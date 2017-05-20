Панспермия. Что если нас создали пришельцы?

Если бы лет триста назад человека спросили, откуда взялась жизнь, он указал бы пальцем в небеса и счёл ответ исчерпывающим. Но наука этим не удовлетворилась и продолжила докапываться до истины, пытаясь выяснить, как появилась на Земле жизнь. Недостатка в версиях нет, но ни одна пока не получила достаточно веских подтверждений, чтобы превратиться из гипотезы в общепризнанную теорию. И в поисках ключа к главной загадке человек вновь обратил взор на небеса. Что, если все мы — дети панспермии, созданные пришельцами из иных миров?

Панспермия как научная теория

Идея, что жизнь зародилась не на Земле, а была занесена сюда из космоса, впервые прозвучала ещё за сотни лет до нашей эры. Первым её высказал афинский философ Анаксагор. С его лёгкой руки появился термин «панспермия», который можно перевести с греческого как «семена повсюду». Именно эти семена, как полагал Анаксагор, служили источником жизни во Вселенной. В эпоху античности его точка зрения оказалась чересчур смелой и не прижилась.

Вновь о ней вспомнили в XIX веке, когда Чарльз Дарвин в заложил основы эволюционного учения. Понимая, что его теория и так произведёт в научном мире эффект разорвавшейся бомбы, Дарвин предпочёл не касаться вопроса, как, собственно, зародилась жизнь. Но великий учёный всколыхнул интерес к теме. Уже в 1865 году — всего через шесть лет после публикации «Происхождения видов» — немец Ганс Рихтер высказал предположение, что первые микроскопические организмы занесены на Землю из космоса, а в качестве транспорта выступали метеориты.

Постепенно идея панспермии начала приживаться в научном мире. Уже в конце XIX века о том, что жизнь могла быть занесена на нашу планету извне, говорили такие видные учёные как лорд Кельвин и Сванте Аррениус. Правда, последний полагал, что переносчиками жизни служат не метеориты, а споры, которые перемещаются в космосе под воздействием света.

Чем привлекает учёных теория о внеземном происхождении жизни? Дело в том, что, согласно вычислениям, вероятность самопроизвольного зарождения жизни на Земле ничтожно мала. А вот в условиях, отличных от земных, расклад может выйти иным. Можно предположить, что первая жизнь появилась за пределами нашей планеты и затем была сюда занесена. Правда, теория панспермии не отвечает на вопрос, как же изначально появилась жизнь, а лишь предлагает механизм её распространения.

Доказательства за и против панспермии

Любая серьёзная теория нуждается не только в авторитетных сторонниках, но и в доказательствах. Искать свидетельства внеземного происхождения жизни начали лишь во второй половине XX века. Исследователи обратили внимание на метеориты, в осколках которых надеялись обнаружить следы инопланетных микроорганизмов. Результаты поисков оказались… неоднозначными.

В 1965 году общественность с энтузиазмом приняла новость о находке в Оргуэльском метеорите семян, которым, естественно, приписали внеземное происхождение. Восторг оказался преждевременным — оказалось, что семена эти принадлежат земному растению; они были помещены руками человека внутрь осколка и замаскированы. Кто именно это сделал, так и осталось загадкой.

Учёных этот конфуз не смутил, и в 1996 году NASA объявило, что в метеорите Allan Hills 84001, прибывшем на нашу планету с Марса, найдены крошечные окаменелые бактерии. На сей раз о подделке не могло идти речи, но интерпретация находки вызвала жаркие споры . Многие учёные не согласились с выводами специалистов NASA, посчитав, что те выдают желаемое за действительное. Обнаруженные структуры, хотя и напоминают бактерии, могли образоваться в ходе простых химических процессов.

С тех пор ещё несколько исследовательских групп объявляли, что им удалось отыскать в осколках других метеоритов следы организмов внеземного происхождения. Но полученные результаты всякий раз оказывались весьма спорными и не были приняты научным сообществом в качестве доказательства теории панспермии.

