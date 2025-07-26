Почему кошки мурлычут? Теоретические основы и неразгаданная тайна кошачьего урчания

Согласно обзору The Taming of the Cat, в мире живёт более 600 миллионов домашних кошек. Но мы до сих пор мало что знаем об этих своевольных пушистых созданиях. И среди самых загадочных явлений, связанных с кошками, далеко не последнее место занимает мурлыканье. Эти мягкие и ритмичные убаюкивающие звуки знакомы абсолютному большинству людей, и тем не менее учёные до сих пор не могут до конца разобраться в том, как они появляются. Зачем коты мурлычут? Как они это делают и что с этого получают?

Читайте также Разум животных. Есть ли у зверей язык и мышление? Влад Стерхов 26.06.2018 44127 Как научить обезьяну говорить, понимает ли вас дельфин, как долго птицы помнят обиды и на что способен коллективный разум пчёл.

Домашнее животное

Gweltaz / [CC BY-SA 2.0]

Всё бесконечное разнообразие кошачьих произошло от незначительного количества «первокошек». Традиционно считалось, что впервые кошка была одомашнена в Древнем Египте около 3600 лет назад, однако последние археологические исследования показывают, что этот процесс начался гораздо раньше и не только там. В уже упомянутом обзоре The Taming of the Cat исследование ДНК почти тысячи диких и домашних кошек со всего Старого Света позволило заключить, что одомашнивание происходило в нескольких разных местах — причём возможно, что в каждом случае появлялась определённая порода. Это может объяснить такое большое число различий между, например, персидскими и ориентальными кошками, между ангорскими кошками и девон-рексами.

Около 130 тысяч лет назад в пустынях Северной Африки возник подвид Felis silvestris lybica (дикая лесная кошка), и пока он не планирует вымирать: его представители до сих пор охотятся в зарослях саксаула. Считается, что около 5−9 тысяч лет назад несколько степных «первокошек» этого подвида были одомашнены на Ближнем Востоке, каждая в своём месте и в своё время.

Представители вида Felis silvestris lybica — дикие лесные кошки — до сих пор охотятся в лесах Южной Африки Sonelle / [CC BY-SA 3.0]

Несмотря на долгую совместную историю, мы, по сути, ничего не знаем о кошках. Мы даже не можем точно сказать, одомашнены ли они. В отличие от других одомашненных существ, «приручение» кошек мало поспособствовало выживанию человека. Собаки охраняли людей и помогали им охотиться, коровы и остальной скот давали молоко и мясо — их приручение действительно повлияло на жизнь наших предков. Раньше предполагалось, что кошки оберегали запасы от мышей, но позже выяснилось, что при зернохранилищах никогда не жили стаи кошек — а присутствие одного-единственного животного могло отпугнуть лишь часть грызунов. Если от них и была польза, то явно не сопоставимая с той пользой, что кошки получали от нас.

Некоторые учёные и вовсе выступают против идеи об одомашнивании кошки. По их мнению, это не мы одомашнили кошку, а кошка одомашнила нас. Она пришла к нам, во-первых, потому что рядом с нами всегда были синантропы — неодомашненные животные, чья жизнь тесно связана с человеком. Например, мыши, за которыми не нужно охотиться в зарослях. Во-вторых, потому что у кошек здорово получалось манипулировать людьми. Они поняли: сделай голосок пожалобнее и глаза покруглее, поурчи на коленках, и эти глупые бесшёрстные обезьяны сделают всё, что ты пожелаешь.

Можно было бы предположить, что коты начали мурлыкать именно тогда, когда поняли, насколько это нравится людям и какие выгоды это сулит. Однако думать так нас заставляет антропоцентризм — зацикленность на себе и своём виде. На самом деле коты мурлыкали задолго до того, как пришли в человеческие дома.

Изображение кошки в египетской гробнице, датируется XV веком до нашей эры

Звуки счастья

В обзоре немецкого зоолога Густава Петерса (Mammal Review, 2002) мурлыканье характеризуется как непрерывный звук, производимый входящим и выходящим воздушными потоками. Способность к такой вокализации наблюдается только у малых кошек и у виверр. Особняком стоит снежный барс (Panthera uncia), а также пума (Puma concolor); они умеют мурлыкать, как малые кошки, а вот рычать, как прочие, — нет.

