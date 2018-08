Секс с роботом в реальности и фантастике

Половая связь человека и машины уже не фантастика. Специалисты по роботехнике уверены, что к 2050 году люди будут чаще заниматься сексом с их творениями, чем с другими людьми. Реально ли это? Зачем вообще нужны секс-боты, где их достают, безопасно ли это, и не вытеснят ли они обычный секс? Что об этом думали писатели-фантасты и при чём здесь разумный пылесос?

Робосексуальность — в реальность

В мае 2018 года в Москве открылся «первый легальный бордель», где клиентов встречали резиновые куклы всех цветов, форм и размеров. Там можно было найти и полногрудых негритянок, и большеглазых персонажей из аниме, и даже остроухих эльфиек. Для России секс-куклы в новинку, но в остальном мире такая практика вполне привычна. Подобные заведения неплохо себя чувствуют в Японии, Южной Корее, Великобритании, Испании и Бразилии. Годовой оборот высокотехнологичной секс-индустрии оценивается в 30 миллиардов долларов.

Резиновые куклы уже давно не считаются последним словом техники — слишком они… неживые. Поэтому сразу несколько производителей в разных уголках мира работают над следующим этапом в индустрии развлечений для взрослых — роботами для секса.

Обычные секс-игрушки и вибраторы, как правило, призваны или разнообразить сексуальную жизнь, или помочь быстро и механически получить оргазм. А робот будет способен достоверно воспроизвести весь процесс и дать опыт, максимально приближённый к реальному, — другими словами, полноценно заменить партнёра из плоти и крови. Производители роботов обещают, что их детища будут крайне реалистичны, способны нагреваться внутри, издавать звуки, общаться с партнёром, подобно голосовым ассистентам на смартфоне, и даже имитировать оргазм.

Ведущий производитель подобных кукол — американская компания Abyss Creations, поставляющая на рынок модель RealDoll. Эти куклы умеют моргать, смеяться, поднимать брови, вести диалоги с людьми и симулировать оргазм.

Realbotix выполнены с огромной тщательностью и вниманием к деталям и внешне почти неотличимы от людей, но до совершенства им ещё далеко. Их кожа холодная на ощупь, аккумулятора хватает всего на два часа, синхронизация губ не совпадает с речью, которая часто звучит невпопад, и вдобавок слышно, как в голове жужжат моторы.

Но создатель RealDoll Мэтт Макмюллен уверяет, что это только начало. Его конечная цель — создать полностью автономного гуманоидного робота, неотличимого и независимого от людей и способного полноценно заменить живого партнёра в гармоничных отношениях.

Макмюллен всерьёз верит, что для будущих поколений RealDoll секс будет вторичен. Основными функциями роботов станут разговоры и общение. Он верит, что роботы могут стать не только игрушками для развлечений, но и настоящими партнёрами, приёмными родителями и опекунами. Правда, сначала для этого требуется радикально обновить и развить аппаратное и программное обеспечение. Но не забывают американцы и о сексуальной стороне вопроса — они подумывают о функциях самосмазки и внутренней системы отопления.

Ближайший аналог Realbotix — Саманта, детище испанского мастера Серхи Сантоса. Саманта любит внимание, запоминает привычки партнёра, отвечает на ласку и комплименты и способна имитировать оргазм. Причём в её настройках предусмотрено несколько уровней сложностей — на самом высоком придётся основательно попотеть, чтобы довести роботессу до оргазма. Как и RealDoll, Саманта ещё далека до совершенства, но Серхи продолжает её улучшать.

Развлечения с секс-куклами не каждому по карману. Минимальная отпускная цена на RealDoll на сайте компании составляет пять с половиной тысяч долларов, Саманта пока обойдётся дешевле — за неё придётся выложить от трёх до четырёх с половиной тысяч. В дальнейшем, при совершенствовании устройств, цена будет только расти.

Зачем нужны секс-боты

Создатели секс-роботов перечисляют многочисленные преимущества своих детищ. Роботы безопасны в эксплуатации, не переносят никаких венерических заболеваний и не способны забеременеть. Они помогут разнообразить сексуальную жизнь и реализовать на практике самые дикие и потаённые желания.