Дэн Браун, умеющий улавливать тренды, написал на эту тему роман «Точка обмана». Группа американских исследователей отправляется в экспедицию на ледовый шельф Милна, где обнаружены осколки метеорита. Внутри него якобы сохранились окаменелые останки насекомых внеземного происхождения. Учёным поручено удостовериться в подлинности сенсационной находки. Увы, та оказывается подделкой, созданной с целью манипулировать правительством США.

Возможно ли? Да! Доказательств внеземного происхождения жизни до сих пор нет. Но способность простейших организмов перенести космическое путешествие не вызывает сомнений. Первое свидетельство тому получено благодаря полёту «Аполлона-12» на Луну. Астронавты вернули на Землю фрагменты беспилотного зонда Surveyor 3, в камере которого учёные обнаружили случайно попавшую туда бактерию Streptococcus mitis. Она прекрасно пережила путешествие к Луне и обратно. Подобные организмы, способные переносить экстремальные условия среды, назвают экстремофилами. Способность микробов переносить жестокие условия открытого космоса подтвердил и эксперимент, проведённый в 2008 году на борту Международной космической станции. Вернее — за её бортом, куда был помещён осколок горной породы. Находившиеся там бактерии умудрялись жить в открытом космосе аж полтора года.

Одна из версий теории панспермии гласит, что распространение жизни по Вселенной не обязательно естественный процесс. Возможно, за ним стоит чей-то разум. Первым серьёзным сторонником этой версии стал нобелевский лауреат в области медицины Фрэнсис Крик. Он предположил, что даже для высокоразвитой цивилизации путешествия между звёздными системами и колонизация галактики могут оказаться невыполнимыми задачами. В таком случае она захочет распространить жизнь по Вселенной иным способом.

Самым разумным решением, по мнению Крика, стало бы отправить к другим планетам простейшие формы жизни, надеясь, что микроорганизмы приживутся в новом доме и дадут щедрые всходы, вплоть до новых разумных видов. Учёный не исключал, что так и появилась жизнь на Земле. Крик полагал, что в будущем сам человек может начать распространять «семена» жизни по Галактике.

Панспермия в фантастике

Разумеется, именно гипотеза направленной панспермии наиболее любима фантастами. Она не только даёт интересную тему для сюжетов, но и помогает… экономить бюджеты.

Вы никогда не задумывались, почему пришельцы в фантастике так похожи на нас? Вспомним популярные космические сериалы и игры: «Звёздный путь», «Вавилон-5», Mass Effect, Halo… В каждой из них Homo sapiens сталкивается с инопланетными народами, поразительно похожими на человека и нередко даже способными к скрещиванию с ним. А ведь эти виды на протяжении миллионов лет развивались в полной изоляции друг от друга!

Конечно, на самом деле мы просто придумываем инопланетян по нашему образу и подобию, а создатели фантастических сериалов экономят на спецэффектах, делая пришельцев гуманоидными. Но в рамках сюжета объяснить подобное сходство можно лишь наличием единого источника жизни — причём как раз в космосе.

Так, в шестом сезоне сериала «Звёздный путь: Следующее поколение» команда «Энтерпрайза» выясняет, чем объясняется поразительное сходство людей, клингонов, вулканцев и других гуманоидных рас Млечного пути. Оказывается, у них был общий прародитель — народ, ставший первым хозяином Галактики аж четыре с половиной миллиарда лет назад. Древние гуманоиды обследовали все уголки Млечного пути, но так и не отыскали братьев по разуму. Тогда, страдая от одиночества и понимая, что со временем их цивилизацию ждёт гибель, они «засеяли» несколько планет образцами собственной ДНК. «Сеятели» рассчитывали, что на этих планетах эволюция приведёт к появлению рас, схожих с ними самими. И не прогадали.

