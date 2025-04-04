Удивительные занятия в Minecraft: наука, опыты и Средиземье

У Minecraft множество граней, подчас неочевидных. Эта универсальность и превратила её в самую продаваемую игру в истории. В 2015 году Minecraft гуглили чаще, чем Библию, «Гарри Поттера» и Джастина Бибера, а к 15-й годовщине игры Microsoft похвасталась суммарными продажами более 300 миллионов копий. Minecraft продолжает привлекать новых игроков и генерировать миллиарды ежемесячных просмотров на YouTube даже спустя 15 лет после релиза. Видео по игре пробили первый триллион ещё в 2021 году . А 4 апреля вышел голливудский фильм по Minecraft. Это хороший повод в кои-то веки поговорить о самой игре, о том, на что она способна и на что пользователи способны в ней.

Пролог

Секрет популярности Minecraft — в её разнообразии. Спросите 100 игроков, что для них значит Minecraft, и они дадут 110 разных ответов. Для одних это выживалка с кубическими текстурами. Для других — цифровая версия LEGO или The Sims. Или минималистичная, но вполне состоятельная экшен-RPG. Или полноценная MMORPG и огромный пласт социальной жизни. Или поставщик бесконечного YouTube-контента, как безмозглого, так и вполне серьёзного.

Так что же такое Minecraft и чем в ней можно заниматься?

Новый фильм не очень похож на игру. Возможно, и к лучшему…

Начнём с неочевидного факта: Minecraft, как ни странно, можно пройти . Прямо до титров. Без подсказок или гайдов на YouTube это сложно, но реально: придётся поломать голову над названиями и описаниями достижений, выстроить на их основе понимание «сюжета» и много размышлять над тем, как устроен мир игры и почему.

Одиночный режим Minecraft — это обманчиво минималистичная выживалка с элементами ролевой игры. Изучая её, вы научитесь добывать ресурсы и создавать снаряжение, найдёте пути в другие измерения и в конце концов одолеете финального босса, после чего вас ждут необычные титры.

Отличий от других соло-выживалок два. Во-первых, механика: угловатый мир собран из блоков размером до одного кубометра и почти полностью разрушаем. Несколько блоков образуют ствол дерева, вокруг него кубические листья, а под ними кубические же блоки земли или песка.

Во-вторых, игра наотрез отказывается вести пользователя за руку. Авторы возвели концепцию повествования через окружение в абсолют и в плане обучения, и в плане подачи обширного и постоянно пополняемого лора (в видео, разумеется, спойлеры). Да, вам скажут «ходить вот так» и «попробуй ударить дерево» и дадут пару подсказок в описаниях достижений, но в остальном Minecraft даже не расскажет, как в себя играть. По крайней мере, так в Java-версии (в Bedrock-версию вам и не надо — там баги, излишняя монетизация и настолько раздутый компендиум, что даже эта статья короче).

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит Можно спросить совета у ChatGPT. Видео создано на одной из первых публичных версий нейросети, которая провела автора очень окольными и не всегда верными путями, зато финальная битва вышла невероятно зрелищной. Современный ChatGPT справляется с таким запросом лучше, но и скучнее. MysteryOre

В итоге каждый сам придумывает, как именно ему играть в Minecraft. Неправильных вариантов нет. Хочешь, исследуй мир, качайся и проходи «сюжет». Хочешь, забей на всё это и играй как в Sims и LEGO. Или совмещай то и другое с техническими экспериментами вплоть до сборки работающего компьютера. Или устраивай жестокие пытки местным NPC (во имя науки, разумеется). Или собери друзей и создай свою MMORPG. Никто не смеет указывать, как правильно наслаждаться Minecraft, включая разработчиков.

Недавно я наткнулся на стримы датчанина About Oliver . Он никогда не играл в Minecraft, но в 2023 году узнал, что её можно пройти, и решил сделать это «вслепую», без подсказок. Как астроном по профессии, Оливер применил научный подход к игре: выдвигал теории, проводил эксперименты, изучал механики — и справился с игрой за примерно 50 четырёхчасовых стримов. Рекомендую это прохождение любителям формата «первых впечатлений»: наблюдать за попытками учёного понять игру неожиданно интересно.