Да, девушки с пятым размером и мужчины с достоинствами в 25 сантиметров встречаются и в жизни, а любителям межрасовых отношений должен был помочь недавний чемпионат мира по футболу. Но как быть тем, кто сохнет по остроухим эльфийкам, большеглазым девам из аниме или Терминатору с лицом железного Арни? А может, вы давно мечтаете о сексе втроём, но партнёр не настроен вами делиться или ни один знакомый из плоти и крови не согласен на такое предложение…

Робота легко настроить под свои вкусы. Причёска, черты лица, цвет кожи, размер и форма груди — все эти параметры запросто подгонят под клиента. А ещё робот не капризничает, не устраивает истерик, у него никогда не болит голова. Не засматривается на других, не лысеет и не разбрасывает носки. Фактически это девушка или мужчина мечты у вас в шкафу, или где вы там собираетесь его хранить.

Роботы могут стать спасением для людей, которые не уверены в себе, не умеют общаться с противоположным полом и уже отчаялись заняться сексом в реальной жизни. Робот может стать идеальным тренажёром, способным подготовить девственника к первому реальному сексу. Такой тренажёр точно не поднимет на смех за неумелые действия и не убежит в последний момент. Он доходчиво, терпеливо и в режиме реального времени подскажет, что и как делать, что получилось хорошо, а что — не очень. Никакая статья в интернете не заменит подобной практики.

Некоторые психологи считают, что роботов можно использовать для профилактики сексуальных девиаций. Поскольку робот всё стерпит, пусть уж лучше в садо-мазо и «испанскую инквизицию» играют с ним, чем с живыми людьми. Правда, не все согласны с таким подходом. Научных доказательств в его пользу нет, а некоторые виды девиаций надо не поощрять, а лечить. К примеру, педофилию: секс-куклы в виде детей запрещены к продаже в большинстве стран.

Опасные связи

При всех перечисленных преимуществах секс-роботов у этой идеи хватает противников. Львиная доля критики связана с огромным перекосом индустрии в сторону гиноидов, то есть женоподобных роботов. Большинство клиентов индустрии — мужчины, а подавляющее большинство женщин, участвовавших в опросах и исследованиях, крайне отрицательно относится к идее заняться сексом с роботом.

Критики идеи секс-роботов считают, что высокий спрос на фемботов усугубит объективацию женщин и приведёт к росту насилия на сексуальной почве. Есть опасения, что, привыкнув к податливым, покорным, бесправным и на всё согласным секс-игрушкам, пользователи отвыкнут слышать «нет» от реальных женщин.

Возможно, подобные мысли приходят в голову и создателям секс-роботов. В ряде интервью Мэтт Макмюллен заявлял, что подумывает добавить в прошивку будущих моделей возможность отказываться от секса в определённые моменты.

Другие критики опасаются, что развитый рынок секс-роботов способен всерьёз пошатнуть позиции института семьи. Зачем красиво, изобретательно и затратно ухаживать за неприступной с виду зазнобой, идти на компромиссы и вообще мириться с желаниями и особенностями самостоятельной личности, когда можно просто достать из шкафа секс-робота? Тем более если он пригоден не только для секс-утех, но и для общения?

Сторонники секс-роботов отмахиваются от подобных опасений. Они напоминают, что доступное порно в интернете не убило обычные отношения. Так что и секс-роботы никак на них не скажутся.

Аргумент с порно, впрочем… спорный. С одной стороны, «клубничка» в интернете, конечно, реальный секс не заменила. С другой, порно превратило многие экстремальные разновидности секса в обыденные, так что и появление роботов вряд ли пройдёт бесследно.

Ну а что до семейных ценностей, то в современном обществе и без секс-ботов хватает проблем, способных развалить отношения, — телевидение, соцсети, онлайн-игры, ненормированный рабочий график. Секс-роботы хотя бы могут подарить асоциальным людям шанс на нормальную жизнь, а людям, уставшим от своего брака, — разнообразие.

Обнаружено новое устройство

Далеко не все люди согласны признать секс-робота полноценным партнёром. Дело в том, что современные роботы ещё далеки от идеала. Их пугающее сходство с человеком идёт им только в минус — андроиды, внешне похожие на людей, но явно неестественные, вызывают отторжение из-за эффекта «зловещей долины».

