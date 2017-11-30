Как напечатать свою книгу? Инструкция для начинающих авторов

На дворе XXI век, и книгоиздательский бизнес меняется. Написать книгу и выложить её в интернет может любой. Но, учитывая количество и качество опубликованного на интернет-площадках, это всё равно что «плюнуть в вечность» (по меткому выражению Фаины Раневской). А крупные издательства, подкошенные кризисом, зачастую готовы работать только с уже популярными авторами. Как же начинающему писателю издать собственную книгу и можно ли на этом заработать? Да, такая возможность есть. На помощь желающим пришёл электронный селф-паблишинг. Об этом явлении и о крупнейшем русском сервисе селф-паблишинга мы сегодня и расскажем.

Что такое «селф-паблишинг»?

Селф-паблишинг (self-publishing, самопубликация) существовал и раньше. Другое дело, что выпуск традиционной книги за свой счёт раньше был очень дорогим. И неважно, сам ли автор брал на себя хлопоты или нанимал для этого профессионалов, — денег приходилось выложить немало. Подобные печатные издания долго были уделом людей состоятельных, для которых выпуск собственной книги — дело престижа или самолюбования.

Иногда такие книги привлекали внимание крупных издательств и становились бестселлерами. Например, в 1931 году американская домохозяйка Ирма Ромбауэр крохотным тиражом за свой счёт выпустила сборник рецептов «Радости кулинарии». На книгу обратили внимание издатели, и в итоге её суммарный тираж превысил 18 миллионов копий. Но это вопрос везения.

С распространением интернета ситуация коренным образом изменилась. Начинающие писатели стали выкладывать тексты на своих сайтах, в блогах или на специальных площадках вроде широко известного в Рунете «Самиздата». Некоторые книги также привлекали внимание традиционных издательств и даже становились бестселлерами. Например, такой была судьба «Марсианина».

Взлёт «Марсианина»

Американец Энди Вейер несколько раз пытался опубликоваться в разных издательствах, но безуспешно. И когда он сочинил НФ-роман «Марсианин», то решил пойти иным путём, выкладывая книгу по главам в своём блоге. По просьбе поклонников и для удобства чтения он сделал электронную версию книги на сервисе Amazon Kindle по минимально допустимой цене в 99 центов. И это электронное издание за пару месяцев разошлось в количестве 35 тысяч копий, став самой продаваемой фантастикой на Amazon. Успех привлёк внимание традиционных издательств — сначала «Марсианина» выпустили как аудиокнигу, а затем роман отправился и в печать. Как итог — всемирная слава, миллионные тиражи, солидные гонорары и голливудская экранизация.

Ключевым моментом в успехе «Марсианина» стал выпуск романа в формате E-book publishing (электронной самопубликации) — сервиса создания и распространения книг без посредников. Используя такие сервисы, начинающие авторы могут превратить свой текст в книгу буквально за несколько шагов. Технически электронная самопубликация включает в себя форматирование для печати, оцифровку, распространение и маркетинг. Причём основная часть работы ложится на сам сервис.

Крупнейшие зарубежные сервисы

Kindle Direct Publishing — издательская система Amazon.com, запущенная в 2007 году одновременно с появлением на рынке «читалки» Amazon Kindle. Авторы могут загружать документы в нескольких форматах и более чем на трёх десятках языков. Правда, система оплаты в этом сервисе специфическая — есть много разных условий, из-за которых, например, в KDP выгоднее размещать небольшие рассказы и повести, а не объёмные романы.

NOOK Press — запущенная в 2009 году система одного из крупнейших англоязычных издательств Barnes & Noble. Как и KDP, заточена под конкретную электронную «читалку» Nook на платформе Android. Сервис предлагает дополнительные услуги по дизайну обложки, иллюстрации и редактированию текста.

Llumina Press — основанное в 2000 году издательство, которое поначалу занималось только «печатью по требованию» (print-on-demand), когда книги печатаются при наличии чёткого заказа на определённое количество копий. Однако затем Llumina добавила к своим услугам и электронный селф-паблишинг, куда также входит бесплатное редактирование авторских текстов и профессиональная оценка их возможного успеха.

