Финал «Очень странных дел» — Векна украл нормальную концовку

После спорной первой части пятого сезона и откровенно слабой второй части даже самые преданные фанаты ждали финального эпизода с опаской. За одну двухчасовую серию братьям Дафферам нужно было поставить логичную точку в истории, которая длилась целых девять лет, и постараться не повторить судьбу «Игры престолов». Разбираемся, удалась ли шоураннерам идеальная концовка, которая позволит нам наконец-то попрощаться с Хоукинсом.

Прошлые эпизоды мощно подводили к тому, что в финале нас ждёт реализация самого безумного плана героев из всех. Пока Оди и Кали сражаются с Векной в его разуме, остальные персонажи натурально разрывают небеса, чтобы оказаться в «Бездне» — зловещем измерении, откуда изначально и появились все монстры. Всё это, конечно же, с превозмоганием, высокопарными разговорами о дружбе и злыми военными, которые, как надоедливые букашки, продолжают путаться под ногами.

Надежды на эпичную развязку были высоки, но, к сожалению, рухнули в первые же несколько минут после начала серии. Несмотря на внушительный хронометраж эпизода, все важные события подаются быстро и скомканно, а шоураннеры нарочито делают акценты не на том, что было бы интересно зрителю. Мы получили несколько десятков слезливых монологов о чувствах и принятии себя, но при этом финальное сражение оказалось неприлично коротким и почти полностью повторило аналогичную сцену из третьего сезона. Зато в этот раз кайдзю из другого измерения был больше!

Невероятно разочаровало и раскрытие Векны, на которое лично у меня были большие надежды. Всего одна короткая сцена с неубедительной предысторией и десятки вопросов, оставшихся без ответов. Например: как Генри мог учиться в одной старшей школе с Джойс и Хоппером, если в этот момент он уже был подопытной крысой доктора Бреннера и не мог покидать лабораторию? Подробное объяснение найдётся в театральной пьесе «Очень странные дела: Первая тень», которая теперь не только часть канона, но и обязательное (!) произведение для понимания событий пятого сезона. Но какова вероятность, что массовый зритель вообще знает о её существовании? А без этого знания практически все сцены с воспоминаниями Генри в шоу становятся лишними. Почему он так боялся той пещеры? Чем так важен спектакль, который ставили в старшей школе Хоукинса? Как в портфеле учёного оказался тот злополучный камень из «Бездны»? Гадайте сами.

Похожим образом сшит и весь финал: необязательные сцены прикрепляются к случайным местам, а действительно важные эпизоды и персонажи попросту вырезаются. Причём не ловко — с хирургической точностью, которую ожидаешь от братьев Дафферов, — а грубо и неумело. Словно тупым ржавым ножом, который может уже не рассекать, а только рвать. Так, из повествования исчезли Сюзи (девушка Дастина), Аргайл (лучший друг Джонатана), доктор Оуэнс (смерть которого в прошлом сезоне нам так и не показали), а также все действующие лица из «российской ветки» сериала. И ужасно даже не то, что им не дали сыграть свою роль в итоговых событиях, а то, что остальные делают вид, будто этих персонажей никогда и не существовало! В то же время Габриэлла Пиццоло, исполнительница роли Сюзи, в своих соцсетях открытым текстом говорит, что её героиня была важна для шоу и могла как-то повлиять на развязку, — однако братья Дафферы просто не позвали её на съёмки.

Не оправдалось и пафосное нагнетание на тему того, что этот сезон станет самым суровым и жестоким, а зрителей ждёт множество смертей протагонистов. По итогу к развязке погибла только одна второстепенная героиня (которая, откровенно говоря, не была интересна никому даже среди фанбазы шоу) и несколько десятков военных, под конец превратившихся в пушечное мясо для центральных персонажей. Финал Одиннадцать же и вовсе оставили открытым, давая нам надежду на позитивное завершение её истории и тотальный хеппи-энд. Приторно, мило, безопасно — совсем не то, чего ждёшь от суровой битвы за судьбу целого измерения.

Но в финальной серии есть и то, что вполне удалось шоураннерам, — например, трогательное прощание с персонажами. Сцены с выпускным и последней игрой в D&D (а какими роскошными получились финальные титры!) умело выжимают слёзы и наконец-то делают акцент на том, что у сериала получалось хорошо: балансировать между юмором и драмой, полностью полагаясь на харизму юных актёров. Дети теперь официально выросли, и нам пора отпустить их во взрослый мир. А вместе с ними и Хоукинс, и демогоргонов, и подзатянувшуюся ностальгию по «ламповым восьмидесятым». Жаль только, что прощание получилось таким неровным.

Ситуация с «Игрой престолов», может, и не повторилась, но финал «Очень странных дел» ушёл от старшего собрата не так уж далеко. Скомканный, стерильный, нелогичный и местами откровенно глуповатый — эта история заслужила другой концовки, ну или хотя бы расширенной «режиссёрской версии» текущей. Злодей оказался пустышкой, из повествования пропали важные герои и целые сюжетные линии, а на самые важные вопросы так и не нашлось ответов. Благодарить шоураннеров пока что хочется только за приятное послевкусие от прощания с полюбившимися героями. Но и оно, к сожалению, не перекрывает общего впечатления от пятого сезона — пожалуй, самого слабого из всех.

