Две эктоплазмы за этот столик! История и критика спиритизма

В таинственном полумраке за круглым столом сидят люди. Они держатся за руки. Женщина с густо подведёнными глазами призывает духов, приказывает им говорить — и стол начинает качаться, раздаётся загадочный стук… Каждый из нас хотя бы однажды видел в каком-нибудь фильме или сериале такую сцену. Слова «спиритизм», «спиритический сеанс» и «медиум» навевают мысли о тяжёлом запахе благовоний, цветастых шалях с бисерной бахромой и винтажных выцветших открытках. Сама возможность поговорить с потусторонней сущностью, прикоснуться к миру неизведанного пугает и интригует одновременно.

Попробуем разобраться, чем спиритизм отличается от спиритуализма, откуда они взялись, как проходили в XIX веке спиритические сеансы. А главное — кто же такие эти загадочные медиумы и как они убеждали людей в том, что действительно говорят с духами.

Агата Кристи «Последний спиритический сеанс» Прошли минуты. Из-за шторы слышалось дыхание Симоны, которое становилось всё более тяжелым и затруднённым. Затем звук дыхания затих, сменившись стонами. Затем там воцарилось молчание, прервавшееся внезапным звуком тамбурина. Рог был сброшен со стола на пол. Доносился иронический смех. Занавес алькова, казалось, слегка раздвинулся, и в промежутке виднелась фигура медиума с головой, упавшей на грудь. Вдруг мадам Экс шумно вздохнула. Струйка тумана вытекала изо рта медиума. Он сгущался и начал постепенно принимать определённые очертания, очертания маленького ребёнка.

Кости в стене

Сёстры Фокс (слева направо) — Маргарет, Кейт и Лия. 1852 год

В XIX веке культ смерти переживал расцвет — особенно в Англии, где правящая королева Виктория в течение сорока лет торжественно носила траур по своему мужу, принцу Альберту. Преданность умершим, тоска по ним, щедро приправленные присущим эпохе религиозным романтизмом, способствовали возникновению бессчётных историй о духах и призраках. Ведь у души могли оказаться свои причины для возвращения в мир живых — незаконченные дела или та же тоска по близким. А если призрак не особо торопился посещать скорбящих родных, то за дело брались спириты и медиумы. Это был очень модный способ общения с мёртвыми.

Спиритизм в той форме, в какой он существовал в викторианскую эпоху и вплоть до середины XX века, зародился, впрочем, не в Англии, а в Америке. Его история связана с тремя девушками — сёстрами Фокс.

В декабре 1847 года канадский фермер мистер Фокс переехал в городок Гайдсвилль (штат Нью-Йорк) вместе с женой и дочерьми. У дома, в котором они поселились, была дурная слава. Предыдущий владелец жаловался на загадочный шум и стук в дверь, за которой никогда никого не оказывалось.

Дом сестёр Фокс в Гайдсвилле

Поначалу семья ничего подозрительного не замечала, но с середины марта 1848 года в доме стало происходить что-то странное. Начали слышаться то короткие стуки, то звуки передвигаемой мебели. Детям казалось, что их кровати дрожат, когда раздаётся постукивание, и они отказывались спать в своей комнате.

Однако вскоре Фоксы, а затем и их соседи, научились с этим странным явлением «общаться». Однажды младшая сестра, Кейт, в шутку начала щёлкать пальцами, и в такт щелчкам стало раздаваться постукивание. При помощи хлопков и щелчков люди выяснили, что в доме якобы обитает дух ограбленного и убитого торговца, которого похоронили в подвале пять лет назад. История духа закончилась только в 1904 году, когда в стене подвала всё-таки обнаружили человеческие останки.

История Фоксов вызвала волну интереса к приёмам общения с духами и другими потусторонними сущностями. Одержимость спиритическими сеансами, возникшая в 1848 году, к 1850-му захлестнула и США, и Англию, а к 1870-м докатилась до России.

Сёстры Фокс в 1884 году

После увлекательного приключения с домашним духом сёстры Фокс переехали в Рочестер и начали проводить публичные сеансы. Уже через год они стали очень знамениты. В 1883 году Кейт посетила Россию, где провела несколько сеансов для членов царской семьи. Сестёр много раз пытались разоблачить — говорили, будто все загадочные звуки и стуки издавали специально нанятые люди, спрятанные то ли в соседней комнате, то ли и вовсе под столом; была даже версия, что сёстры умели виртуозно щёлкать коленными чашечками и пальцами ног. Газеты то писали о новых чудесах на сеансах сестёр Фокс, то обрушивали на них шквал критики.