Lulu Press — существующая с 2002 года онлайн-платформа для печати по требованию и самопубликации. Очень дружелюбный к пользователю сервис, который распространяет книги не только через свой специализированный магазин, но и через Amazon.com, Barnes & Noble и iBookstore от Apple. Причём автор получает 90% прибыли от продаж (а в KDP, например, не более 70%). Немудрено, что ныне Lulu едва ли не самый популярный в мире сервис такого рода.

В России — Ridero

Востребованность сервисов электронной самопубликации не могла обойти и нашу «самую читающую» страну, где желающих выпустить свою книгу или приобщиться к писательскому труду очень много. И в 2014 году такой сервис появился. Его основатели Александр Касьяненко, Алексей Кулаков и Александр Остапенко назвали своё детище Ridero (по-итальянски «буду смеяться» — намёк на лёгкость создания электронной книги).

Основным инвестором проекта стал Александр Краснокутский, а инициатором был Касьяненко — он взял за основу Lulu Press, который ему очень понравился. Бизнес довольно быстро раскрутился: с 2015 года Ridero стал доступен в Польше, Латвии и Германии, в сервис была добавлена поддержка английского языка.

Ныне Ridero объединяет около 150 тысяч авторов — и совсем «зелёных», и уже достаточно известных. Через сервис загружено более 170 тысяч книг. В июле 2017 года сервис Ridero.ru был признан лучшим в номинации «СМИ, издательства» на конкурсе «Рейтинг Рунета».

Что такое Ridero? Это сервис, который позволяет любым авторам в короткий срок из своего текста и изображений создать профессионально свёрстанную электронную или бумажную книгу. Для этого достаточно зайти на ridero.ru и загрузить файл с текстом. Система распознает структуру текста и автоматически его сверстает. Автор может выбрать подходящий макет книги и самостоятельно создать обложку — с помощью шаблонов и собственных или публичных изображений — или загрузить уже готовую. После этого можно посмотреть 3D-модель книги в режиме предпросмотра и даже полистать ее.

Готовую книгу в форматах ePub или pdf можно получить в виде отпечатанного тиража или выставить на продажу в крупнейших книжных интернет-магазинах — в электронном виде или в бумажном (по предзаказу — print-on-demand). Книги выставляются через магазины «Озон», Amazon, Litres, Google Play, Bookmate, ТД «Москва», Bookz.ru, «Альдебаран», Bookland, на витринах мобильных приложений Everbook, МТС, «Билайн» — всего около 40 площадок.

Сколько это стоит?

Сервис работает по модели freemium (условно-бесплатная). Все базовые возможности предоставляются авторам бесплатно. Ridero зарабатывает на дополнительных услугах: печать тиражей, корректура, индивидуальный дизайн обложки, книжные иллюстрации, запись аудиокниг, пакетное продвижение.

Размер желаемой прибыли (роялти) автор устанавливает сам. К этой сумме прибавляется наценка стороннего издательства (50% — для электронных книг, 40% — для печатных), которая включает 20% комиссию Ridero и НДС в размере 18%. Издатель ежемесячно перечисляет весь доход на счета сервиса, который далее выплачивается автору.

Основной источник дохода сервиса — 20% комиссия с прибыли заказа, не считая стоимости выпуска тиража.

Впечатления от работы с Ridero

Рассказывает писатель-фантаст и наш постоянный автор Александра Давыдова.

У меня было три этапа знакомства с Ridero. Первый — в начале 2014 года, когда мои друзья из Екатеринбурга сказали: «Саша, смотри, какая интересная штука!» Тогда сервис ещё даже не поставлял книги в онлайн-магазины, всё ограничивалось работой с макетом книги. Я зарегистрировалась на сайте, посмотрела, как всё работает, покрутила макеты туда-сюда…

А второй раз вернулась только в начале 2015-го. Тогда уже можно было размещать книги в интернет-магазинах. Соавтор сказал: «А давай отправим на Литрес и Амазон тот роман, права на который сейчас у нас?» Я подумала — почему бы и нет. Но с размещением романа работал соавтор, поэтому моё взаимодействие с сервисом было опосредованным, в формате — о, опубликовали! О, продажи начались! О, мы даже в десятке бестселлеров, вот это да!

