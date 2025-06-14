Развитие гигиены: сияющая Античность, немытое Средневековье и путь к современной дезинфекции

Родители и воспитатели в детских садах с ранних лет твердят нам о том, как важно мыть руки перед едой и не тянуть в рот предметы с пола. Ко взрослому возрасту у нас уже формируются вполне чёткие представления, какие вещи стоит делать, какие не стоит и почему они влияют на наше здоровье. Скажем, что использовать мыло и чистить зубы можно и нужно, а вот воду из речки лучше не пить. И хотя ряд учёных считают гигиену инстинктивной — мы склонны испытывать отвращение к тому, что может нам навредить, — у неё есть своя история. Как же человечество научилось мыть руки и когда зародилась гигиена?

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Зачатки гигиены

Атрибуты греческой богини Гигиеи, чаша и змея, стали символами современной медицины

Какое-то поведение, связанное с гигиеной, несомненно, инстинктивно, поскольку оно наблюдается и у животных. Например, птицы и млекопитающие очищают свои гнёзда от фекалий, а еноты, барсуки, лемуры и тапиры пользуются специальными уборными отнорками. Овцы избегают пастбищ с фекалиями, а одна из причин, по которой северные олени и карибу мигрируют, — стремление защититься от паразитов, скопившихся на сильно занавоженных полях.

Термин «гигиена» имеет греческое происхождение: слово, означающее «здоровье», образовано от имени богини Гигиеи — что значит «здоровая»; несмотря на это, люди пытались предотвращать болезни с помощью различных действий задолго до Античности. Вероятно, у большинства читателей образ древнейшего человека и его жилища никак не вяжется с правилами гигиены, но последние раскопки показывают, что это далеко не так.

Например, при раскопках в Дманиси (Грузия) на зубах человека, чей вид был определён как Homo erectus, учёные нашли специфические бороздки, сделанные тонким каменным орудием. Сейчас такие царапины обычно ассоциируются в стоматологии с неправильным использованием зубочисток и последующим развитием пародонтита; это значит, что повреждения на тех участках не могли появиться естественным путём, поскольку те зубы не участвуют в пережёвывании пищи. Возраст окаменелостей составляет 1,77 миллиона лет. Получается, уже тогда могла существовать гигиена.

3D-модель зуба древнего человека. В правой части видны бороздки, оставленные зубочисткой M. Binkowski

Вероятно, использовать зубочистки, как и проводить другие подобные манипуляции, например соблюдать гигиену тела, древний человек додумался эмпирически. Кто-то заметил, что чистота меньше привлекает хищников и меньше отпугивает добычу, — и решил, что нужно мыться и натираться травами. Кто-то другой понял, что длинная борода и волосы мешают в схватке, — и люди стали бриться сначала острыми раковинами, а потом и кремниевыми бритвами. У древнего человека был даже аналог современного шугаринга, только использовали при этом быстро застывающую глину и грязи. Неандертальцы, по-видимому, выщипывали волосы пинцетами из ракушек. К тому же на ранних наскальных рисунках часто изображены безбородые люди.

Погребение мёртвых также можно рассматривать как раннее гигиеническое поведение человека (хотя, разумеется, у всех этих практик были и другие, чаще всего мистически-религиозные причины).

Просвещённая Античность

В Древней Греции гигиена тела была неотъемлемой частью культуры

Считается, что гигиена как наука появилась у древних греков, хотя и египтяне, и китайцы, и многие другие народы древности считали гигиенические процедуры чрезвычайно важными. Уже в Древнем Египте делали прототип зубной пасты из кореньев, добавляя в неё измельчённую в порошок золу бычьих копыт, мирру, обожжённую яичную скорлупу и пемзу. Также египтяне сбривали все волосы, чтобы предотвратить заражение вшами и быстрое загрязнение тела в жарких условиях полупустыни. А в Иудее уже в древнем Моисеевом законодательстве были описаны режим питания, половая гигиена, изоляция заразных больных и прочие меры для поддержания здоровья.

В Древнем Китае особое внимание уделялось водным процедурам — в Ли Цзи («Книге обрядов»), составленной в период сражающихся царств, сказано, что люди должны принимать горячую ванну или душ каждые пять дней и мыть голову каждые три дня. В Индии на рубеже нашей эры появился свод правил; мытьё, согласно нему, относится к пяти нитья-кармам — обязательным ежедневным действиям. Уделялось внимание и гигиене полости рта — оттуда в современную ЗОЖ-культуру пришло полоскание рта маслом.

В Греции основной упор в том, что касается гигиены, делали на силу и красоту, то есть на внешние характеристики, но были не чужды и спа-процедурам — обязательные омовения перед приёмом пищи описаны даже в «Одиссее». Скорее всего, предки греков позаимствовали идею ванны и ванных процедур у критян: одна из древнейших сохранившихся ванных комнат находится в главном критском дворце, Кноссе. Глиняная ванна в этой комнате датирована II тысячелетием до нашей эры.

