10 фантастических игр, которые вы пропустили в 2025 году

Уходящий 2025 год снова побил все рекорды по количеству феноменальных игр, которые сейчас пытаются уместиться во всевозможные чарты, топы и списки самых-самых. В таком многообразии всегда есть риск упустить несколько ярких жемчужин, которые найдут своего обожателя, если тот проштудирует список всех релизов за двенадцать месяцев. Или список из десяти игр, обделённых вниманием публики, но замеченных авторами «Мира фантастики»!

Baby Steps

Симулятор ходьбы

Те, кто хорошо помнит интернет-культуру конца 2000-х, знают игру QWOP, где игрок при помощи этих самых клавиш управлял мышцами ног спортсмена. Тогда хардкорная флеш-забава от учёного и философа Беннета Фодди покорила соцсети. С тех пор Фодди создал замечательную игру Ape Out про сбежавшую из лаборатории гориллу и ещё более хардкорную Getting Over it with Bennett Foddy про голого чувака в чане с молотом. А в 2025 году Фодди выпустил Baby Steps — про неуклюжего мужика, которому надо дойти до вершины горы под контролем игрока, управляющего ногами неудачника с помощью триггеров геймпада.

Как и другие проекты автора, Baby Steps веселит нелепостью, фрустрирует неудобством, но совершенно не отпускает. Это настоящая комедия ошибок, ода тщетности бытия и удивительный опыт, рассказывающий о преодолении препятствий — как физиологических, так и более сложных, социальных. И, в отличие от предыдущей игры Фодди, Baby Steps можно и нужно пройти до конца, чтобы оценить, насколько он вырос как автор и разработчик. Кроме детальной физики поведения плохо держащегося на ногах скуфа, игра может похвастать и недурственным дизайном, и разнообразными биомами, и захватывающим повествованием. Наш автор Илья Цуканов, чьи подборки «Во что поиграть в этом месяце» вы регулярно видите на сайте mirf.ru, неиронично предложил Baby Steps в список лучших игр 2025 года!

Absolum

Рогаликовый битемап

2025 год был изобилен на игры, но редко предлагал что-то новое. Многие хиты года были «безопасными сиквелами», которые просто развивают идеи предшественников: Hades II, Monster Hunter Wilds, Death Stranding и так далее.

А вот Absolum не только не продолжение, но ещё и оригинальное упражнение на стыке жанров. Несколько лет назад студии DotEmu и Guard Crush доказали, что умеют делать отличные «драчки как на SEGA Mega Drive», вернув к жизни серию Streets of Rage. Теперь же к формуле битемапа, которая и сама радует изобилием приёмов, врагов и ситуаций, добавили элемент случайности, отчего каждое прохождение стало уникальным. Скрытые маршруты на карте, случайные события, множество модификаторов и постоянная прогрессия, сохраняющаяся между забегами, освежают привычный геймплей и позволяют возвращаться к игре снова и снова.

Отдельной похвалы заслуживают и потрясающий визуальный стиль, и музыка, которую создали знаменитый Мик Гордон и Гарет Кокер, композитор дилогии Ori. Кто-то может посчитать идею добавить случайности в почти киберспортивный жанр битемапа кощунственной, но большинство игроков с удовольствием проведут в Absolum десятки часов. Особенно если найдётся друг для кооперативного прохождения!

BALL x Pit

Роглайк-арканоид

DotEmu не единственная в этом году, кто поженил якобы несовместимые жанры. Разработчик-одиночка Кенни Сан достал с пыльных полок древние арканоиды и прилепил к ним рогалик и симулятор фермы. Гибрид вышел на удивление жизнеспособным.

В Ball X Pit мы управляем персонажем, который ходит по сетке прямоугольного вертикального поля, пока сверху вниз наступают враги. Выпуская рикошетящие снаряды, мы должны с ними покончить. К этой примитивной основе Кенни прикрепил систему апгрейдов и случайных бонусов. За выпадающие из врагов кристаллы можно покупать новые, улучшенные шары, а постепенная прокачка открывает новых персонажей и элементы экипировки.

Прохождение этапов разными персонажами даёт шестерёнки, которые открывают «Новую игру+» с более сложными испытаниями. Чтобы их пройти, нужно изучать выпадающие из боссов чертежи и строить домики, добывающие ресурсы и помогающие персонажу в сражениях. Впрочем, до этой стадии наверняка доберутся не все — прелесть BALL x PIT в том, что остановиться играть в неё так же легко, как начать.

