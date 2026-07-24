9 подростковых мультсериалов, которые понравятся взрослым

Что создать сложнее: глубокую драму, потрясающее индустрию шоу уровня ранней «Игры престолов» или разрывную комедию с шутками на все времена? Нет, универсальный семейный мультсериал. Подумайте: нужно не просто увлечь детей, а повлиять на их становление, запомниться настолько, что они вернутся к сериалу спустя годы и покажут его своим детям. И при этом он ещё должен заинтересовать взрослых! В XXI веке появилось множество анимационных историй, которые стали классикой для всех возрастов: от «Гравити Фолз» «Вселенной Стивена» до «Времени приключений» «Аватара: Легенды об Аанге» . Пожалуй, эти шоу даже стали настолько культовыми, что затмили другие. Поэтому мы воздадим должное девяти недооценённым мультсериалам, которые достойны любви детей и взрослых. Большинство из них не новые шедевры, набирающие фанбазу, а шоу, которые вышли какое-то время назад и либо не получили широкой огласки, либо, несмотря на высокие рейтинги, забылись после окончания.

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Букашки (2006–2012)

Сезонов: 2 и полнометражный фильм Оценки: Кинопоиск (8,0), IMDb (8,3) Возрастной рейтинг: 0+

Мы этого не замечаем, но в траве, в уголке кухни и в саду кипят нешуточные страсти. Божья коровка что-то оскорбительно жужжит мухам, а затем улетает со звуком гоночного болида. Рой мчится за ней, как колонна байкеров. Что же она им прожужжала? Может, вызвала на гонку, как Даниэль из бессоновского «Такси»? Осы, летая, как истребители, преодолевают звуковой барьер, словно герои «Форсажа». А комар буквально пытается сунуть нос во всё, что видит. Как подумаешь, что у насекомых жизнь насыщеннее, чем у тебя…

Почему стоит смотреть: этот мультсериал невероятно комфортный, но в то же время освежающий и креативный. В нём нет слов, зато много звукового юмора и отличных саунд-находок. Фоны — реальные, а в них органично встроены забавные трёхмерные букашки. У каждого насекомого есть характер — иные зрители смогут узнать в них друзей или себя. В микроэпизодах нашлось место даже морали. Конечно, не уровня «Жизни насекомых» Виктора Пелевина — но ведь и о простых истинах стоит порой напоминать.

Вся правда о медведях (2015–2019)

Сезонов: 4, полнометражный фильм и сериал-приквел Оценки: Кинопоиск (8,3), IMDb (7,8) Возрастной рейтинг: от 6+ до 18+

В Сан-Франциско живут три названых брата-медведя: неунывающий лидер Гризли, неловкий фанат соцсетей Панда и Белый, спящий в холодильнике в обнимку с топором и говорящий о себе в третьем лице. Герои постоянно болтают, залипают в интернете, играют в баскетбол и ходят по магазинам. Хотя в городе бегают и обычные животные, говорящие хищники никого не смущают. Медведи даже водят дружбу с девочкой-вундеркиндом и продавцом ковриков для мышек.

Пытаясь во всём подражать людям, трио постоянно попадает в неприятности и создаёт окружающим проблемы. Но они точно знают, что «всё будет хорошо, если три медведя рядом идут».

Почему стоит смотреть: этот сериал такой же медитативный, как «Букашки», но моральный подтекст в нём выражен сильнее. «Вся правда о медведях» — нечто среднее между «Смешариками» и советскими мультфильмами про Ёжика и Медвежонка. Действие происходит в Америке, однако шоу будет понятно зрителям со всех уголков Земли. И всех возрастов тоже: создатели явно рассчитывали и на старшую аудиторию, а потому вставили в сюжет отсылки к популярным фильмам разных лет.

Рэдволл (1999–2002)

Сезонов: 3 и полнометражный фильм Оценки: Кинопоиск (8,4), IMDb (8,1) Возрастной рейтинг: 0+

Этот франко-канадский мультсериал — экранизация книжного цикла Брайана Джейкса — один из самых старых в нашем топе. Он повествует об аббатстве Рэдволл, пристанище для разных животных: от мышей и землероек до зайцев и барсуков. Туда ещё маленьким попал мышонок Матиас, чью семью вырезали прихвостни жестокой крысы Клуни Хлыста. Спустя годы зверёк опять встречает своего врага — теперь тот хочет захватить его новый дом. Чувство справедливости и желание отомстить за родных заставляют маленького героя встать на путь легендарного Мартина Воителя, сказания о котором хранят жители Рэдволла.

Почему стоит смотреть: этот мультсериал кажется детским — до первых смертей. Его создатели хорошо уловили дух первоисточника: Джейкс писал несложную, но не примитивную историю. Он сплетал сказки о милых зверюшках с легендами о короле Артуре и жестокостью реального Средневековья. Правдоподобная серьёзность вкупе с недорогой, но плавной анимацией, складными эпизодами и органичным развитием героев делает «Рэдволл» прекрасным шоу для всех возрастов.