В Древнем Риме и Древней Греции были популярны термы — общественные бани худ. Лоуренс Альма-Тадема

И греки, и представители других древних цивилизаций параллельно пришли к изобретению мыла — его получали, смешивая животный или растительный жир с золой. Кроме такого мыла, греки использовали экстракты мыльнянки лекарственной (Saponária officinális), содержащей много сапонинов — алкалоидов, омыляющихся в воде; их до сих пор применяют в различных средствах для чистки шерсти и других тканей. Были у греков и зачатки водопровода, обычно состоявшие из нескольких резервуаров, где собиралась дождевая вода, и труб, подводивших воду к зданиям. В Афинах даже существовали общественные свалки — греки хорошо понимали связь между заболеваниями и большим количеством мусора и отходов.

Римляне развили греческие представления о гигиене. Многим известны римские термы: такие банные комплексы обычно состояли из нескольких обширных ванн, похожих на плавательные бассейны, небольших холодных и горячих бассейнов, саун и комнат, где можно было депилировать кожу и получать массаж. В Риме же появилась первая настоящая канализация и первые общественные туалеты: к 315 году нашей эры в Риме их насчитывалось 144.

Тёмные века

Связь эпидемий и крыс, которые плодились в городах и разносили инфекцию, в Средневековье была не очевидна худ. Питер Брейгель-старший

В Средневековье гигиенические процедуры на территории Европы перестали быть чем-то рутинным, и этим не преминули воспользоваться патогенные микроорганизмы: эпидемии тифа, оспы и, конечно, чумы — одни из главных элементов любого рассказа о Средних веках. Отчасти это можно связать с раздробленностью и разобщённостью бывших великих государств, отчасти — с возросшей общественной ролью религии. Некоторые ранние представители церкви выступали против бань и омовений — так, папа Бонифаций I резко осуждал купание и называл его бездуховным.

Но по мнению других религиозных деятелей, например Климента Александрийского и Тертуллиана, мытьё способствовало хорошему здоровью. Церковь даже строила раздельные бани при монастырях и рядом с местами паломничества. Папа Григорий Великий призывал своих последователей расценивать купание как необходимую телесную потребность.

Великолепная королева Елизавета I мылась всего раз в месяц

В XI и XII веках купание снискало популярность у высшего класса: монастыри, куда знать отправлялась время от времени, были всегда оборудованы банями. Принимать ванны обязывали даже монахов — правда, только два раза в год. Но потом появилось мнение, что вода увеличивает вероятность развития болезней, и от купаний отказались практически совсем: уход за телом сводился к использованию различного рода духов, перебивающих запах пота. Кроме того, поздняя церковь видела в купании некое развратное действо — и эпидемия сифилиса, разразившаяся в XV веке и унёсшая жизни нескольких миллионов человек, только усилила неодобрение по отношению к баням. Испанцы в ходе Реконкисты во всех завоёванных городах немедленно закрывали бани — мыться предписывалось в рубашках в отдельных комнатушках, а иногда и вовсе только холодной водой. Королева Англии Елизавета I мылась строго раз в месяц «вне зависимости от того, есть в том нужда или нет».

О необходимости мытья хотя бы рук большинство европейцев забыло. Показательный случай Игнаца Земмельвейса хорошо отражает реалии Средневековья и подтверждает, что у людей вплоть до XIX века не было какого-либо понимания связи между грязью и заболеваниями. Значительная часть населения и даже врачи искренне верили, что заболевания развиваются от плохого воздуха (миазмов), поэтому санитарную обработку не считали необходимой даже для тех, кто работал с уязвимыми пациентами — роженицами, умирающими, ранеными солдатами и так далее. Это вполне закономерно приводило к смертям: по некоторым данным, родильные горячки уносили жизни до 30% рожениц по всей Европе. Первым связь между смертями и грязными руками докторов, поднимавшихся в родильные палаты прямо из моргов, заметил австрийский доктор Игнац Земмельвейс.

Новое время

Игнац Земмельвейс сделал многое, чтобы доказать инфекционное происхождение родильной горячки. К сожалению, к его словам прислушивались мало

В 1846 году его назначили первым ассистентом 1-й клиники Центральной Венской больницы. Это было не лучшее место для рожениц: здесь уже довольно долго родильная горячка уносила жизней больше, чем в любых других европейских лечебных заведениях. Земмельвейс решил проанализировать ситуацию и выяснил, что при общем по больнице проценте смертности 10–30% в некоторых отделениях этот показатель едва доходил до 4% — причём в тех отделениях, где роды принимали акушерки, а не врачи. О такой статистике хорошо знали жители Вены, хотя и не понимали, почему так происходит, так что конкурс на то, чтобы попасть именно в это отделение, был огромен: место в очереди начинали занимать уже после полуночи.

