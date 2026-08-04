Во что поиграть в августе 2026-го?

Осталось всего каких-то 50 миллионов лет до того, как Австралия врежется в Юго-Восточную Азию, а в Евразию хлынет поток генетически усовершенствованных ядовитых гадов, которые в обычных условиях терроризировали бы только цивилизацию киборгов-кенгуру. Пока не поздно, нужно успеть насладиться новыми видеоиграми.

Beast of Reincarnation

Когда и где: 3 августа на PC, PS5, XSXS

Что: постапокалиптическая экшен-RPG

Перевод: нет

О чём: среди руин постапокалиптической Японии 4026 года бродят роботы и мутанты, а люди ведут себя так, будто со времён Средневековья мало что поменялось. Восемнадцатилетнюю Эмму изгнали из человеческого общества из-за её болезни, дающей способность управлять растениями. Героиня вместе с верным псом отправляется бороться со Зверем Реинкарнации — существом, которое оскверняет всё живое.

Почему ждали: Game Freak, студия, создающая игры про покемонов, после 90-х редко выпускает проекты, не связанные со сбором монстров в шары, поэтому остаётся интрига, что же у неё получится. А по презентациям видится симпатичная версия Sekiro про рубку роботов, где можно призвать своего пса со специальной атакой (ну а что вы хотели, какая-то связь с Pokemon всё-таки остаётся).

Чего опасаемся: последние игры про покемонов получались спорными, а у студии толком нет опыта в создании динамичного экшена. К тому же игра легко может оказаться бледной копией Sekiro без значительного набора своих ярких фишек.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Когда и где: 6 августа на PC, PS5

Что: файтинг про персонажей Marvel

Перевод: текст

О чём: Чемпион Вселенной уничтожает миры, которые не смогли поставить против него достойных соперников. Теперь он избрал следующей ареной Землю. Местным супергероям придётся разбираться с ним.

Почему ждали: новых файтингов с героями Marvel не было, кажется, с прошлого десятилетия, а тут он ещё от студии, делающей Guilty Gear. Также интересна возможность устроить в игре драки 4 на 4, где три персонажа периодически помогают в бою.

Чего опасаемся: не внушает оптимизма привязка Marvel Tokon к PlayStation Network даже на ПК, из-за чего в неё не так просто сыграть в б о льшей части планеты, а средства обхода блокировок увеличивают лаги, что в соревновательном проекте особенно ощутимо. Впрочем, это ударит прежде всего по тем, кто уже давно интересуется файтингами, потому что не похоже, чтобы именно эта игра привлекла много новой аудитории.

Iron Nest: Heavy Turret Simulator

Когда и где: 6 августа на PC

Что: симулятор водителя огромной дизельпанковской артиллерийской установки

Перевод: текст (полный)

О чём: в альтернативной Испании 1920-х развернулась гражданская война. Кастильская монархия, всеми силами цепляясь за власть, отправляет против республиканцев гигантские шагоходы, на которых установлены громадные артиллерийские орудия — одним из них управляете вы.

Почему ждали: много вы можете назвать симуляторов безумно раздувшейся древней техники, где толком не видно, что творится снаружи, и приходится, сидя в окружении десятков вентилей и рычагов, ориентироваться по бумажным картам и радиопередачам?

Чего опасаемся: что разработчикам хватило запала только на материал, который уже показали в демке, а всё остальное будет уныло.

Entropy

Когда и где: ранний доступ 18 августа на PC

Что: пошаговая тактическая RPG про предапокалиптические времена

Перевод: нет

О чём: никаких катаклизмов не было, просто мир выдохся и остались только отдельные грязные островки человечества, где правят в основном тираны. Ваша труппа играла поставку в городе Дрэног, но её прервали демоны — пришлось отбиваться деревянными мечами. Так начинается история экспедиции, которой предстоит спасать мир от демонического вторжения.

Почему ждали: новый проект от разработчиков Dread Delusion сделан с кислотными и небрежными сюрреалистическими образами, стилизованными под игры времён первой PlayStation. Геймплейно же игра походит на Final Fantasy Tactics, что с таким визуальным стилем смотрится ещё любопытнее.

Чего опасаемся: в Dread Delusion разработчики показали, что прекрасно умеют создавать атмосферу и визуал, а вот с геймплеем бывают проблемы — это может повториться.

The Sinking City 2

Когда и где: 18 августа на PC, PS5, XSXS

Что: лавкрафтианский экшен-хоррор в полуоткрытом мире

Перевод: нет

О чём: в 1920-х затопило американский город Аркхэм, и повылазили твари из глубин. При этом в Страну снов засосало душу девушки главного героя — оккультиста Кэлвина Рафферти (не путайте с Чарльзом Ридом, протагонистом первой части, который тоже любил, нахлобучив шляпу, гулять по затопленному городу). Чтобы её оттуда достать, нужно разобраться с причинами потопа, тесно связанными с неудачей при обряде.

