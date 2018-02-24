11 февраля вышла финальная серия первого сезона «Дискавери» — шестого сериала по вселенной «Звёздного пути». На сей раз действие происходит за 10 лет до эпохи Кирка и Спока, во время кровопролитной войны между Объединённой федерацией планет, в которую входят люди, вулканцы и множество других рас, и Клингонской империей. В центре конфликта — героиня по имени Майкл Бёрнем и корабль «Дискавери», оснащённый экспериментальным двигателем. Мы решили разобраться, что нового привнёс сериал во вселенную, где, кажется, было уже всё.

Одна главная героиня

Таких прецедентов в истории франшизы ещё не было, по крайней мере на телеэкранах. «Звёздный путь» всегда рассказывал о корабле и его команде. «Дискавери» же предлагает нам историю одного человека — девушки со странным именем Майкл Бёрнем.

В начале сериала Бёрнем — первый помощник на корабле «Шэньчжоу» и подруга его капитана Филиппы Джорджиу. Бёрнем — сирота, чьих родителей много лет назад убили клингоны. Её воспитали родители знаменитого в будущем командора Спока — семейная пара из вулканца и человеческой женщины. И хотя девочку обучили вулканской философии, требующей действовать в соответствии с логикой, Майкл, в первых же сериях столкнувшись с клингонами, поддаётся болезненным воспоминаниям. Она пытается поднять на корабле мятеж, чтобы открыть огонь по враждебным пришельцам.

Девушка становится «первым мятежником в истории Звёздного флота», её приговаривают к пожизненному заключению. Затем в результате серии совпадений её подбирает корабль «Дискавери», неофициальным членом команды которого она и становится. Весь сезон — история её приключений, борьбы с чувством вины за свои поступки и постепенной перемены отношения к клингонам.

Объясняя такой выбор, Брайн Фуллер, создатель сериала, сказал:

У нас уже есть пять сериалов, снятых с позиции капитана. Увидеть персонажа с другой перспективой, с другой динамикой отношений с капитаном и его подчинёнными — это даёт нам более богатый контекст.

Задумка удалась, мягко говоря, не до конца. Хотя бы потому, что Фуллер поднимает надуманную проблему: «Звёздный путь» всегда рассказывал про группы героев. В «Следующем поколении» и особенно в «Вояджере» капитаны Пикар и Джейнвейн выступали скорее наставниками для остальных героев. Их собственным приключениям были посвящены только отдельные серии.

Для подлинной смены перспективы надо было увести главного героя с капитанского мостика. В «Звёздном пути» часто упоминалось, что команды кораблей насчитывают десятки и даже сотни людей. Рассказ об их взгляде на события мог бы стать действительно новаторским. И поначалу сериал действительно пытается вывернуть на это. Майкл попадает на «Дискавери» в качестве гражданского специалиста и живёт в одной комнате с рядовым членом экипажа — кадетом Тилли.

Но очень быстро сюжет возвращается в привычное русло, и Бёрнем, так и не вернув себе звание, получает важные задания, ужинает с капитаном, спорит с адмиралом и, наконец, спасает Федерацию. В результате мы действительно меньше узнаём про офицеров мостика, но это оказывается не плюсом, а минусом, ведь они всё равно постоянно присутствуют в кадре. Кадет Тилли большую часть сериала работает комическим персонажем, а других героев низкого ранга в принципе не вводят.

Переход к схеме с одним героем не работает на драматизм, а скорее делает сериал похожим на героическое фэнтези. Одинокая героиня спасает галактику наперекор внешним врагам и былым ошибкам. Это действительно необычно для франшизы, где всегда подчёркивали важность командной работы.

Келпиане

Раса, придуманная специально для этого сериала. К ней принадлежит Сару — офицер по науке на «Шэньчжоу», а позже — первый помощник на «Дискавери». Это не просто отдельный герой. За долгие годы сложилась традиция вводить в «Звёздный путь» инопланетян, иллюстрирующих одну из основных тем сериала.

Так, Спок воплощал веру создателей первого «Звёздного пути» во всемогущество логики и науки. В «Следующем поколении» в команду вошёл клингон Ворф. Это позволяло затрагивать темы идентичности, толерантности и трений между народами, которые ещё недавно враждовали. А в «Глубоком космосе 9» сюжет во многом строился вокруг религии и веры, для чего были введены баджорцы, отличающиеся от людей только формой носа и высокой религиозностью.

