Мы продолжаем рассказ о местах из вселенной «Мифов Ктулху», придуманных Лавкрафтом и его последователями и прославленных в настольных играх. Пристегните ремни — в этой части статьи мы отправляемся в миры, отделённые от нашего бездной времени и пространства и недоступные человеческому пониманию!

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Затерянная Каркоза

Подняв воспалённые глаза к бескрайнему сиянию, я увидел небо, полное чёрных звёзд, и ощутил на лице сырое дыхание озера Хали. Далеко, над морем клубящихся туч, я видел плачущую луну, а за ней вставали башни Каркозы. Роберт Чемберс «Король в Жёлтом»

У этой страны самая любопытная история. Сейчас сюжет о Каркозе ассоциируется с Лавкрафтом, но её придумали гораздо раньше. Началось всё в 1891 году, когда журналист и писатель Амброз Бирс написал два не связанных между собой рассказа: «Пастух Гаита» и «Житель Каркозы». Гаита жил в сказочной стране бессмертных и приносил жертвы пастушьему богу Хастуру, а «Житель Каркозы» был написан от лица призрака, блуждающего в развалинах города. Название было аллюзией на французскую крепость Каркассон, а в рассказе, помимо прочего, упоминался философ Хали.

В 1895 году эстафету подхватил Роберт Чемберс, выпустивший сборник рассказов «Король в Жёлтом». Он позаимствовал у Бирса имена и названия, но обошёлся с ними совершенно иначе. Затерянная Каркоза стала жутким пустынным городом на далёкой планете, где-то возле Гиад и Альдебарана. Над её башнями всходит луна, двойные солнца на закате тонут в озере Хали, и даже Хастур упоминается как место, а не персонаж. Правит этим пустынным краем Король в Жёлтом, он же Король в Лохмотьях. На Земле ему посвящена пьеса. Прочитавшие её сходят с ума, начинают грезить о Каркозе и рисуют всюду зловещий Жёлтый Знак.

Именно этот сюжет Чемберса в итоге и вошёл в канон. Лавкрафт любил добавлять в свои рассказы отсылки к предшественникам, поскольку хотел создать впечатление, что все писатели черпают вдохновение в реально существующем пласте мифов, — а авторам продолжений и создателям настольных игр сюжет о проклятой пьесе полюбился едва ли не больше остальных. Напоследок с Каркозой произошло ещё одно изменение: в «Мифах Ктулху» Хастур снова стал божеством (и, само собой, оброс щупальцами). Теперь именно так зовут Короля в Лохмотьях. Хотя лучше не звать: недаром же про него говорят «Неименуемый».

Кстати, легенда о том, что для вызова Хастура надо трижды произнести его имя, пошла… из первой редакции AD&D, куда добавили лавкрафтовских существ. Поскольку «Король в Жёлтом» известен чуть меньше, чем Ктулху, современные авторы повадились использовать творение Чемберса, чтобы создавать мистическую атмосферу, — ведь отсылки к самому Лавкрафту слишком узнаваемы. Вокруг Короля в Жёлтом вращался весь сюжет в первом сезоне «Настоящего детектива», где Каркозой называли заброшенный форт, ставший логовом культистов. А в «Благих знамениях» Хастур стал одним из христианских демонов. В итоге любители отсылок перестарались: Джордж Мартин жаловался, что из-за «Детектива» спрятанная на карте Вестероса и Эссоса Каркоза стала выглядеть как слишком явная пасхалка.

Юггот

В 1929–1930 годах Лавкрафт написал 36 сонетов под общим названием «Грибы с Юггота». В этом цикле туманно описывались не то сны, не то приключения лирического героя, многие из которых легли в основу последующих рассказов. Из сонетов следовало, что источник этих видений — нездешний мир Юггот. В 1930 году писатель выпустил рассказ «Шёпот во мраке», где раскрыл тайну этого места.