Первыми классифицировать звуки, издаваемые домашними кошками, попытались исследователи из Рочестерского университета (Moelk M., The American Journal of Psychology, 1944). Они выделили 16 основных звуков, из которых два — bewilderment (недоумение) и refusal (отказ) — оказались наиболее редкими, восемь использовались в драках и различных брачных игрищах, а остальные наблюдались в строго определённых случаях (это касается, например, звука acknowledgment — узнавание, подтверждение). Авторы работы иронично отметили отсутствие у кошек единого языка с устоявшимися правилами произношения: так, английские коты говорят mews, индийские — myaus, китайские — mio, арабские — и вовсе naona.

Эти звуки учёные разнесли по трём большим категориям на основании того, как они издаются. К первой отнесли классическое мурлыканье, происходящее с полностью закрытым ртом. Ко второй — звуки, при которых рот сначала открыт, затем постепенно закрывается (это звуки-гласные, в основном укладывающиеся в формулу [a:ou]). К третьей категории относятся звуки, произносимые с постоянно открытым (tensely — напряжённо открытым) ртом.

Раньше умение рычать ученые связывали с неполным окостенением подъязычной кости, однако снежный барс, несмотря на это, рычать не способен. Зато мурлычет подобно домашним кошкам Greg Hume / [CC BY-SA 4.0]

Если обратить внимание на социальный контекст, то окажется, что кошачьи мурлычут в совершенно разных ситуациях. Кошка-мать так контактирует с маленьким, ещё глухим и слепым котёнком. Иногда мурчащий кот может быть просто очень доволен. А иногда урчание — способ успокоить себя, помочь себе, особенно при травме или сильной боли, однако данные об этом отрывочны и требуют дополнительных исследований. По предположению бихевиористов, у мурлыканья есть конкретная функция — служить индикатором того, что кошка не представляет угрозы (Eldredge D., Cat owner’s home veterinary handbook, 2008).

Некоторые учёные выделяют так называемый stress purr — аналог нервного смешка у человека. Сами хозяева часто замечают, что кошка мурчит, когда чего-то хочет (обычно это «что-то», конечно, еда, но хотелки у кошек разные). В 2009 году учёные из Сассекского университета выделили так называемый soliciting purr — вымогательствующее мурлыканье (McComb K. et al., Current Biology, 2009). У такой вокализации есть особенность: к обычному звуку урчания добавляется частота плача человеческого ребёнка. Чаще всего так мурчат особи, привязанные к одному конкретному человеку. Есть забавные данные из литературы, что некоторые люди путают с плачем ребёнка урчание сиамской кошки (в отношении вокальных данных представители этой породы считаются особо одарёнными).

Если выразиться утрированно, теория эволюции говорит нам: если что-то у кого-то есть, значит, это что-то важно для его выживания. Мурчание появилось у кошачьих задолго до одомашнивания и даже до того, как все эти кошачьи распределились по нынешним таксонам; так зачем оно нужно? Как мы отмечали, у этого навыка предположительно есть две сферы применения — коммуникация с себе подобными и влияние на собственное здоровье. Если с первым всё более-менее ясно (слепой котёнок может ориентироваться на урчание матери), то как дела обстоят со вторым?

Котята начинают мурлыкать с двухдневного возраста Max Schwoelk / [CC BY 2.0]

Можно зайти со стороны ультразвука, который используется для физиотерапии. Он способствует улучшению оксигенации и кровотока, росту тканей, а иногда — увеличению бактериальных колоний. Служит ли мурчание кошкам своего рода физиотерапией? Такая вероятность есть. Fauna Communications Research Institute и ENDVECO несколько лет назад запустили крупный проект, анализирующий урчание как оздоровительную процедуру. Учёные из этих организаций отметили, что в сравнении с собаками у кошек реже встречаются ортопедические проблемы и болезни, связанные с мышцами, — возможно, это и есть следствие «оздоровительного мурчания»? Идея прекрасная, но что, если дело просто в более гибком скелете?

В том же исследовании от 2002 года Густав Петерс показал, что мурчание точно связано с отсутствием диспноэ (одышки). Специалисты изучали кошек и собак с диагнозом «подострый некроз миокарда»: одышка отмечалась у всех псов, но не встретилась ни у одного кота! Вероятно, мурчание, затрагивающее большое количество органов — от голосовых связок до грудины, — каким-то образом облегчает дыхание. Но каким именно? Как вообще выглядит этот процесс изнутри?

Голая анатомия

Фелинотерапия — способ лечения некоторых заболеваний через контакт с кошками. Обычно речь идет о простом взаимодействии с животным, которое успокаивает и умиротворяет человека, но кое-где считается, что кошачье мурлыканье способно на большее Enrico / [CC BY 2.0]

На настоящий момент чёткой анатомической структуры, ответственной за мурчание, не обнаружено. Существует масса гипотез, но ни одна из них не доказана.