Земмельвейс начал планомерно выяснять, при каких обстоятельствах развивается родильная горячка. Он тщательно описывал случай каждой попадавшей в больницу женщины, экспериментировал с позами родов, присутствием или отсутствием определённых людей, вентиляцией и даже эмоциональным состоянием пациенток — но всё оказалось тщетным. Собранные данные доктор представил на врачебной комиссии; её вердикт был абсурден: уволить всех акушеров, работающих в больнице. А вдобавок к ним — и самого Земмельвейса.

Через некоторое время в больнице опять появилось место, и Земмельвейс вновь поступил туда на службу. Он сразу же узнал о том, что его хороший друг и коллега умер от сепсиса, во время вскрытия поранившись скальпелем. Земмельвейс провёл анализ и неожиданно для себя установил, что сепсис, убивший его друга, протекает так же, как и та самая болезнь у рожениц. В конце мая 1847 года Земмельвейс уговорил руководство клиники провести эксперимент: персонал больницы перед любыми действиями с беременными и роженицами должен был максимально тщательно вымыть руки в растворе хлорной извести — причём в течение 15 минут.

В конце XIX — начале XX века французские художники активно представляли себе, какой их страна будет через сто лет. Перед вами карточка из этой серии, называется «Охота на микробов»

На этом Земмельвейс не остановился: теперь работать с роженицей могли только заранее закреплённые за ней сотрудники. Их имена писали на специальной табличке, которую вешали над головой женщины, — это позволяло сразу понимать, какой врач ответственен за её смерть.

Последним новшеством стало временнóе разграничение посещений морга и родильного отделения — между ними должно было пройти не меньше суток. Все эти меры принесли колоссальный успех: смертность среди рожениц упала с 18,27% до 1,27%.

Но большинство врачей того времени идеи Земмельвейса приняли в штыки: дело в том, что родильная горячка считалась специфическим заболеванием, развивающимся только у женщин и никак не связанным с банальным сепсисом. Кроме того, персонал больницы жаловался на слишком долгую процедуру мытья рук и раздражение кожи. Из больницы Вены Земмельвейса вскоре уволили.

График смертности в 1-м и 2-м отделениях Венской центральной больницы, 1833—1858. Вертикальная черта отделяет момент разделения на 1 и 2 отделения, красный прямоугольник — период работы Земмельвейса и введение практики мытья рук

Спустя годы скитаний он оказался в больнице Святого Руха в Будапеште, где с помощью своего метода смог сократить смертность сначала до 0,85%, а затем и вовсе до немыслимых 0,39%. Но даже это не убедило научное сообщество — одна из публикаций о достижениях Земмельвейса сопровождалась комментарием редакции:

Казалось, что теория дезинфекции хлором уже изжила себя… не можем рекомендовать нашим читателям слепо доверять ей.

В конце жизни Земмельвейс начал сходить с ума — по воспоминаниям домочадцев, часто он не способен был думать ни о чём другом, кроме как о родильной горячке. Он писал письма другим врачам, где прямо обвинял их в смерти женщин, и тем самым ещё больше настраивал против себя весь мир. Игнац Земмельвейс умер в возрасте 47 лет, попав незадолго до этого в психиатрическую клинику.

Памятник Игнацу Земмельвейсу перед больницей Святого Руха в Будапеште

Несмотря на то что при жизни открытие Земмельвейса не оценили, уже очень скоро большинство врачей и учёных пришли к выводу о том, что заболевания передаются не через какие-то миазмы, а через вполне существующий патоген. Открытие микроорганизмов Левенгуком, сделанное за две сотни лет до появления идей Земмельвейса, только ждало своего часа.

Первые предположения о связи микроорганизмов с заболеваниями зазвучали только в двадцатых годах XIX века, но даже те голоса были совсем ещё слабы. Например, британский доктор Джон Сноу, ярый противник теории миазмов, в 1854 году обнаружил, что холера передаётся через фекальное загрязнение воды. В дальнейшем исследования Сноу способствовали развитию и широкому внедрению настоящей канализации — такой, какой мы знаем её сегодня.

Только в 1880-е годы исследования микроорганизмов как потенциальных патогенов стали систематическими и доказательными — не последнюю роль в этом сыграли эксперименты немецкого врача Роберта Коха. После них началась золотая эра микробиологии; оптика уже позволяла изучать микроорганизмы более полно, а научная база, заложенная Кохом и другими учёными, помогала в создании методологии. Стало ясно, что грязь тесно связана с развитием заболеваний, что не могло не сказаться на обществе: вскоре после канализации появилась система вентилирования, отдельные туалеты со смывом. Тем же обусловлен и белый цвет сантехники: считается, что на таком фоне любые загрязнения видны лучше.

Правила гигиены не сильно изменились с античных времён: умывайся, чисти зубы, следи за чистотой тела и волос, не пей воду из лужиц. Разница на самом деле состоит лишь в том, что мы можем объяснить, зачем нужны те или иные действия. Но впереди у науки ещё больше прозрений: каждый ответ порождает новые вопросы, и не за горами открытия, которые добавят в нашу ежедневную рутину что-то ещё.

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