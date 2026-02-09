Во что поиграть в феврале 2026-го?

14 февраля — День всех влюблённых. Но если вам не с кем отпраздновать его, не переживайте: весь февраль — Месяц влюблённых в видеоигры. Поэтому вы вправе поздравлять всех с этим праздником, дарить другим игрокам игры и посылать всем вырвиглазные виртуальные открытки с Леоном Кеннеди и гоблином Стиксом.



Dragon Quest VII Reimagined

Когда и где: 5 февраля на PC, PS5, XSXS, Switch 1/2

Что: второй ремейк классической фэнтезийной JRPG

Перевод: нет

О чём: рыбак с очередной рыбалки принёс домой карту, согласно которой в прошлом на месте небольшого островка посреди океана были огромные континенты. Затем сын рыбака с другом нашли способ отправиться в прошлое, чтобы предотвратить мировой потоп. Для этого им придётся победить повелителя демонов.

Почему ждали: визуально ремейк выглядит как красивый интерактивный мультфильм с дизайнами от Акиры Ториямы. Кроме того, туда добавили новые механики, пересобрав историю так, чтобы избавиться от всех нудных затянутых моментов, которых за сточасовое прохождение набиралось порядочно.

Чего опасаемся: в попытке осовременить игру разработчики могли вырезать так много самобытных кусков оригинала и добавить сверху новых проблем, что новым игрокам будет непонятно, как от Dragon Quest VII вообще кто-то фанател.

Nioh 3

Когда и где: 6 февраля на PC, PS5

Что: экшен-RPG про войну с демонами на фоне японского периода Сэнгоку

Перевод: текст

О чём: в этой альтернативной версии истории в 1622 году юный Токугава Такэтиё готовился стать сёгуном, а его брат, Токугава Кунимацу, ему страшно завидовал. Поэтому он возглавил армию ёкаев и превратил Японию в полнейший ад. Такэтиё использовал силы своего духа-хранителя, чтобы отправиться в путешествие во времени и предотвратить безумие.

Почему ждали: среди парада соулслайков серия Nioh всегда выделялась сильнее всего за счёт кучи механик вроде разных стоек и потока лута в духе Diablo. В триквеле обещают развить эти отличия за счёт двух сильно отличающихся боевых стилей самурая и ниндзя, между которыми придётся постоянно переключаться. Кроме того, всё в открытом мире. Критики уже говорят, что это лучшая часть трилогии.

Чего опасаемся: открытый мир может сделать происходящее излишне репетативным.

Mewgenics

Когда и где: 10 февраля на PC

Что: тактический RPG-рогалик про кошек в странном мире

Перевод: нет

О чём: в Захолустье, уродливом мире, вы разводите и скрещиваете кошек между собой, назначаете им разные специализации, а потом отправляете на вылазки, чтобы они там собирали опыт и разные ресурсы — если выживут.

Почему ждали: это новый проект Эдмунда Макмиллена, создателя легендарных Super Meat Boy и The Binding of Isaac. Конечно, будут привычный для него гротескный визуальный стиль и хардкорный геймплей — только уже на манер Xcom и Final Fantasy Tactics, где можно выводить боевых кошек с аутизмом.

Чего опасаемся: что элемент случайности из-за процедурной генерации сожрёт тактическую глубину.

Crisol: Theater of Idols

Когда и где: 10 февраля на PC, PS5, XSXS

Что: экшен-хоррор от первого лица

Перевод: текст

О чём: в кошмарной альтернативной версии Испании под названием Гиспания есть солдат по имени Габриэль, который может превращать свою кровь в оружие. Бог Солнца отправил его на остров культистов, чтобы он там выполнил некую особую миссию.

Почему ждали: у игры очень сочная графика, наполненная извращённым католическим символизмом, как если бы Blasphemous была шутером про XX век. Да, сейчас не так уж часто встретишь шутеры, напоминающие Bioshock и Resident Evil 4.

Чего опасаемся: студия молодая и неопытная, игру легко могут похоронить под багами, плохой оптимизацией, кривым унылым геймплеем и сюжетом, который обернётся банальностью.

