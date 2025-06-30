Обзор Lies of P: Overture. Мне больно, мне нравится

Зачем вообще называть DLC к соулслайку «Увертюрой»? Короткий ответ: потому что это сюжетный приквел, а увертюра, если следовать определению, — это музыкальное вступление, пролог к театральному произведению. Но это будет только половиной ответа. Вторая половина, как водится, сложнее.

Дело действительно в музыке. Соулслайки — вообще самый зависимый от музыки жанр. За пределами очевидных оговорок вроде ритм-игр, конечно же.

В условиях лаконичного, полного недосказанностей нарратива на музыку естественным образом падает дополнительная нагрузка. Саундтрек не просто подчёркивает прелести мира и игровой механики — теперь он служит полноправным нарратором.

Недаром в мире Lies of P проверка на способность к музицированию заменяет тест Войта-Кампфа

С этим прекрасно справлялись игры студии From Software. Порой пилотаж дирижёрской палочки выкручивался на высоты, при которых саундтрек становился полноправным элементом геймплея, подсказывал нужные тайминги или же наоборот — привет, Понтифик Салливан! — вводил игроков во фрустрацию. И всё это задолго до адаптивного саундтрека Devil May Cry V.

Разработчики Lies of P из студии Round8 подошли к задаче не менее скрупулёзно. Саундтрек игры вышел за пределы оркестрового необарокко и дополнился тонкими, пронзительными композициями, резонирующими с эстетикой Belle Epoque. Собираемые по миру пластинки не только подчёркивали путь Марионетки Джепетто к пробуждению его эго, но и рассказывали собственную историю — про людей, которые хотят жить и любить, несмотря на творящиеся вокруг макабрические пляски сбрендивших автоматонов и мутантов. Музыка, пробуждающая тепло даже внутри холодного, насквозь механического Пи-Органа, стала естественным бунтом против апокалипсиса и пандемии, от которой каменели тела и души.

В аспекте музыки Overture шагнула ещё дальше. Здесь саундтрек не просто диегетичен — он играет в повествовании роль полноценного участника событий

Поэтому, когда разработчики назвали своё грядущее дополнение к — это уже аксиоматически неоспоримо — новому королю соулслайков «Увертюрой», любому следящему за жанром игроку стала понятна амбиция если не скинуть с трона команду Миядзаки, то уж точно потеснить её на Олимпе. И лично за себя я могу сказать точно: продолжение переосмысления европейских сказок от Round8 я уже жду сильнее, чем тех же Blood-что-то-там для Nintendo Switch 2 от From Software. И вот почему.

Lies of P: Overture — это апология боли

С обсессивностью подмастерья, живущего единственно, чтобы превзойти великого мастера, Lies of P выкристаллизовывает лучшее, что есть в играх From Software, и доводит до близкого к абсурду. Боль. Чистая боль.

Финальный босс дополнения со мной полностью согласен. Ему тоже больно. Ему тоже нравится

Эти боссы не просто сложны: они вытирают вашим эго пол, а затем выжимают и выбрасывают на помойку под лязгающий металлический смех и скрип шестерёнок. Вы жаловались, что отец Гаскойн — слишком сложный первый босс? Здесь вы до него даже не дойдёте. Вы сгинете в чреве гигантского крокодила, которого сама игра даже за босса-то не считает. Маления казалась вам сложной? Прекрасная Маркиона её даже не заметит — и сопроводит вашу дцатую смерть издевательской эпиграммой.

Продолжая театрально-музыкальные аналогии, Round8 превратили каждый босс-файт не просто в танец — в балет. Чувство ритма — абсолютное, а каждая ошибка — идиосинкразия. Поддерживать требуемый уровень концентрации долго почти невозможно — Lies of P верна себе и изматывает физически, до одеревенелых пальцев.

До располовинивания циркуляркой 3… 2…

Настройка уровня сложности глобально ситуацию не изменит: по сути это просто модификатор входящего урона, и притом очень символический, так что зубрить тайминги всё равно придётся.

