Просто шок! Самые странные опыты с электричеством

Электрические розетки — не игрушки. Меняя перегоревшую лампочку, следует убедиться, что электричество выключено. Никогда не сушите волосы феном, сидя в наполненной ванной. Пинать ногой странный провод, валяющийся на земле, — не самая лучшая идея. А всё почему? В наше время достоверно известно, что весёленькие искорки и бодрящие потряхивания могут быть вашими последними ощущениями в этой жизни. В старину же всё было иначе.

Читайте также Никола Тесла и его забытые изобретения Михаил Попов 03.04.2005 97800 Этот гений опередил своё время — но правда ли всё, что о нём рассказывают?

В поисках истины

Багдадская батарейка была похищена во время войны в Ираке

electricus, то есть

«подобный янтарю» ). Учёные ещё пару веков наблюдали за искрами на своих чулках и составляли списки веществ, которые можно наэлектризовать трением. Но дело шло довольно быстро: в 1800 году Вольта показал Наполеону первую полноценную батарею, а уже в 1808 году сэр Гемфри Дэви удивлял публику электрической дугой. Дальше к делу подключились Ампер, Фарадей, Гаусс, Джоуль, Ом, Максвелл, Герц — и вот уже электричество стало нам едва ли не привычнее стука собственного сердца.

Началось всё миллионы лет назад, когда на территории Европы росли хвойные деревья . Факт сам по себе ничем не примечательный, однако гораздо позже их окаменевшая смола попала в руки античных учёных. Неизвестно, о чём они думали, когда вытачивали из этого янтаря палочку и начинали её активно тереть, но именно это считается первыми опытами с электричеством. Некоторые предполагают, что в древней Месопотамии умели делать простейшие батарейки (выдававшие ток напряжением в 1 вольт) и использовали их для гальванизации драгоценными металлами, но «багдадская батарейка» — это лишь теория. Интерес людей к электричеству проснулся вновь лишь в позднее средневековье. В 1600 году Уильям Гилберт использовал термин «электричество» (). Учёные ещё пару веков наблюдали за искрами на своих чулках и составляли списки веществ, которые можно наэлектризовать трением. Но дело шло довольно быстро: в 1800 году Вольта показал Наполеону первую полноценную батарею, а уже в 1808 году сэр Гемфри Дэви удивлял публику электрической дугой. Дальше к делу подключились Ампер, Фарадей, Гаусс, Джоуль, Ом, Максвелл, Герц — и вот уже электричество стало нам едва ли не привычнее стука собственного сердца.

Электрическая дуга. Для нас привычно, для первых исследователей электричества — феноменально

Но где-то между этими открытиями уместились интересные, необычные и совершенно сумасшедшие опыты с электроэнергией, годящиеся по сегодняшним меркам лишь для ретрофантастических сюжетов. Так происходило, в том числе, и потому, что отношение к электричеству вплоть до XX века было скорее возвышенно-романтическим. Капитан Немо построил электрическую подлодку для борьбы с тиранией, а Киплинг умудрился воспеть смертельную опасность электричества:

Редьярд Киплинг «Дети Марфы» Перевод Д.Закса Смерть сквозь перчатки им леденит пальцы, сплетающие провода. Алчно за ними она следит, подстерегает везде и всегда. А они на заре покидают жильё, и входят в страшное стойло к ней. И дотемна укрощают её, как, взяв на аркан, укрощают коней.

О пользе рыбы В Древнем Египте электрические сомы считались защитниками мелких рыб (хотя в реальности всё с точностью до наоборот). Крупные особи способны выдать до 450 вольт при силе тока до 0,5 ампер. В книге «Открытые тайны древних магиков и чародеев» (1798) И. Галле писал, что абиссинцы излечивали лихорадку «судорожною и сотрясающей рыбою». Больного крепко привязывали к столу и касались определённых частей его тела электрическим сомом, после чего «оставляли дрожать, пока лихорадка не пройдёт». Впрочем, современные исследования не подтверждают тот факт, что подобная практика существовала.

