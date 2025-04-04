Удивительные занятия в Minecraft: наука, опыты и Средиземье

У Minecraft множество граней, подчас неочевидных. Эта универсальность и превратила её в самую продаваемую игру в истории. В 2015 году Minecraft гуглили чаще, чем Библию, «Гарри Поттера» и Джастина Бибера, а к 15-й годовщине игры Microsoft похвасталась суммарными продажами более 300 миллионов копий.
Minecraft продолжает привлекать новых игроков и генерировать миллиарды ежемесячных просмотров на YouTube даже спустя 15 лет после релиза. Видео по игре пробили первый триллион ещё в 2021 году. А 4 апреля вышел голливудский фильм по Minecraft. Это хороший повод в кои-то веки поговорить о самой игре, о том, на что она способна и на что пользователи способны в ней.
Пролог
Секрет популярности Minecraft — в её разнообразии. Спросите 100 игроков, что для них значит Minecraft, и они дадут 110 разных ответов. Для одних это выживалка с кубическими текстурами. Для других — цифровая версия LEGO или The Sims. Или минималистичная, но вполне состоятельная экшен-RPG. Или полноценная MMORPG и огромный пласт социальной жизни. Или поставщик бесконечного YouTube-контента, как безмозглого, так и вполне серьёзного.
Так что же такое Minecraft и чем в ней можно заниматься?
Новый фильм не очень похож на игру. Возможно, и к лучшему…
Начнём с неочевидного факта: Minecraft, как ни странно, можно пройти. Прямо до титров. Без подсказок или гайдов на YouTube это сложно, но реально: придётся поломать голову над названиями и описаниями достижений, выстроить на их основе понимание «сюжета» и много размышлять над тем, как устроен мир игры и почему.
Одиночный режим Minecraft — это обманчиво минималистичная выживалка с элементами ролевой игры. Изучая её, вы научитесь добывать ресурсы и создавать снаряжение, найдёте пути в другие измерения и в конце концов одолеете финального босса, после чего вас ждут необычные титры.
Отличий от других соло-выживалок два. Во-первых, механика: угловатый мир собран из блоков размером до одного кубометра и почти полностью разрушаем. Несколько блоков образуют ствол дерева, вокруг него кубические листья, а под ними кубические же блоки земли или песка.
Во-вторых, игра наотрез отказывается вести пользователя за руку. Авторы возвели концепцию повествования через окружение в абсолют и в плане обучения, и в плане подачи обширного и постоянно пополняемого лора (в видео, разумеется, спойлеры). Да, вам скажут «ходить вот так» и «попробуй ударить дерево» и дадут пару подсказок в описаниях достижений, но в остальном Minecraft даже не расскажет, как в себя играть. По крайней мере, так в Java-версии (в Bedrock-версию вам и не надо — там баги, излишняя монетизация и настолько раздутый компендиум, что даже эта статья короче).
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Можно спросить совета у ChatGPT. Видео создано на одной из первых публичных версий нейросети, которая провела автора очень окольными и не всегда верными путями, зато финальная битва вышла невероятно зрелищной. Современный ChatGPT справляется с таким запросом лучше, но и скучнее.
MysteryOre
В итоге каждый сам придумывает, как именно ему играть в Minecraft. Неправильных вариантов нет. Хочешь, исследуй мир, качайся и проходи «сюжет». Хочешь, забей на всё это и играй как в Sims и LEGO. Или совмещай то и другое с техническими экспериментами вплоть до сборки работающего компьютера. Или устраивай жестокие пытки местным NPC (во имя науки, разумеется). Или собери друзей и создай свою MMORPG. Никто не смеет указывать, как правильно наслаждаться Minecraft, включая разработчиков.