Routine

Сурвайвал-хоррор

Один из долгостроев, игр с долгой и трудной судьбой, которые чудом добираются до релиза. Став ярким событием на Gamescom 2012 года, игра ушла в подполье, и только спустя восемь лет, по словам авторов, её разработка наконец-то начала двигаться. Что ж, даже пять лет по меркам инди-сцены — огромный срок!

Творение небольшой студии Lunar Software хочется сравнивать с Alien: Isolation. Ретрофутуристический сеттинг заброшенной станции с опасными созданиями, от которых нужно убегать или прятаться, иммерсивное окружение и повествование, атмосфера отчуждённости и пустоты. Но Alien: Isolation на фоне Routine кажется попсовым подростковым аттракционом.

Как и в Hell is Us, ещё одной уникальной игре 2025 года, игрока лишили карты, квестовых указателей и прочей навязчивой опеки. Routine оставляет наедине с большой запутанной станцией, похожей на декорации фантастического кино эпохи VHS. Ты сам, наощупь, должен исследовать её потаённые углы и решать нетривиальные пазлы, держа под рукой блокнот с карандашом для пометок и сердечные капли для напряжённых моментов. Routine не использует дешёвые скримеры, а строит атмосферу на детальном окружении, нервном саундтреке Мика Гордона (уже две игры с нашим любимчиком в этом году!) и мании преследования. Кто-то не вывезет и сдастся. Но оставшиеся, поверьте, будут вознаграждены.

The Drifter

Классический квест

Point-n-click-квесты, похороненные на заре 2000-х, в последнюю пятилетку переживают ренессанс. Благодаря независимым разработчикам, ностальгирующим по 1990-м, каждый год выходит по три-четыре, а то и больше игр, будто найденных на старой дискете в закрытом офисе LucasArts. Но даже на фоне множества конкурентов The Drifter стоит особняком.

Это потрясающий мистический триллер в духе Кинга и Крайтона, рассказывающий непростую историю бродяги Мика (не Гордона). Он возвращается в родной австралийский городок на похороны матери и попадает в череду удивительных приключений, начинающихся с его… собственной гибели и возрождения за миг до смерти.

В отличие от славных, но устаревших предков, в The Drifter удобное, интуитивно понятное управление, при помощи контекстных иконок показывающее, какие предметы интересны герою и что он с ними может сделать. Заглядывать в прохождение вам, скорее всего, не придётся — The Drifter лишён надуманных загадок и странной, доступной только разработчикам логики.

Вдохновлённая творениями LucasArts и Sierra игра по-настоящему впечатляет пиксельной картинкой. За привычной, казалось бы, стилизацией скрывается изобилие деталей и качественная кинематография с интересными ракурсами камеры, постановкой и проработанной анимацией. Тем любителям качественных историй, кто не лишён логики и простой смекалки, крайне рекомендуется.

Lumines Arise

Ритм-игра

Никто так глубоко не понимает сочетание музыки и видеоигр, как Тэцуя Мидзугути. Все его игры — эталон синестезии, при которой верное ощущение музыки, визуального ряда и игровых механик выстраиваются в гипнотический опыт смешения чувств.

Японский разработчик десятилетиями создаёт проекты, соединяющие два вида искусства. Это Rez, Child of Eden, Tetris Effect и, конечно, Lumines, вышедшая на PSP. А теперь появился и её прямой духовный наследник.

Словами описывать Lumines Arise — дело абсолютно пошлое, неблагодарное, а главное, бесполезное. Такие игры либо погружают на долгие часы, дни, недели и даже месяцы в гипнотический транс, либо кажутся очередной вариацией на тему «Тетриса, но под классную музыку». Третьего не дано.

Pipistrello and the Cursed Yoyo

Метроидвания

Пару лет назад мы составляли список лучших игр , похожих на The Legend of Zelda, и за это время появилось несколько претендентов, готовых его пополнить. Одной из первых туда стоило бы включить эту работу небольшой бразильской студии Pocket Trap.

Игра про забавного пиксельного летучего мышонка с игрушкой йо-йо ловко имитирует эстетику проектов с карманной приставки Game Boy Advance, не впадая в ретроградство. Эта умная и необычная метроидвания умело сочетает экшен с видом сверху, увлекательные головоломки и исследование мира. Структурой она напоминает лучшие части «Зельды» вроде Link’s Awakening и A Link to the Past.

