До коронавируса: смертоносные эпидемии, изменившие мир

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Все государства должны быть готовы к борьбе с ним. При этом на момент написания статьи от нового вируса умерло около семисот человек во всём мире, а от обычного гриппа за один сезон умирает восемь тысяч, и это только в США. Но решение ВОЗ даёт надежду, что человечество всё же учится на своих ошибках. Мы расскажем о самых страшных эпидемиях в истории — опыт которых сейчас заставляет принимать чрезвычайные меры.

Чума Антонина, 160–180 годы

Первая крупная эпидемия в известной истории человечества получила имя императора Марка Аврелия Антонина. Она разразилась во время его правления и сама же унесла его жизнь. Ещё эпидемию называют чумой Галена по имени греческого врача, оставившего о ней записи.

Что это была за болезнь, до сих пор точно не известно. Скорее всего, оспа или корь — чумой она называется по традиции. В Рим её принесли войска, вернувшиеся из похода на Ближний Восток. Чума Антонина дошла до Рейна, убив пять миллионов человек. Она опустошила Рим и лишила его большей части армии. Золотой век империи на этом закончился.

Юстинианова чума, 541−542 годы

Эпидемия, опустошившая Восточную Римскую империю, считается первой зарегистрированной вспышкой бубонной чумы в Европе. Предполагается, что она началась в Египте или Эфиопии и попала в Константинополь вместе с зерном, в котором прятались зараженные крысы. Жертвами чумы стали, по разным оценкам, от 25 до 100 миллионов человек. Считается, что погибло 66% жителей Константинополя.

Эта эпидемия значительно ослабила Византию, особенно её экономику, и не позволила императору Юстиниану объединить Восточную и Западную Римские империи. Кроме того, апокалиптические настроения, царившие во время эпидемии, способствовали распространению христианства.

Чёрная смерть, 1338–1353 годы

Пик этой эпидемии, самой известной в истории, пришелся на 1346–1353 годы. По разным оценкам, бубонная чума уничтожила от 30% до 60% населения Европы — в общей сложности от 75 до 200 миллионов человек.

Скорее всего, она началась в пустыне Гоби — примерно там, где сейчас Монголия граничит с Китаем. Из-за аномальной засухи грызуны, в том числе больные, скучившись, переместились в поисках пищи поближе к человеческому жилью. Начавшись среди животных, эпидемия быстро перекинулась на людей. Заражение было неминуемо: сурки в тех краях считались деликатесом, а хвори они не избежали. Вскоре монгольские войска и торговцы понесли чуму по Великому Шелковому пути.

Болезнь свирепствовала на Востоке примерно с 1320 года. Она уничтожила до 90% населения китайской провинции Хэбэй, затронула Индию и Центральную Азию, а вот Японию обошла стороной. Потом чума опустошила низовья Волги и Дона, проникла в Крым, оттуда в Геную и постепенно охватила всю Европу.

Смерть огромной части населения сильно повлияла на европейские страны. Мощный толчок получило скотоводство, потому что по сравнению с земледелием требовало меньше рабочих рук. Прежде закрытые цеха стали принимать людей со стороны. Повысились налоги, усилилась инфляция, появились законы, призванные сохранить исчезающую сословную границу. Эпидемия естественным образом подтолкнула развитие медицины, а кроме того — механики, опять же из-за нехватки рук. Она даже вмешалась в генофонд жителей Европы: исследования показывают, что вероятность выжить после заражения чумой у обладателей разных групп крови тоже разная.

Коколицтли, 1545–1578 годы

В XVI веке в Новой Испании (современной Мексике) от таинственной болезни умерло около пятнадцати миллионов местных жителей — при общей численности в двадцать два миллиона. Болезнь эту они называли «коколицтли», что значит «великий мор». Основными её симптомами были высокая температура, кровотечения, галлюцинации, язвы и головная боль. Ацтеки умирали за нескольких дней, а вот европейцы, включая врачей (из чьих записок нам известна эта история), заражались редко, да и болезнь у них протекала в лёгкой форме.