Почти сразу у сестёр стали появляться последователи, которые обнаруживали в себе скрытые таланты к общению с духами. Таких посредников называли медиумами, или спиритами. Часто эти люди были известны в свете — или становились таковыми после того, как начинали проводить сеансы. Класс не имел значения — спиритами провозглашали себя и рабочие, и аристократы. К тому же медиумизм был заразной штукой: если кто-то открывал в себе сверхъестественные способности, что-то необычное начинали замечать за собой и остальные члены семьи.

Одним из первых проповедовать спиритуализм начал англичанин Уильям Стейнтон Мозес. Он был священником, но, посетив несколько спиритических сеансов, сделал выбор в пользу медиумизма. Мозес демонстрировал левитацию и с помощью автоматического письма получал «потусторонние» послания. Мистические сущности «надиктовали» ему две книги — «Идентичность духов» (Spirit Identity, 1879) и «Учения духов» (Spirit Teachings, 1883). Мозес стал одним из основателей Лондонского альянса спиритуалистов (London Spiritualist Alliance) и Колледжа психической науки (College of Psychic Studies), а позже присоединился к организаторам Общества психических исследований (о нём пойдёт речь ниже).

Уильям Стейнтон Мозес с духом. Судя по позе, священник не очень рад такому соседству

Медиум Леонора Пайпер впадала в транс и говорила голосами разных людей — якобы её духов-проводников. Считалось, что в таком состоянии она умела читать мысли . Леонора добровольно участвовала в научных исследованиях медиумизма. Её так и не разоблачили как мошенницу, и она до сих пор остаётся иконой спиритизма.

Флоренс Кук много раз проводила сеансы с частичной и полной «материализацией духа», в том числе при ярком освещении, что было задокументировано и даже сфотографировано со вспышкой больше пятидесяти раз. Увы, сохранились далеко не все фотографии. Духа звали Кэти Кинг, и появлялся он отдельно от Флоренс, которая во время сеансов оставалась запертой в своём кабинете и привязанной к стулу. Разоблачить Флоренс удалось лишь в конце её карьеры, хотя за её сеансами годами велись тщательные наблюдения. И то осталось не до конца понятно, что собой представляла появлявшаяся «Кэти Кинг».

Братья-американцы Айра и Уильям Дэвенпорты организовывали массовые мероприятия, на которых показывали, так сказать, медиумические трюки. На их представлениях сами собой играли музыкальные инструменты, сами собой развязывались завязанные узлами верёвки, а цепи распадались. Также братья взлетали в воздух и показывали, как чудесным образом освобождаются от пут и выбираются из запертых ящиков. Дэвенпорты называли себя медиумами, но никогда не утверждали, что во время своих сеансов взаимодействуют с потусторонним миром.

Хотя братьев Дэвенпорт официально не разоблачили, их считали скорее фокусниками, чем медиумами (фото 1870 года)

Элизабет Хоуп (мадам д’Эсперанс) была известна как ясновидящая; она тоже демонстрировала частичные и полные «материализации», а ещё «чудеса» вроде появления из ниоткуда предметов и цветов. На её сеансах были получены гипсовые отпечатки рук и ног духа, притом сама ясновидящая не впадала в транс и присутствовала в помещении одновременно с духом. Всё происходило при ярком свете. Когда кто-то, попытавшись разоблачить медиума, схватил якобы материализовавшегося духа, мадам д’Эсперанс по непонятной причине получила травму — ей диагностировали частичный разрыв лёгкого.

На сеансах Дэниела Дангласа Хьюма, шотландского медиума-спиритуалиста, неоднократно присутствовал сам сэр Артур Конан Дойл , включивший его жизнеописание в свою книгу об истории спиритизма. По утверждению писателя, Хьюм был едва ли не единственным, кто владел всеми медиумистскими приёмами. Он делал так, что «духи» говорили собственными голосами (метод прямого голоса), позволял им говорить через себя (трансовая речь), демонстрировал свои способности к ясновидению и «физическому медиумизму» (левитации, телекинезу и так далее). Хьюм не был уличён в мошенничестве, хотя на его сеансах часто присутствовали учёные. В кругах спиритуалистов он до сих пор считается величайшим медиумом всех времён.