Почему ждали: ещё больше вдохновлённых произведениями Лавкрафта атмосферных прогулок с монстрами. В этот раз с упором не на работу детектива, а на сурвайвал-хоррор с дефицитом ресурсов и напряжёнными столкновениями с врагами.

Чего опасаемся: первая часть была довольно кривой. Вопрос даже не в том, достаточно ли отполируют сиквел (скорее всего, нет), а будет ли в нём что-то достаточно притягательное, чтобы обратить внимание на очередной хоррор по Лавкрафту во времена, когда такие игры выходят пугающе часто.

Mortal Shell II

Когда и где: 20 августа на PC, PS5, XSXS

Что: фэнтезийный соулслайк

Перевод: текст

О чём: в одном королевстве из-за религиозного культа, члены которого любили побаловать себя нектарами из желёз нерождённых и прочими странностями, всё вокруг сделалось мрачно и безнадёжно. А тут ещё в тела павших воинов вселяется бесплотный дух Предвестник, которому предстоит отобрать некие яйца Андермефер (чем бы они ни были) у жутких тварей.

Почему ждали: первая часть была небольшим стильным соулслайком с пачкой интересных идей вроде вселения в разные тела-«оболочки». В сиквеле обещают довести всё до ума, добавить масштаба, сделать боёвку быстрее и злее (частично за счёт упразднения шкалы выносливости) и ввести компактный открытый мир.

Чего опасаемся: про оригинал многие говорили, что он ощущается заготовкой для чего-то более интересного, так что, возможно, и вторая часть покажется ещё одной недоделкой.

Brigador Killers

Когда и где: ранний доступ 20 августа на PC

Что: симулятор повстанца в капиталистическом мире будущего

Перевод: нет

О чём: на планете Мар Носса, родине корпорации КСН, высадилась террористическая ячейка. Повстанцы ненавидят компанию, разрушающую целые миры ради прибыли, а потому хотят отомстить ей и уничтожить её наёмников.

Почему ждали: это продолжение Brigador, где нужно убивать тех, за кого приходилось играть в первой части. В игре стильные изометрические киберпанковские пейзажи, жёсткий синтвейв на саундтреке и геймплей, где можно разносить города хоть из простых автоматов, хоть на мехе.

Чего опасаемся: однообразных миссий и недостаточной ненависти к огромным корпорациям.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Когда и где: 27 августа на PC, PS5, XSXS

Что: экшен-адвенчура про чуть более магические версии Средневековья и Минойской цивилизации

Перевод: текст

О чём: в 1334 году (за 15 лет до событий A Plague Tale: Innocence) молодая пиратка София отправилась на остров Минотавра, чтобы скрыться от закона и разгадать загадки мифического чудовища, связанного с её прошлым.

Почему ждали: прошлые игры студии были занятными экшен-адвенчурами с прекрасной графикой и атмосферой гротескно-мрачного средневековья. Теперь интересно, что разработчики сделают в спин-оффе основной серии, в котором гораздо больше внимания уделят сражениям. А саундтрек сочинил Оливье Деривьер, он для чего угодно напишет потрясающую музыку.

Чего опасаемся: что Resonance окажется очередным спин-оффом, который никто не просил, а после релиза мало кто оценил. Неизвестно, хорошо ли разработчики сделают сражения, ведь бои раньше шли только в нагрузку к механикам стелса и управлению ордами крыс. Оптимизация может сильно хромать, как в предыдущей игре студии. Да и вдруг окажется, что мы устали от минотавров и всего, что с ними связано.

Star Wars Zero Company

Когда и где: 27 августа на PC, PS5, XSXS

Что: пошаговая тактика во вселенной «Звёздных войн»

Перевод: нет

О чём: события разворачиваются под финал Войн клонов. Хоукс, бывший офицер республиканской армии, собрал «Нулевую роту» — отряд наёмников, куда входят солдаты, контрабандисты, модифицированные дроиды и даже мятежный джедай. Подразделению предстоит выполнять тайные операции, конечная цель которых — устранить Кундри Фэтома, главу тёмного культа силы.

Почему ждали: это XCOM про «Звёздные войны» (что немудрено, ведь проектом занимается креативный директор перезапуска XCOM). Кроме приземлённой атмосферы в духе «Андора», игру отличает возможность исследовать базу от третьего лица, широчайшие опции для кастомизации бойцов и то, что все наёмники уникальны, и если они умирают в бою, то навсегда.