Прохождение «вслепую» — опыт далеко не для всех. Но и это вас делать не заставляют. YouTube и игровые сайты полны гайдов для новичков и идей для опытных игроков, а сетевой режим позволяет играть в компании опытных товарищей и пройти Minecraft не за 200 часов, а всего за пару вечеров.

Лично для меня игра начинается после финальных титров. Пройти её «сюжет» — значит пройти пролог: понять, как Minecraft работает, открыть доступ к большинству локаций и ресурсов, обеспечить себя инструментами для выживания и найти возле финального босса полезные предметы, облегчающие жизнь. После этого как раз можно заниматься чем душе угодно.

Чем? Разберём две ключевые ипостаси Minecraft: строительство и редстоун.

Что нам стоит дом построить?

Почти всё в Minecraft состоит из блоков. Можно подобрать их, скрафтить из них что-нибудь ещё или пересобрать их в нечто новое и более красивое.

Ограничений немного, большинство блоков даже игнорируют гравитацию. Главное — уложиться в лимит по высоте: 383 блока от «бедрока» (неуничтожимой «земной» коры) до невидимой границы в небе. А если сменить режим с «выживания» на «креативный», игрок тоже может забыть про гравитацию, поиск и складирование материалов и заняться творчеством. Правда, именно поэтому проекты, созданные в «сурвайвале», ценятся больше, чем созданные в «креативе».

Материалы можно использовать не по прямому назначению. Пара люков вдруг превращаются в спинку кресла, рычаг или крюк-растяжка — в водопроводный кран, а из наковален выходят прекрасные балюстрады. Звучит безумно, однако в игре это не только работает, но и стильно выглядит. Вот, например, видео с сотней (!) способов сделать стул, а здесь — 60 способов сделать уличный фонарь в разных стилях.

Нужно оформить уборную в ресторане? Пара десятков люков сойдут за стены кабинок, рычаги станут кранами, блоки льда — зеркалами, загрузочные воронки — раковинами, а довершит дело пара перевёрнутых ступенек и тонкий снежный покров

Осознав, что блоки не то, чем кажутся, вы вскоре начнёте создавать всё более сложные и детализированные объекты. Игра позволяет создать и средневековый замок, и современную виллу или небоскрёб, и стометровую «мухоловку» из Super Mario, и стимпанковый звездолёт. И чем больше вы будете набивать руку и общаться с другими мастерами, тем масштабнее будут ваши творения, особенно совместные.

Из впечатляющих строительных проектов отмечу два сервера, воссоздающих Средиземье: Minecraft Middle Earth и Ardacraft . Первый основали аж в 2010 году, когда Minecraft ещё даже не вышла из альфы. Здесь создают версию мира Толкина в масштабе 1:100, ориентируясь на фильмы Питера Джексона. Для подключения к серверу достаточно базовой версии игры, а кастомные текстуры и звуки сами подгружаются в нужных локациях.

Несмотря на возраст сервера, работы здесь ещё лет на 10: в том же Мордоре построены только Чёрные врата и часть Минас Моргула, а на месте башни Саурона висит большой восклицательный знак. Но многие знаковые локации уже завершены и снабжены автоматическими пояснениями о лоре, а иногда и забавными анимациями.

Например, когда я прилетел на ту самую башню, где ранили Фродо, меня ждал небольшой инфаркт…

Ardacraft же основали в 2014 году выходцы с MCME, стремящиеся к аутентичности. Они строят в масштабе 1:58 и исповедуют бескомпромиссный подход к работе. Даже чтобы «просто посмотреть» на сервер, придётся ставить авторский пак из 89 модификаций, который настолько меняет игру, что её уже и Minecraft-то не назовёшь. Здесь куда серьёзнее подходят к матчасти, не только книжной, но и исторической, геологической и даже ботанической.