Ещё пользовалась известностью Эмма Хардинг-Бриттен — спиритуалистка, писательница, а также превосходный лектор и оратор. Она написала такие книги, как «Современный американский спиритуализм» (Modern American Spiritualism, 1870) и «Чудеса XIX века» (Nineteenth Century Miracles, 1884).

В России среди первых, кто увлёкся спиритизмом, был Владимир Иванович Даль — он говорил, будто смог вызвать дух поэта и переводчика Василия Жуковского. Художник В. Г. Перов, 1872 год

Вопрос терминов Спиритуализм — название философско-религиозного течения. Это концепция, основанная на вере в то, что посмертная жизнь существует и что с умершими можно общаться — при помощи людей-посредников (спиритов/медиумов) или специальных ритуалов. Под спиритизмом же понимают комплекс практик для общения с посмертными сущностями. Это все те таинственные ритуалы, которые проводят, чтобы привлечь внимание духа и добиться от него ответов на свои вопросы. Присутствие спирита или медиума, в принципе, не считалось обязательным. В XIX веке многие увлекались спиритизмом и зачастую очень серьёзно подходили к исполнению обрядов. Во время Первой мировой войны интерес к нему сохранялся, однако позже сильно ослабел. В XX веке спиритическими ритуалами лишь изредка баловались компании, которым нечем было себя занять в холодный зимний вечер, а после про обряды и вовсе почти не вспоминали. Если обобщить, то спиритуализм — это идейная, теоретическая часть, а спиритизм — практическая. В первый верят, вторым занимаются.

Инструменты медиума

В результате развития технологий и возросшей популярности спиритизма появился особый жанр фото — спиритическая фотография. Здесь известный сторонник медиумизма Артур Конан Дойл позирует с «призраком» (1922 год)

Спиритические сеансы проводили в арендованных помещениях, апартаментах медиума или дома у клиента. Профессионалы работали за деньги или принимали дорогие подарки. В викторианскую эпоху спиритический сеанс мог превратиться в целое шоу при ярком освещении, с демонстрацией различных чудес вроде левитации или материализации потусторонних сущностей.

Самым популярным способом общения с духами было так называемое столоверчение. Участники сеанса садились за стол (обычно круглый, так удобнее) и клали обе ладони на его поверхность либо брались за руки. Если на сеансе присутствовал медиум, он призывал духов говорить с ним или через него и дальше толковал для участников звуки или другие необычные явления. В отсутствие медиума призывать духов или задавать вопросы мог любой из собравшихся.

Иногда стол начинал крутиться, трястись, подпрыгивать или вообще взлетал над полом. Раздавались постукивания; тускнели, гасли, а потом вновь вспыхивали свечи или газовые рожки. В отдельных случаях медиумы даже взмывали в воздух над столом. У кого-то выделялась (из носа, рта, ушей) вязкая субстанция неизвестного происхождения — по идее, эктоплазма, из которой вроде как состоят духи и призраки. Иногда что-то появлялось около медиума — свечение, туман или облако, столб света, чьи-то лицо или руки, которые шевелились и что-то делали, например, прикасались к присутствующим. Изредка кто-то видел полную «материализацию» — когда призванный дух якобы появлялся в полный рост, ходил между участниками сеанса и мог с ними разговаривать.

Наверняка именно такую картину вы и представляете, когда слышите фразу «спиритический сеанс»

Другим способом общения с духами было автоматическое письмо. Медиум погружался в транс или просто отдавал духу контроль над своей рукой, а потом бессознательно что-то выводил на бумаге до тех пор, пока рука сама не останавливалась. Это могли быть чёткие сложные послания, записанные в том числе зеркально, на незнакомом языке или, скажем, при помощи нотной грамоты. Почерк иногда существенно отличался от почерка самого медиума. Автоматическое письмо в силу своей простоты и незатейливости неизменно пользовалось популярностью среди поклонников спиритизма.

