Книжные фэнтези-циклы с отличными концовками

С вами бывало такое? Читаешь интересную серию книг, глотаешь одну за другой, хочешь узнать, чем всё кончилось… А автор этого не написал. Он так и не довёл цикл до логического завершения, и когда ждать последние книги — непонятно. Или того хуже: серию закруглили по-быстрому, кое-как. А времени, потраченного на десяток томов, уже не вернуть! Если вас тоже бесят такие ситуации — эта статья для вас. Наши авторы подобрали фэнтези-циклы, у которых есть чёткие (а порой и очень удачные!) концовки. Готовы поспорить, вы их дочитаете раньше, чем разродятся продолжениями Джордж Мартин и Патрик Ротфусс!

Роберт Джордан «Колесо Времени»

Цикл «Колесо Времени» начинался как откровенное эпигонство «Властелина колец» и задумывался как трилогия. Однако постепенно сага становилась всё более самобытной, а её объём всё увеличивался и увеличивался. Концентрация событий на том при этом неуклонно снижалась, и в какой-то момент начало казаться, что история никогда не доберется до финала. Увы, Джордан действительно не смог дописать «Колесо Времени» — жизнь писателя оборвалась из-за тяжелой болезни. Но на основе его наработок историю закончил Брендон Сандерсон, и финал удался ему на славу.

Что любопытно, в завершении «Колеса Времени» были удачно реализованы многие мотивы, которые сильно разочаровали зрителей «Игры престолов». Финальное противостояние с Темным, воплощающим глобальную угрозу всему мирозданию, было не только напряженным и оригинальным по исполнению, но и давало ответы на все вопросы о его целях. Битвы оказались не только эпическими, но и отлично продуманными — в частности, Сандерсон очень убедительно показывает, как мощная магия кардинально меняет боевые действия. А персонаж, который впитал воспоминания людей прошлых эпох, активно использует этот дар, чтобы добиваться побед.

Джо Аберкромби «Первый закон»

Книги Джо Аберкромби обладают массой достоинств, и одно из важнейших — умение автора ловко играть на читательских ожиданиях, выворачивать наизнанку жанровые штампы и удивлять. Все это проявилось уже на страницах дебютной трилогии Аберкромби, «Первый закон», и в полной мере относится к ее развязке.

Заключительный том трилогии был полон сюрпризов и сильных сцен, которые касались и глобального военно-политического конфликта, и судьбы конкретных персонажей. А финал пронизан ощущением, вынесенным в заглавие знаменитого рассказа Сапковского: «Что-то кончается, что-то начинается». Войны отгремели, мир вроде бы наступил, истории всех героев пришли к тому или иному итогу — не всегда заслуженному и нередко печальному. Но жизнь продолжается, будут новые войны, и борьба за власть, конечно, непременно разгорится с новой силой.

Было очевидно, что Аберкромби ещё не раз вернётся в свой мир с новыми историями. Вот и сейчас писатель готовит очередную трилогию о своём мире, события которой развернутся спустя несколько десятилетий после финала «Первого закона».

Гай Гэвриел Кей «Гобелены Фьонавара»

Дебютная трилогия мастера псевдоисторического фэнтези рассказывает о студентах Торонтского университета, которые угодили в другой мир. С гномами, альвами, мудрыми магами, Тёмным Властелином, лелеющим злобные планы, и прочими классическими атрибутами жанра.

Если бы эту историю написал кто-то другой, возможно, она осталась бы нелепой поделкой, эдаким «Властелином колец» с попаданцами. Но Кей — он и в своём дебюте Кей, а потому читателей ждало любопытное переосмысление артурианы, неоднозначные выверенные характеры, щемящие драмы и неожиданные повороты. Как и в других романах Кея, здесь умирают герои, с которыми совсем не хочется расставаться, а бесчеловечные антагонисты на поверку оказываются не такими уж бесчеловечными. Финал цикла не только утверждает важнейшую тему всех трёх книг — свободу воли и выбора между добром и злом, что даётся каждому человеку (и не совсем человеку), — но и несёт ироничную мысль, которую позже ёмко сформулируют Гейман и Пратчетт: «Зло всегда содержит семена саморазрушения».

Да, в этом цикле Кей ещё оттачивает перо. Пафос, который в других книгах он тщательно дозирует, здесь порой льётся через край. Иные персонажи не раскрываются так, как хотелось бы. И всё же «Гобелены Фьонавара» — один из лучших образцов старого доброго эпического фэнтези о борьбе Света и Тьмы. А мощный финал не только дарит читателям заветный катарсис, но и заставляет забыть обо всех недостатках начала.

Тэд Уильямс «Орден Манускрипта»

Вскоре после завершения «Игры престолов» Тэд Уильямс пошутил в своем фейсбуке: мол, дорогие телевизионщики, если перед вами стоит задача достойно закончить эпическое фэнтези и вы понимаете, что она вам не по плечу, обратитесь к тому, у кого есть подобный опыт. И Уильямс имеет все основания для таких заявлений, ведь он смог блестяще завершить свой цикл «Орден Манускрипта» — одну из лучших пост-толкиновских фэнтезийных саг.

Начав писать свою трилогию в 80-х годах прошлого века, Уильямс в значительной степени следовал традициям фэнтези того времени — например, в его книгах не обошлось без поиска могущественных волшебных мечей. В то же время «Орден Манускрипта» мог похвастаться неоднозначными персонажами, хитроумными политическими интригами, ловким переплетением множества сюжетных линий и очень убедительным миром, с продуманной культурой, политикой и мифологией. Все это принесло циклу массу поклонников; один из них — Джордж Мартин, которому книги Уильямса вернули веру в жанр фэнтези.