Недавно я наткнулся на стримы датчанина About Oliver. Он никогда не играл в Minecraft, но в 2023 году узнал, что её можно пройти, и решил сделать это «вслепую», без подсказок. Как астроном по профессии, Оливер применил научный подход к игре: выдвигал теории, проводил эксперименты, изучал механики — и справился с игрой за примерно 50 четырёхчасовых стримов. Рекомендую это прохождение любителям формата «первых впечатлений»: наблюдать за попытками учёного понять игру неожиданно интересно.
Прохождение «вслепую» — опыт далеко не для всех. Но и это вас делать не заставляют. YouTube и игровые сайты полны гайдов для новичков и идей для опытных игроков, а сетевой режим позволяет играть в компании опытных товарищей и пройти Minecraft не за 200 часов, а всего за пару вечеров.
Лично для меня игра начинается после финальных титров. Пройти её «сюжет» — значит пройти пролог: понять, как Minecraft работает, открыть доступ к большинству локаций и ресурсов, обеспечить себя инструментами для выживания и найти возле финального босса полезные предметы, облегчающие жизнь. После этого как раз можно заниматься чем душе угодно.
Чем? Разберём две ключевые ипостаси Minecraft: строительство и редстоун.
Что нам стоит дом построить?
Почти всё в Minecraft состоит из блоков. Можно подобрать их, скрафтить из них что-нибудь ещё или пересобрать их в нечто новое и более красивое.
Ограничений немного, большинство блоков даже игнорируют гравитацию. Главное — уложиться в лимит по высоте: 383 блока от «бедрока» (неуничтожимой «земной» коры) до невидимой границы в небе. А если сменить режим с «выживания» на «креативный», игрок тоже может забыть про гравитацию, поиск и складирование материалов и заняться творчеством. Правда, именно поэтому проекты, созданные в «сурвайвале», ценятся больше, чем созданные в «креативе».
Материалы можно использовать не по прямому назначению. Пара люков вдруг превращаются в спинку кресла, рычаг или крюк-растяжка — в водопроводный кран, а из наковален выходят прекрасные балюстрады. Звучит безумно, однако в игре это не только работает, но и стильно выглядит. Вот, например, видео с сотней (!) способов сделать стул, а здесь — 60 способов сделать уличный фонарь в разных стилях.
Нужно оформить уборную в ресторане? Пара десятков люков сойдут за стены кабинок, рычаги станут кранами, блоки льда — зеркалами, загрузочные воронки — раковинами, а довершит дело пара перевёрнутых ступенек и тонкий снежный покров
Осознав, что блоки не то, чем кажутся, вы вскоре начнёте создавать всё более сложные и детализированные объекты. Игра позволяет создать и средневековый замок, и современную виллу или небоскрёб, и стометровую «мухоловку» из Super Mario, и стимпанковый звездолёт. И чем больше вы будете набивать руку и общаться с другими мастерами, тем масштабнее будут ваши творения, особенно совместные.
Из впечатляющих строительных проектов отмечу два сервера, воссоздающих Средиземье: Minecraft Middle Earth и Ardacraft. Первый основали аж в 2010 году, когда Minecraft ещё даже не вышла из альфы. Здесь создают версию мира Толкина в масштабе 1:100, ориентируясь на фильмы Питера Джексона. Для подключения к серверу достаточно базовой версии игры, а кастомные текстуры и звуки сами подгружаются в нужных локациях.
Несмотря на возраст сервера, работы здесь ещё лет на 10: в том же Мордоре построены только Чёрные врата и часть Минас Моргула, а на месте башни Саурона висит большой восклицательный знак. Но многие знаковые локации уже завершены и снабжены автоматическими пояснениями о лоре, а иногда и забавными анимациями.
Например, когда я прилетел на ту самую башню, где ранили Фродо, меня ждал небольшой инфаркт…
Ardacraft же основали в 2014 году выходцы с MCME, стремящиеся к аутентичности. Они строят в масштабе 1:58 и исповедуют бескомпромиссный подход к работе. Даже чтобы «просто посмотреть» на сервер, придётся ставить авторский пак из 89 модификаций, который настолько меняет игру, что её уже и Minecraft-то не назовёшь. Здесь куда серьёзнее подходят к матчасти, не только книжной, но и исторической, геологической и даже ботанической.