Сару и его раса вписываются в эту традицию. Его доминирующая тема — страх и ощущение себя жертвой. По словам Сару, на планете, с которой он происходит, нет сложных пищевых цепочек. Все виды там либо хищники, поедающие всё, что им встретится, либо жертвы, вынужденные постоянно убегать. Сами келпиане относятся ко второй категории, и они прекрасно приспособлены к выживанию: осторожные, внимательные и быстро бегают. А главное — у них есть специальная железа, которая активизируется, когда келпианин находится в опасности, даже если он сам этого не понимает.

Тема страха стала сквозной в сериале и объединяет почти всех героев. Майкл боится повторить свою ошибку, боится клингонов, убивших её семью. Лейтенант Эш Тайлер, попавший на корабль из плена, не может избавиться от пугающих воспоминаний. Персонажи, поступившие в «Звёздный флот», чтобы заниматься наукой, вроде Тилли или корабельного инженера Пола Стамеца, боятся за себя и близких. И Сару показывает им, а также зрителям, когда этот страх может быть оправдан.

Такое внимание к страху тоже своего рода новшество для «Звёздного пути». Эта франшиза всегда рассказывала о героях, которые «отважно отправляются туда, куда не ступала нога человека». Они не нарушают своих принципов (кроме как в более мрачном «Глубоком космосе 9») и уж точно ничего не боятся. Но в новом сериале создатели решили показать, что им, как и обычным людям, бывает страшно — и это не мешает им исполнять свою миссию. Это очень характерный для современной культуры поворот, который отражает попытку сделать героев более понятными и человечными, но при этом не отступиться от высоких стандартов поведения «Звёздного флота».

О других расах Расы инопланетян из Star Trek А вы знали, что у клингонов две печени, орионские рабыни могут соблазнить любого, а ференги похожи на чебурашек?

Споровый двигатель

Уникальная особенность корабля «Дискавери» — его способ перемещения. Для путешествия быстрее скорости света корабли Федерации полагаются на так называемые «варп-двигатели». Но «Дискавери» перемещается по «споровой сети», порождённый грибоподобными микроорганизмами и пронизывающей весь космос. Он позволяет кораблю моментально оказываться в любой точке. Благодаря этому «Дискавери» оказывается решающим оружием Федерации в борьбе с клингонами.

Правда, такие возможности не даются бесплатно. Изобретатель этой технологии, бортовой инженер Пол Стамец, вынужден буквально «сливаться» со споровой сетью, чтобы корабль летел в нужном направлении.

Такой способ перемещения еще ни разу не упоминался в «Звёздном пути». Там вообще не было настолько уникальных кораблей. Их особая роль в сюжете была скорее заслугой команды, чем следствием какой-то технологии. Хотя, если посмотреть на суда из разных сериалов «Звёздного пути», видно, как с годами постепенно они становились всё более и более необычными в рамках своей вселенной.

В первых двух сериалах («Оригинальный сериал» и «Следующее поколение») речь идёт просто о большом корабле. Правда, «Энтерпрайз» под командованием Пикара называли «флагманом». В «Глубоком космосе 9» главные герои получают самое боеспособное судно в истории Федерации — оснащённый дополнительными орудиями «Дефаент». В «Вояджере» корабль героев называли быстрейшим для своего времени. Наконец, в сериале «Энтерпрайз» одноимённый корабль был уникальным проектом, способным перемещаться со скоростью Варп-5, а не Варп-4, вокруг чего строилось немало конфликтов.

И вот — «Дискавери», где уникальность корабля становится основой сюжета. На протяжении сериала клингоны пытаются найти способ уничтожить или захватить его, превращая «Дискавери» в символ человеческого сопротивления. Непонятная технология перемещения развязывает сценаристам руки, позволяя легко переносить место действия. А образ споровой сети даёт специалистам по спецэффектам как следует развернуться. Именно вокруг необычайных способностей спорового двигателя «Дискавери» строится вся вторая половина сезона.