И только в третий раз наш «роман» с Ridero обрёл по-настоящему длительный и серьёзный характер. Я собиралась издавать свой сборник «Не/много магии». Это неформатная вещь, и я очень хотела контролировать все моменты издания — от обложки до шрифта, от иллюстраций до времени выхода книги из печати. После рассмотрения всех возможностей оказалось, что именно Ridero даёт всё, что надо: и достойную печать, и возможность делать с книгой всё что угодно, и много способов для продажи электронных копий. Так я пришла к ним и поняла, что овчинка стоит выделки.

Мне понравилось работать с Ridero, потому что они:

сугубо адекватны (а особенно адекватная техподдержка многого стоит!); соблюдают сроки и отвечают за качество печати; регулярно предоставляют статистику продаж; у них нормальная схема для вывода денег (да, тут я меркантильна — но это очень важный вопрос).

Надо сказать, что большую часть вещей я делала сама: верстала макет, загружала обложку, ставила в текст иллюстрации, плюс у меня были свои художники. Хотя и была возможность делегировать все эти моменты помощнику из сервиса. И меня радует такая степень свободы: хочешь — работай над книгой в одно лицо, контролируй все этапы самостоятельно, а хочешь — отдай хоть всё «на аутсорс», и тебе сделают книжку под ключ. Очень круто, когда можешь выбрать любую точку на прямой от «всё сам» до «на блюдечке с голубой каёмочкой».

Ещё мои книги несколько раз попадали в топы продаж (сервис каждый месяц публикует список бестселлеров по всем площадкам), и вот это очень приятно. Понимаешь, что всё не зря. С другой стороны, это самое «не зря» не с потолка берётся. Глупо верить, что ты такой опубликуешь книгу, и сразу с неба посыплется слава напополам с прекрасными продажами. Чудес не бывает. И если ты сам не работаешь над продвижением книги (или не нашёл человека, который готов этим заниматься), то вряд ли получится добиться какого-то значимого успеха.

Из последних моментов, которые очень порадовали, — то, что сервис сделал приложение с дополненной реальностью. Обложка «Не/много магии» попала в число первых книг, на которых приложение тестировалось и потом демонстрировалось зрителям (на ММКВЯ в этом году). Это просто космос. Смотришь на знакомую до мелочей обложку через камеру смартфона, а там идёт снег, и дует ветер, и щупальца шевелятся, и глаза мигают. И ты такой — вау, неужели это действительно моя книга?! Мне кажется, что именно за такими штуками — будущее. И сотрудники Ridero это самое будущее изо всех сил пытаются приблизить.

В общем, однозначно, работа через Ridero того стоит. Помимо результата (появление книг на свет и их продажи), у меня по ходу дела появилась куча полезных знаний. О юридических моментах книгоиздания, о процессе печати в целом, о работе Книжной палаты, о способах продвижения в интернете. Что-то раскапываешь сам, что-то узнаешь у техподдержки, что-то случайно всплывает по ходу дела. И в итоге ты чувствуешь книгу очень «своей» — весь вложился, без остатка, эдакий акт творения «от и до».

Мне нравится 🙂

Слово создателям сервиса

Алексей Кулаков, сооснователь и директор по продукту издательского сервиса Ridero.

Сервис работает три с половиной года. Что из задуманного получилось реализовать, а что — нет?

