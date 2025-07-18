Обзор сериала «Киллербот». Терминатор-гик — такой же, как мы

В корпоративном мире далёкого будущего экспедиция получает контракт на разработку полезных ископаемых на необитаемой планете. Экспедицию должен сопровождать автостраж — биомеханический и лишённый эмоций андроид. Вот только доставшийся Сохранению робот, который прозвал себя Киллерботом, уже давно взломал свой модуль управления и теперь убивает время за просмотром сериалов. Фауна планеты считалась безвредной, но вдруг несколько клиентов автостража едва не попадают на обед неизвестному хищнику. Киллербот и колонисты понимают: кто-то удалил нужные данные, чтобы никто не покинул планету живым.

«Дневники Киллербота» Марты Уэллс — один из самых популярных научно-фантастических циклов последних десяти лет. В его активе — пять премий «Локус», четыре «Хьюго» и две «Небьюлы». Читательская любовь уже не раз продлевала «Киллерботу» жизнь. Изначально Уэллс планировала всего четыре повести, объединённые подобием сквозного сюжета. Но поклонники и издатели требовали продолжения, и так появились ещё одна повесть, парочка романов и с полдюжины рассказов. В общем, литературная основа накопилась достаточная. Но авторы экранизации решили, что первый сезон будет целиком посвящён первой повести цикла — она называется «Отказ всех систем».

В этом решении кроется основная проблема сериала. Объём каждой из первых четырёх повестей цикла — всего 150 – 200 страниц крупным шрифтом. Даже при том, что средний хронометраж эпизода — 22 минуты, сюжета повести попросту не хватило бы на весь сезон. Поэтому хоть сценаристы и попытались перенести на экран все ключевые события первоисточника, недостающий хронометраж они заполнили собственными задумками. И не все из них получились удачными.

Так, по книге Киллербот попадает в руки враждебных автостражей, однако его взломанный модуль управления не даёт противнику взять его под контроль. Однако в сериале установка боевого модуля, подчиняющего управление конструкта, проходит успешно — хоть и с задержкой, — и колонисты из «Сохранения» едва ли не полторы серии приводят Киллербота в чувство.

Другое сомнительное изобретение сценаристов — отсутствующий в книге персонаж Либиби, якобы уцелевший член другой экспедиции, которого колонисты «Сохранения» спасают на месте устроенной враждебными автостражами резни. Либиби добавляет элемент непредсказуемости, но небольшой — персонаж получился настолько топорным и криповым, что в нём с первого же появления начинаешь подозревать шпиона, вынюхивающего чужие секреты.

Не все идеи сценаристов вышли совсем уж неудачными. Некоторые неплохо развивают вселенную автостража и добавляют мелкие, но любопытные штрихи. Так, колонисты «Сохранения» получили несколько второстепенных сюжетных линий, а доктор Гуратин даже обзавёлся драматичной предысторией.

Вот только не все линии вписываются в характер героев по книгам, да и в целом персонажей сильно упростили и оглупили. Члены Альянса Сохранения и в первоисточнике были идейными идеалистами, но при этом оставались высококвалифицированными профессионалами. В сериале же они напоминают банду хиппи под веществами, совершенно безмозглых, а временами и откровенно некомпетентных. А те же второстепенные линии по большей части обрываются на середине и ведут в никуда. Лишь у Гуратина есть подобие сюжетной арки, показывающей его развитие на протяжении сезона.

По большей части сериал вытягивает Александр Скарсгард. Его персонаж — просто воплощение нердовской мечты: смертельно опасный и жутко компетентный терминатор-гик, который мечтает лишь о том, чтобы его оставили в покое и не мешали смотреть сериалы. По книгам Киллерботу предстоит пройти непростой и долгий путь, научиться доверять людям и управляться с собственными эмоциями. И Скарсгарду отлично удаётся играть персонажа, который, с одной стороны, безэмоциональный терминатор-убийца, а с другой — депрессивный задрот, совершенно не умеющий взаимодействовать с окружающими и не знающий, что делать со своими эмоциями.

Пожалуй, самая удачная идея сценаристов — это яркие, смешные и намеренно доведённые до абсурда вставки из любимых сериалов Киллербота, в основном из «Расцвета и гибели Лунного заповедника». Мало того, что они весьма оригинально обыгрывают клише «Звёздного пути» и других научно-фантастических шоу, так ещё и блистают в них, например, Джон Чо («Гарольд и Кумар», «Американский пирог», Сулу в перезапуске «Звёздного пути»), Кларк Грегг (агент Коулсон из киновселенной Marvel) и Деванда Уайз («Мир юрского периода: Господство»).

Благодаря двадцатиминутному хронометражу «Киллербот» смотрится весьма динамично и периодически радует изобретательным экшеном. Саркастичный закадровый голос автостража придётся по душе поклонникам первоисточника, поскольку и в оригинале повествование ведётся исключительно от его лица. А вот от попыток сценаристов пошутить порой хочется плакать.

Цикл Марты Уэллс не может похвастаться глубокой проработанностью вселенной, и многие планеты показаны весьма схематично. Но в то же время книги поднимают важные вопросы наподобие того, есть ли свобода воли у искусственных интеллектов и кого вообще можно отнести к мыслящим личностям. Сериал же относится к происходящему слишком уж легкомысленно — и именно из этой-то несерьёзности и вытекают как изрядно оглупевшие персонажи, так и отдающие абсурдом сюжетные повороты (речь не про «Лунный заповедник», само собой). Лишь в последней серии авторы решают показать, в каких жутких условиях живут простые шахтёры на корпоративных мирах. Но в итоге вся «социалка» ограничивается одной сценой, которая в итоге ещё и сталкивает угнетённых работяг с не менее угнетённым автостражем.

При этом широкой аудитории «Киллербот», похоже, зашёл. Экранизация может похвастать 96% рейтингом свежести на Rotten Tomatoes, а буквально на днях Apple продлила сериал на второй сезон. Если авторы продолжат придерживаться принципа «повесть на сезон», он будет основан на книге «Искусственное состояние», где автостраж пытается разобраться с не дающим ему покоя воспоминанием, в котором он расстреливает безоружных шахтёров на захолустной планетке.

«Киллербот» — неплохая в целом экранизация, которая где надо довольно близко придерживается текста. Да и игра Александра Скарсгарда не вызывает ничего кроме восторгов. Но слишком уж легкомысленное порой обращение с сюжетом и откровенное отупление персонажей могут оттолкнуть от просмотра поклонников первоисточника. Одно хорошо — весь цикл «Дневники Киллербота» переведён на русский язык. И если сериал стимулирует интерес к книгам, значит, он уже существует не зря.

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