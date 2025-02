Легенда о големе: как сотворить жизнь из глины

В «Симпсонах», в серии Treehouse of Horror XVII (часть You Gotta Know When to Golem), Барт находит Голема, работающего на клоуна Красти, и переподчиняет его себе. Поначалу Барт заставляет Голема хулиганить, но когда Лиза бросает тому в рот бумажку с надписью «говорить», существо начинает жаловаться, что вообще-то оно мирное и доброе. Этот Голем тоже обретает подружку, вылепленную для него из пластилина.