Аналогичное объяснение есть в сериале «Доктор Кто»: галифрейский учёный Рассилон засеял галактику спорами, изменяющими ДНК организмов так, чтобы все разумные виды развивались по образу и подобию его сородичей, Повелителей Времени. Так что это не Доктор чересчур гуманоиден — это все люди чересчур доктороидны!

Схожая история рассказана в фильме «Миссия на Марс». Первые астронавты, ступившие на поверхность Красной планеты, сталкиваются там с голограммой древнего марсианина. Она-то и объясняет всё ошарашенным землянам.

Некогда Марс был цветущей планетой, но падение гигантского астероида безвозвратно уничтожило его экосистему. Марсианам пришлось переселиться за пределы Солнечной системы. Но перед этим они «засеяли» соседнюю Землю собственным ДНК. Прошёл какой-то миллиард лет, и потомки древних марсиан обрели разум, освоили космические путешествия и вернулись на свою погибшую прародину…

Едва ли не самый необычный пример панспермии встречается во вселенной «Звёздных войн». Тысячелетия назад воинственная раса юужань-вонгов погрязла в междоусобицах, уничтожила свою планету Юужань’тар. Но планета обладала собственным разумом и, предвидя гибель, позаботилась о продолжении рода.

Юужань’тар направила в удалённые уголки вселенной свои «семена». Одно добралось до знакомой нам «далёкой» галактики и породило живую планету Зонама Секот, которая не только имела сознание, но и умела сама перемещаться в космосе. Когда вонги вторглись в далёкую галактику, именно вмешательство Зонамы Секот помогло их остановить.

Ну а известный фантаст и основатель церкви сайентологии Рон Хаббард включил в своё учение легенду о том, что жизнь на Земле создал злобный космический диктатор Ксену. 75 миллионов лет назад он репрессировал несколько миллиардов несогласных очень оригинальным образом. Их заморозили, перевезли на Землю, сбросили в вулканы и взорвали водородными бомбами. После чего души диссидентов переселились в тела людей. А вскоре на Землю был сослан и сам Ксену, потерпевший поражение в гражданской войне, и до XX века спал, подобно Ктулху.

Надо заметить, впрочем, что современная церковь сайентологов стыдится хаббардовской мифологии и больше не использует её в проповедях.

Опасные контакты

Читайте ещё: Палеоконтакт: встречи древних с пришельцами Человечество ждёт контакта с инопланетянами — но что, если он давно состоялся? Эту тему любят поднимать не только параучёные, но и фантасты.

Со сцены панспермии начинается фильм «Прометей» из серии о Чужих. Как выясняется, нашу расу создали Инженеры, они же «космические жокеи» — массивные белокожие гуманоиды. Один из наших «праотцов» пожертвовал собой, чтобы его ДНК попала в первобытный океан и привела к зарождению человечества.

Позже Инженеры не раз посещали первобытные племена и оставили нашим пращурам звёздную карту, с помощью которой в 2089 году экипаж звездолёта «Прометей» находит их древнюю базу. Правда, радостной встречи с создателями не получилось. База Инженеров погибла из-за утечки биологического оружия, которое, по всей видимости, предназначалось для уничтожения Земли…

По признанию режиссёра Ридли Скотта, он вернулся к фантастике спустя почти три десятка лет именно потому, что этот сюжет его действительно увлёк. К сожалению, фильм так и не раскрыл, чего добивались Инженеры, зачем они создали людей и почему хотели их уничтожить людей. Его сиквел «Чужой: Завет», посвящённый экспедиции на родную планету Инженеров, не особо прояснил ситуацию, зато раскрыл историю происхождения Чужих.

Не только создатели «Прометея» видят в панспермии потенциальную угрозу для человечества. Так, в «Звёздном десанте» арахниды заселяют новые планеты как раз с помощью подобного механизма. К очередному миру, выбранному жуками для колонизации, направляется поток спор, содержащих их зародыши. Стоит потоку достигнуть цели, как малыши тут же начинают с невероятной скоростью размножаться, стремительно превращая очередную планету в свою колонию. Когда арахниды столкнулись с человечеством, произошёл неизбежный колониальный конфликт.