Я пообщался около получаса с одним из админов-строителей, который провёл мне экскурсию по их «рабочим» зонам. В одном месте — десятки «референсов» по оформлению почвы, разделённые по влажности, степени обработки крестьянами, времени года и так далее. Рядом ботаник-энтузиаст собирает 35 000 (!) кастомных деревьев. Дальше — шаблоны городских и деревенских домов, разные по форме и наполнению в зависимости от зажиточности жителей. А в залах Мории выстроены стадии формирования кальцитовых наростов: чтобы не дай бог кто-нибудь не поставил неправильные сталактиты и сталагмиты.
В разговоре с «экскурсоводом» меня зацепила фраза, которая лучше всего описывает разницу между серверами:
«Каждый делает что-то своё, у нас разные цели. Мне кажется, MCME хотят воссоздать то ощущение от фильмов, которое уже захватило воображение фанатов Толкина. Мы же на Ardacraft хотим воссоздать ощущение от жизни в реальном мире, том самом, который и вдохновил Толкина на создание его книг».
На вопрос о том, когда они планируют закончить работу, мне ответили, что планировали к 2035 году, но уже понимают, что не укладываются.
Как понять, что вы зашли слишком далеко с модификациями? У вас кубическая игра закругляется
Таких строительных проектов много, и про каждый можно написать отдельную статью. Просто перечислю несколько других заметных примеров:
воссоздание планеты Земля в натуральную длину (с поправками по высоте из-за ограничений), благо стандартная карта мира Minecraft больше поверхности Земли примерно в восемь раз;
Westeroscraft, где больше 10 лет воссоздают мир «Игры престолов» Джорджа Мартина;
гигантский вымышленный собор на стыке готики, Ренессанса и романской архитектуры, собранный в режиме выживания за более чем 3000 часов (с учётом планирования);
города, реальные и не очень: Москва, Древний Вавилон (башня в комплекте), Новиград (на основе книг про ведьмака), детализированный мегаполис Greenfield на основе Лос-Анджелеса и безымянный город в стиле киберпанк, вдохновлённый Cyberpunk 2077.
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Minecraft вдохновляет и профессиональных архитекторов. Вот, например, проникновенное видео от известного датского творца Бьярке Ингельса.
Dezeen
Ещё тут есть художники, чей холст — географические карты. Некоторые из них не просто занимаются пиксель-артом, а строят 3D картины, чтобы отобразить на карте больше оттенков. Так что если встретите гигантскую квадратную область с бесконечными щупальцами, посмотрите на карту местности: возможно, это не ритуал призыва Ктулху, а портрет любимой кошки (таймлапс на 14:25).
Особняком стоят образовательные и информационные проекты, например «свободная от цензуры библиотека», где собирают журналистские статьи, подвергнутые цензуре в разных странах (игра-то в них не запрещена). Да и Microsoft развивает Minecraft как образовательную платформу и даже выпустила официальную версию игры для школ с готовыми уроками по большинству предметов. Преподавать через Minecraft историю или информатику — милое дело.
Кстати, про информатику…
Заработает? Не должно…
Жил-был Нотч, и придумал он Minecraft, и написал он прототип Minecraft за шесть дней. Разрабатывал он её как выживалку с элементами строительства, пока однажды не добавил редстоун. И увидел Нотч, что редстоун — это хорошо…
Редстоун (он же «красная пыль») — игровой элемент, который имитирует электричество. В судьбоносном релизе Alpha v1.0.1 в июле 2010 года Нотч добавил в игру ряд предметов для создания простых «электрических» механизмов: редстоуновый факел (генератор энергии), редстоуновую пыль («провода»), а также кнопки, рычаги и нажимные пластины (генераторы длительных и однократных импульсов, по сути, устройства ввода).