Вначале считалось, что эти специфические звуки рождаются в гортани и голосовых связках, однако идею практически сразу отвергли: кошки, перенёсшие трахеостомию, продолжали урчать, несмотря на то что воздушный поток через гортань шёл совсем по-другому. Также было показано, что мурлыкать способны даже кошки, у которых вообще нет функционирующей гортани (Hardie E. M. et al, Journal of the American Veterinary Medical Association, 1981).

Маккистон (Veterinary Medicine, 1966) предположил, что мурлыканье — это шум крови, проходящей по сосудам через грудную клетку. Они заметили, что чаще всего кошки мурлычут, когда их глядят (поразительное открытие, правда?), и это сопровождается непроизвольным выгибанием спины. Исследователи предположили, что из-за изгиба аорта — главная артерия в груди — резко выбрасывает кровь . Такие взрывные волны вызывают турбулентность, которая слышна как мурлыканье. Чтобы проверить гипотезу, учёные давали местный анестетик в брюшную полость и делали надрез, чтобы вручную пальпировать аорту на предмет фремита (вибрации). Другая группа исследователей предположила, что мурлыканье происходит благодаря турбулентности в полой вене, а не в аорте. Эти гипотезы более-менее объясняли, почему кошки урчат, когда трутся об ноги, но, увы, совершенно упускали случаи, когда они мурлычут лёжа.

Гипотезы о «кровяном» урчании при выгибании спины не учитывали ситуации, в которых кошки мурлычут лежа christina rutz / [CC BY 2.0]

В 1985 году Стогдейл и Делак именно на спокойно лежащих кошках доказали, что гемодинамические гипотезы неверны. Позже было показано, что максимальная амплитуда мурлыканья наблюдается вблизи рта и носа, а не глотки или груди. Недавно учёные высказали предположение, что мурлыканье «вызвано подёргиванием голосовых мышц, в то время как у больших кошек анатомические особенности голосовых связок препятствуют таким быстрым сокращениям» (Weissengruber, G. E., Journal of Anatomy, 2002; Anatomical Imaging, 2008).

Цифры, которыми специалисты пытаются описать урчание, не сильно способствуют пониманию процесса. В исследовании, опубликованном в Journal of Zoology в 1991 году, учёные Сиссом и Райс совместно с уже упоминавшимся Петерсом заключили, что домашние кошки мурлычут с частотой 26,5 герц. Этот результат в 2010 году оспорили Эклунд, Дути и тот же Петерс — у них частота отличалась на несколько герц. Возможно, такая разница связана с тем, что в большинстве исследований были очень маленькие выборки — в одном из них участвовало… всего четыре котика!

При описании урчания учёные также используют термины «ингрессивный» и «эгрессивный» — ими в фонетике определяются фазы вдоха и выдоха. Поток воздуха, направленный внутрь, называется ингрессивным; тот, что направлен наружу, — эгрессивным. Поскольку мурлыканье слышится и на вдохе, и на выдохе, оно укладывается в общую формулу [mhr]; [mh] кот издаёт на выдохе, а [hr], соответственно, на вдохе. Часть [hr] иногда повторяется на одном вдохе несколько раз, от этого зависит общая длина мурка (одного акта урчания). Если у вас есть кот, вы можете легко заметить разницу между фазами: положив ему руку на грудную клетку, вы почувствуете, что на выдохе мурлыканье звучит громче.

А как мурлычут ваши пушистые? Daly69 / [CC BY-SA 3.0]

Чуть больше известно о так называемом центре урчания в кошачьем мозге. Он связан с гипоталамусом, который ассоциируется с распознаванием эмоций и ответом на них. Когда кошка получает приятный стимул — например, если ей чешут подбородок, — гипоталамус высвобождает эндорфины, которые стимулируют центр урчания. Примерно так же гипоталамус отвечает на болезненные стимулы — в этом случае эндорфины работают как болеутолитель; нередки случаи, когда кошка урчит в стрессовых для себя случаях. Видимо, в этом тоже проявляется оздоровительная функция мурлыканья.

Как видите, в науке накопилось какое-то количество данных о кошачьем мурчании. Учёные выяснили, в каких ситуациях кошки урчат, создали классификацию мурлыканья, попытались его обсчитать и обнаружить ответственные за него органы. Однако исследование мурчания напоминает блуждание в лесу: нащупав новую тропку, специалисты тут же попадают в бурелом, который им приходится разгребать, порой жертвуя внятными гипотезами. Так что процессы, лежащие в основе кошачьего мурлыканья, до сих пор покрыты тайной.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.