Я пообщался около получаса с одним из админов-строителей, который провёл мне экскурсию по их «рабочим» зонам. В одном месте — десятки «референсов» по оформлению почвы , разделённые по влажности, степени обработки крестьянами, времени года и так далее. Рядом ботаник-энтузиаст собирает 35 000 (!) кастомных деревьев . Дальше — шаблоны городских и деревенских домов, разные по форме и наполнению в зависимости от зажиточности жителей. А в залах Мории выстроены стадии формирования кальцитовых наростов : чтобы не дай бог кто-нибудь не поставил неправильные сталактиты и сталагмиты.

В разговоре с «экскурсоводом» меня зацепила фраза, которая лучше всего описывает разницу между серверами:

«Каждый делает что-то своё, у нас разные цели. Мне кажется, MCME хотят воссоздать то ощущение от фильмов, которое уже захватило воображение фанатов Толкина. Мы же на Ardacraft хотим воссоздать ощущение от жизни в реальном мире, том самом, который и вдохновил Толкина на создание его книг».

На вопрос о том, когда они планируют закончить работу, мне ответили, что планировали к 2035 году, но уже понимают, что не укладываются.

Как понять, что вы зашли слишком далеко с модификациями? У вас кубическая игра закругляется

Таких строительных проектов много, и про каждый можно написать отдельную статью. Просто перечислю несколько других заметных примеров:

воссоздание планеты Земля в натуральную длину (с поправками по высоте из-за ограничений), благо стандартная карта мира Minecraft больше поверхности Земли примерно в восемь раз;

Westeroscraft, где больше 10 лет воссоздают мир «Игры престолов» Джорджа Мартина;

гигантский вымышленный собор на стыке готики, Ренессанса и романской архитектуры, собранный в режиме выживания за более чем 3000 часов (с учётом планирования);

города, реальные и не очень: Москва, Древний Вавилон (башня в комплекте), Новиград (на основе книг про ведьмака), детализированный мегаполис Greenfield на основе Лос-Анджелеса и безымянный город в стиле киберпанк, вдохновлённый Cyberpunk 2077.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит Minecraft вдохновляет и профессиональных архитекторов. Вот, например, проникновенное видео от известного датского творца Бьярке Ингельса. Dezeen

Ещё тут есть художники, чей холст — географические карты. Некоторые из них не просто занимаются пиксель-артом, а строят 3D картины, чтобы отобразить на карте больше оттенков. Так что если встретите гигантскую квадратную область с бесконечными щупальцами, посмотрите на карту местности: возможно, это не ритуал призыва Ктулху, а портрет любимой кошки (таймлапс на 14:25).

Особняком стоят образовательные и информационные проекты, например «свободная от цензуры библиотека» , где собирают журналистские статьи, подвергнутые цензуре в разных странах (игра-то в них не запрещена). Да и Microsoft развивает Minecraft как образовательную платформу и даже выпустила официальную версию игры для школ с готовыми уроками по большинству предметов. Преподавать через Minecraft историю или информатику — милое дело.

Кстати, про информатику…

Заработает? Не должно…

Жил-был Нотч, и придумал он Minecraft, и написал он прототип Minecraft за шесть дней. Разрабатывал он её как выживалку с элементами строительства, пока однажды не добавил редстоун. И увидел Нотч, что редстоун — это хорошо…

Редстоун (он же «красная пыль») — игровой элемент, который имитирует электричество. В судьбоносном релизе Alpha v1.0.1 в июле 2010 года Нотч добавил в игру ряд предметов для создания простых «электрических» механизмов: редстоуновый факел (генератор энергии), редстоуновую пыль («провода»), а также кнопки, рычаги и нажимные пластины (генераторы длительных и однократных импульсов, по сути, устройства ввода).

