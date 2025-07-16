«Бастион. Земли электричества»: 5 причин сыграть в настолку, созданную в стиле ранних фильмов Гая Ричи

Любите ли вы раннего Гая Ричи? Цепную реакцию нелепых событий, абсурдный юмор, обаятельных неудачников, мелких жуликов и бандитов? Всё это есть не только в кино. Самому стать участником гайричевских историй можно в настольной ролевой игре «Бастион. Земли электричества». Автор игры — Крис Макдауэлл, один из самых ярких современных авторов настолок. Прямо сейчас на CrowdRepublic идёт сбор средств на локализацию «Бастиона» — отличный повод выяснить, чем именно интересна игра, созданная в духе фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».

1. Главные герои — колоритные неудачники

Ты вообще как, в курсе, почему его зовут Подземный чудак? Он родился и вырос в Подземке, глубже пространства и времени. Там кто угодно станет чудаком, а с годами это только усугубляется.

Кем бы персонаж игрока ни был раньше, ему пришлось бросить карьеру, да ещё и набрать долгов. Держатели долга очень хотят получить своё назад, но единственный шанс порадовать их — отыскать что-то ценное и стащить у владельца.

Предыдущие «должности» у героя как на подбор: он мог быть выбивателем долгов, профессиональным шулером или взломщиком хранилищ. Но что-то пошло не так, и ему пришлось отойти от дел. Тем не менее это не повод унывать, ведь благодаря связям и опыту ему теперь точно должно повезти.

Чтобы создать не слишком удачливого, но целеустремлённого персонажа, достаточно пять раз бросить кубики — остальное сделает книга правил. Первые три броска определят параметры. Четвёртый — насколько хорошо герой избегает ударов. Пятый — сколько у него осталось денег. А все вместе эти цифры подскажут, какая из 109 карьер у персонажа не задалась и какие умения, связи и имущество он приобрёл.

В игре есть не только герои с криминальным прошлым — там много фантастических и даже фантасмагорических образов. Вот мёртвый лодочник, который вернулся в город, где его уже никто не помнит. Вот перепрофилированный киборг, способный отстреливать собственные руки и управлять ими в полёте. А вот обжившийся чужой — инопланетянин с Живых Звёзд. Он может светиться разными цветами, но в Бастионе сумел сойти за своего.

2. Атмосфера живого, знакомого, опасного города

Бастион! Ну это где электричество, газеты, жвачка, дрянная подземка, коктейли ещё хуже, вмешивающиеся во всё районные, мать их, советы. Бастион!

Бастион — место, где есть всё. Оружие, подпольные ставки на ящериц, неудобный общественный транспорт, понаехавшие из глуши мужики, районные власти, отжимающие друг у друга сферы влияния, несгораемые коробки для сна. Бастион разрастается так быстро, что карты города устаревают на следующий день после того, как их составили.

Но как бы стремительно ни менялся мегаполис, его жители всегда остаются собой. Опасные, немного поехавшие, пугающие, глупые, нелепые, они всегда замешаны в каких-то тёмных делах. Такие здесь не только люди: в Бастионе обитают спустившиеся с неба чужие, машины, чудовища, а также существа, не укладывающиеся ни в какие рамки. Никто не знает, кто тут главный, но всем хочется урвать свой кусок — вот удивительно, правда?

С тех пор как здесь появилось электричество, каждый норовит протянуть провод в свою лачугу, подцепить к приводной тележке, запитать мастерскую. Если вещь можно сделать электрической, кто-то уже этим занят. А потому кругом полно знакомых предметов, но не все из них работают как надо. И если у вас есть идея, как использовать удар током, ей всегда найдётся применение. В конце концов, когда сумка, набитая хрустящими фунтами, окажется у вас, не так уж важно, сколько на это ушло ватт.

3. Сюжетный хаос и переплетение интересов

— Зачем на голове этого жмурика грелка для чайника? — Не называй его так, Линкольн. — А как мне его называть? Альтернативно живой?