Но всё честно: никто из боссов не жульничает, не достаёт в последний момент из рукава какой-нибудь унизительно подлый захват или непарируемый выпад. Ситуации «да я же жал, какого херувима» исключены намертво — игра оптимизирована безупречно. Даже на Steam Deck — неколебимые 60 кадров в секунду на высоких настройках графики.

Round8 на максимум использовала возможности движка Unreal Engine 4 — картинка выглядит потрясающе, особенно во всём, что касается света и материалов. Но уже чувствуется, что это «пастген». Сиквел разрабатывается на Unreal Engine 5

Так что злишься только на себя. Что не запомнил анимацию атаки (читаемую идеально — никаких фрустрирующих оттяжек «ванильной» версии!); что пожадничал и нанёс на удар больше, и босс сразу обнулил твою полоску выносливости; что не заметил, как клинок сломался, и теперь доковыриваешь врага огрызком меча, ведь ты напрочь забыл о механике заточки.

Кстати о поломке. То, что в основной игре было скорее приятной частностью, в Overture стало законом. Теперь если у врага, даже у босса, есть оружие — его всегда можно сломать серией точных тайминговых парирований. И это действительно меняет тактику и даёт новые преимущества в бою. Но, видит святой Франжелико, как же это тяжело.

Нового оружия тоже в достатке. Меч-револьвер — это какое-то аниме. Но прикольный

Играть в Lies of P: Overture — всё равно что сдавать экзамен бездушной всезнающей машине: сжульничать, обмануть или надавить на жалость не получится, придётся зубрить до удовлетворительного результата. Причём «отправить на пересдачу» марионетку Джепетто могут и рядовые противники. То слон-мутант отрастит шею жирафа с головой крокодила, то кенгуру выбьет из Пи всё эго, то автоматон-шахтёр заминирует арену. То вообще робо-балерина, подозрительно похожая на Близняшку из Atomic Heart, докажет, что танцевать в па-де-де — категорически не твоё.

Бой с Маркионой — в моём личном топе креативных групповых боссфайтов

Но причинять боль только через геймплей научились более-менее все последователи школы гейм-дизайна имени Х. Миядзаки, пусть Round8 здесь и выделяется на фоне прочих своим фанатизмом, выливающимся в совершенство каждого боя даже с самым проходным мутантом.

Подлинное величие Lies of P в целом и Overture в частности начинается в плоскости эстетики и нарратива.

Действительно жестокая сказка

Ещё до релиза Lies of P разработчики заявили о намерении представить в обёртке соулслайков своё прочтение литературной классики — в первую очередь сказок. Вот только их версия Пиноккио в равной степени бесконечно отстояла что от оригинального антифашистского манифеста Карло Коллоди, что от приторной адаптации знатного шовиниста Уолта Диснея.

Но цитируются и другие произведения. Кстати, к Хемингуэю будет ещё минимум парочка отсылок

У Round8 получился микс сентиментального, даже почти дамского романа и конспирологического детектива о разборках тайных обществ и ЧВК в их услужении. Марионетка Джепетто (которая, кстати, ни разу не Пиноккио, но это уже мини-спойлер) голубой кометой пролетает по дезинтегрирующимся эдвардианским декорациям Крата в пока ещё программируемом, но чуть позже вполне осознанном стремлении стать последним оплотом на пути вселенской энтропии.

На явно вдохновлённую Bloodborne историю гибели одного города здесь наложились темы человечности, любви, отцовства, обретения самости и, конечно, роли лжи во всём этом. Простые, однотонные и яркие, как мазки кисти импрессиониста, реплики самых разных персонажей образовывали полотно, в которое невозможно было не влюбиться. От трагического эпатажного гения Вениньи до охотника за сокровищами Алидоро и даже автоматона-дворецкого Полентины — каждый получил лаконичную, но душераздирающую историю, которая в итоге даже затмевала довольно скудный главный конфликт. Ни Союз Мастерской, ни Орден Алхимиков, ни таинственный Джанджо и на йоту не так интересны, как история нежной привязанности Пи и Софии, тайна оружейницы Евгении или трагедия короля марионеток Ромео.