Четыре года назад мы хотели сделать сервис, который уничтожает барьеры между автором и читателем, чтобы не было больше вопроса «издавать или не издавать книгу», чтобы исчез диктат формата – когда издателю нравится книга, но он боится инвестировать в ее издание, потому что она неформатная и ни на что другое не похожа. Первое у нас получилось: у авторов теперь точно нет сомнений в том, что издавать книгу стоит, ведь с помощью Ridero это можно сделать быстро, бесплатно и независимо. С нашим появлением в России появился и начал развиваться рынок селф-паблишинга. А вот для издателя мы пока сняли барьеры не полностью: чтобы диктат формата окончательно исчез, издателю нужно дать больше аналитических инструментов для принятия решений. Необходимые данные о покупках, чтении и рецензировании можно получить у читателей, если книгу издать в электронном виде или по системе «печать по требованию», без вложений в тиражи и с минимальными затратами на предпечатную подготовку. В этом направлении мы уже сделали что-то, но предстоит сделать еще больше, чтобы сервис Ridero мог работать в симбиозе и с издательствами.

За последние пару лет у Ridero появилось немало конкурентов. Не пугает?

Конечно, мы следим за всеми инициативами, которые появляются на рынке. Но пока никто из конкурентов даже близко не воспроизвел всю палитру возможностей, которая сейчас есть у авторов Ridero. У нас лучшая в мире автоматическая вёрстка и крупнейшая партнерская сеть дистрибуции книг – как в электронном виде, так и в бумажном по системе «печать по требованию». Серьезного влияния на рынок со стороны конкурентов сейчас нет, наоборот, они повторяют наши предыдущие маркетинговые шаги и сообщения (например, используют наш термин «персональный помощник» или говорят «издай книгу за три шага»), нет чего-то нового, что могло бы кардинально изменить рынок и принести им лидерство.

Какой примерно процент из публикуемых через Ridero книг составляет фантастика (если ведется статистика)? И может ли фантаст заработать таким образом? Или сервис скорее дает возможность раскрутить имя, чтобы потом перейти под крыло традиционных издателей?

7,2% всех книг, которые независимые авторы сейчас издают с помощью Ridero, – это фантастика. Это один из самых популярных жанров, в том числе и в мире, если посмотреть на данные «Амазон». Если говорить о конкретных заработках, то надо понимать, что селф-паблишинг – это поиск «черных лебедей» (то есть предельно значительных отклонений от нормы). У большинства авторов продажи практически нулевые, но зато у успешных – большие. Если автор опубликовал книгу и сидит, ждет успеха, – это проигрышная стратегия. Сейчас время соцсетей и прямой коммуникации с аудиторией, поэтому успешными становятся те, кто активно продвигает свою книгу и работает с читателями. Максимальный заработок автора Ridero превысил в этом году 1 200 000 рублей, было продано 35 000 копий его книг — далеко не каждый автор, чью книгу выпустило издательство, может рассчитывать на близкие цифры (средний тираж в России сейчас четыре с небольшим тысячи, а для нового или малоизвестного автора – тысяча или две экземпляров). Наши успешные авторы интересны и издателям – только за последний месяц около 30 наименований бестселлеров, впервые опубликованные через Ridero, были сняты нами с продажи по той причине, что автор заключил договор об исключительных правах на книгу с другим издателем. Издатели следят за нашими рейтингами продаж и приходят к успешным авторам со своим предложением об издании и продвижении книги. Мы заметили интересную тенденцию, которая говорит о том, что и такие авторы готовы самостоятельно развивать собственный успех: многие из них сейчас стараются сохранить за собой права на электронную книгу, передав издателю только права на печатную, и не прекращают заниматься продвижением книги после подписания издательского контракта.

Какие планы на будущее?

В этом году мы запустили программу авторских импринтов – своего рода микро-издательств на платформе Ridero – и планируем продолжать ее развивать. Мы запустили собственный магазин, который позволяет существенно снизить стоимость печатной книги по требованию, поскольку в цену книги не включается комиссия партнерских площадок, и дает нам возможность выплачивать автору более 50% роялти от продажи электронных книг. Данные собственного магазина уже в скором будущем дадут нам достоверную базу для сбора аналитики чтения, которой мы сможем делиться с авторами и партнерами. Также мы развиваем инструменты непосредственной обратной связи — например, сейчас работаем над собственной читалкой для своего магазина, которая поможет взаимодействию автора и читателя.