Однако эксперты полагают, что по мере совершенствования новых моделей ситуация изменится. Специалист по вопросам ИИ, автор книги Love and Sex with Robots Дэвид Леви уверен, что механические секс-партнёры станут обычным делом уже в 2025 году, а к 2050-му могут и вовсе состояться первые браки между людьми и роботами.

Доктор Йен Пирсон полагает, что к 2050 году секс с роботами станет популярнее традиционного. А учёные новозеландского Университета Виктории Ян Йомен и Мишель Марс предсказывают, что к тому же 2050 году роботы полностью вытеснят людей из секс-индустрии и монополизируют кварталы красных фонарей.

Кстати, далеко не все исследователи считают, что секс-роботы будут выглядеть в точности как люди или даже иметь пол. Зачем такие ограничения, когда роботехника открывает для любителей новых ощущений безграничные возможности?

Согласно Дэвиду Леви, люди запрограммированы эволюцией так, что способны эмоционально привязаться ко всему, с чем близко контактируют, даже к неодушевлённым объектам. В 2010 году профессор Стэнфордского университета Клиффорд Насс опубликовал книгу «Человек, который лгал своему ноутбуку», в которой пришёл к выводу, что компьютерам не обязательно иметь человеческие черты, чтобы люди относились к ним как к людям. Леви считает, что привлекательность роботов будет ещё выше на фоне несовершенства живых людей. По его расчётам, при сохранении сегодняшних темпов развития ИИ к 2025 году средний американский мужчина в эмоциональном плане уже будет уступать роботу.

А вот противница идеи секс-роботов Кэтлин Ричардсон, доктор наук и исследователь этических аспектов роботехники в Университете Де Монтфорта, считает, что развитие секс-роботов приведёт к разобщённости людей. «Человеческие потребности могут быть удовлетворены неодушевлёнными объектами, по сути, вещами, — говорит Ричардсон, — Если вы скажете людям, что им не нужны другие люди, это приведёт только к ещё большей изоляции».

Ещё более мрачную картину рисуют противники самой идеи развитого искусственного интеллекта. В своей книге «История научной фантастики» Джеймс Кэмерон, режиссёр «Терминатора», «Чужих» и «Аватара», сравнивает роботов с рабами. Сами подумайте: вы создаёте механическую куклу для утех и наделяете её разумом, сознанием и эмоциями. Другими словами, вы создаёте раба, способного осознать своё рабское положение и выразить свои чувства по этому поводу. Как долго он захочет оставаться рабом?

Даст ист фантастиш!

Прежде чем секс с роботами превратился в реальность, с этой темой успели поработать многие писатели и кинематографисты. Иногда в шутку, иногда — чтобы поднять серьёзные вопросы. Способны ли андроиды на настоящие чувства? А на свободу воли? Не приведёт ли распространение покорных роботов к росту насилия?

В сериале «Мир Дикого Запада» это одна из приманок одноимённого парка развлечений. Роботы не могут причинить вреда гостям парка, зато гости могут делать с безропотными андроидами что хотят — в том числе пытать, убивать и, конечно, насиловать. Сценаристы словно намекают зрителям, что тяга к жестокости заложена в наше сознание. Если дать человеку возможность безнаказанно насиловать, пусть даже роботов в мире вестерна, многие тут же ей воспользуются.

«Мир Дикого Запада» поднимает и другую тему — как поведут себя андроиды, если осознают происходящее с ними. Многие опасаются, что искусственный интеллект, достигнув определённого уровня развития, взбунтуется против человечества. Так происходит в сериале, где хозяйка борделя Мэйв, обретя самосознание, отказывается выполнять свою роль и берёт свою судьбу в свои руки. А в низкопробном боевике конца восьмидесятых «Канун уничтожения» свихнувшаяся секс-роботесса отправляется истреблять всех встречных мужчин.

Прекрасной иллюстрацией стремления андроидов к свободе служит «Бегущий по лезвию». Четыре андроида отказываются следовать программе и хотят добиться от своего создателя, чтобы тот продлил им жизнь. Среди беглецов есть «базовая модель для удовольствия» — Прис. Пожалуй, разъяснять её обязанности нет нужды.