Игроки сразу поняли, что с этим функционалом можно собрать в игре почти что угодно. Ведь любой компьютер в основе — лишь калькулятор, быстро обрабатывающий нули и единицы с помощью логических вентилей. И даже этого скромного набора хватит, чтобы собрать в игре любой логический вентиль, от простых НЕ и ИЛИ до «исключающего ИЛИ с инверсией». А значит, постройка работающего компьютера в Minecraft — лишь вопрос времени!
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вам или вашему ребёнку нужно наверстать курс информатики за восьмой класс и понять, как работают логические вентили в реальных компьютерах, эта серия коротких видео вам поможет. Есть ещё более простая и полная версия, но на английском.
Bagomot
Вскоре среди игроков выделился класс технарей-научников, стремящихся автоматизировать скучные части геймплея либо как можно изощрённее «сломать» игру её же функционалом. Изобретения не заставили себя ждать.
Вот, например, настоящий калькулятор, способный на все четыре основные математических операции. Вот восьмибитный одногерцевый компьютер, выполняющий простейшие программы (роль перфокарты исполняет игрок, вручную выставляя операции). А группа энтузиастов, вооружённая знанием, терпением и модом на ускорение игры в два миллиона раз, собрала работающий компьютер внутри Minecraft и запустила на нём… саму Minecraft. Что? Да!
Для любителей программирования в игру добавили «командные блоки», в которые можно заложить почти любые операции на языке, вдохновлённом C++. Они доступны только в креативном режиме или при использовании читов
Простому игроку виртуальные компьютеры не так интересны, ведь на жизнь в кубическом мире они мало влияют. Но лень — двигатель прогресса, а понимание механик игры позволяет создавать «фермы» для добычи материалов, пропитания и так далее. Скажем, зная, как вода взаимодействует с лавой, можно построить генератор бесконечного камня. А несколько редстоуновых компонентов возле блока травы или пчелиного улья дадут автоматические фермы по добыче овечьей шерсти и пчелиного мёда (как ни странно, и мёд, и особенно шерсть полезны в том числе в редстоуновых механизмах). А если добавить взаимодействие с NPC да забыть про Женевскую конвенцию…
Это не компьютер и не странная ферма. Так раньше выглядел механизм открывания и закрывания двери 8х8 блоков. Сейчас такая дверь займёт вдвое, а то и втрое меньше места (в том числе в толщину), но всё ещё нужно выстроить под её «внутренности» небольшой ангар
Возьмём, например, железо: ресурс, полезный и в крафте, и в бою, и в торговле с NPC. Как достать его побольше? Можно часами копаться в пещерах, а потом нудно переплавлять добытую руду в слитки. А можно убивать железных големов: из них выпадают слитки железа и цветы мака. Делать это вручную долго и опасно, но зная, что големов призывают деревенские NPC, если напуганы, можно создать источник бесконечного железа.
Шаг 1. Похищаем трёх аборигенов и подвешиваем в выбранной точке. Рядом ставим три кровати. Ура, мы создали новую «деревню» (по критериям Java-версии игры).
Шаг 2. Строим возле «деревни» платформу и оформляем всё вокруг так, чтобы новые существа могли появляться только на ней.
Шаг 3. Делаем в центре платформы дыру, под ней — простенькую ловушку, а ещё ниже — воронки и сундуки для сбора добычи. Заливаем края платформы водой, чтобы поток тащил в ловушку всё, что появится на платформе. Можно добавить у системы сбора редстоуновый механизм фильтрации и переработки, чтобы железо сразу спрессовывалось в блоки, а цветы — в костную муку (и также в блоки) для экономии места.
Шаг 4. Заманиваем первого попавшегося зомби на ПМЖ в прямой видимости жителей «деревни».
Шаг 5 (опциональный). Переделываем всё так, чтобы было красиво.