Блестящее открытие игры — то самое йо-йо. Забавная игрушка оказывается универсальным инструментом, с помощью которого можно не только бить врагов или нажимать рычаги, но и рассекать по воде и бегать по стенам. Вторая интересная черта — сеттинг. Вместо фэнтезийных королевств мы изучаем мегаполис, напоминающий Рио-де-Жанейро, а в качестве подземелий служат торговые центры, парковки и спортивные площадки.

Можно долго рассказывать и об оригинальной прокачке, где новые умения позволяют брать в долг, и про почти полностью открытый мир и нелинейную структуру прохождения. Остановимся на том, что фанату жанра и старых The Legend of Zelda пропускать игру не рекомендуется.

Sword of the Sea

Симулятор скейтбординга

Студия Giant Squid работает в обидном жанре «клон Journey от экс-авторов Journey». Арт-директор Мэтт Нава и другие выходцы из thatgamecompany воплощали разные версии одной и той же задумки, но без творческого гения Дженовы Чена до сих пор получалось не очень. Что Abzu, что The Pathless сногсшибательно выглядели, но ощущались вторичными и пустыми.

И только с выходом Sword of the Sea авторы наконец-то смогли нащупать те тонкие материи, за которые полюбили игры Чена, — ощущение потока, манящей тайны и переполняющей синергии визуального стиля и музыки. Взяв за основу максимально упрощённую механику движения на скейте и все предыдущие наработки по части дизайна и визуала, в Giant Squid наконец-то смогли сделать увлекательную, очаровательную и невероятно красивую игру, которую можно пройти за пару-тройку часов.

Благодаря плавному, непринуждённому передвижению на местном скейте, не вырывающим из погружения платформенным секциям, роскошным пейзажам и потрясающему саундтреку Остина Уинтори, Sword of the Sea воспринимается не как художественная инсталляция, а как интерактивный опыт. Всё ещё не Journey, но уже близко, рукой подать!

Skate Story

Симулятор скейтбординга

Sword of the Sea не единственная игра про доски с колёсами в этом списке. Второй под самый занавес года стала Skate Story — инфернальный вариант Tony Hawk Pro Skater про созданного из стекла и боли демона по кличке Скейтер, которому владыка преисподней повелел сожрать все луны.

В отличие от своего умиротворяющего брата, Skate Story — игра гораздо более жёсткая, сюрреалистичная и неожиданно близкая к аркадным симуляторам вроде OlliOlli. Здесь можно и нужно крутить сложные трюки, набирать очки и собирать комбо, чтобы проходить испытания. Но полно и уровней, где лихачить и трюкачить не обязательно, а единственная цель — добраться до конца.

Но главная особенность игры, конечно же, её сеттинг. Рассекать по мрачным, хрупким и гротескным мирам, общаясь с собратьями-демонами, среди которых есть макабрическая лягушка, череп по имени Ларри и продавец пчёл — не того ли просит душа в новогодние праздники?

Trails in the Sky: 1st Chapter

JRPG

Фанаты JRPG давно и с интересом следят за Trails, она же Kiseki, — серией не особо популярных, но достойных и по-хорошему старомодных игр студии Nihon Falcom. Пока другие ударяются в пиксельное ретро или переизобретают жанр, Trails остаётся верна корням: партийной ролевой системе, пошаговым сражениям, масштабным мирам и говорливым персонажам с детальной биографией. С 2004 года в серии вышло 13 частей, которые ещё и выпускали на Западе не в хронологическом порядке, что затрудняло знакомство. Наконец Nihon Falcom решила эту проблему, выпустив ремейк первой части.

Ремейк делает почти всё правильно. Он не переписывает историю, не меняет художественный стиль, а сохраняет основы оригинала, перенося их на современные технологии. Вместо смешных чибиков в 2,5D-мире мы получили полностью озвученных персонажей, которые исследуют трёхмерное окружение. Единственное заметное отступление от канонов — то, что боевая система отошла от пошаговости в сторону динамичного гибрида с экшеном и активной паузой. Всё остальное, включая локации, рецепты для крафта, диалоги и квесты, не изменилось.

Конечно, не все фанаты серии захотят играть в ту же игру в новой оболочке и c переработанными сражениями. Новичков ждёт другой неприятный сюрприз: 1st Chapter — лишь половина большой игры, которую авторам пришлось распилить надвое. Первая глава кончается на клиффхэнгере, а события второй начинаются спустя день! К счастью, ремейк Trails in the Sky: SC уже анонсирован и выйдет в конце 2026 года. Чтобы ознакомиться с одной из самых недооценённых JRPG, сейчас самое подходящее время.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.