Romeo is a Dead Man

Когда и где: 11 февраля на PC, PS5, XSXS

Что: сюрный экшен от третьего лица

Перевод: нет

О чём: простой парень Ромео Старгейзер встретил Джульетту — но потом она исчезла. Оказалось, что Джульетта угрожает коллапсу пространства и времени. А самого Ромео растерзал монстр, и его оживил дядя, гениальный учёный, но ровно до такой степени, чтобы он пребывал между жизнью и смертью, поскольку так можно спокойно нарушать законы мироздания. Благодаря этому Ромео получает должность в ФБР. Дальше всё только безумней.

Почему ждали: это проект Гоити Суды, автора Killer7, No More Heroes и прочих любопытных игр. Он обещал сделать самый кровавый боевик в истории — и в это верится. К тому же обязательно будут фирменный дерзкий геймдизайн, кислотный сюжет и куча отбитого юмора.

Чего опасаемся: что игра получится недостаточно странной и абсурдной.

Reanimal

Когда и где: 13 февраля на PC, PS5, XSXS, Switch 2

Что: кинематографическая хоррор-адвенчура

Перевод: полный

О чём: двое малолетних сироток, брат с сестрой, отправились на остров (что особенно тревожно после последних новостей), который некогда был им домом, но превратился в кошмарное место, заполненное монстрами. Им нужно оттуда спасти своих друзей.

Почему ждали: фактически это настоящая третья Little Nightmares, потому что делали её разработчики первых двух частей серии в таком же стиле. Только камера не всегда придерживается 2,5D-перспективы, а персонажи иногда всё-таки разговаривают друг с другом.

Чего опасаемся: что в этот раз авторов подведёт чувство вкуса, и показанная ими история будет цеплять не так сильно.

High On Life 2

Когда и где: 13 февраля на PC, PS5, XSXS

Что: шутер от первого лица с говорящими пушками

Перевод: нет

О чём: после спасения человечества главный герой прославился как крутой охотник за головами. Но его сестру зачем-то похитили, и это тоже может быть как-то связано с угрозой человечеству. Придётся пострелять и послушать, о чём судачит ваше оружие.

Почему ждали: новая порция шуток в духе Джастина Ройланда, соавтора «Рика и Морти» (который теперь не участвует в разработке). Из нововведений — скейтборд. Может, он скрасит перестрелки в геймплейном плане.

Чего опасаемся: что будет скучно стрелять, а пушкам захочется заткнуть рты с самого начала игры. Да и без Ройланда может быть не так интересно — если вы, конечно же, фанат его творчества.

Star Trek: Voyager — Across the Unknown

Когда и где: 18 февраля на PC, PS5, XSXS

Что: стратегия-выживач в мире «Стартрека»

Перевод: текст

О чём: вы берёте под командование звездолёт USS Вояджер, который нужно провести через двенадцать секторов Дельта-квадрата, в котором полно всего неизведанного и опасного.

Почему ждали: наверное, получится неплохой тематический лайтовый закос под что-то вроде FTL: Faster Than Light — да ещё если будет возможность по ходу игры случайно угробить каких-нибудь известных персонажей.

Чего опасаемся: вероятно, без лицензии на эту игру никто бы даже не взглянул.

Styx: Blades of Greed

Когда и где: 19 февраля на PC, PS5, XSXS

Что: фэнтезийный стелс-экшен

Перевод: текст

О чём: саркастичный гоблин-вор по имени Стикс охотится за кварцем — новым источником энергии. Тем более что на пороге война между эльфами, людьми и орками, на которой этот ресурс кому-то может очень пригодиться.

Почему ждали: вероятно, лучшая стелс-игра года. Прошлые части были интересной смесью из Splinter Cell и Thief в гротескном фэнтезийном мире — а их идеи должны развить при помощи крюка-кошки, большей вертикальности огромных уровней и пачки новых магических способностей.

Чего опасаемся: совсем уж необязательного сюжета и стелса, в котором перевес сил будет слишком в пользу игрока. К тому же обещания разработчиков сделать чуть ли не метроидванию из игры могут плохо сказаться на левел-дизайне.

Resident Evil Requiem

Когда и где: 27 февраля на PC, PS5, XSXS, Switch 2

Что: экшен-хоррор про зомби

Перевод: полный

О чём: аналитик ФБР Грейс Эшкрофт, дочка Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak, поехала в разрушенный Раккун-сити, в отель Вренвуд, где убили её мать. Туда же отправляется правительственный агент Леон Кеннеди, чтобы расследовать серию загадочных инцидентов, связанных с одним исследователем из корпорации Umbrella. Естественно, всё оборачивается кучей проблем для обоих и встречей с толпой разнообразных монстров.