Игроки сразу поняли, что с этим функционалом можно собрать в игре почти что угодно. Ведь любой компьютер в основе — лишь калькулятор, быстро обрабатывающий нули и единицы с помощью логических вентилей. И даже этого скромного набора хватит, чтобы собрать в игре любой логический вентиль, от простых НЕ и ИЛИ до «исключающего ИЛИ с инверсией». А значит, постройка работающего компьютера в Minecraft — лишь вопрос времени!

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит Если вам или вашему ребёнку нужно наверстать курс информатики за восьмой класс и понять, как работают логические вентили в реальных компьютерах, эта серия коротких видео вам поможет. Есть ещё более простая и полная версия, но на английском. Bagomot

Вскоре среди игроков выделился класс технарей-научников, стремящихся автоматизировать скучные части геймплея либо как можно изощрённее «сломать» игру её же функционалом. Изобретения не заставили себя ждать.

Вот, например, настоящий калькулятор , способный на все четыре основные математических операции. Вот восьмибитный одногерцевый компьютер , выполняющий простейшие программы (роль перфокарты исполняет игрок, вручную выставляя операции). А группа энтузиастов, вооружённая знанием, терпением и модом на ускорение игры в два миллиона раз, собрала работающий компьютер внутри Minecraft и запустила на нём… саму Minecraft. Что? Да!

Для любителей программирования в игру добавили «командные блоки», в которые можно заложить почти любые операции на языке, вдохновлённом C++. Они доступны только в креативном режиме или при использовании читов

Простому игроку виртуальные компьютеры не так интересны, ведь на жизнь в кубическом мире они мало влияют. Но лень — двигатель прогресса, а понимание механик игры позволяет создавать «фермы» для добычи материалов, пропитания и так далее. Скажем, зная, как вода взаимодействует с лавой, можно построить генератор бесконечного камня. А несколько редстоуновых компонентов возле блока травы или пчелиного улья дадут автоматические фермы по добыче овечьей шерсти и пчелиного мёда (как ни странно, и мёд, и особенно шерсть полезны в том числе в редстоуновых механизмах). А если добавить взаимодействие с NPC да забыть про Женевскую конвенцию…

Это не компьютер и не странная ферма. Так раньше выглядел механизм открывания и закрывания двери 8х8 блоков. Сейчас такая дверь займёт вдвое, а то и втрое меньше места (в том числе в толщину), но всё ещё нужно выстроить под её «внутренности» небольшой ангар

Возьмём, например, железо: ресурс, полезный и в крафте, и в бою, и в торговле с NPC. Как достать его побольше? Можно часами копаться в пещерах, а потом нудно переплавлять добытую руду в слитки. А можно убивать железных големов: из них выпадают слитки железа и цветы мака. Делать это вручную долго и опасно, но зная, что големов призывают деревенские NPC, если напуганы, можно создать источник бесконечного железа.

Шаг 1. Похищаем трёх аборигенов и подвешиваем в выбранной точке. Рядом ставим три кровати. Ура, мы создали новую «деревню» (по критериям Java-версии игры).

Шаг 2. Строим возле «деревни» платформу и оформляем всё вокруг так, чтобы новые существа могли появляться только на ней.

Шаг 3. Делаем в центре платформы дыру, под ней — простенькую ловушку, а ещё ниже — воронки и сундуки для сбора добычи. Заливаем края платформы водой, чтобы поток тащил в ловушку всё, что появится на платформе. Можно добавить у системы сбора редстоуновый механизм фильтрации и переработки, чтобы железо сразу спрессовывалось в блоки, а цветы — в костную муку (и также в блоки) для экономии места.

Шаг 4. Заманиваем первого попавшегося зомби на ПМЖ в прямой видимости жителей «деревни».

Шаг 5 (опциональный). Переделываем всё так, чтобы было красиво .

Вуаля! Жители нашей «деревни» постоянно видят зомби, пугаются, зовут големов на помощь, но помощь не приходит (муа-ха-ха), ведь големы тут же падают в ловушку и распадаются на ресурсы.