Финал получился под стать всему циклу. Вроде бы и достаточно традиционный для жанра, с обязательными атрибутами вроде масштабной битвы и восшествия на престол избранного героя, — но реализовано все это было очень изящно и красиво. Хотя все основные сюжетные линии были завершены, Уильямс оставил намек на возможное продолжение и на протяжении большей части своей карьеры получал от поклонников вопросы, вернётся ли он в мир «Ордена Манускрипта».

Долгие годы ответ был отрицательным, но спустя два с лишним десятилетия Уильямс всё же взялся за продолжение цикла. Сначала автор написал небольшой роман «Сердце того, что было утеряно», ставший своего рода дополнительным эпилогом к «Ордену Манускрипта». А за ним последовал роман «Корона из ведьминого дерева», открывающий новую трилогию, действие которой разворачивается спустя три десятилетия. Над миром нависает новая угроза, и иметь с ней дело предстоит молодому поколению героев.

Ричард Морган «Страна, достойная своих героев»

Трилогия о борьбе Рингила Эскиата с завоевателями из иного измерения — единственный эксперимент в жанре фэнтези от Ричарда Моргана, признанного мастера НФ. И цикл действительно получился экспериментальным: с одной стороны, он укладывается в жанровые рамки героического дарк-фэнтези, а с другой — содержит немало оригинальных находок, включая и сексуальную ориентацию сразу двух центральных персонажей, и многое другое. Плюс ко всему в нем есть элементы, которые можно трактовать как фэнтезийные или научно-фантастические в зависимости от воли читателя (возьмем, допустим, могущественных Кормчих, которые то ли ИИ, то ли порабощенные чародеями духи).

Финал вполне соответствует канонам: кому-то выпало спасти мир (его ведь, как правило, спасают даже в самых мрачных фэнтезийных историях), кому-то — взойти на престол, да и без красивых смертей не обошлось. Одни судьбы Ричард Морган описал до конца и поставил точку, другие наметил в общих чертах, но это не мешает заявить, что трилогия закончена, — да и сам автор не намерен продолжать цикл. Но отдельное внимание на себя обращает эпилог: он добавляет ряд необходимых штрихов к общей картине, оставляет читателя слегка ошеломленным (или не слегка), и не вызывает сомнений в том, что вот так могла закончиться лишь эта — и никакая другая — история.

Себастьян де Кастелл «Шинели»

Шинели — что-то вроде личной королевской гвардии, исполняющей обязанности судей, следователей и солдат. Вернее, исполнявших. После смерти короля Шинели рассеялись по раздробленному королевству, и даже признавать, что ты один из них, опасно. Ведь дворяне без особой симпатии относятся к людям, которым король дал над ними власть.

Кантор Шинелей (то есть их командир) Фалькио вал Монд — идеалист, острослов, великолепный фехтовальщик и плут. Вместе с двумя друзьями он путешествует по королевству, пытаясь исполнить последний приказ монарха. Дело осложняется тем, что Фалькио не понимает сути задания, и выполнять его приходится практически наугад.

Это «Три мушкетера» в фэнтезийном мире и без многостраничных описаний пуговиц и бархатных камзолов. Кастелл — один из лучших современных авторов в том, что касается описания битв. Профессионально занимаясь фехтованием и боевой хореографией, он прекрасно представляет, как должен выглядеть красочный бой. «Шинели» — чудесное авантюрное фэнтези, с просторным миром и нестандартной системой магии. Тот случай, когда, дочитывая последнюю книгу, жалеешь, что писатель ограничился четырьмя томами.

В этой последней книге Кастелл не подкачал: в «Троне тирана» есть ответы на практически все вопросы цикла, герои получают то, что заслуживают, а несколько финальных твистов заставляют наблюдать за всем этим с неослабевающим интересом.

Первая книга скоро выйдет на русском языке; кроме того, у нас переведены несколько частей другого цикла де Кастелла — «Творец Заклинаний».

Джон Гвинн «Верные и падшие»

И еще один четырехтомник. Эпическое фэнтези в классическом стиле на кельтских мотивах. Есть, впрочем, подвох: главный злодей не подозревает, что должен принести миру великое Зло. Он считает себя Мессией, пока обстоятельства не разубеждают его.

Цикл — отличный пример того, как на старых идеях можно написать хорошие романы. Гвинн берет штампы и слегка их разворачивает. Не до полной противоположности, а так, чтобы они остались узнаваемыми, но при этом перестали быть привычными. Вполне стандартный сюжет про избранного героя, собирающего армию, чтобы сразиться с Темным Властелином, настолько динамичен и хорошо выписан, что ругать его за вторичность язык не поворачивается. Добавляет интереса и то, что вещи, предназначенные Пророчеством (а куда мы без Пророчества?) герою, достаются злодею — потому что большинство людей считают его Мессией, да и все знаки на это указывают. А вот герою приходится как-то работать вопреки всем предсказаниям мудрецов.

Последний том цикла делает его по-настоящему сильным. В «Ярости» Гвинн соединяет все линии, герои, знающие друг друга только по слухам, встречаются — и далеко не все они переживут финал. В заключительном романе писатель пролил столько крови, что предыдущие кажутся на его фоне почти добрыми. Мощный финал одного из лучших эпических фэнтези последних лет, одновременно печальный и счастливый.