Лучшие настольные игры 2025 года

Для поклонников настольных игр минувший год выдался странным. Вышло много новинок, но хитов, меняющих всю индустрию, не было. Да и издательствам пришлось нелегко: так, почти обанкротилась легендарная компания CMON, выпускающая дорогие настолки со множеством фигурок. И всё же жаловаться, что 2025 год был скучным, не приходится. Поиграть было во что — на прилавках появились классные, увлекательные проекты на любой вкус. О лучших из них мы вам и расскажем.

Патигейм года

Тут знатоки выбрали лучшие «вечериночные» игры, рассчитанные на большие компании. Такие вы можете принести с собой на «ненастолочную» тусовку или корпоратив, и вам только спасибо скажут.

🥉 Озвучка

Один из самых необычных патигеймов года. Если вы в 2026 году ещё читаете журналы, то, вероятно, достаточно стары, чтобы помнить серию комедий «Полицейская академия»». Там был такой персонаж — звукоподражатель Джоунс, постоянно разыгрывавший остальных.

Вот за таких Джоунсов и предстоит играть в «Озвучке». Один из игроков становится «звукорежиссером», а остальные должны изобразить нечто абсурдное вроде китового пения во время гонок «Формулы 1» так, чтобы звукорежиссёр смог это отгадать. Странно, необычно, весело. Всё, что требуется от хорошего патигейма.

🥈 В двух словах

В этом году вышло сразу две коробочки «В двух словах», посвящённые культовым кинофильмам и видеоиграм. Идея игры до смешного проста: нужно дать подсказку на какой-то известный фильм или игру, используя только два слова. Сможете так объяснить «Семейку Аддамс» или Mortal Kombat? Признак хорошего патигейма — когда тебе только рассказали правила, а ты уже начинаешь думать, как в эту игру сыграть правильно, какую ассоциацию загадать.

🥇 Однажды ночью: Оборотни

Патигейм года

Среди настолок, похожих на «Мафию» — таких, где игроки тайно делятся на команды «хороших парней» и «предателей» — есть две крайности. С одной стороны — системы со сложным взаимодействием и обилием правил. Это и «Непостижимое», и «Кровь на часовой башне», о которой мы, подозреваю, ещё поговорим в этом году. А на другом конце шкалы сложности — серия One Night Ultimate, первая игра из которой вышла на русском.

Это та же «Мафия», но вы играете всего одну ночь. Закрыли глаза. Кто-то что-то подсмотрел, кто-то что-то поменял местами. Открыли глаза. Теперь угадайте, кто из игроков оборотень, которого надо казнить. Странно? Да. Увлекательно? Снова да. Всё очень зависит от игроков, от отношений внутри вашей группы.

Со временем вы начинаете придумывать новые, неожиданные ходы. Игра становится глубже, чем казалась поначалу. Она не заменит вам «Мафию», «Авалон», «Грааль» и тем более «Кровь на часовой башне», но в неё можно сыграть за десять минут. А потом снова. И ещё раз. И еще…

Семейная игра года

К этой категории мы относим игры, за которыми можно провести вечер с родственниками и случайно забредшими друзьями. Одним словом, людьми, которые не считают настольные игры с правилами на сорока страницах лучшим отдыхом на свете, но которые почему-то не прочь провести с вами время. Возможно, они вас просто любят?





🥉 Это бомба!

Один из мировых хитов года, взявший множество премий. Вы — сапёры, которые пытаются обезвредить бомбу. Изначально всё очень просто: вы получаете жетоны с цифрами, расставляете их перед собой в подставке, и затем, давая и получая подсказки, пытаетесь отгадать порядок жетонов друг перед другом. Но с каждой партией игра начинает добавлять всё новые и новые сюрпризы: вы открываете коробочки с заданиями и новыми компонентами, а задачки становятся всё интереснее и комплекснее. Просто бомба!

🥈 Изнанка

Сразу три игры собрали одинаковое количество голосов.

«Изнанка» — отечественная разработка, успевшая завоевать народную любовь и обрасти дополнениями. Главная тому причина — фэнтезийный мир, оформлением напоминающий «Время приключений», «Гравити Фолз» и «По ту сторону изгороди», со множеством отсылок к поп-культуре (вы же узнаёте крепкого седовласого бородача в кожаной броне, охотящегося на монстров?). Игрокам, путешествуя по карте и проходя проверки, надо совместно подготовиться к финальной схватке, заодно не забыв выполнить свои сюжетные задания.

🥈 Перспективы

Элегантный и необычный детектив, похожий на серию игр «Элементарно!». Есть некая завязка дела, например, кого-то убили или ограбили. Игрокам раздают по несколько изображений — например, снимки с камер возле места преступления. Они должны, не показывая картинки друг другу, обсудить их и вычислить преступника.