Как раз в начале 1930 года астрономы нашли давно предсказанную девятую планету — Плутон. Свой рассказ Лавкрафт написал по мотивам открытия, но события поместил в недавнее прошлое: его герои заранее узнали, что зловещие сущности с Юггота вот-вот пошлют на Землю телепатический сигнал, после чего астрономы и обнаружат планету.

Загадочными «грибами с Юггота» оказались разумные жители Плутона — грибообразные ми-го. Но Юггот лишь далёкий аванпост их межзвёздной цивилизации, которая явилась из космической бездны за пределами обычного времени и пространства. В отличие от Старцев и йитиан, ми-го состоят из чуждой нашему пространству материи — поэтому их невозможно сфотографировать на обычную плёнку. Они умеют летать по космосу без всяких приспособлений, а если надо перевезти на другую планету кого-то ещё, его мозг помещают в особый цилиндр. Мечта трансгуманиста — и большая экономия топлива!

Ми-го поклоняются Ньярлатхотепу, Ктулху и Шуб-Ниггурат. Не исключено, что лавкрафтовское неименуемое зло попало на Землю в том числе и стараниями выходцев с Юггота. Ми-го застали времена, когда Р’льех ещё не погрузился под воду; они воевали со Старцами, видели цивилизации, спрятанные в глубинах земной коры, — «залитый голубым светом К’ньян, озарённый багрянцем Йот и погружённый во мрак Н’кай»… Но на Югготе они были далеко не первыми жителями. Уж не летучие ли полипы успели понастроить там базальтовых башен?

На Югготе есть величественные города; они обнесены гигантскими каскадами башен из чёрного камня […]. Солнечный свет на этой планете не ярче звёздного, но тамошним обитателям свет и не нужен. У них есть другие, более развитые органы чувств, и свои громадные дома и храмы они строят без окон. […] От одного взгляда на порожистые чёрные реки, протекающие под загадочными гигантскими мостами — а мосты эти возвели представители какой-то ещё более древней цивилизации, вымершей и преданной забвению до того, как пришельцы прибыли на Юггот из бездны мироздания, — всякий начнёт творить, как Данте или Эдгар По, если, конечно, сумеет остаться в здравом уме. «Шёпот во мраке»

Впрочем, по лавкрафтовским канонам ужас должен оставаться неведомым. Сейчас, когда Плутон лишили статуса планеты, да ещё и наглым образом сфотографировали, можно предположить, что персонажи Лавкрафта ошиблись: где-то во мраке на границе Солнечной системы таится Планета Икс, которая на самом деле и есть Юггот. Хотя версия с Плутоном, пожалуй, страшнее: ми-го, как им и полагается, на фото не попали, зато теперь ещё внимательнее присматриваются к землянам.

Библиотека Целено (Великий зал Целиано)

Загадочное «Целиано» (Celeano) — опечатка создателей «Ужаса Аркхэма»: речь идёт о реально существующей звезде Целено (Celaeno) в скоплении Плеяд. С «Мифами Ктулху» её связал Август Дерлет — писатель и издатель, который после смерти Лавкрафта собрал из разрозненных свидетельств о Древних единую мифологию, упростив космические ужасы до борьбы богов за власть.

По версии Дерлета, все «Властители Древности» (Great Old Ones) — Азатот, Ньярлатхотеп и многие другие — когда-то восстали против Старших Богов (Elder Gods): Ноденса, Гипноса и прочих сущностей из земных мифологий. Древние потерпели поражение и с тех пор ждут возможности вернуться на Землю. Если у Лавкрафта люди не в силах бороться с непостижимым ужасом, то у Дерлета впервые появляются знакомые нам по настольным играм сыщики, которые посвящают жизнь сражениям с Древними, используют против них тайные знания и взрывают порталы, через которые те пытаются вернуться в наш мир.