Можно поставить вокруг такой платформы сразу четыре «деревни» и получать столько железа, что хватит и вам, и соседям. Эту ферму я построил на нашем небольшом сервере

На фермах польза редстоуна не заканчивается. Без него никуда в механизмах для сортировки и хранения (а без них в Minecraft сложно, если вы не очень организованны). Кроме того, каждый уважающий себя редстоунер хоть раз построил излишне мудрёную дверь или тайное убежище . Такие механизмы могут занимать неожиданно много места, а используемая в них редстоуновая логика способна свести с ума.

А некоторые технари просто хотят видеть мир в огне. Они способны на жуткие вещи, если их не остановить: уничтожение неуничтожимого «бедрока»; экскаваторы, клонирующие динамит в промышленных масштабах; сверхточные межконтинентальные пусковые установки гиперскоростных стрел и заряженных криперов ; телепортация взглядом из любой точки мира или даже ретрансляторы, как в Mass Effect, отправляющие тебя в тысячекилометровые полёты на свиньях на околосветовой скорости (эпилептикам лучше не кликать).

Впрочем, для полётов на свиньях на короткие дистанции даже не нужен редстоун, лишь лодка да пара рыболовных удочек . А ещё в игре есть музыкальные блоки, звучание которых можно настраивать и программировать редстоуном. Следовательно…

Какой чудесный де… эээ… почему у меня над головой летает финальный босс игры из другого измерения? Почему он не пытается меня сожрать? Можно ли его погладить?

Наконец, редстоун позволяет создавать мини-игры. Так появились и гонки с активируемыми препятствиями, и работающая копия Wordle , и воссозданная в игре смесь кулинарных симуляторов PlateUp и Overcooked (на 5:21 в видео видна часть механизмов игры), и клон легендарной Magic: The Gathering (здесь редстоун нужен для счётчиков и перемешивания колод, карты же создаются старым добрым пиксель-артом).

Но отдельно хочется рассказать про Decked Out 2 . Это четырёхуровневая roguelike-метроидвания с элементами коллекционной карточной игры, созданная полностью в режиме выживания Minecraft. И почти всё это сделал один человек. Да, огромную красивую цитадель над подземельем тоже построил он.

Создание Decked Out 2 заняло 14 месяцев, и в ней используется всего один мод, да и тот лишь увеличивает дальность распространения звуков, чтобы система оповещения могла охватить всё подземелье. В комплекте с игрой поставляется набор кастомных текстур и звуков, но они лишь добавляют антуража. Зато дизайн замка, уровней подземелья и, главное, редстоуновой «лапши» собран в чистейшем режиме выживания.

Свет, камера… Minecraft!

Minecraft продолжает генерировать массу контента. Видео по игре пользуются бешеной популярностью, и суммарное количество просмотров приближается к полутора триллионам. Жанров великое множество: анимации, музыкальные клипы, гайды, пранки, челленджи.

Отдельно стоит отметить феномен SMP (Survival MultiPlayer). Это закрытые серверы в режиме выживания, на которых играют только блогеры, создавая реалити-шоу с другими авторами. Например, соревновательные шоу вроде PvP-сериала Double Life , где участники выбывают, если у них заканчиваются жизни, или Minecraft Championship — ежемесячное командное соревнование во множестве дисциплин, от паркура и PvP-боёв до скоростной починки редстоуновых схем.

На других серверах вроде Vault Hunters создают кастомные моды , преображающие игру до неузнаваемости.

Есть и ролевые сервера: например, Lifesteal или Empires . Здесь участники отыгрывают импровизированные роли, развивают общий лор и организуют интриги, предательства и полномасштабные войны. Самым известным был Dream SMP: в начале десятилетия его контент был чуть ли не самым популярным благодаря харизматичным и опытным участникам, включая самого Dream, TommyInnit, Technoblade и других.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит #TechnobladeNeverDies

Наконец, есть Hermitcraft — старейший и самый популярный SMP-сервер, стартовавший ещё в 2012 году. Каждый из примерно 25 участников просто занимается своими делами (недаром hermit по-английски — «отшельник»), но взаимодействует с другими через сотрудничество и розыгрыши в течение одного-двух лет. Когда же нарратив текущего сезона надоедает большинству игроков, сервер торжественно закрывается, его карта выкладывается в открытый доступ , а через несколько недель отдохнувшие авторы запускают новый мир с нуля, с новыми идеями и небольшими изменениями в составе участников.