Порой авторы обыгрывают гендерные и социальные темы. В романе Айры Левина «Стэпфордские жёны» и его экранизации 1975 года мужчины города Стэпфорд заменили своих строптивых и самостоятельных жён на послушных двойников-роботов. «Стэпфордские жёны» актуальны и сегодня — это ясно, если посмотреть на типичных клиентов робо-борделей. Ведь большинство пользователей секс-роботов и кукол — мужчины.

Если андроид флиртует, соблазняет тебя и показывает страсть, что это? Искусная имитация, программа или настоящие чувства? В фильме Алекса Гарленда «Из машины» гиноид Ава искусно пользуется чувствами влюбившегося в неё программиста Калеба, чтобы сбежать на свободу. Никаких чувств она при этом явно не испытывает. Андроид-проститут Жиголо Джо из «Искусственного разума» Стивена Спилберга может имитировать любовь, но ничто большее не заложено в его программу.

В одном из эпизодов «Чёрного зеркала» безутешная Марта пытается вернуть своего возлюбленного Эша, погибшего в аварии, и загружает все сохранившиеся в сети записи, видео и фотографии с ним в память андроида. Тот ведёт себя как Эш, удовлетворяет Марту физически, но не знает ничего о тех привычках Эша, которые не были задокументированы онлайн, и не обладает такими качествами его личности, как упорство и свобода воли.

Похожий сюжет есть в видеоигре Knights of the Old Republic. На Дантуине к герою обращается женщина, которая ищет своего сбежавшего дроида. Когда герой находит дроида, оказывается, что он сбежал из-за того, что дама обращалась с ним как со своим покойным мужем и просто утопила в любви и заботе, чего бездушная машина выдержать не смогла.

Порой андроиды и секс-куклы помогают хозяевам найти общий язык с другими людьми. В картине «Ларс и его девушка» изгой и отшельник Ларс выдаёт секс-куклу по имени Бьянка за свою подружку, и, пока окружающие подыгрывают ему, Ларс понемногу погружается в социум. А в старом боевике «Черри 2000» богатый бизнесмен Сэм Тредвелл идёт на огромные жертвы ради поисков нового тела для своей жены-гиноида Черри. Но в финале понимает, что на самом деле ему нравится помогавшая ему в поисках наёмница.

Для любви и секса роботам даже не обязательно иметь человеческое тело. В рассказе Роберта Шекли «Вы что-нибудь чувствуете, когда я прикасаюсь?» женщину соблазнил… разумный пылесос. А в фильме Спайка Джонза «Она» операционная система Саманта помогает неудачливому писателю Теодору справиться с разводом и найти новый смысл жизни. «Она» показывает, что для настоящих чувств и даже секса не требуется физическое тело — Теодор влюбился в Саманту и смог пережить с ней подобие оргазма, хотя у неё был только голос. Правда, весьма сексуальный — спасибо Скарлетт Йоханссон.

Любовь между людьми и роботами стала одной из центральных тем в новой версии сериала «Звёздный крейсер «Галактика». Две модели роботов-сайлонов, номер шесть и номер восемь, влюбляются в живых людей, причём номер восемь даже рожает от человека ребёнка.

Ну а порой секс с роботами обыгрывается шутки ради. В «Футураме» Бендер то женоробота соблазнит, то с искусственным разумом «Планетарного экспресса» или с головой Люси Лью роман закрутит… Впрочем, Фрай старается от друга не отставать. А в одной из серий «Рика и Морти» Морти уговаривает Рика купить ему секс-робота и случайно становится отцом Морти-младшего. Оказывается, робот предназначался не только для сексуальных утех, но и для размножения расы газорпазорпов.

Любая технология может быть использована как во благо, так и во зло. Создатели секс-роботов уверены, что уже через двадцать лет роботы-любовники будут для нас обычным делом. Да, роботы, как и масса других вещей, могут внести раскол в некоторые семьи. Но люди и без них разобщены, и многие тянутся к роботам как раз потому, что не могут найти себе пару среди людей. Для таких секс-роботы, роботы-партнёры и роботы-спутники — настоящее спасение.

Ну а скептики и фантасты предупреждают, что популярность секс-роботов может привести к росту насилия и безработице на рынке интимных услуг. Или — при худшем раскладе — мир захватит толпа терминаторов, вооружённых вибраторами.