Поначалу совершенно непонятно, чем может та или иная фотография помочь в разгадке дела. Но постепенно из деталей начинает вырисовываться целая история, и внезапно оказывается, что бесполезных карточек тут нет. «Перспективы» — очень увлекательный совместный опыт для любителей детективов.



🥈 Замок де Комбо

Маленькая коробочка с неожиданно глубокой игрой. Вам нужно, покупая в свой ход по карте, собрать лучшую комбинацию из карт и выложить их квадратом 3 на 3. Какие-то карты лучше работают в том или ином месте сетки, какие-то эффективнее сочетаются с определёнными мастями.

Возня с составлением комбинаций захватывает не на шутку. Дополнительное очарование игры — в ярких, забавных иллюстрациях, которые очень весело разглядывать (обратите внимание на подозрительное сходство принца и нищего!). Классная, умная и смешная настолка.

🥇 Битва игрушек

Семейная настолка года

Неожиданный, но абсолютно заслуженный победитель в номинации. Казалось, что эта игра пройдёт незамеченной, но в итоге она покорила многих в настолочном сообществе.

«Битва игрушек» — почти эталон элегантности и минимализма. Дуэль, где игроки командуют армиями детских игрушек, стараясь захватить вражескую базу или как можно больше территории. У каждой игрушки — своё особое свойство. Кто-то может скакать по всему полю, кто-то даёт дополнительные жетоны или снимает вражеские. А ещё есть резиновая уточка, которая может победить огнедышащего тиранозавра!

Каждое сражение занимает минут пятнадцать, но потом хочется немедленно повторить на новом поле. А их в коробке много, и у каждого своя интересная особенность. Страшная настолка, поверьте: стоит только открыть крышку, как свободное время куда-то улетучивается.





Мидкор года

В этой категории знатоки голосовали за игры, в которые вы будете играть только с такими же увлечёнными настольщиками, готовыми час разбирать правила, а затем часами рубиться в режиме «победа или смерть». Не пытайтесь повторить это с нормальными людьми, тут все трюки выполняют профессионалы.

🥉 Путешествие Дарвина

В разное время в России издавали несколько игр, посвящённых путешествию Чарльза Дарвина на Галапагосские острова, но из них «Путешествие Дарвина» самая комплексная и глубокая. Вы будете отправлять экспедиции на острова, собирать для музея останки вымерших животных, улучшать собственные ресурсы и участвовать в морской гонке. В «Путешествии Дарвина» множество довольно абстрактных по сути механик упаковали в понятную и тематичную обёртку, достаточную, чтобы оправдать и объяснить обилие треков и табличек. Но не обманитесь, в первую очередь это игра для тех, кто готов много и хорошо считать.

🥈 Рассвет

Когда-то Мэтт Ликок создал «Пандемию» — одну из самых известных и влиятельных настольных игр в истории. Его «Рассвет» пока не стал таким же хитом среди игроков, но в сообществе геймдизайнеров произвёл фурор.

Игроки руководят государствами и занимаются развитием человечества, стараясь не разрушить при этом экологию планеты. Они разыгрывают карты и реализуют футуристические проекты, стараясь соблюсти баланс между экономической эффективностью и вредом окружающей среде.

Казалось бы всё привычно, но есть одно «но»: в «Рассвете» у игроков нет индивидуальных ходов. Вы делаете всё одновременно, договариваетесь, как вам удобно. Ограничивают вас только доступные вашему государству ресурсы. И это так непривычно и здорово, что возникает вопрос, венчающий любой прорыв в игровом дизайне: «А что, так можно было?».

🥇 Чёрная книга

Мидкор-настолка года

Несколько лет назад российская видеоигра «Черная книга» стала большим хитом: внезапно оказалось, что отечественный фольклор с лешими, домовыми и банницами может увлекать не хуже подземелий и драконов, а уж сколько домашних котов стали называть «суседко» — страшно представить.

Настолку по мотивам «Черной книги» делали одни из лучших отечественных авторов, и сделали её на совесть. На выходе мы получили не проходной продукт по популярной франшизе, а увлекательная, имеющая самостоятельную ценность настольная игра, которая сделала мир знатких ещё чуть-чуть доступнее и ближе.





Хардкор года

Самая суровая категория: игры, которые потребуют полного самоотречения. Они пробьют брешь в семейном бюджете. В них вы не будете играть вечером после работы — нет, на них нужно выделить целый день. В такого монстра вы не сядете со случайным знакомым, о нет — тут подойдут только проверенные люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, и готовые к тяжёлым испытаниям. И, да, это того стоит.

🥉 Крестоносцы

Ещё одна отечественная разработка. Очень смелая — стильная коробка без броского названия вызвала сердечный приступ у отдела маркетинга. Создатели стремились сделать всё красиво, пусть и в ущерб узнаваемости. Шутка ли, часть книги правил занимает рассказ о создании поля и иллюстраций к игре!