Чего опасаемся: игру издаёт EA, а от этой компании можно ожидать какой угодно подлости. К тому же за 14 лет с выпуска XCOM: Enemy Unknown появилось так много подражателей этой игры, что Zero Company легко среди них затеряться.

Breathedge 2

Когда и где: ранний доступ 31 августа на PC

Что: сюжетный выживач в космосе

Перевод: полный

О чём: приехал Мужик (да, его прямо так и зовут) в космический город — а там никого и сплошная разруха. Это приведёт к путешествиям по разным солнечным системам и борьбе с корпорацией Breathedge.

Почему ждали: оригинал — красивый мультяшный выживач с абсурдным юмором. В продолжении обещают провести работу над ошибками и урезать гринд, сделать ресурсы дефицитнее, расширить и оживить мир, а также добавить честную физику, с которой, например, всё топливо горит, а всякая вода его гасит.

Чего опасаемся: что шутки снова не всегда будут удачными, а геймплей опять ближе к середине прохождения превратится в скучную рутину.

Во что ещё поиграть:

Anomaly President (ранний доступ 3 августа на PC): экшен-рогалик с видом сбоку про кандидата в президенты. Днём он участвует в предвыборной гонке, а ночью борется с преступным синдикатом и вербует себе в помощники угнетённых летающих пушистиков.

Big Walk (4 августа на PC, PS5, Switch 2): кооперативная адвенчура от разработчиков Untitled Goose Game, где все управляют странными схематичными человечками, которые исследуют реалистичный открытый мир. Геймплей состоит в решении головоломок, для чего нужно общаться по игровому голосовому чату. Но чат часто работает с помехами, а порой и оставляет всех немыми, из-за чего приходится договариваться при помощи жестов, колокольчиков, сигнальных ракет, огромных золотых голов и прочих вещей.

Big Walk

Pax Autocratica (ранний доступ 10 августа на PC): роуглайт-шутер от первого лица, где нужно строить тоталитарную инопланетную колонию. Протагонист обеспечивает граждан всем необходимым и поддерживает среди них непоколебимую веру в правящий режим, чтобы они поставляли ресурс для его вооружённых авантюр.

Agent 64: Spies Never Die (11 августа на PC): духовный наследник шутера GoldenEye 007. У игры похожий визуальный стиль, геймплей с кучей стрельбы и элементами стелса, локальный мультиплеер. Даже сюжет на шпионскую тему с агентом по имени Джон Уолтер, который уж очень смахивает на постаревшего Джеймса Бонда.

Agent 64: Spies Never Die

Echoes of Mystralia (ранний доступ 11 августа на PC): RPG-рогалик, в котором нужно спасать фэнтезийное королевство Мистралия, для чего придётся постоянно мастерить заклинания из разных элементов.

Duskfade (13 августа на PC, PS5, XSXS, Switch 2): 3D-экшен-платформер в духе игр с PlayStation 2 про пацана, отправившегося в путешествие по разным мирам клокпанка, чтобы восстановить течение времени и спасти сестру.

Duskfade

Clawed (13 августа на PC): кооперативный хоррор про выживание в заброшенном, разрушенном катаклизмом парке, в котором живут клонированные динозавры и прочие доисторические твари.

The Lantern of the Laughless Saint (ранний доступ 17 августа на PC): вдохновлённая играми серии The Elder Scrolls фэнтезийная RPG в открытом мире, где нужно исследовать остров, в центре которого возвышается загадочная башня.

The Lantern of the Laughless Saint

Steins;Gate Re:Boot (19 августа на PC, PS4, PS5, XSXS, Switch 1/2): ремейк визуальной новеллы Steins;Gate. В центре истории всё так же студент с устройством, при помощи которого он может отправлять сообщения в прошлое. Вся графика перерисована с нуля, интерфейс переделан, добавлены новые сюжетные линии.

Brigandine Abyss (26 августа на PC, PS5, XSXS, Switch 2): тактическая RPG, часть серии Brigandine, которая при этом никак сюжетно и лорно не связана с остальными играми. По сюжету когда-то при помощи волшебных доспехов Бригантины остановили злобную империю, но прошло двести лет, и она вернулась. Теперь шести странам, за каждую из которых можно начать кампанию, нужно объединиться против этой сверхдержавы.

Lou's Lagoon (27 августа на PC, PS5, XSXS, Switch 2): адвенчура, в которой нужно исследовать фантастический тропический архипелаг, собирать ресурсы, строить базу и пытаться найти пропавшего родственника.

Lou's Lagoon

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