Эпидемия практически уничтожила ацтекский народ и помогла испанцам завоевать его земли. Современные исследователи, изучая скелеты людей, погибших от «коколицтли», нашли в ДНК следы бактерии Salmonella enterica, что говорит о кишечной инфекции. Учёные предполагают, что болезнь привезли в Америку сами испанцы.

Индейцы и оспа Чёрная оспа очень заразна и убивает около трети заболевших. Если это европейцы. Среди чероки, манданов и пикани уровень смертности был куда выше — до 80−90%, если верить «Кембриджской энциклопедии палеопатологий». В общей сложности европейские болезни, включая оспу, корь и тиф, унесли жизни примерно полутора миллиона коренных американцев. Это очевидным образом помогло европейцам победить в войне за континент.

Холера, XIX век

История не помнит ни одной вспышки холеры, сравнимой по числу жертв с любой из описанных здесь эпидемий, но не упомянуть об этой болезни нельзя.

Холера хорошо известна с античности, о ней писал еще Гиппократ, но до XIX века она в основном встречалась на юге Азии. Есть версия, что пандемии холеры начались из-за мутации возбудителя, случившейся в Бенгалии из-за чрезвычайно холодного года (так называемого «года без лета»). Всего принято выделять семь пандемий этой болезни: первая вспыхнула в 1817 году, а последняя завершилась в 1975-м. До сих пор ВОЗ фиксирует 3−5 миллионов случаев заражения в год, из них сто тысяч заканчиваются смертью. Без лечения можно умереть за считаные часы.

Холера сыграла важную роль в развитии современной эпидемиологии и общественного здравоохранения, родившихся в основном из исследований английского врача Джона Сноу (который довольно много знал). Эпидемия в Сохо в 1854 году помогла ему опровергнуть господствовавшую тогда теорию миазмов — согласно ей, в болезнях виноваты продукты гниения, которые испаряются из воды и почвы, попадают в воздух и заражают вдыхающего их человека. Кроме того, та вспышка холеры дала толчок развитию сетей канализации и водопровода. Составив карту случаев заболевания, Сноу выяснил, что источником болезни была одна-единственная водоразборная колонка. Её отключили, и эпидемия быстро пошла на спад.

Третья пандемия чумы, 1855–1910-е годы

В XIX веке случилась ещё одна крупная эпидемия чумы, третья по масштабу после Черной смерти и Юстиниановой чумы, — количество жертв достигло двенадцати миллионов. Началась она в китайской провинции Юньнань и за несколько десятилетий распространилась по всему миру.

Как раз во время этой пандемии, в 1894 году, бактериолог Александр Йерсен обнаружил чумную палочку. Вскоре появились и ранние антибиотики (стрептомицин), которые помогли победить болезнь.

Маньчжурская эпидемия 1910−1911 годов, уничтожившая от шестидесяти до ста тысяч человек, считается последней крупной вспышкой чумы в истории.

Испанка, 1918–1919 годы

К 1918 году Первая мировая война уже унесла жизни миллионов людей. Но эпидемия «испанского» гриппа обошла ее по числу жертв. Болезнь проявилась в августе 1918 года сразу в нескольких портовых городах — в Бостоне (США), Бресте (Франция) и Фритауне (Сьерра-Леоне). Корабли и поезда быстро разнесли вирус по всему миру. Заразилось 550 миллионов человек — примерно треть мирового населения, а умерло от 50 до 100 миллионов, то есть около 5% жителей Земли. Эта эпидемия считается одной из наиболее масштабных как по общему числу случаев, так и по количеству смертей.

«Испанским» грипп назвали то ли потому, что им переболело 39% населения Испании, то ли потому, что в этой стране, которая не была участницей войны, не действовала цензура, и об эпидемии можно было свободно писать в газетах.

Азиатский и гонконгский грипп, 1957–1968 годы

Пандемия «азиатского» гриппа убила более двух миллионов человек по всему миру. Началась она в провинции Гуйчжоу, источником заражения стали дикие утки. В течение нескольких месяцев грипп распространился по Китаю, США, Индии, Австралии, Филиппинам, Великобритании и континентальной Европе — транспорт к середине XX века развился до такой степени, что болезнь вспыхивала в разных странах практически одновременно. Первая волна заболевания затронула множество школьников: в Великобритании заразилось 50% детей, а в закрытых школах — до 90%.