Бесконечный поезд (2019–2021)

Сезонов: 4 Оценки: Кинопоиск (7,8), IMDb (8,4) Возрастной рейтинг: 10+

Из-за развода родителей девочка Тюлип сбегает из дома. Она хочет попасть в лагерь гейм-дизайна, куда её не смогли отвезти мама с папой, поэтому садится на удачно проезжающий мимо поезд. Но оказывается, что в составе бесконечное число вагонов, а в каждом — своя необычная вселенная.

Она встречает круглого робота Раз-Раза (состоящего из двух половинок — позитивной и пессимистичной) и императора корги Аттикуса. А на ладони Тюлип появляется число 150, но, когда она проходит некоторые вагоны, число уменьшается. Что это — обратный отсчёт до гибели или до момента, когда придётся покинуть поезд?

Почему стоит смотреть: это настоящее буйство фантазии с шикарным мистическим саундтреком. Пилотный эпизод, появившийся на YouTube, обещал многое — и зрители ждали от продолжения атмосферы «Гравити Фолз». Но получили не приключение с загадками, а историю о подростке, который пытается справиться с психологическими проблемами. Мультсериал больше похож на «По ту сторону изгороди» , «Полярный экспресс» Земекиса и «Остров желаний», чем на хитовое шоу от Disney.

Пожалуй, именно из-за обманутых ожиданий мультсериал не получил должного внимания. Да и выходил он слишком быстро — аудитория не успевала делиться впечатлениями и строить теории. Но всё же этот самобытный, наполненный психологизмом проект не стоит обходить стороной — он способен подарить невероятные эмоции.

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Юные Титаны (2003–2006)

Сезонов: 5 + полнометражный фильм и спин-офф Оценки: Кинопоиск (7,1), IMDb (7,9) Возрастной рейтинг: 12+

В городе Джамп-Сити неподалёку от Готэма тоже процветает преступность. Поэтому сюда переезжает Робин, который хочет работать без Бэтмена. Однажды он встречает инопланетянку Старфаер, чьи силы зависят от эмоций. Утихомирить её Робину помогают демоноподобная Рэйвен, Бистбой, способный превращаться в любое животное, и человек-робот Киборг. Ребята становятся командой «Юных Титанов». Они будут вместе бороться со злом, а ещё узнавать страхи и тайны друг друга.

Почему стоит смотреть: у детей в СНГ не было канала Cartoon Network, поэтому «Юных Титанов» у нас застали немногие. Хотя они точно обрели бы поклонников — ведь над ними работали Глен Мураками и Брюс Тимм, создатели тех самых «Бэтмена» и «Лиги справедливости». Это шоу они сделали более юмористическим и добавили аниме-фишки — например, искажение лиц и экспрессию.

Но драма в «Юных Титанах» тоже отличная. Как и герои: каждый из них уникален, хотя и заметно, что создатели едва ли не сразу прописали характеры всей команды целиком. Но именно благодаря такому подходу веришь, что, несмотря на ссоры, эти ребята никогда не расстанутся.

Хильда (2018–2023)

Сезонов: 3 и полнометражный фильм Оценки: Кинопоиск (8,3), IMDb (8,6) Возрастной рейтинг: 7+

Голубоволосая Хильда и её мама живут в домике на окраине леса. Девочка обожает исследовать окрестности вместе с ручным лисоленем Твиггом, обмениваться вещами с ниссе (аналогом домового), рисовать и бегать от троллей. Но за пару дней её жизнь меняется: сначала ей открывается миниатюрный эльфийский посёлок, а затем дом давит великан. Хильде с мамой приходится переехать в городок Троллберг. Там героиня обретает новых друзей и втягивает их в приключения.

Почему стоит смотреть: «Хильда» — экранизация комиксов Люка Пирсона, но заметно, что создатели мультсериала вдохновлялись и «Гравити Фолз». Вдохновлялись, но не заимствовали: в этой истории существа из скандинавских сказок — не тайна, а часть обычной жизни (Троллберг даже отгородился от них стеной). За сочетанием будней и волшебства очень интересно наблюдать. К примеру, вы привыкли к эльфам Толкина? Что ж, эльфы в «Хильде» — миниатюрные зануды, которые покажутся на глаза, только если подпишешь договор.

Усиливает атмосферу и уютная стилистика: цвета здесь мягкие, кремово-приглушённые, контуры чуть размытые, линии округлые, а анимация плавная. Благодаря такой подаче одна из главных идей сериала — о том, как важно разговаривать друг с другом — воспринимается ещё лучше. Хильда и её друзья не раз обнаруживают, что некоторых существ люди боятся напрасно, — и такие сюжетные повороты делают проект близким взрослому.