Вуаля! Жители нашей «деревни» постоянно видят зомби, пугаются, зовут големов на помощь, но помощь не приходит (муа-ха-ха), ведь големы тут же падают в ловушку и распадаются на ресурсы.
Можно поставить вокруг такой платформы сразу четыре «деревни» и получать столько железа, что хватит и вам, и соседям. Эту ферму я построил на нашем небольшом сервере
На фермах польза редстоуна не заканчивается. Без него никуда в механизмах для сортировки и хранения (а без них в Minecraft сложно, если вы не очень организованны). Кроме того, каждый уважающий себя редстоунер хоть раз построил излишне мудрёную дверь или тайное убежище. Такие механизмы могут занимать неожиданно много места, а используемая в них редстоуновая логика способна свести с ума.
Впрочем, для полётов на свиньях на короткие дистанции даже не нужен редстоун, лишь лодка да пара рыболовных удочек. А ещё в игре есть музыкальные блоки, звучание которых можно настраивать и программировать редстоуном. Следовательно…
Какой чудесный де… эээ… почему у меня над головой летает финальный босс игры из другого измерения? Почему он не пытается меня сожрать? Можно ли его погладить?
Наконец, редстоун позволяет создавать мини-игры. Так появились и гонки с активируемыми препятствиями, и работающая копия Wordle, и воссозданная в игре смесь кулинарных симуляторов PlateUp и Overcooked (на 5:21 в видео видна часть механизмов игры), и клон легендарной Magic: The Gathering (здесь редстоун нужен для счётчиков и перемешивания колод, карты же создаются старым добрым пиксель-артом).
Но отдельно хочется рассказать про Decked Out 2. Это четырёхуровневая roguelike-метроидвания с элементами коллекционной карточной игры, созданная полностью в режиме выживания Minecraft. И почти всё это сделал один человек. Да, огромную красивую цитадель над подземельем тоже построил он.
Создание Decked Out 2 заняло 14 месяцев, и в ней используется всего один мод, да и тот лишь увеличивает дальность распространения звуков, чтобы система оповещения могла охватить всё подземелье. В комплекте с игрой поставляется набор кастомных текстур и звуков, но они лишь добавляют антуража. Зато дизайн замка, уровней подземелья и, главное, редстоуновой «лапши» собран в чистейшем режиме выживания.
Свет, камера… Minecraft!
Minecraft продолжает генерировать массу контента. Видео по игре пользуются бешеной популярностью, и суммарное количество просмотров приближается к полутора триллионам. Жанров великое множество: анимации, музыкальные клипы, гайды, пранки, челленджи.
Отдельно стоит отметить феномен SMP (Survival MultiPlayer). Это закрытые серверы в режиме выживания, на которых играют только блогеры, создавая реалити-шоу с другими авторами. Например, соревновательные шоу вроде PvP-сериала Double Life, где участники выбывают, если у них заканчиваются жизни, или Minecraft Championship — ежемесячное командное соревнование во множестве дисциплин, от паркура и PvP-боёв до скоростной починки редстоуновых схем.
На других серверах вроде Vault Hunters создают кастомные моды, преображающие игру до неузнаваемости.
Есть и ролевые сервера: например, Lifesteal или Empires. Здесь участники отыгрывают импровизированные роли, развивают общий лор и организуют интриги, предательства и полномасштабные войны. Самым известным был Dream SMP: в начале десятилетия его контент был чуть ли не самым популярным благодаря харизматичным и опытным участникам, включая самого Dream, TommyInnit, Technoblade и других.
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#TechnobladeNeverDies
Наконец, есть Hermitcraft — старейший и самый популярный SMP-сервер, стартовавший ещё в 2012 году. Каждый из примерно 25 участников просто занимается своими делами (недаром hermit по-английски — «отшельник»), но взаимодействует с другими через сотрудничество и розыгрыши в течение одного-двух лет. Когда же нарратив текущего сезона надоедает большинству игроков, сервер торжественно закрывается, его карта выкладывается в открытый доступ, а через несколько недель отдохнувшие авторы запускают новый мир с нуля, с новыми идеями и небольшими изменениями в составе участников.
