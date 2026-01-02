История «Зайчика» получит развитие в полноценном романе: интервью с Дмитрием Мордасом

Дмитрий Мордас — автор хорроров, чьей популярности сейчас трудно не позавидовать. И всё благодаря рассказу «Зайчик» — произведению счастливой судьбы. Начав свою жизнь на конкурсе рассказов «Чёртова дюжина», «Зайчик» быстро обзавёлся аудиоверсией, затем был адаптирован под визуальную новеллу, а после история получила развитие сразу в нескольких сериях комиксов. А на последнем московском «Комик-коне» прозвучал ещё один, самый громкий анонс — «Зайчик» обзаведётся аниме-адаптацией.



Такие истории — редкость в мире отечественной фантастики, поэтому на «Комик-коне» мы решили не проходить мимо автограф-сессии Дмитрия и взяли у него интервью в попытке разобраться: в чём же причины столь оглушительного успеха? Об истории создания, визуальных образах и источниках их вдохновения с Дмитрием Мордасом поговорил наш автор и ведущий подкаста «Мира фантастики» Роман Файницкий.

Дмитрий, приветствую! Итак, ваш рассказ «Зайчик» вырос в популярную визуальную новеллу, теперь анонсирована экранизация, и выходят целых три серии комиксов — от вас, от авторов визуальной новеллы, а также анонсированы комиксы от сценаристов экранизации. Такую популярность трудно переоценить — тем интересней узнать, с чего же начиналась эта история?



Наверное, проще рассказать с самого начала. Когда я писал рассказ, то есть очень давно, я очень этого стеснялся, словно дело было подсудное. И никогда его никому не показывал. Но потом случился отбор в «Самую страшную книгу», и я подумал: «Отправлю-ка туда что-нибудь анонимно, на авось. Если выйдет плохо, текст поругают, но меня-то не найдут, никто не узнает, что это я». Отправил… и внезапно набрал больше всех очков. Занял первое место, обойдя в том числе матёрых авторов, чему сильно удивился. И сразу меня стали звать в сборники.



То есть это был ваш первый опубликованный рассказ?



Из опубликованных первый, да. И потом, в конце того же года, я решил поучаствовать в конкурсе «Чёртова дюжина». Собственно, для него и написал рассказ «Зайчик». В процессе работы сюжет сильно изменился: если в финальном варианте рассказа Звери приходят к Антону, главному герою, то в первой версии они являлись его сестре. Ну, классическая такая история, когда младшая сестра видит что-то странное, взрослые её словам не верят, а старший брат потихоньку начинает понимать, что что-то здесь не так. В процессе всё поменялось, и Звери уже стали приходить к самому герою.

Получается, вас заметили на «Самой страшной книге», а потом заметили на «Чёртовой дюжине » ?



Да, «Зайчик» занял на «Чёртовой дюжине» первое место, после чего сделали аудиокнигу, очень качественную. Её услышал Saikono, автор визуальной новеллы. Он связался со мной, предложил вместе с ним сделать игру. Я заинтересовался, причём сначала не слишком в это верил. Рассказ был довольно популярен в узких кругах, и мне несколько раз писали разные люди, а давайте, дескать, сделаем игру.



И всегда речь шла о визуальной новелле?



Нет, визуальную новеллу предлагал только Saikono. Раньше говорили просто об игре, хорроре или какой-нибудь выживалке. И всякий раз после того, как я говорил «хорошо, давайте», люди пропадали, на каком бы энтузиазме это ни начиналось. И когда мне написал Saikono, я подумал, что всё будет точно так же. Оказалось, зря я так подумал. Он очень пробивной человек, и если уж за что-то взялся, доводит до конца. Когда я уже пробовал выйти из проекта, он пытался втянуть меня до последнего. Настолько, что я чуть ли не прятался.



Это интервью мы записываем на фоне отзыва последнего, пятого эпизода визуальной новеллы «Зайчик» для «доработки сценария» из-за негативных реакций игроков. И наверное, здесь сразу стоит уточнить у вас — насколько глубоко вы, как автор оригинальной истории, были вовлечены в работу над визуальной новеллой?



Я работал над ней только в районе первого эпизода, а затем отдал разработчикам все свои черновики. И эти черновики очень сильно переработали. Из эпизода в эпизод процент «моего», взятого из этих черновиков, падал, до пятого эпизода не дошло, наверное, ничего. Я сам пятый эпизод пока не проходил, но уверен, что к финалу моего там не осталось.

Получается, что к концовкам, которые сейчас вызывают у игроков вопросы, вы отношения не имеете?



Да, это было после меня. Несмотря на это, и до меня сейчас уже доходит волна — от неё, конечно, приходится отбиваться.



А почему вы решили отойти от разработки игры?



В какой-то момент она превратилась в долгострой. Здесь я и вышел из проекта — меня тогда не устраивала зарплата, книги особо денег не приносили, у меня родился ребёнок, а основная работа занимала примерно часов десять в день.



А что за работа, если не секрет?

В организации, которая занимается налогами в электронном виде. Вроде айти, только без зарплаты айти.



Подходящая атмосфера для создания страшных историй!