Есть среди инопланетных рас и те, что пытались с помощью панспермии колонизировать нашу планету, выжив с неё коренных обитателей. Особое коварство проявили скрины из вселенной Command & Conquer, которые занесли на Землю минерал тиберий. Он служил идеальным аккумулятором природных ресурсов, но был смертельно опасен для земной флоры и фауны. Так скрины, во-первых, спровоцировали ожесточённые войны за обладание бесценным кристаллом, ослабляя людей. Во-вторых, тиберий расползся по поверхности Земли, подобно вирусу, и кардинально изменил её экосистему, адаптируя её под вкусы инопланетян.

Блестящий план, впрочем, не учёл, что человек способен адаптироваться к самым неблагоприятным обстоятельствам. Скрины рассчитывали, что местное население не сможет оказать достойного сопротивления и отравленный тиберием мир достанется им практически без борьбы… Не тут-то было.

Хитростью, а не грубой силой, действовали и химеры из трилогии Resistance. С помощью Тунгусского метеорита они занесли на Землю вирус, способный изменять ДНК человека. Инфицированная жертва впадала в кому, а после пробуждения это был безвольный мутант, готовый убивать бывших сородичей или превращать их в себе подобных. Аналогичным образом враждебные споры попали на Землю в обеих версиях фильма «Вторжение похитителей тел», только там злобные пришельцы не зомбировали людей, а делали их копии.

А организм, прибывший на Землю на метеорите в фильме «Эволюция», не желал зла человечеству, но невольно поставил под угрозу его существование. Ну разве он виноват, что в комфортных земных условиях он начал эволюционировать не по дням, а по часам и стал смертельной угрозой для всех местных форм жизни? .. К счастью для людей, у резвого пришельца обнаружилась непереносимость… одного из ингредиентов шампуня Head & Shoulders. Так что в этот раз люди буквально смыли с лица Земли непрошеного гостя.

Люди как боги

Но даже если будет достоверно установлено, что жизнь сама зародилась на старушке Земле, это вовсе не поставит крест на идее панспермии. Ведь мы сами сможем воплотить её в реальность, если направим «семена» земной жизни за пределы нашей родной планеты. Какая нам от этого польза, кроме возможности ощутить себя «космическими садоводами»? Если «засеивать» удалённые уголки галактики, то в обозримой перспективе это вряд ли что-то даст человеку.

Другое дело, если мы обратим свой взор на планеты Солнечной системы. Когда мы возьмёмся за терраформирование Марса и Венеры, нам не обойтись без помощи микроорганизмов. Ещё в 1961 году астрофизик Карл Саган предложил использовать генномодифицированные одноклеточные водоросли для изменения атмосферы Венеры. Вскоре стало понятно, что из-за плотности атмосферы и нехватки водорода сами по себе простейшие организмы не сделают её пригодной для жизни. Но в комплексе с другими мерами идея Сагана имеет все шансы сработать. Тогда водоросли помогут в создании на другой планете полноценной биосферы.

* * *

Гипотеза панспермии снова и снова будет привлекать романтиков. Ведь если наша прародина действительно где-то среди звёзд, то мы просто обязаны к ней вернуться.

Что почитать? Дэн Браун «Точка обмана»

Роберт Хайнлайн «Звёздный десант»

Фрэнсис Крик «Жизнь как она есть: ее зарождение и сущность» Что посмотреть? «Миссия на Марс» (2000)

«Эволюция» (2001)

«Прометей» (2012) Во что поиграть? Resistance: Fall of Man (2006-2011)

Command & Conquer 3: Tiberium Wars (2007)

Spore (2008) Что послушать? Альбомы проекта Ayreon