Группа очень разнообразна по возрасту, полу и национальностям, к тому же участники по-разному подходят к игре: строители, технари, PvP-бойцы, универсалы, безумные креативщики и просто яркие личности вместе создают контент, который подойдёт почти любому зрителю.
TinFoilChef был самым возрастным участником Hermitcraft. Он присоединился к серверу 12 лет назад (кстати, одновременно с самым молодым «отшельником», 17-летним Mumbo Jumbo) и был его неотъемлемой частью почти девять лет. TFC умер от рака в 63 года летом 2022-го, всего через пару месяцев после того, как схожая болезнь забрала 23-летнего Technoblade, легенду Dream SMP
Создатели видео по Minecraft формируют свои пласты поп-культуры, и некоторые их шоу популярны даже у тех, кто в жизни в Minecraft не играл. Кстати, популярнейший блогер MrBeast начинал карьеру именно с летсплеев по Minecraft.
Ничто не мешает и вам заниматься тем же: как только вы заходите на достаточно активный сервер, Minecraft превращается в полноценную MMORPG, где каждый найдёт что-то своё. Всё, что можно создавать ради контента, чаще делается просто для души. Вот, к примеру, экскурсия по серверу того же TangoTek, автора Decked Out 2, но не блогерскому, а фанатскому. Почти всё там создано не профессионалами, зарабатывающими на Minecraft-контенте, а обычными игроками, которых на сервере за год было более 700. К той же Tomb of Lost Souls (местной версии Decked Out, ещё больше и безумнее оригинала), приложил руку и я.
В славные времена пандемии мы с коллегами организовали сервер для сотрудников нашего офиса, чтобы пережить изоляцию и проводить совещания в менее формальной обстановке. Однажды мы даже играли там свадьбу
Популярных открытых серверов в игре столько, что даже перечислять бессмысленно, но без пары названий не обойтись. Во-первых, Hypixel — крупнейшая в мире площадка, посвящённая мини-играм. Ещё в 2017 году Hypixel попал в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный независимый игровой сервер, причём не в Minecraft, а вообще.
Во-вторых, 2b2t — старейший и самый активный «анархический» сервер (никаких правил, никаких банов, не доверяй никому), созданный ещё во времена альфа-версии. За 14 лет его посетили почти 800 000 игроков, а карта мира весит почти 60 терабайт.
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
SalC1
Прошлым летом на 2b2t случилась настоящая шпионская история. Одна девушка так хотела насолить местной группировке SpawnMasons (за дело), что внедрилась в их ряды и 11 месяцев втиралась в доверие к руководству клана, пока её единогласно (!) не приняли в ряды этого закрытого сообщества. Всё это время она собирала информацию об их многочисленных базах и хранилищах и сливала другому клану. Результатом стал масштабный налёт: всего сутки, и рассекреченные за год базы и хранилища были опустошены и взорваны. Ущерб составил под сотню миллионов ресурсных блоков и годы строительных работ.
Если вы все эти годы не решались запустить Minecraft, вероятно, эта статья поможет вам решиться. Несмотря на обманчивую простоту, Minecraft таит в себе целую вселенную возможностей для общения и творческих экспериментов. За 15 лет игра превратилась в неотъемлемую часть современной культуры, повлиявшую на архитектуру, образование, искусство и наше понимание виртуальных пространств.
Пока одни продолжают считать её «детской забавой с кубиками», другие с помощью Minecraft формируют новые смыслы и представления целого поколения о творчестве, технологиях и самовыражении. Эта игра уже вписала себя в учебники истории. Возможно, и вы захотите сами добавить пару блоков в фундамент её наследия.
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