Даже про котика из основной игры не забыли! Тут можно купить ему ошейник и всячески его тетёшкать

И, видимо, понимая, что маленькие трагедии на фоне великой беды — это сильная сторона Lies of P, Round8 сосредоточила историю Overture именно вокруг личностей. Да, охотники за лором в записках получат ответы на вопросы об алхимиках и их лидере Симоне Манусе, даже о любителях конспирологии не забыли и Джанджо стороной не обошли, но «Увертюра» окончательно смещает фокус в сторону атомарного, личного.

По структуре сюжета Overture больше всего похоже на Dark Souls: Artorias of the Abyss — вас без особенных прелюдий зашвыривают в прошлое, чтобы вы увидели его своими глазами и даже могли чуть-чуть изменить. А заодно — закрыть те немногие вопросы, которые в основной игре остались без ответа. Завязка проста: Пи нужно найти некоего Легендарного гвардейца. Та каким-то образом связана с прошлым главного героя и Ромео — Короля Марионеток из основной игры.

Мы уже знаем, что у этой истории хеппи-энда не будет, но благодаря постановке, мастерству текста и озвучки следить за сюжетом с каменным лицом не получается

Подход к повествованию не изменился: всё те же аккуратные штрихи лаконичных реплик, всё та же пронзительная сентиментальность в тексте и актёрской игре, та же аккуратная, деликатная постановка каждой сюжетной мизансцены. Всё в Overture, кажется, сделано, чтобы вы трепетали то от умиления и даже нежности, то от экзистенциального ужаса. Местное перепрочтение «Старика и моря», линейка квестов про тёмные тайны Крата, убийственная по своему посылу история куколки Розарии и финал, который проливает свет на прошлое сразу двух боссов основной игры, — все эти маленькие трагедии написаны в идеальном балансе между нежностью и психопатическим садизмом. Меня потрясла встреча в катакомбах Алхимиков: что в основной игре история оружейницы Евгении била под дых, что в предыстории она развивается эмоционально сильно и больно.

Сюжетная линия Следопыта в Overture — это нуарный альманах, отдалённо напоминающий классический фильм Жюля Дассена «Обнажённый город» (1948)

Но не нарративом единым — с эстетической точки зрения «Увертюра» тоже окрепла по сравнению с основной игрой. Зимний Крат — воплощение всех приторных мечтаний об идеальной рождественской истории: зоопарк с прекрасными экзотическими животными, великолепная зимняя ярмарка, скрипучий снег, удивительной красоты аврора над морским берегом… Вот только все звери в зоопарке мутировали в монстров, ярмарка захвачена безумными марионетками, а северное сияние бросает свет на погибшую флотилию, по заиндевелым остовам которой бродят поражённые болезью чудовища. Контраст прекрасного и жуткого держит нужный градус и выкручивается на максимум в финале, соединяясь с пронзительным саундтреком, блистательно играющим роль нарратора и безмолвного свидетеля.

Зимняя ярмарка Крата. Маленький шедевр левел-дизайна со своими уникальными механиками, главная цель которых — дать марионетке Джепетто и игроку достаточно душевного тепла перед прыжком в пасть холодного ужаса

Конечно, музыка… С неё ведь всё началось. Музыка была и остаётся лучшим, что есть в этой игре: уже на стартовом экране дополнения я просто не хотел идти дальше — настолько это было красиво. И с каждой найденной пластинкой чувство восторга от близости к прекрасному во мне только нарастало. Но описывать это смысла нет — всё то же, что в основной игре, только лучше. И больнее.

Всё то же, только лучше и больнее — таким будет самый простой и честный вердикт Lies of P: Overture. И есть определённая ирония в том, что Round8 берёт новую высоту именно в тот момент, когда From Software откровенно сдувается, выпуская ленивую копирку, которая в лучшие их годы вышла бы бесплатным шадоудропом к основной игре. Но в полной тишине вышла «Увертюра». Вот ведь смех.

Теперь нужно как-то дождаться сиквела…

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