Лягушатник

Гальвани экспериментировал на лягушках — до того, чтобы сшить из частей мёртвых тел человека, как доктор Франкенштейн, он, к счастью, не дошёл

Вряд ли Луиджи Гальвани (1737-1798) мог представить, что впишет своё имя в историю с помощью лягушек. Историки считают, что опыты с воздействием электричества на мышечные ткани Гальвани начал из-за дискуссий о «животном электричестве», которые шли в Европе с середины XVIII века. В этом он был не одинок: например, Джон Уолш в 1772–1773 годах тоже увлёкся этой темой и доказал, что удары электрического ската по своей природе электрические (передаются от одного человека к другому), а не обусловлены движением воздушных флюидов. Легенда же гласит, что однажды Гальвани проводил одновременно два эксперимента: со статическим электричеством и препарированием лягушки. Его ассистент случайно коснулся лягушачьей ноги скальпелем, накопившим электрический разряд. Лапа земноводного дёрнулась, а Гальвани, к счастью, успел заметить это. Он заключил, что мышцы — это своеобразные аккумуляторы, у которых есть свой собственный электрический заряд. Нервы служат проводниками этого заряда, а мозг регулирует его поток.

На самом деле эта история — такая же красивая выдумка, как яблоко, якобы упавшее на голову Ньютону. Гавьвани систематически изучал реакцию тканей на электричество, и в его опытах случайностям места не было: он соединял спинной нерв лягушки с металлической проволокой и специально наблюдал сокращение мышц.

Яблоко от яблони

Газета London Times писала о демонстрации конвульсий мёртвого тела так: «Несведущей части публики могло показаться, что несчастный вот-вот оживёт»

Гораздо большей известности добился ученик и последователь Гальвани — Джованни Альдини (1762—1834). Надо отдать ему должное: навыки учёного он сочетал с талантом шоумена. Теорию «животного электричества» следовало популяризовать, а лягушачьи лапки могли заинтересовать публику разве что в варёном виде. Альдини отправился в турне по Европе. С разрешения властей он раздобыл для научной демонстрации труп повешенного убийцы Джорджа Фостера. Далее всё просто: взять аккумулятор, собрать публику и начать «оживлять» труп. Говорили, что при подключении электродов ко рту и уху трупа тот начал корчить гримасы, открыл один глаз и стал как бы разглядывать окружающих (оптическая иллюзия из-за спазма век). А после того, как покойнику засунули электроды в ухо и прямую кишку, мертвец начал судорожно подёргиваться, словно пустился в пляс — сколь энергичный, столь и уродливый. Это ещё цветочки. Эксперименты почтенного английского экономиста Эндрю Юра (1778-1857) и вовсе превратились в городскую легенду. В 1818 году Юр увлёкся исследованиями Альдини и тоже стал подключать мёртвое тело к источнику тока, наблюдая сокращения мышц. Молва гласила, что однажды он переборщил, и труп, «ожив», начал яростно махать конечностями и пнул ассистента. Впрочем, вся это история — лишь выдумка.

Дарсонвализация

Аппарат для дарсонвализации в выключенном и включённом состоянии

В 1891 году французский физиолог и физик Арсен Д’Арсонваль установил, что токи высокой частоты проходят через организм, не причиняя ему вреда, но вызывая некоторые интересные физиологические эффекты. Так появился целый раздел науки — электрофизиология. Учёный предлагал лечить электричеством широкий спектр болезней — от кожных раздражений и мигрени до анемии и радикулита. К началу XX века лечение токами высокой частоты стало очень модным и получило громкое название «дарсонвализация». Продавались портативные приборчики электрического массажа («фиолетовые лучи»), которые были рекомендованы даже для грудных детей.

Также Д’Арсонваль обнаружил, что если поместить голову в сильное магнитное поле, то стоит лишь оглядеться по сторонам, как на сетчатке возникают вспышки — «магнитофосфены». Эффект был сочтён благотворным — впрочем, прорывом в медицине о так и не стал . Ведь если бы от этих вспышек действительно был какой-то эффект, вы бы о них хоть что-то слышали.