Почему ждали: новая основная часть Resident Evil — это всегда событие. Мало кто сейчас создаёт настолько же высокобюджетные хорроры (пускай с уклоном в экшен). К тому же интригует, что геймплей за Грейс сделали в стиле напряжённого хоррора из седьмой части, а Леон не будет экономить патроны и раздаст пинки монстрам, как в четвёртой.

Чего опасаемся: возможно, разделение игры на две настолько разные части приведёт к тому, что ни одну из них не довели до ума.

Во что ещё поиграть:

Tearscape (2 февраля на PC): Bloodborne на ПК! Неофициально, и если б это была зельдообразная игра, стилизованная под проекты с Game Boy Color. Но в остальном там тоже хардкор, готичность и костюм главного героя, как в начале «Братства волка».

YAPYAP (3 февраля на PC): новый френдслоп от авторов R.E.P.O. В этот раз — кооператив на шестерых про приспешников чародея, которым надо устроить хаос в башне его безумного конкурента. А там ой как опасно.

Menace (ранний доступ 5 февраля на PC): разработчики Battle Brothers опять сделали пошаговую тактику про небольшой отряд. Правда, нужно управлять не наёмниками в фэнтезийном мире, а подразделением морпехов. Его отправили наводить порядок на другой планете, а там оказалось, что придётся объединять местные фракции, чтобы отражать инопланетное вторжение.

Menace

Relooted (10 февраля на PC, XSXS): двухмерный экшен, где нужно планировать и исполнять ограбления высокотехнологичных музеев, чтобы в конце XXI века вернуть артефакты, украденные колонизаторами из Африки.

Disciples: Domination (12 февраля на PC, PS5, XSXS): чётвёртая часть пошаговой стратегической RPG в мире тёмного готического фэнтези. Разработчиков снова сменили, на этот раз — на авторов The Dungeon Of Naheulbeuk. Но из триквела сохранилось гексагональное поле боя — никаких больше брутальных сражений стенка на стенку по старым заветам Wizardry.

Welcome to Doll Town (13 февраля на PC): хоррор про японский городок, который захватили странные куклы ручной работы. Проект графически выглядит как нечто среднее между первой и второй Silent Hill, но в более анимешном стиле.

Welcome to Doll Town

Astrobotanica (16 февраля на PC): научно-фантастический выживач, в котором, как в Subnautica, главный герой терпит крушение на другой планете. Только он — пришелец, а место аварии — Земля, где люди всё ещё не вышли из каменного века.

Forgotlings (17 февраля на PC): нарисованный вручную кинематографический сайдскроллер. Это сиквел Forgotton Anne про мир забытых вещей, обретших сознание. Играть предстоит за манекена по имени Фиг, который на своём летающем корабле должен объединить пять племён перед лицом грядущей катастрофы.

Key Fairy (19 февраля на PC): психоделично фольклорный пацифистский буллетхелл, где нужно при помощи крюка-кошки цепляться за стены и собирать осколки звёзд, оставшиеся от забытых чудовищ.

Key Fairy

Love Eternal (19 февраля на PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch 1/2): психологический хоррор-платформер, где придётся постоянно манипулировать гравитацией, как в VVVVVV, чтобы сбежать из замка, который древнее божество построило из горестных воспоминаний.

Horripilant (20 февраля на PC): данжен-кроулер с пазлами, автобоем и элементами кликера. Исследовать фэнтезийное подземелье будет особенно жутко из-за того, что игра выглядит как набор старых иллюстраций западной фэнтезийной книжки-ужастика, которые зачем-то перерисовали на японском PC-88.

Reigns: The Witcher (25 февраля на PC, Android, iOS): симулятор короля, пытающегося выжить, управляя своим королевством, превратился в симулятор Геральта. Постоянно выбирая между двумя вариантами действий, нужно находить «меньшее зло», чтобы сбалансировать свои характеристики и провести ведьмака сквозь истории подвыпившего Лютика.

Reigns: The Witcher

Subway Surfers City (26 февраля на Android, iOS): продолжение легендарного раннера, который используют в мемах про то, что зумеры не могут смотреть кино, не отвлекаясь на что-то другое. В сиквеле добавят летающие скейтборды и отправят игрока на забеги по очень разнообразному мегаполису.

