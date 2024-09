Откуда живые существа берут энергию: живучие бактерии, драгоценный кислород и много углеводов

Бактерии — и анаэробные, и аэробные — «работают» симбионтами, обеспечивают непрерывность круговорота ионов и соединений, помогают искать новые лекарственные препараты. Но кроме того, их применяют ещё и в промышленности. Об очистке сточных вод и загрязнений вы наверняка слышали, а вот что насчёт выработки металлов при помощи бактерий? Это достижение последних лет, и оно пока масштабно не используется. Бактерии вида Desulfovibrio desulfuricans разрушают отходы, «ищут» в них соединения металла палладия и восстанавливают его до металлических наночастиц (Mudhoo A. et al, Removal of heavy metals by biosorption // Environmental Chemistry Letters, 2012).