Третий способ появился позже других, но стал одним из самых известных и широко распространённых. Это «говорящая» доска — её ещё называют спиритической доской, или доской уиджа (ouija). Она чаще всего встречается в фильмах и сериалах про ведьм или про подростков, решивших в шутку вызвать какую-то потустороннюю сущность (как правило, их ждёт печальный конец). Уиджа — это гладкая доска любой формы или даже целая столешница, на которой отпечатаны буквы алфавита, цифры от 1 до 9, слова «да» и «нет». На поверхность доски кладут планшетку в форме вытянутого сердечка. Участники сеанса, задав вопрос, прикасаются к планшетке пальцами, и она двигается по доске, указывая острым концом или специальным отверстием с линзой на буквы, цифры или символы ответа. Широкое распространение уиджа получила только в начале XX века, в годы Первой мировой, хотя была придумана и запатентована ещё в 1890-м как своеобразная аллюзия на автоматическое письмо.

По разным причинам медиумы и спириты не проводили совместные сеансы, зато создавали общества и союзы. К примеру, Национальную ассоциацию спиритуалистов Великобритании (Spiritualists’ National Union, SNU).

Так выглядит стандартная доска уиджа. На некоторых ещё присутствуют другие символы, но тут всё зависит от фантазии производителя

Долгое время медиумов пытались разоблачить, не считаясь со средствами; иногда попытки угрожали жизни самого медиума. Это продолжалось вплоть до 1951 года — тогда в Великобритании приняли Закон о лже-медиумах. Он отменял Закон о колдовстве 1735 года, запрещавший утверждать, что кто-либо обладает магическими способностями или занимается колдовством. Нарушителям грозило тюремное заключение на срок до одного года. Это был последний и самый мягкий из череды законов времён охоты на ведьм , и на тот момент он казался символом торжества просвещения над тёмными веками.

Но в 1951-м он стал считаться отголоском тех самых тёмных веков. Закон о лже-медиумах просто запрещал парапсихологу, медиуму или другому спиритуалисту вести дела и зарабатывать деньги с помощью обмана. В 2008 году его сменил Закон о защите прав потребителей от недобросовестной торговли. Это тоже можно счесть торжеством современности над тёмным прошлым.

Естественно, такое громкое и необычное явление, как медиумизм, привлекло внимание деятелей науки. В 1875 году было основано Психологическое общество Великобритании, живо интересовавшееся изучением этого феномена. Оно просуществовало четыре года — после смерти председателя его распустили. Однако в 1882-м бывшие участники собрались снова и организовали Общество психических исследований, которое функционирует до сих пор.

Логотип Общества психических исследований

В ОПИ шесть комитетов, они изучают телепатию , гипнотизм, медиумизм, экстрасенсорные способности, привидений, левитацию и материализацию, а также собирают информацию и исторические сводки обо всех этих явлениях. В XIX веке члены Общества присутствовали на многих спиритических сеансах. Они документировали, фотографировали и описывали всё, что видели, а также проводили различные эксперименты с медиумами. Порой опубликованные результаты таких наблюдений и экспериментов вызывали серьёзные скандалы: сообщество учёных воспринимало в штыки даже сами попытки исследовать спиритизм с применением научного метода. Сейчас ОПИ выпускает несколько журналов, ежегодно проводит конференции и сотрудничает с аналогичными организациями во Франции и США. Контроль за паранормальным не дремлет.

По другую сторону

Аделаида Херрманн ассистирует в трюке «спящая красавица», 1903 год

Поначалу церковь связывала медиумизм с одержимостью бесами, называла спиритические сеансы сатанинскими и пыталась с ними бороться, считая их обманом в лучшем случае и грехом дьяволопоклонничества в худшем. Однако в XX веке спиритуализм и христианство начали сближаться, и в результате образовалось множество ассоциаций, союзов и спиритуалистических церквей — только в Британии их больше пятисот.

Среди приверженцев спиритуализма был Артур Конан Дойл. На основании своих наблюдений он составил книгу «История спиритизма. Исследование духовного мира». Она до сих пор остаётся самым известным текстом по истории спиритизма, и тем, кто хочет узнать больше об этом течении, настоятельно рекомендуется с ним ознакомиться.