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Удивительный мир Гамбола (2011–2019)

Сезонов: 6 и мультсериал-перезапуск Оценки: Кинопоиск (8,4), IMDb (8,4) Возрастной рейтинг: 12+

Синий котёнок Гамбол Уоттерсон, сын кролика и кошки (всё в порядке, его младшая сестра — кролик), его сводный брат и ходячая рыбка Дарвин — обычные подростки, живущие в городке Элмор. Они непоседливы, любопытны, суют нос куда не следует и попадают в неприятности. Хотя сложно в них не попадать, когда твои одноклассники — живой банан, гелиевый шар с лицом, тираннозавр и бумажная фигурка. А мир может схлопнуться в пространстве и времени из-за бытовых вещей — например, если отец Гамбола устроится на работу.

Почему стоит смотреть: потому что у этого шоу нет единого стиля и сценария! Автор идеи Бен Бокле и режиссёр Мик Грейвс сначала создавали забавные сценки и лайны, а уже потом подбивали под них сюжет. Персонажей много, и все нарисованы по-разному: главные герои выполнены в стиле flash-анимации, второстепенные — в традиционной и трёхмерной рисовке, в кукольной и пластилиновой технике.

Несмотря на безумный процесс создания, этот простой подростковый сериал говорит на взрослые темы, и часто — через отсылки к поп-культуре, которых дети не поймут в силу возраста. Так, однажды герои замечают, что их мир двухмерный, и задумываются о бытии. А потом познают суть работы в корпорации. А затем размышляют о влиянии интернета. Правда, чтобы оценить «Гамбола», нужно перетерпеть чуть скучный первый сезон — а вот после шоу раскроется в полной мере.

Перезапуск сериала ещё выходит: он стартовал в 2025 году, но получил критические отзывы. Жаль, что проект-первоисточник из-за этого не стал популярнее.

Охотники на троллей: Истории Аркадии (2016–2018)

Сезонов: 3, полнометражный фильм и два спин-оффа Оценки: Кинопоиск (7,8), IMDb (8,4) Возрастной рейтинг: от 6+ до 12+

Злые тролли Гум‑Гумы хотят отомстить добрым собратьям. Когда-то те помогли Охотнику на троллей, защитнику двух миров, заточить злого Гунмара в Тёмных землях. Теперь «радикалы» планируют взять реванш и построить мост, который поможет их владыке вернуться. Они заручаются поддержкой полукровок-подменышей, которые живут на земле в людских обличиях.

Шаман, сын Гунмара, смог убить нынешнего Охотника на троллей — только амулет защитника добыть не сумел. Артефакт нашёл нового владельца — мальчика Джима Лейка. Он ходит в старшую школу, заботится о маме, безответно любит одноклассницу и даже не подозревает, что от него зависит судьба миров.

Почему стоит смотреть: этот мультфильм поначалу кажется клишированной историей об избранном подростке — но вскоре становится заметно, что один из его авторов Гильермо дель Торо . Лучшее, что здесь есть, кроме добротной компьютерной анимации, — мифология и видовое разнообразие троллей. Видно, что маэстро создал масштабный бестиарий, который точно перенесли на экран. Только без кровавых подробностей — они остались в книге-первоисточнике. А в банальный сюжет дель Торо добавил персонажей, которые правдоподобно меняются с течением времени. «Охотникам на троллей» стоит дать шанс — они могут приятно удивить.

Над «Охотниками» работала продюсерская компания братьев Кевина и Дэна Хейгменов. Чуть позже они стали шоураннерами последнего мультсериала из нашего списка.

Звёздный путь: Протозвезда (2021–2024)

Сезонов: 2 Оценки: Кинопоиск (7,1), IMDb (8,2) Возрастной рейтинг: от 7+ до 12+

Группа сирот и малолетних преступников трудится в ледяной шахтёрской колонии Тарс Ламора под надзором жестокого Прорицателя. Ребят собрали со всех концов квадранта — так что они даже не могут общаться друг с другом. В одной из выработок дети находят звездолёт. Поднявшись на борт и надев значки, они начинают говорить на одном языке — и тут же сбегают из колонии. Помогает им обучающая голограмма-помощник, списанная с одного из величайших капитанов — Кэтрин Джейнвей. Она рассказывает ребятам о Федерации планет, готовой принять всех, кому нужна помощь. Так у беглецов появляется цель — добраться до «земли обетованной» и стать кадетами Звёздного флота.

Почему стоит посмотреть: это не только достойный проект по миру «Звёздного пути» , но и просто отличный фантастический мультсериал в отрыве от франшизы. Для тех, кто давно хотел познакомиться со «Звёздным путём», он может стать отличной точкой входа. Ну а для трекки шоу обязательно к просмотру.

Создатели «Протозвезды» (в отличие от команд «Дискавери» и «Академии Звёздного флота») с уважением отнеслись к канону и грамотно ввели в сюжет героев ранних сериалов. Такой подход подкупил всех: Роберт Белтран (коммандер Чакотай) даже отказался от участия в «Пикаре» , чтобы поработать в мультсериале. А Кэтрин Малгрю (капитан Джейнвей) сценарий и вовсе покорил.

Шоу не продлили на третий сезон, но авторы, будто предчувствуя закрытие, поставили красивую и логичную точку в истории — в наши дни это тоже удаётся немногим.

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