Игровой процесс оказался приятно глубоким и азартным. Игроки развивают государства крестоносцев на Святой земле, не гнушаясь ни прямо конфликтовать, ни натравливать сарацинов на соседей. Оригинальная механика выбора действий на раунд делает «Крестоносцев» непохожими на другие подобные настолки. Классная игра, которая, надеемся, хорошо покажет себя и на международном рынке.

🥈 Экспедиция: Морские глубины

Три крутые локализации набрали голосов поровну и разделили второе место.

«Экспедиция» — игра про исследование океана. Игроки занимаются сохранением уникальной флоры и фауны, изучением новых участков моря, развитием своей команды и прокачкой батискафов. «Экспедиция» уникальна тем, как просты и логичны в ней основные механики: поставил фишку — сделал действие. Хитрость в том, что нужно соревноваться с другими игроками за выполнение общих целей — и тут важен каждый ход.

Вдобавок игра предлагает множество сценариев, которые меняют динамику и даже логику поведения игроков. Вот мы пытаемся открыть как можно больше новых участков океана, а вот обнаружили робота, который позволяет исследовать глубины, куда наши батискафы не могут опуститься, а тут вовсе лабиринт…





🥈 La Famiglia

Уникальная и ни на что не похожая игра не для всех. Разбившись на команды по два игрока, вы разыгрываете на поле события так называемой «Второй мафиозной войны» в Италии.

Сильная сторона La Famiglia — жёсткое взаимодействие игроков. Каждое решение может оказаться критичным. Вывести на поле ещё людей или занять такое вкусное действие и выложить приказ, позволяющий блокировать действия соперников? А вдруг они это предусмотрели и только и ждут такого хода, потому как уже подготовили ловушку? Чей приказ сработает первым?

Злая игра, после которой хочется выйти и подышать воздухом. А потом повторить.

🥈 Dead Reckoning: Легенды морей

Игра про пиратов, у которой наконец получилось. В ней авторы смогли сочетать увлекательный и тематический игровой процесс с хорошими игровыми механиками. Вы командуете пиратским кораблём, прокачиваете свою команду и стараетесь установить контроль над окружающими островами. Ваша команда это и карты, которые вы можете улучшать, вставляя в них специальные вкладыши, и сложные многогранные личности, дающие вам нужные действия. А ещё вы сражаетесь, закидывая кубики в специальную башенку в форме парусника. Что может быть круче?

🥇 Ascension Tactics

Настольная игра года

А лучшей хардкорной игрой — да и в целом настольной игрой года — стала Ascension Tactics. Вселенная Ascension, созданная художниками для одноимённой колодостроительной настолки (тоже вышедшей в России в этом году), долго была малоизвестна у нас, но наконец добралась до российских прилавков. И какая же она колоритная! Безумные культисты, ужасающие многоглазые и многорукие демоны, «природные» маги и воины на мотоциклах. И даже монстр в виде гигантского мопса!

Успех игры поначалу кажется случайным. Авторы, соединив сбор колоды со сражениями на поле, будто сами удивились тому, как ладно всё работает, и решили дать игрокам сразу всё. В коробке вам предлагают кучу режимов игры: и командные, и соревновательные сценарии, и даже «все против одного».

Казалось бы, это должно насторожить: обычно подобным грешат начинающие авторы. Но в Ascension Tactics всё действительно уместно и работает. В ней интересно собирать колоду и с её помощью перемещать фигурки по полю и сражаться. Партия занимает ровно столько времени, сколько должна, а все режимы играются ладно и увлекательно. Прекрасная игра и достойный победитель.

Кто выбирал игры? Мы опросили людей, известных в настольном мире: авторов, разработчиков и блогеров. В топ попали только игры, изданные на русском языке в 2025 году или в самом конце 2024-го. Зарубежные хиты мы не рассматривали.

Юрий Ямщиков — автор более 40 изданных настолок, председатель Гильдии разработчиков настольных игр.

Michael — основатель одной из крупнейших групп о настольных играх «ВКонтакте» и автор настольной игры «Тортуга 2199».

Иван Лашин — автор настольных игр «Смартфон», «Чёрная книга» и многих других.

Семён Пыхтеев — руководитель бренд-отдела направления настольных игр Hobby World.

Владимир BoardgamesLV — автор одного из старейших блогов «Настольные игры в Латвии».

Юрий Тапилин — основатель и автор старейшего настольного блога в Рунете, сайта BoardGamer.ru, ведущий подкаста «Давай ходи!».

Михаил Парийчук — ведущий подкаста «Давай ходи!».

Олег Мелешин — автор и разработчик настольных игр, автор блога «Марафон настолок».

Игорь Склюев — автор настольных игр Master of Orion, «Клумба», «Неон».

Валерий Кружалов — участник разработки ряда настольных игр, автор канала «Игры Валеры: От И до Ы» (бывший «Ядрён картон»).

Рустам Мавлявиев — автор и разработчик настольных игр.

Андрей Аганов — соведущий телеграм-каналов «Новости настольных игр» и «Настольные ультракрепидарии».