Против этого вида гриппа была разработана эффективная вакцина, однако за следующие десять лет вирус мутировал, и в 1968 году началась следующая эпидемия. Этот грипп назвали «гонконгским» — именно в Гонконге зарегистрировали первые случаи заражения. Вирусу хватило трёх месяцев, чтобы распространиться по всему миру. Несмотря на относительно низкий уровень смертности (примерно 0,5%), от «гонконгского» гриппа умерло около миллиона человек, из них половина — в самом Гонконге. Город лишился 15% населения.

Лихорадка Эбола, 2014–2015 годы

Геморрагическая лихорадка Эбола — заболевание редкое, но крайне опасное. Она убивает в среднем 50% заражённых, хотя в некоторых случаях смертность достигала 90%. Разработкой вакцины от вируса занимаются многие лаборатории по всему миру, но пока одобрена лишь одна, и то в Европе. Лечение в большинстве случаев сводится к борьбе с симптомами.

Самая крупная эпидемия началась в феврале 2014 года в Гвинее. Оттуда болезнь распространилась по Западной Африке, а также затронула США и Испанию. Поскольку вирус Эбола пришёл в Западную Африку впервые, у врачей в пострадавших странах не было опыта борьбы с ним. Население охватила паника. Распространению лихорадки способствовали местные похоронные традиции, предусматривающие контакт с покойником во время прощания.

Эпидемия в Западной Африке длилась почти два года и погубила около двенадцати тысяч человек. Авиакомпании прекращали полеты в страны, где проявилась болезнь, соседи закрывали с ними границы. В Демократической республике Конго эпидемия продолжается и сейчас.

ВИЧ-инфекция/СПИД, с 1980 года по настоящее время

Определить, когда и где появился вирус иммунодефицита человека, не представляется возможным. Он может долго существовать в организме и никак не проявлять себя. Принято считать, что люди заразились от обезьян (будем надеяться, что их просто ели), — скорее всего, это случилось в бельгийской колонии Конго около 1920 года. Постепенно вирус распространился по Африке, а к 1970-м пришёл в США. Именно там в 1981 году впервые описали заболевание и его симптоматику. С того времени вирус унёс жизни 32 миллионов человек.

ВИЧ-инфекция развивается очень медленно. Она постепенно уничтожает иммунитет и приводит к смерти от вторичных болезней. Именно последняя стадия называется СПИДом. Вылечить заражённого человека полностью медицина пока не может, однако своевременная диагностика и терапия помогают замедлить развитие инфекции и препятствуют распространению вируса.

Долгое время общество игнорировало проблему, поскольку считалось (а кое-где до сих пор считается), что ВИЧ-инфекция — удел маргиналов. Сейчас в мире зарегистрировано больше 40 миллионов ВИЧ-инфицированных, конкретно в России — больше миллиона.

Корь и антипрививочники Корь — одно из самых заразных заболеваний в мире. Каждый переносчик заражает 12−18 человек (для сравнения, переносчик лихорадки Эбола — двух-трёх). Четверть сталкивается с осложнениями, многие из которых могут привести к инвалидности. Чаще всего корью болеют дети, но бывает, что заражаются взрослые, и у них болезнь протекает очень тяжело. В 1963 году была создана эффективная вакцина — и с тех пор в странах, проводящих всеобщую вакцинацию, корью болеют единицы. Точнее, болели. Антипрививочное движение привело к тому, что всё больше детей не получает прививок от кори. В 2018−2019 годах во многих странах произошли крупные вспышки заболевания, количество заражённых возросло в разы. ВОЗ включила сознательный отказ от вакцинации в список десяти главных угроз здоровью человечества, наряду с появлением бактерий, способных сопротивляться антибиотикам.

В исторической перспективе видно, что люди рано или поздно справлялись с большинством смертоносных болезней. Однако нельзя забывать, что вирусы и бактерии развиваются, мутируют, — и только время покажет, кто победит в этой гонке.