Группа очень разнообразна по возрасту, полу и национальностям, к тому же участники по-разному подходят к игре: строители, технари, PvP-бойцы, универсалы, безумные креативщики и просто яркие личности вместе создают контент, который подойдёт почти любому зрителю.

TinFoilChef был самым возрастным участником Hermitcraft. Он присоединился к серверу 12 лет назад (кстати, одновременно с самым молодым «отшельником», 17-летним Mumbo Jumbo) и был его неотъемлемой частью почти девять лет. TFC умер от рака в 63 года летом 2022-го, всего через пару месяцев после того, как схожая болезнь забрала 23-летнего Technoblade, легенду Dream SMP

Создатели видео по Minecraft формируют свои пласты поп-культуры, и некоторые их шоу популярны даже у тех, кто в жизни в Minecraft не играл. Кстати, популярнейший блогер MrBeast начинал карьеру именно с летсплеев по Minecraft.

Ничто не мешает и вам заниматься тем же: как только вы заходите на достаточно активный сервер, Minecraft превращается в полноценную MMORPG, где каждый найдёт что-то своё. Всё, что можно создавать ради контента, чаще делается просто для души. Вот, к примеру, экскурсия по серверу того же TangoTek, автора Decked Out 2, но не блогерскому, а фанатскому. Почти всё там создано не профессионалами, зарабатывающими на Minecraft-контенте, а обычными игроками, которых на сервере за год было более 700. К той же Tomb of Lost Souls (местной версии Decked Out, ещё больше и безумнее оригинала), приложил руку и я.

В славные времена пандемии мы с коллегами организовали сервер для сотрудников нашего офиса, чтобы пережить изоляцию и проводить совещания в менее формальной обстановке. Однажды мы даже играли там свадьбу

Популярных открытых серверов в игре столько, что даже перечислять бессмысленно, но без пары названий не обойтись. Во-первых, Hypixel — крупнейшая в мире площадка, посвящённая мини-играм. Ещё в 2017 году Hypixel попал в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный независимый игровой сервер, причём не в Minecraft, а вообще .

Во-вторых, 2b2t — старейший и самый активный «анархический» сервер (никаких правил, никаких банов, не доверяй никому), созданный ещё во времена альфа-версии. За 14 лет его посетили почти 800 000 игроков, а карта мира весит почти 60 терабайт.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит SalC1

Прошлым летом на 2b2t случилась настоящая шпионская история. Одна девушка так хотела насолить местной группировке SpawnMasons (за дело), что внедрилась в их ряды и 11 месяцев втиралась в доверие к руководству клана, пока её единогласно (!) не приняли в ряды этого закрытого сообщества. Всё это время она собирала информацию об их многочисленных базах и хранилищах и сливала другому клану. Результатом стал масштабный налёт: всего сутки, и рассекреченные за год базы и хранилища были опустошены и взорваны. Ущерб составил под сотню миллионов ресурсных блоков и годы строительных работ.

Если вы все эти годы не решались запустить Minecraft, вероятно, эта статья поможет вам решиться. Несмотря на обманчивую простоту, Minecraft таит в себе целую вселенную возможностей для общения и творческих экспериментов. За 15 лет игра превратилась в неотъемлемую часть современной культуры, повлиявшую на архитектуру, образование, искусство и наше понимание виртуальных пространств.

Пока одни продолжают считать её «детской забавой с кубиками», другие с помощью Minecraft формируют новые смыслы и представления целого поколения о творчестве, технологиях и самовыражении. Эта игра уже вписала себя в учебники истории. Возможно, и вы захотите сами добавить пару блоков в фундамент её наследия.

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