Часто медиумов уличали в обмане, что выливалось в громкие публичные скандалы, сопровождаемые бесконечными спорами. На каждый голос в пользу спиритизма приходилась одна попытка доказать его несостоятельность. Уже в 1850 году, всего через пару лет после того, как сёстры Фокс впервые пообщались с «духом», конгресс США стал активно призывать власти расследовать явление спиритизма, но из этого ничего не вышло — мода на него уже охватила всю страну и была неостановима.

Гарри Гудини, закованный для трюка с освобождением из цепей, около 1899 года

Чуть позже, когда набрало популярность движение иллюзионистов и магов, многие из них, такие как Гарри Гудини или Аделаида Херрманн (Королева Магии), бросались разоблачать медиумов, считая, что те создают магам плохую репутацию. Как говорили маги, большинство медиумов просто в совершенстве владеют искусством фокуса и создания иллюзий, и делать вид, что всё это реально, неэтично. Гудини, например, сам присутствовал на сеансах братьев Дэвенпорт и подсылал своего человека в их труппу, чтобы доказать, что их сеансы представляют собой лишь хорошо продуманные фокусы. На попытку разоблачения братья заявили, что никогда и не говорили, будто обращаются к потусторонним силам.

Знаменитых сестёр Бэнгс, создававших «портреты духов» и якобы получавших от них письменные послания, разоблачали несколько раз. Оказалось, что они подделывали и портреты, и тексты. Девушки заранее договаривались с клиентами, перерисовывали с предоставленных фотографий лицо «духа», а на сеансе просто ловко заменяли пустой лист бумаги рисунком. С «посланиями» они проделывали то же самое — незаметно подсовывали исписанный заранее лист на место пустого.

В конце концов иллюзионист и маг Дэвид Эбботт составил на основе их трюков небольшое пособие «Тайна изображения духов и её окончательное раскрытие» (The Spirit Portrait Mystery, Its Final Solution, 1913), где описывал методы создания этих самых поддельных портретов.

По инициативе Дмитрия Менделеева внутри Русского физического общества в 1875 году была создана Комиссия для рассмотрения медиумических явлений. Она пришла к заключению, что «спиритическое учение есть суеверие»

Примерно через сорок лет после того, как возникло движение спиритов, Маргарет Фокс, много сделавшая для его популяризации, призналась, что они с сёстрами на самом деле не обладали медиумическими способностями.

Маргарет Фокс из интервью New York World (1888) Мы с Кэти были маленькими детьми, когда начался этот ужасный обман. Ночью, перед тем как лечь спать, мы привязывали к верёвке яблоко и дёргали за неё, из-за чего яблоко падало на пол, или просто бросали его, и оно, отскакивая, издавало странный шум. Очень многие люди, когда слышат подобный стук, сразу же воображают, что его издают духи. Это очень распространённое заблуждение.

Саморазоблачение одной из сестёр Фокс потрясло всё спиритическое сообщество, которое к тому моменту насчитывало миллионы участников в разных странах.

Позже Маргарет попыталась отказаться от своих слов, заявив, будто это «духи» заставили её солгать. Это было воспринято скептически. Сёстры Фокс умерли в нищете, однако даже после их смерти тысячи людей продолжали верить в их историю. Отчасти благодаря им в старом доме Фоксов и нашли наконец тот самый скелет, с которого началась карьера сестёр. А спиритическое движение продолжило жить.

Спиритизм был и остаётся явлением, окружённым ореолом загадочности. И в XIX, и в XXI веке люди хотят верить. Хотят магии. Хотят говорить с теми, кого потеряли. Были медиумы шарлатанами или нет, но многие из них искренне считали, что приносят людям утешение, — и в некоторых случаях действительно в той или иной степени его приносили.

Возникнув из идеи о существовании загробного мира и вобрав в себя присущие времени традиции, спиритизм пережил второе рождение во время Первой мировой, а затем снова утратил популярность, — зато обрёл неповторимый шарм, лёгкий налёт винтажности. Сейчас спиритизм по большей части ассоциируется с викторианскими гостиными, обставленными мебелью в цветочек, или прокуренными салонами молодых флэппер-гёрлз. Но мысль о том, чтобы пообщаться с духами, пусть даже передвигая планшетку по дешёвенькой доске уиджа, до сих пор вызывает у многих внутреннюю дрожь. А не заняться ли нам вечером столоверчением? Звучит интригующе.