Как правило, все проблемы в Бастионе — от паршивого паба или бриллианта, спрятанного внутри болванчика-собаки. Героям достаточно затеять простое дельце: украсть что-то дорогое и бесполезное, или поставить на «правильного» бойца, или сделать ещё что-нибудь в том же духе — и тут же начинается череда неприятностей.

Правила их так и подбрасывают. Во-первых, в Бастионе всё кому-то принадлежит. Даже если это бесполезный хлам, брошенный в подвале старого паба, обязательно найдётся кто-то, кому он срочно понадобился. И чаще всего у этого кого-то свои представления о законности и возмездии.

Во-вторых, у героев всегда есть колоритные соперники. Если вы получили наводку на спрятанные драгоценности — так и знайте, за ними уже отправился ушлый конкурент или его подручные. Так что приготовьтесь к сюрпризам, внезапным конфликтам, наездам и перестрелкам.

В правилах игры сказано: «Всё, с чем вы столкнётесь и чего хотите, как-то связано с другими персонажами». А ещё не забывайте о держателе долга — этот жуткий гражданин или организация то и дело напоминает о своём существовании.

4. Чёрный юмор, гротеск и абсурд

Что я знаю о чёрном юморе? Я устраиваю бои электрифицированных трупов. Всего неделю назад я накачивал жмуриков молекулярными коктейлями и радовался жизни, и вдруг… Что я знаю о чёрном юморе? Вроде бы для Бастиона это норма жизни, так?

Каждый странный житель Бастиона может стать частью гротескной криминальной истории. Взять хоть созданий из войлока, дерева и проволоки с искрой жизни внутри, которых все называют болванчиками. Им очень нужны ваши деньги! Потому что они имитируют чужое желание их получить. Или послушайте машин, живущих по собственным логическим законам: они считают, что всё ценное нужно охранять. По крайней мере, пока не доказано обратное.

Неудавшаяся карьера героя с самого начала задаёт игре особый тон. Когда вы начинаете игру криворуким бандитом, неудавшимся скульптором крыс или безработным разгребателем грязи — это весело, пусть веселье и с привкусом грусти.

Но чёрная полоса не может длиться вечно. Ваш герой постарается выбраться из неприятностей, в которые влип. Скорее всего, за чужой счёт. Что из этого выйдет? Множество абсурдных решений, нелепых смертей с ироничной подачей насилия и, конечно, счастливая случайность — куда ж без неё.

5. Лёгкость, событийная плотность, пространство для интересных решений

С мужланами из Глуши одна проблема: невозможно понять, что они говорят. Если окажешься в Глуши, кивай и жалуйся, что раньше было лучше. За своего не примут. Но, может, хоть не прибьют.

Чтобы добиться успеха в игре «Бастион. Земли электричества», игроку понадобится планировать действия и проявлять осторожность. Но в рискованных ситуациях придётся положиться на удачу. Правила написаны так, чтобы их было легко освоить и удобно использовать, при этом получая пространство для интересных решений и сюжетных поворотов.

Например, в игре нет проверок попадания, и атаки всегда достигают цели. Поэтому боевые сцены динамичны и невероятно опасны для обеих сторон. Один бросок кубиков — и вот гремит внезапный выстрел, а всем причастным приходится менять планы и спрашивать: «Тони! Что нам теперь делать?»

Игра в «Бастион. Земли электричества» — это череда случайных событий, которые происходят в опасных местах со странными персонажами и складываются в необычные истории. Приключения в Бастионе — это не просто квест или поиск сокровищ. Это совместное создание хаотичного, весёлого и непредсказуемого эпизода в духе Гая Ричи. Бастион не прощает глупости, но щедро вознаграждает за смелость, наглость, готовность прийти на помощь друзьям и вместе посмеяться над катастрофой. Это игра, где успех или провал персонажей не завершает историю, а только разгоняет сюжет. Сбор средств для русского издания игры «Бастион. Земли электричества» — на CrowdRepublic. игры «Бастион. Земли электричества»

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