Почему кошки мурлычут? Теоретические основы и неразгаданная тайна кошачьего урчания

Согласно обзору The Taming of the Cat, в мире живёт более 600 миллионов домашних кошек. Но мы до сих пор мало что знаем об этих своевольных пушистых созданиях. И среди самых загадочных явлений, связанных с кошками, далеко не последнее место занимает мурлыканье. Эти мягкие и ритмичные убаюкивающие звуки знакомы абсолютному большинству людей, и тем не менее учёные до сих пор не могут до конца разобраться в том, как они появляются. Зачем коты мурлычут? Как они это делают и что с этого получают?