее?

Плащ-невидимка

Один из самых полезных аугментов в Deus Ex по-прежнему остаётся мечтой фантастов. Впрочем, изобретатели пытаются претворить технологию в жизнь, и теории о том, как она будет работать, не расходятся с представлениями авторов Deus Ex. Учёные тоже считают, что плащ-невидимка сможет преломлять лучи света так, чтобы они обтекали скрываемый объект, не соприкасаясь с ним. Но для такого плаща нужен особый наноматериал — и вот его изобретение займёт минимум десятилетия.

Парадокс, но именно плащ-невидимка показывает, почему прогнозы Deus Ex сбываются чаще, чем проваливаются. Хотя сюжет и лор серии представляют собой безумную смесь конспирологии и тропов классического киберпанка, сценаристы почти не позволяли себе уходить в область чистых фантазий.

Наоборот, их размышления о будущем всегда опирались на явления, которые разработчики наблюдали в реальном мире, — и они честно переносили их в выдуманную вселенную.

Харви Смит один из создателей серии «Мы не то чтобы гениальные предсказатели. Просто когда ты берёшь все эти элементы — конспирологию, контроль над властью, левые против правых, технический прогресс и его влияние на культуру — и смешиваешь их с повесткой сегодняшнего дня, ты натыкаешься на повторяющиеся паттерны».

Кто такие террористы? Что делает с человеком власть? Какую цену мы заплатим за технический прогресс? Эти вопросы волновали людей задолго до XXI века. Deus Ex смогла дать на эти вопросы честный, пусть и не всегда приятный ответ.

Вот почему в мире, придуманный Уорреном Спектором в 1990-х, раз за разом обнаруживают параллели с миром реальным — и, скорее всего, продолжат обнаруживать их ещё долго после того, как мы встретим 2027 год.

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