Звезда Целено стала центральной темой в цикле рассказов Дерлета «След Ктулху», первый из которых — «Дом на Кервен-стрит» — появился в 1944 году. На звезде (да, именно на ней — не спрашивайте, как это возможно) расположена огромная каменная библиотека, где собраны бесчисленные тексты, украденные Властителями Древности у Старших Богов. Герои цикла используют Целено как базу: выпив особый «мёд Старших Богов», они призывают крылатых бьякхи и отправляются в библиотеку. Путешествие опасно: хоть бьякхи и ненавидят служителей Ктулху, сами эти твари подчиняются Хастуру — ведь Целено располагается недалеко от Каркозы. Мёд — это нечто вроде мистического снотворного. Путешественники переносятся на Целено только в астральном облике и занимают там иные, нечеловеческие тела, — их же собственная бренная плоть попадает в хранилище Хастура в аравийском Безымянном городе.

Нет, они не мертвы; но, как ни парадоксально это звучит, и не живы. Здесь лежат их оболочки, которые дожидаются того часа, когда в них вернётся их жизненная сущность, их душа, астрал — называйте как хотите. В этом и кроется секрет птиц бьякхи: они не улетают на Целено, а пребывают здесь, во владениях Хастура, где лежат оболочки и вот этих молодых людей. Август Дерлет «Хранитель ключа» (из цикла «След Ктулху»)

Что у Дерлета, что в играх сыщики летают на Целено напропалую, даже не задумываясь, что отдавать себя во власть Короля в Жёлтом ради борьбы с другими Древними — сомнительная затея. Всё равно что тушить пожар бензином!

Запредельная пустота

Кажется, будто каждая лавкрафтовская локация — мрачнее и опаснее предыдущей, но всё-таки самая зловещая из них — это космическая пустота внешнего мира. Устоявшегося названия у неё нет: её называют бездной, пропастью или бесформенной запредельной пустотой (Ultimate Void); бурлящим центром бесконечности и чёрной воронкой последних пределов хаоса…

Чаще всего попасть туда напрямую (если вам очень не повезёт) можно через Мир грёз, но и в аркхемских историях это важнейшее место во всём мироздании… если, конечно, можно назвать «местом» изначальный космический хаос за пределами времени и пространства. Вернуться оттуда, сохранив жизнь и рассудок, за всю историю удалось только одному человеку — сновидцу по имени Куранес, о котором мы ещё расскажем, когда начнём рассказ о Мире грёз.

Гребцы направили галеру прямо на Базальтовые колонны запада, за которыми, как гласит простонародная молва, лежит чудесная Катурия и, как известно мудрым сновидцам, находятся врата чудовищного водопада, откуда океаны земного мира низвергаются в бездну и сквозь пустые пространства устремляются к иным мирам и иным звёздам, к кошмарным безднам вне пределов нашего упорядоченного космоса, туда, где в хаосе, под топот и трубные гласы и адский танец Иных богов, вместе с их духом и посланником Ньярлатхотепом, жадно жуёт султан демонов Азатот, безглазый, безгласный, мрачный и безумный… «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата»

Азатот, как и прочие боги лавкрафтовского пантеона, — воплощение абсолютных законов мироздания, хаотичное и слепое. Он управляет временем и пространством — но в виде божества его воспринимают только смертные, которые пытаются хоть как-то уложить в голове непостижимое устройство вселенной. Так, Элиезер Юдковский уподобил Азатоту законы эволюции, управляющие нашим миром. Недаром герой «Шёпота во мраке» говорил о «чудовищном ядерном хаосе за пределами угломерного пространства, что в „Некрономиконе“ милосердно прикрыт именем „Азатот“». Будь это просто демон, жить было бы куда легче!

* * *

Вселенная жестока, безразлична и совершенно не обращает внимания на людей. В этом и есть главная суть лавкрафтовских экзистенциальных ужасов — то самое осознание, от которого герои рассказов массово теряют рассудок. Поэтому если в ходе странствий вам доведётся попасть в изначальную бездну… Что ж, экипаж прощается с вами и желает приятного полёта. Тех же, кому удастся обойти бесконечность стороной, впереди ещё ждёт заключительная часть путеводителя — экскурсия по Миру грёз!