Гомосексуальная пара

Тема гомосексуализма не нова для «Звёздного пути». Создатели ещё с первых серий боролись за прогрессивное общество, критикуя любые формы нетерпимости и угнетения. В метафорическом виде сюжеты о сексуальной дискриминации появлялись ещё в «Следующем поколении», снятом на рубеже 80–90-х, то есть в эпоху, когда в некоторых регионах США признаться в своей гомосексуальной ориентации было ещё рискованно. Но при этом стабильных ЛГБТ-пар в сериале раньше не было.

В «Дискавери» это поменялось. Пол Стамет, создатель спорового двигателя, состоит в браке с корабельным врачом — Калбером.

Впрочем, в отличие от другого проекта Фуллера, «Американских богов», здесь включение гомосексуального сюжета выглядит скорее как попытка оставаться в тренде. Отношения между героями получают немало экранного времени, но никак не развиваются, а все возможные конфликты, связанные с ними, вроде беспокойства Калбера за здоровье партнёра, спускают на тормозах. Даже когда в этой паре наконец происходит нечто драматичное, сюжет просто идёт дальше, никак не отражая событие, которое должно было сильно изменить жизнь целого ряда персонажей.

В принципе, это вполне ожидаемо. «Звёздный путь» всегда не очень хорошо показывал устоявшиеся пары. Его герои часто испытывали друг к другу чувства, но либо не решались признаться в них и сделать первый шаг, либо то начинали отношения, то расставались. Партнёры главных героев зачастую просто погибали. Но со времён последнего «Звёздного пути» прошло больше 10 лет, и сценаристы «Дискавери» явно опирались и на более современные примеры. Тем обиднее, что отношения Стамеца и Колбера не удалось сделать интересными и правдоподобными.

Разумные виды едят друг друга

Вселенная «Звёздного пути» — опасное место. В предыдущих сериалах героев сжигали, распыляли на атомы, продавали в рабство, выбрасывали в открытый космос, заражали опасными вирусами, пытались разобрать на органы. «Дискавери» добавил к этому поедание одних разумных видов другими — ещё одна из неудачных попыток сериала опробовать мрачный тон.



Первым видом, представители которого упоминают, что съели кого-то разумного, стали клингоны. Такой ход отражает серьёзное переосмысление этой расы по сравнению с предыдущими сериалами. Во времена Кирка и Спока они появились как метафора «красной угрозы». Тогда их изображали как тираничный и властолюбивый народ, агрессия которого была частью их политики, а не личной особенностью каждого клингона. Позже их изменили в духе массовых представлений о самураях и викингах. В «Новом поколении», «Глубоком космосе 9» и «Вояджере» клингоны то и дело вспоминают о чести и готовности к самопожертвованию, а любые разногласия предпочитают решать в бою.

Наконец, в «Дискавери» клингоны предстают скорее как космические орки из Warhammer — неорганизованная орда, члены которой неспособны действовать сообща, бесконечно борются за власть и пожирают противников. Как и в случае с Майкл, попытка придать сериалу драматизм обернулась уходом в космическое фэнтези.

Но тема поедания разумных видов возникла ещё раз. В ходе приключений Майкл оказалась в Зеркальной Вселенной — «злой» версии нашей галактики, где правит тираническая Терранская империя. Выдавая себя за местную, девушка была вынуждена съесть кусочек келпианина, которых люди этого мира считают не только хорошими слугами, но и утончённым деликатесом. Как ни странно, сцена, которая могла бы стать материалом для целой серии, была просто забыта. А узнавший об этом Сару ограничился строгим взглядом в сторону героини.

Первый сезон «Дискавери» оставляет смешанное впечатление. Создатели заявляли сериал как более взрослый, сложный и глубокий «Звёздный путь», затрагивающий актуальные темы. Но кажется, что они сами знакомы только с оригинальным сериалом и, может, «Следующим поколением». Ужасы войны, темы геноцида и жестокости, личной травмы, сложные отношения между членами команды — всё это уже было в «Глубоком космосе 9», «Вояджере» и «Энтерпрайзе». Да и старые сериалы не так просты и позитивны, как кажется. В итоге многие решения в «Дискавери» выглядит не как взросление, а как трэш. Впрочем, в сериале есть интересные идеи, хорошие актёры и яркие спецэффекты. В конце концов, первые сезоны многих сериалов «Звёздного пути» были неудачны, а затем шоу выправлялись. Будем надеяться, та же судьба ждёт и «Дискавери».