Доктор Стрейнджлав

Карл Танцлер был известен под несколькими именами: в немецком свидетельстве о браке он был указан как Георг Карл Тенцлер, а в документах на гражданство США — Карл Танцлер фон Козель

Больше всего в деле оживления покойников электричеством «преуспел» (если скандальную славу можно назвать успехом) американский врач-рентгенолог немецкого происхождения Карл Танцлер (1877-1952). Он попал в учебники психиатрии как образцово-показательный некрофил, но мало кто знает, что мёртвое состояние предмета своей страсти его совершенно не устраивало и он пытался оживить её. В молодости у Танцлера якобы было видение своей пра-пра-прабабушки графини Анны фон Козель, которая якобы предрекла ему встречу с единственной любовью всей жизни — «темноволосой девушкой экзотического происхождения».

В апреле 1930 года он действительно познакомился с пациенткой Марией Эленой «Хелен» Милагро де Ойос, уроженкой Кубы. Ей был всего 21 год и она умирала от туберкулёза. Влюблённый Танцлер отчаянно пытался спасти её: он применял различные тоники, эликсиры и лекарства, а также использовал рентгеновское оборудование без разрешения . Несчастная не принимала его ухаживаний и вскоре умерла.



Элена Милагро де Ойос в живом состоянии... ...и в виде куклы Танцлера

Танцлер построил ей склеп и на протяжении двух лет навещал любимую. А потом ему явился дух Марии и приказал выкопать её тело. Что доктор и сделал. Кости он скрепил проволокой, полусгнившую плоть обработал консервантами и благовониями, разложившуюся кожу заменил вощёной шёлковой тканью, из выпадающих волос сделал парик и вставил трупу стеклянные глаза. Семь лет спустя его порочная страсть была обнаружена. Пресса устроила шумиху вокруг того, что пожилой доктор спал со своей «мёртвой невестой» (утверждается, что он якобы оснастил её муляжами половых органов и регулярно исполнял супружеский долг). Однако доктор не просто надругался над телом Марии, превратив её в куклу для своих утех. Бедняга пребывал в таком состоянии ума, что оживление усопшей казалось ему лишь делом техники. С помощью трансформатора Теслы он воздействовал на неё электрическим током. Мумия, естественно, была к этой «техномагии» полностью равнодушна.

Целебная дрожь

Хороший удар током кого угодно приведёт в чувство (кроме мумии). Однако «шоковую терапию» психиатры придумали, опираясь совсем на другие идеи. В начале XX века появилась гипотеза антагонизма между эпилепсией и шизофренией (сегодня эта теория опровергнута). А в 1938 году итальянский невролог Уго Черлетти провёл сеанс электросудорожной терапии на человеке. Он изучал эту тему и выдвинул гипотезу о терапевтическом эффекте судорог при психических расстройствах. Метод вроде бы оказался действенным для лечения широкого спектра заболеваний от кататонии и маниакальных психозов до депрессий. Электросудорожная (она же «шоковая») терапия в считанные годы распространилась по всему миру. Поначалу было не вполне ясно, почему удар током, пусть и не сразу, выводил депрессивного больного из хандры. Сегодня считается, что терапевтический эффект связан с нейробиологическими изменениями (модуляцией нейротрансмиттеров) Представление об электросудорожной терапии как о чём-то среднем между средневековой пыткой и казнью на электрическом стуле — миф, возникший из-за литературы и кино . «Шоковая» терапия до сих пор считается атрибутом ужастиков и связывается с экспериментами врачей-садистов, но на самом деле уже в 1940-е годы врачи во время сеансов ЭСТ начали применять миорелаксанты и анестезию, чтобы предотвратить переломы и вывихи и снизить травматизм от судорог.

Читайте также Бедлам и лоботомия: зловещая история психиатрии Тим Скоренко 23.02.2019 69047 Сегодня душевнобольных держат в комфортных условиях и пытаются лечить. Но двести лет назад их держали на цепи и показывали за деньги. А потом изобрели лоботомию и электрошок...

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.