Очень это дело не нравилось, я решил переучиться только на айти. Десять часов в день отдавал основной работе, ещё два или три тратил на обучение программированию. А «Зайчик» несколько лет не приносил ничего. Я подумал, что довольно логично сдать всё на чужие поруки, отправил черновики правообладателю новеллы и стал получать отчисления. Дальше в проект включились новые люди. Они дописывали сценарий, что-то перерабатывали, добавляли персонажей. Первые эпизоды были относительно успешны, с хорошими оценками, но популярности принесли немного. А потом, в 2023 году, когда новеллу стал проходить Куплинов, внезапно пришли миллионы новых людей, и начался бешеный рост популярности. Вот где-то здесь, наверное, мы и решили сделать по рассказу комикс. Права на рассказ приобрело издательство «Эксмо». На волне популярности оно выпустило целый сборник рассказов, и обнаружилось, что у «Зайчика» есть аудитория, жадная до этой вселенной, её визуального стиля, её образов, ожидающая их раскрытия.



Здесь, на «Комик-коне», вы представляете комикс, сделанный по вашему рассказу, а также первый том его продолжения в соответствии с оригинальным авторским видением. А сколько их планируется ещё?



У комикса будет вторая часть. Первая вышла по сюжету рассказа. Вторая часть — это уже доработанное продолжение, которое выйдет в четырёх книгах.



Получается, в итоге образовались две параллельные реальности: визуальной новеллы и оригинального видения автора. Как я понимаю, история рассказа продолжится уже в комиксе?



История продолжится в комиксе. Также я уже года четыре пишу роман, сюжет которого связан со вселенной «Зайчика», — это, собственно, расширенная версия самого рассказа со множеством новых персонажей. В рассказе открытая концовка — в романе же я хочу рассказать, кто это был, что это было, почему и что произошло дальше. Собственно, сейчас я его уже заканчиваю.



Значит, вам кажется что во многом причина вашего успеха - это череда счастливых совпадений, где в какой-то момент правильный стример просто посмотрел правильную игру?



Конечно, очень сложно медиум книг сливать с медиумом игр, а потом ещё и с медиумом YouTube. Получается, над книгой надстроилась эдакая воронка аудитории, потом чуть б о льшая воронка у игры, и потом ещё сверху — у роликов на YouTube. Аудитория перетекает из одной в другую, в принципе, но размерность остаётся.

Есть расхожее мнение, что современная фантастика лучше всего работает, продаётся и запоминается, когда существует одновременно в нескольких медиумах — визуальном, текстовом, интерактивном, — дополняющих друг друга. Но лично вас, как автора, писателя, такое существование — в игре, комиксе, будущей экранизации — вдохновляет? Или, возможно, наоборот сдерживает, отвлекает или не влияет вовсе?



Вообще не влияет. Я по этому поводу особенно не рефлексирую. Единственное, мне не очень нравится, что внешне комиксы порой слишком похожи на визуальную новеллу, но я понимаю, для чего это сделано. Несмотря на то что мы в хороших отношениях со студией, я бы хотел, чтобы моя вселенная чуть подальше находилась от игровой. Чтобы это были две разные истории, их успехи и их провалы были только их успехами, а мои успехи и провалы — только моими.

Заметно, что все авторы — что визуальной новеллы, что художники комикса, что грядущей экранизации — придерживаются условной аниме-стилистики. Но если бы вы могли свободно выбирать, то какой визуальный стиль ближе лично вам? Например, мне кажется что фигурам Зверей отлично подошла бы кукольная анимация.



О, кукольная анимация, безусловно, сделала бы историю максимально страшной, и я бы с огромным удовольствием на такое посмотрел. Марионетки и разного рода куклы — одна из тех штук, что меня действительно пугают в кинематографе. А вот если брать прям фантастический сценарий и представить, что я эксцентричный миллиардер, который может осуществить любой проект, то я бы очень хотел посмотреть мультверсию «Зайчика» в стилистике Майка Миньолы.



Наверное, один из самых запоминающихся элементов этой истории, антропоморфные Звери, которые приходят к детям, словно демоны или языческие монстры, — крайне фактурные визуальные образы. Возможно, при их создании у вас были источники вдохновения среди отечественных или зарубежных авторов?

Авторскую версию происхождения Зверей я сейчас не раскрою — это будет в романе, который ещё не опубликован, так что пока секрет. Как я понял, в визуальной новелле это также не стали раскрывать до конца. Я уже слышал жалобы на отсутствие объяснения. Из источников вдохновения самый фундаментальный, наверное, Стивен Кинг с его романом «Оно», который я прочитал ещё в раннем возрасте. Дети в атмосфере опасности, их общение — всё это в первую очередь пришло от Кинга. Из прочитанного в возрасте постарше стоит упомянуть Артура Мэкена и его рассказ «Белые люди». Прямых параллелей, конечно, нет, но я старался создавать схожую атмосферу.

Я понимаю, что это пока под покровом тайны, и всё же так и хочется спросить, дождаться хотя бы маленького намека — есть ли у Зверей шанс, хотя бы призрачный, снова стать людьми?



Ну, если оставаться в рамках мифологии романа, шанс есть, правда, они после этого больше не смогут жить. Так что правильнее будет спросить: смогут ли они умереть людьми?



Напоследок спрошу: каким автором вы себя видите в будущем, только хорроров или фантастики в целом? Что вы хотите писать? Какова будет жизнь писателя Мордаса после «Зайчика » ?



Сейчас только из хорроров у меня есть планы на несколько книг, и они на разных стадиях готовности. Один хоррор в атмосфере хрущёвок, в эстетике 1990-х, знаете, в стиле телепередач «Рен-ТВ» про каких-нибудь оборотней, вампиров, экстрасенсов — вот это вот всё. А вторая книга выходит более комедийной, но, конечно, тоже с хоррорной составляющей.

Большое вам спасибо за интервью!

